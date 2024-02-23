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Знакомьтесь с кибатлетикой: это соревнование для людей с инвалидностью, которые называют себя киборгами

Игры Будущего
Футбол Футбол

Дисциплина будущего.

Прямо сейчас в Казани идут Игры Будущего, на которых впервые в рамках подобных соревнований была представлена СИБУР кибатлетика – дисциплина, в которой люди с протезами и на колясках проходят трассу препятствий и выполняют задания. Так они участвуют в полноценных спортивных соревнованиях, несмотря на физические ограничения.

Российская команда называется Russian Cyborgs, и 23 февраля она победила на соревнованиях. А сейчас мы предлагаем вам пройти тест, из которого вы узнаете самое важное о кибатлетике.

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