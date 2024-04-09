Они чаще всех играют друг с другом в плей-офф ЛЧ. В топе почти все нынешние пары

У «Реала» три любимых соперника.

В четвертьфиналах этой Лиги чемпионов впервые в плей-офф пересекутся «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». А три другие пары встретятся уже в пятый раз! Это «ПСЖ» – «Барселона», «Реал» – «Ман Сити» и «Арсенал» – «Бавария».

Чаще в XXI веке друг другу выпадали только «Реал» и «Бавария».

«Реал» vs «Бавария» – главное пересечение. С отрывом

Здесь те, кто чаще всех встречается в плей-офф Лиги чемпионов. Учитывается количество не матчей, а пересечений – по итогам жеребьевок или после выхода в финал.

«Реал» и «Бавария» регулярно пересекались в ЛЧ. И это мы еще не учли полуфиналы в сезоне-1999/00, так как затрагиваем только плей-офф в новом веке.

На стыке веков команды пересекались четырежды в пяти плей-офф ЛЧ. Потом встречи были более равномерными, хотя за предыдущее десятилетие было четыре попадания друг на друга.

Из восьми случаев в XXI веке «Реал» выбирался в следующую стадию пять раз, «Бавария» – три. Или 6:3, если затронуть полуфинал в 2000-м. В финале они так и не играли.

В числе любимых соперников у «Реала» – «Ювентус» и «Ливерпуль», по пять раз попадали друг на друга. «Реал» дважды проходил итальянцев и англичан и обыгрывал их в финале: «Юве» один раз, «Ливерпуль» – два.

Популярная пара без участия «Реала» – это «Барселона» против «Челси». Все противостояния были памятными за исключением 1/8 финала в 2018-м, где каталонцы справились без особых усилий. «Барса» проходила англичан трижды в пяти случаях.

Еще факты: 27 соперников «Баварии», постоянные стычки «Юве» с «Барсой» и «Реалом», «Зенит» – чаще всех у «Бенфики»

Еще кое-что из истории:

● У «Баварии» – самый длинный выбор соперников в плей-офф, их сразу 27: шесть из Испании, по пять из Англии и Италии, три из Португалии, три из Франции, по одному из Германии, Австрии, Турции, Украины, Швейцарии,

У «Реала» – 25: шесть из Германии и Англии, четыре из Италии, три из Франции, два из Испании, по одному из Турции, Нидерландов, России и Кипра.

У «Челси» было 23 разных соперника, у «Барселоны» – 22. «Ливерпуль», «МЮ» и «Ман Сити» идут вровень – у них по 19.

● У дортмундской «Боруссии» сразу 14 соперников, но только с одним из них она пересекалась дважды, с другими 13 – только по разу. Этот соперник – мадридский «Реал». Были два классных противостояния – 4:1, 0:2 в 2013-м и 0:3, 2:0 – через год.

Нечто похожее у «Бенфики». Соперников поменьше – десять, но двукратное пересечение только одно – и это «Зенит». Португальцы проходили оба раза.

● Не из топ-5 лидер по разнообразию – «Порту», у него сразу 15 разных соперников. Причем много с кем играли и по два раза – с «МЮ», «Интером», «Челси», «Арсеналом», «Ювентусом» и «Ливерпулем».

● Напротив, у «Ромы» соперников было всего восемь, но с тремя из них приходилось проводить по два противостояния – это «Реал», «МЮ» и «Шахтер».

● «Ювентус» чаще всех пересекается с испанцами – трижды с «Барсой» и пять раз с «Реалом». А наиболее частый соперник «Интера» в плей-офф ЛЧ за этот век – «Милан» (три раза).

● У «Аякса» было шесть соперников в плей-офф, половина из которых – из Италии: «Милан», «Интер» и «Ювентус». Остальные – из Испании («Реал»), Англии («Тоттенхэм») и Португалии («Бенфика»).

У «Вильярреала» из семи соперников не было никого из Испании и Франции. А у «Валенсии» было восемь – и тоже без Испании, но с ними наигрались в конце прошлого века (помним полуфиналы с «Барселоной» и финал с «Реалом»).

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill