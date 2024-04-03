Всюду «Педро-Педро-Педро-Педро Пе» с танцующим енотом – это вообще что? История мема

Полузащитник «Зенита» Педро сделал победный дубль в кубковом матче со «Спартаком» – и футбольные соцсети наполнились чем-то странным.

(Или уже знакомым, если вы проводите много времени в рилсах).

Даже «Зенит» в телеграм-канале на первый гол 18-летнего бразильца за клуб отреагировал кружочком с танцующим енотом. И песней с незамысловатым текстом, где много раз повторяется имя Педро.

Что это такое?

Это мем, взлетевший буквально в последние недели.

В оригинале рефрен «Педро-Педро-Педро Педро Пе» – старт припева из песни итальянской исполнительницы Рафаэлы Карры. По стилю и даже качеству звука ясно, что это давний трек.

Карра выпустила его еще в 1980-м, но сейчас фрагмент песни ожил благодаря ремиксу немецкого диджея Jaxomy. Как это часто бывает в интернет-среде, десятисекундный отрывок пошел жить сам по себе. В мировом интернете он путешествует в совсем разных контекстах, но без енота.

Комбо с милым животным в кружочке – русскоязычный феномен. Причем подтекст тут, судя по всему, отсутствует: дело просто в динамичной музыке, которая совпала с движениями енота.

Техно-версия Pedro теперь – способ выразить яркую эмоцию. Как правило, от события, которое поначалу не выглядело как приятное. Хотя с широким распространением мема эта смысловая деталь перестала быть такой уж важной.

Главное – что человеку от чего-то стало радостно.

Кто первым совместил «Педро-Педро» и енота, неизвестно. Но нет сомнений, что это адаптация прошлогоднего тренда, когда многие снимали для соцсетей своих домашних животных таким образом, что они как будто кружились и танцевали. Сам енот, ставший героем – питомец тиктокера Fleksa, но он изначально запостил зверька под другой трек.

Популярной енота-Педро сделала музыка Рафаэлы Карры – итальянской певицы, актрисы и танцовщицы.

Она была суперзвездой итальянской эстрады в 1970-80-е, ее самую популярную песню A far l’amore comincia tu вы наверняка слышали. Название на итальянском может показаться незнакомым, но мелодия и слова – вероятно, да.

Карру называли королевой итальянского телевидения и местной поп-иконой, она еще в юности снималась у Марчелло Мастроянни, потом переезжала в США ради работы в Голливуде, но вернулась в Италию и покорила родную страну. Она была эпатажной звездой своего времени: например, рисковала появляться в весьма откровенных нарядах, провоцировала этим споры, но умела пользоваться эффектом и конвертировать общественную дискуссию в популярность.

Известно, кстати, что Рафаэла болела за «Ювентус» и даже встречалась с Джино Стаккини – четырехкратным чемпионом Италии в составе «Юве». Но официально замужем за всю жизнь никогда не была. Она умерла в июле 2021-го, в 78 лет.

Сюжет самой песни в том, что одинокая девушка идет по незнакомому городу в чужой стране в городе Санта-Фе и встречает там обворожительного мужчину по имени Педро, влюбляется с первого взгляда и весь отпуск проводит именно с ним, отменяя все остальные планы. Пара строк, под которые танцует енот:

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe Praticamente il meglio di Santa Fe

Она называет Педро на самом деле лучшим в Санта-Фе. Пе после четырехкратного «Педро» как раз помогает зарифмовать с названием города.

Теперь мы снова слышим этот трек благодаря танцующему еноту и говорим о нем после дубля зенитовского Педро «Спартаку».

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; United Archives / Arthur Grimm/Global Look Press