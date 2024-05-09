«Реал» в финале ЛЧ в 6-й раз за 10 лет. Доминирование!

Перевернули полуфинал.

«Реал» прошел «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов! Перевернул матч, который проигрывал до 88-й минуты!

До этого момента казалось, что это спокойный матч, но концовка все спасла. Теперь это игра из серии великих.

Ну как же «Реал» хорош! 10 лет величия

«Реал» снова в финале Лиги чемпионов – в своем любимом турнире. Последнее десятилетие – почти полное доминирование.

● Если брать чистые десять лет – с 2014-го по 2024-й – у «Реала» шесть финалов. Если по сезонам, больше половины выходов «Реала» в решающие матчи.

● Еще важнее: не проигрывали финалы ни разу! То есть сам выход для современного «Реала» почти гарантия трофея. Получится ли шестой раз из шести, узнаем 1 июня.

● «Реал» вышел в 18-й финал Лиги чемпионов и будет бороться за 15-й трофей. Прямо на поле многие игроки после игры появились в футболках «идем за 15-м».

● «Реал» вообще не проигрывает финалы ЛЧ с 1981-го. С того момента выиграли восемь раз подряд, разными поколениями: 1998-й, 2000-й, 2002-й, 2014-й, 2016-й, 2017-й, 2018-й и 2022-й.

Неудачи «Реала» в ЛЧ – это достижения, которым многим показались бы вполне внушительными: три полуфинала и два вылета в 1/8-й. В 2015-м пропустили в финал «Ювентус», в 2021-м – «Челси», через два года – «Ман Сити».

В плей-офф за это время «Реал» четырежды прошел «Ливерпуль», по три раза доставалось «Баварии», «Ман Сити» и «Атлетико», по два раза «Ювентусу», «ПСЖ» и «Челси». Кого проходил еще – «Шальке», «Рому», «Вольфсбург», «Наполи», «Аталанту» и «Лейпциг».

Когда и где финал?

1 июня в Лондоне на «Уэмбли». Мы были в нескольких минутах от чисто немецкого финала, но нет – повторения 11 лет спустя не будет.

«Реал» – «Боруссия» через три недели.

Кто фаворит?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill