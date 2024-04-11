Шансы «Ман Сити» на трофей ЛЧ – 32%, второй претендент – «Барса». Согласны?
Первые четвертьфиналы ЛЧ завершены, ответные – на следующей неделе. Куда же без раскладов?
Суперкомпьютер Opta уже просчитал шансы команд на продолжение борьбы и трофей! Первая колонка – шансы на полуфинал, вторая – на полуфинал, третья – на трофей.
Ничья 3:3 в Мадриде укрепила позиции «Манчестер Сити». Теперь его победа в турнире оценивается в 32,08% (перед четвертьфиналами было 28,3%). Вероятность выхода в полуфинал – 65,45%.
Вторая «Барса», которая до этой стадии была только пятой. 3:2 в Париже – успех!
Третий «Реал», но его шансы на полуфинал упали незначительно – было 40%, стало 34,55%.
«Арсенал» – стабильность! 2:2 против «Баварии» в Мюнхене оставили лондонцев в топ-4. Интересно, что шансы «Баварии» на полуфинал выше, чем у «Арсенала», но на титул – ниже. Особенности подсчета.
Ниже всех оцениваются шансы «Боруссии» – около 6% на титул. Кстати, у «ПСЖ» почти столько же.
А как считаются эти шансы?
На основе беттинг-коэффициентов и продвинутой статистики высчитывается рейтинг команд и проводится несколько тысяч симуляций. По результатам – шансы в процентах.
Напомните сетку?
● «Атлетико» / «Боруссия» Дортмунд (2:1) – «ПСЖ» / «Барселона» (2:3)
● «Арсенал» / «Бавария» (2:2) – «Реал» / «Манчестер Сити» (3:3)
Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, IMAGO/Maciej Rogowski/Global Look Press
Если Сити первый, то Мадрид должен идти либо вторым, либо последним.
Как может команда прошедшая главного фаворита по итогам двух матчей быть третьей среди фаворитов?
Если же Сити фаворит гонки, то он скорее всего пройдет Мадрид, а значит те, по такому принципу, должны замыкать список претендентов.
Разберитесь, пожалуйста 😁
Ну а в паре Арсенал - Сити я уверенно поставил бы на Арсенал. Это единственная команда, которая более чем способна выиграть у Сити в 2 матчах. Тем более, что отсутствие опыта ЛЧ тут не станет для Арсенала помехой - для них это будут обычные игры АПЛ. А они знают как, и думаю на сегодня уже готовы хлопнуть Сити. Кроме Арсенала и Ливерпуля ни одна команда в мире на сейчас не соперник для голубого Манчестера