Почему такие топ-матчи ЛЧ – в одно время? Неужели не могли развести?

Загадка.

Первые четвертьфиналы ЛЧ такие яркие, что просто невозможно уследить за всем и насладиться.

Шесть голов за первые полчаса, по три в параллельных матчах: и в Мадриде, и в Лондоне по камбэку.

Шикарный футбол! Один вопрос, который не дает покоя: почему, ну почему же, между такими блокбастерами надо разрываться?

Все четко в логике УЕФА. Слишком уж сочный жребий!

К сожалению, все банально.

Во-первых, УЕФА должен был развести по разным дням команды из одного города, в нашем случае – из Мадрида. Это мера безопасности и помощи для властей города. Иначе может не хватит полицейских, в контексте подобных терористических угроз особенно актуально.

Так вышло, что по жребию «Мадрид» и «Атлетико» начинают дома. УЕФА не мог поставить их в один день. Пришлось раскидывать.

Во-вторых, УЕФА учитывает интересы телевидения. В четвертьфинале «Реал» и «Барселона» – значит стоит проводить матчи в разные дни, чтобы и на большом испанском рынке смогли посмотреть обоих, и вообще такие привлекательные топ-клубы привлекли максимум аудитории и не дрались между собой за внимание. «Бавария» и «Дортмунд» в разные дни – полезно для важного немецкого рынка.

Из-за сочетания всех этих факторов именно нынешняя расстановка выглядела оптимальной.

Кто же знал, что во вторник вечером будет столько огня.

Но почему не начать один матч раньше? В группе же так было

Логичный вариант.

Но УЕФА еще никогда не использовал ранние слоты на высоких стадиях ЛЧ – маркетинговый отдел считает, что это не лучшее время для трансляций. А вот привычный вечер – прайм-тайм почти на всех основных рынках.

В группах на такое готовы, чтобы захватить аудиторию на дополнительные два часа. К тому же там можно пытаться ставить команды из Восточной Европы, где на местных рынках старт попозже, ближе к удобному времени.

Возможно, подобные вечера, как старт четвертьфинальной стадии сейчас, подтолкнут к переосмыслению.

Иногда УЕФА все-таки приходится подстраиваться. В исключительных случаях. Например, год назад поменяли матчи «Интера» и «Бенфики», иначе совпало бы с «Миланом» и «Наполи». Но это уникальная ситуация: один стадион на двоих, играют в один день, не было пространства для маневра.

А как вы справлялись этим вечером? Как следили за обоими чудо-матчами? Делитесь лайфхаками! Ведь в среду на следующей неделе предстоит то же самое.

Фото: Pascal Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press