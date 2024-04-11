Шансы «Ман Сити» на трофей ЛЧ – 32%, второй претендент – «Барса». Согласны?

Первые четвертьфиналы ЛЧ завершены, ответные – на следующей неделе. Куда же без раскладов?

Суперкомпьютер Opta уже просчитал шансы команд на продолжение борьбы и трофей! Первая колонка – шансы на полуфинал, вторая – на полуфинал, третья – на трофей.

Ничья 3:3 в Мадриде укрепила позиции «Манчестер Сити». Теперь его победа в турнире оценивается в 32,08% (перед четвертьфиналами было 28,3%). Вероятность выхода в полуфинал – 65,45%.

Вторая «Барса», которая до этой стадии была только пятой. 3:2 в Париже – успех!

Третий «Реал», но его шансы на полуфинал упали незначительно – было 40%, стало 34,55%.

«Арсенал» – стабильность! 2:2 против «Баварии» в Мюнхене оставили лондонцев в топ-4. Интересно, что шансы «Баварии» на полуфинал выше, чем у «Арсенала», но на титул – ниже. Особенности подсчета.

Ниже всех оцениваются шансы «Боруссии» – около 6% на титул. Кстати, у «ПСЖ» почти столько же.

А как считаются эти шансы?

На основе беттинг-коэффициентов и продвинутой статистики высчитывается рейтинг команд и проводится несколько тысяч симуляций. По результатам – шансы в процентах.

Напомните сетку?

● «Атлетико» / «Боруссия» Дортмунд (2:1) – «ПСЖ» / «Барселона» (2:3)

● «Арсенал» / «Бавария» (2:2) – «Реал» / «Манчестер Сити» (3:3)

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, IMAGO/Maciej Rogowski/Global Look Press