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Уход Клоппа доказывает: футбол – адреналиновая игла

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Колонка тренера-аналитика.

Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» после окончания сезона-2023/24.

Шокированы вообще все. Пока кто-то пытается прийти в себя, тренер-аналитик и автор телеграм-канала «Михашенок редко, но пишет» Антон Михашенок рассматривает уход Юргена с другого ракурса. 

Приводим его текст полностью:

«Два очень важных повторяющихся момента в 25-минутном монологе Клоппа по поводу ухода из «Ливерпуля». Первый: «Источник энергии на исходе».

Второй: «Я фактически не знаю, что такое жизнь».

Думаю, здесь слишком опрометчиво говорить просто о выгорании. Проблема глубже, и современный футбол ее усугубляет увеличением количества матчей: больше игр в Лиге чемпионов, 120 тысяч команд на клубном чемпионате мира, Суперлига, вот это все. Проблема в том, что для тренеров лучших команд быть сегодня в постоянной работе равно отказаться от всего, что есть у обычного человека. Посвятить себя нервотрепке напоказ дважды в неделю.

Это звучит парадоксально, потому что лучшие и харизматичные (в том смысле, в каком мы представляем себе харизму) тренеры одновременно становятся ролевыми моделями в обществе. «Какой же Клопп крутой», вопросы про политику, войны, пандемии, в которых тренеры не могут разбираться, потому что посвящены одному дело всецело (и надо отдать Юргену должное: он всегда отказывается на эти темы говорить). Мы выбираем ролевыми моделями для жизни тех людей, которые затем честно признаются, что не знают ничего об этой жизни.

Это требует осмысления.

Сегодня, наверное, лучший момент, чтобы задуматься, куда футбол движется в целом. Для главных его действующих лиц, для тех, кто аккумулирует внимание и по итогу деньги, это адреналиновая игла, которая постепенно становится больше самой жизни. Футбол не должен быть больше самой жизни ни для кого. Здорово, что в последние годы этот тезис наконец начал подниматься.

Если энтропия продолжит расти с количеством матчей, то мы перестанем видеть долгие тренерские карьеры. Как бы вы ни относились к Андре Виллаш-Боашу, но в будущем тренеры, скорее всего, будут выглядеть так: выиграть все, заработать все деньги, закончить в 43 и начать жить, когда впереди еще половина жизни. Посмотрите инстаграм АВБ, посмотрите, как свежо он выглядит, подбираясь к полтиннику, посмотрите, как он кайфует от жизни.

А теперь посмотрите, как выглядит после десяти лет в мясорубке Юрген.

Это всегда была непростая работа, но теперь повседневная жизнь просто обязательно приносится в жертву, если ты работаешь на высоком уровне. Преданность работе и фанатизм – грань очень тонкая, и за гранью фанатизма начинаются нехорошие процессы. Футбол сегодня требует от тренера быть фанатиком, от чего не будет лучше никому – ни ему самому, ни его семье, ни в конечном счёте его игрокам.

Потому что когда источник энергии заканчивается, ты вдруг в ужасе обнаруживаешь, что находишься посреди гигантского и насквозь выжженного пустого поля».

Телеграм-канал Антона

Клопп уходит из «Ливерпуля»: что творится вокруг? Онлайн

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, David Rogers; instagram.com/officialandrevillasboas

13 комментариев
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Он заслужил на отпуск. Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
+26
-2
+24
почему все пишут "как же Юрген постарел за эти 9 лет"?
Людям вообще-то свойственно стареть с 47 до 56 при наличии любой работы и жизни в городе, если что
+14
0
+14
Да, Юрген сильно постарел за эти 9 лет. Но сердцем сложно это принять, увы
+8
-1
+7
Как болельщик МЮ, желаю Ливерпулю выиграть в этом сезоне АПЛ в честь Клоппа, он заслужил на такой ноте закончиться свою деятельность в клубе
+3
-1
+2
Ответ Rad0
во-первых, инфу про то, что учился у клоппа - это ты из глубины души взял? во-вторых, даже если и учился, значит, он не может сморозить глупость? В-третьих, насколько футбол изменился с прихода Жозе? Тогда не было внутренних кубков и игр сборных?
друг, если немного внимательнее посмотришь - обнаружишь, что тебе отвечает автор)
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Разум понимает что он устал, но в душе полное опусташение...
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Я думаю это не только про футбол, а именно про наши жизни в целом. Не хочу выглядеть брюзжащим дедом, но вся эта глобализация, коммерциализация, абсолютная жажда наживы закручивает все жизненные гайки как в моральном плане так и в материальном. На лицо тот выгоревший продукт людских отходов и корявое восприятие жизненных ценностей и вообще действительности в целом. Жить становится все сложнее и сложнее, причем для всех слоёв населения. Наверное самые счастливые это какие-то социально изолированные люди, которые изо дня в день делают одни и те же действия и умеют черпать вдохновение и радость в тех вещах что им доступны.
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Клоппу достаточно просто снова одеть очки - и будет молодой.
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А кто спорил?
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Ответ Rad0
Автор глупый человек. Метёт всех тренеров под одну гребёнку и делает какие-то глобальные выводы о ситуации в футболе, ориентируясь сугубо по Клоппу, не понимая, что все люди разные. АВБ закончил с футболом в 43, а Моуринью в этом возрасте возглавил Челси.
во-первых, автор делает выводы не только по Клоппу, а по ежедневному общению с людьми, которые, как и он, зарабатывают футболом. во-вторых, автор учился у людей из штаба Клоппа и немного понимает, каким адом сейчас является работа в таком клубе. в-третьих, футбол несколько изменился со времён прихода Жозе
+1
-1
0
Ответ Anton Mikhashenok
во-первых, автор делает выводы не только по Клоппу, а по ежедневному общению с людьми, которые, как и он, зарабатывают футболом. во-вторых, автор учился у людей из штаба Клоппа и немного понимает, каким адом сейчас является работа в таком клубе. в-третьих, футбол несколько изменился со времён прихода Жозе
во-первых, инфу про то, что учился у клоппа - это ты из глубины души взял? во-вторых, даже если и учился, значит, он не может сморозить глупость? В-третьих, насколько футбол изменился с прихода Жозе? Тогда не было внутренних кубков и игр сборных?
+1
-1
0
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