«Тоттенхэм» в чемпионской гонке АПЛ! Но есть нюанс

В АПЛ продолжается чемпионская гонка между «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити». В нее уже никто не вклинится, но есть две команды, которым предстоит играть против всей троицы.

Например, «Вулверхэмптон», который еще может вмешаться в борьбу за еврокубки, но идет в середине таблицы. Другой клуб в раскладах более важен и опасен – «Тоттенхэм», сражающийся за ЛЧ.

«Тоттенхэм» не борется за чемпионство, но может повлиять на расклады

Таблица выглядит так:

А это календарь оставшихся матчей у претендентов на первое место:

28 апреля «Тоттенхэм» сыграет дома против «Арсенала», через неделю – в гостях против «Ливерпуля». Когда состоится матч «Тоттенхэма» и «Ман Сити» – пока неизвестно, даты еще нет.

В первом круге «Тоттенхэм» никому из претендентов на титул не проиграл. Сначала были 2:2 с «Арсеналом»: «Тоттенхэм» отыгрывался оба раза, спасся благодаря дублю Сон Хын Мина. Затем 2:1 в скандальной игре с «Ливерпулем», где тоже забил Сон, а решающим стал автогол Жоэля Матипа.

Против «Сити» Сон забивал уже и в свои, и в чужие, а «Тоттенхэм» все так же отыгрался в самом конце – 3:3. Всем досталось от команды Энджа Постекоглу, все пропускали не менее двух и обязательно от корейца – и никто не победил.

Против «Ливерпуля» у «Тоттенхэма» совсем не складывается, а «Ман Сити» – подходящий соперник

С «Арсеналом» у «Тоттенхэма» в последнее время не лучшие взаимоотношения: четыре поражения в шести матчах, всего одна победа. Так происходит последние три года. Зато в 12 матчах до этого «Тоттенхэм» проигрывал «Арсеналу» только дважды.

С «Ливерпулем» сложнее: за 11 лет во всех турнирах было 24 матча, но только две победы! Одна из них – как раз в первом круге. До этого «Тоттенхэм» побеждал «Ливерпуль» только в 2017-м. Хоть какое-то утешение – в последних семи играх «Тоттенхэм» обязательно забивал.

С «Ман Сити» – другое дело: из последних 10 матчей во всех турнирах «Тоттенхэм» побеждал в пяти! Что еще интересно – из последних шести домашних игр команда выиграла пять. Единственное поражение за этот отрезок – в Кубке Англии в январе 2024-го. «Сити» просто ненавидит новый стадион «шпор» и почти там не забивает .

Сейчас играть «Тоттенхэму» против «Ман Сити» как раз дома.

«Тоттенхэм» – в борьбе за топ-4, но может хватить и пятого места

«Астон Вилла» опережает «Тоттенхэм» на два очка при лишней игре. С «Виллой» лондонцы уже сыграли: 1:2 дома и 4:0 в гостях. Впереди восемь туров, в пяти из которых соперники серьезные: к троице из чемпионской гонки можно прибавить «Ньюкасл» и «Челси».

Другие соперники борются за выживание: «Ноттингем Форест», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Против новичков как раз будут два заключительных тура.

Легче ли календарь у «Виллы»? Кажется, да: помимо «Ливерпуля» и «Арсенала» остальные пять соперников расположены на местах с девятого по 15-е – это «Челси», «Брентфорд», «Борнмут», «Брайтон» и «Кристал Пэлас». Но также в расписании четвертьфиналы Лиги конференций против «Лилля».

Букмекеры оценивают вероятность финиша «Тоттенхэма» в топ-4 выше: при переводе коэффициентов в проценты это 59%, а у «Астон Виллы» – 42%. Но помним, что пятое место в АПЛ тоже может дать ЛЧ – поймем по результатам евросезона. И Англия его, скорее всего, получит.

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Следующий матч «Тоттенхэм» проведет 7 апреля против «Ноттингем Форест» на своем поле.

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