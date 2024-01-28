Инсайды об уходе Клоппа из «Ливерпуля». Что сказал игрокам и кто его сменит

Было много слез.

Подробности ухода Юргена Клоппа обрастают инсайдами. Суммируем их с помощью материала от The Athletic.

Игроков удивило, что Клопп объявил об уходе в середине сезона. Некоторые сотрудники клуба плакали

Решение объявить об уходе в конце января – инициатива Клоппа. «В идеальном мире я бы никому ничего не сказал до конца сезона. Выиграй все, а потом попрощайся – но это было невозможно. Поскольку меня никто не уволит, я должен объявить об этом решении сам», – объяснил Юрген сотрудникам клуба.

Утро пятницы было тщательно спланировано Клоппом и боссами «Ливерпуля», которые уже больше двух месяцев знали о решении Юргена, не имея возможности поделиться новостью даже с родными. С самого утра Клопп пообщался с тренерским штабом, а после этого – примерно в 10:30 – состоялась встреча с игроками.

Во время встречи Клопп пошутил, что его уход – это их вина, потому что они добились результата достаточно быстро, и теперь можно передать руководство командой кому-то другому. Он говорил о талантливом, молодом и энергичном составе. У игроков было много вопросов к тренеру – он ответил на все, а с несколькими футболистами поговорил отдельно.

Юрген сказал игрокам, что у них есть возможность «написать больше глав в истории клуба» с сегодняшнего дня до мая, сделав так, чтобы эта незабываемая эпоха завершилась на мажорной ноте. Некоторые игроки были морально готовы к уходу Клоппа, но время, выбранное для объявления, стало неожиданностью для каждого.

Новость повергла в шок персонал клуба – некоторые сотрудники плакали. Интервью с Клоппом было снято в четверг, сотрудники медиа-службы узнали о его уходе в день записи. Пресс-конференцию перед кубковым матчем с «Норвичем» также сместили на четверг – чтобы освободить пятницу для важного объявления.

Активные поиски главного тренера начались сразу после заявления Клоппа. Хаби Алонсо – фаворит

Поиски преемника начались в ноябре, когда Клопп сказал руководству, что уходит. Последние два месяца отдел данных во главе с директором по исследованиям Уиллом Спирманом занимался поиском кандидатов по всему миру, которые могли бы подойти «Ливерпулю».

Поиск активизировался сразу после публичного заявления Клоппа – до этого «Ливерпуль» ни с кем не контактировал напрямую. В клубе опасались утечки информации об уходе немца. Некоторые клубы АПЛ после заявления Клоппа начали опасаться, что «Ливерпуль» может увести их специалистов – это анонимно подтвердил The Athletic менеджер одного из топ-клубов.

Хаби Алонсо – фаворит. Его считают идеальным наследником Клоппа прямо сейчас. Баск молод и полон энергии, любит клуб, до сих пор чувствует связь с болельщиками и проводит впечатляющую работу в «Байере» – клубе, который не славится гигантскими бюджетами, что немаловажно для FSG. Альтернативные кандидаты: Роберто Де Дзерби, Эндж Постекоглу, Юлиан Нагельсманн и Томас Франк.

Однако первоочередная задача для «Ливерпуля» сейчас – поиск спортивного директора, потому что Йорг Шмадтке, занимающий эту должность сейчас, уйдет после зимнего ТО. Именно с новым спортдиром руководство клуба планирует обговаривать кандидатов на пост главного тренера. Ожидается, что «Ливерпуль» постарается найти нового функционера максимально быстро.

Фото: East News; Harry Langer/dpa/Global Look Press