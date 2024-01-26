Уход Клоппа доказывает: футбол – адреналиновая игла

Колонка тренера-аналитика.

Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» после окончания сезона-2023/24.

Шокированы вообще все. Пока кто-то пытается прийти в себя, тренер-аналитик и автор телеграм-канала «Михашенок редко, но пишет» Антон Михашенок рассматривает уход Юргена с другого ракурса.

Приводим его текст полностью:

«Два очень важных повторяющихся момента в 25-минутном монологе Клоппа по поводу ухода из «Ливерпуля». Первый: «Источник энергии на исходе».

Второй: «Я фактически не знаю, что такое жизнь».

Думаю, здесь слишком опрометчиво говорить просто о выгорании. Проблема глубже, и современный футбол ее усугубляет увеличением количества матчей: больше игр в Лиге чемпионов, 120 тысяч команд на клубном чемпионате мира, Суперлига, вот это все. Проблема в том, что для тренеров лучших команд быть сегодня в постоянной работе равно отказаться от всего, что есть у обычного человека. Посвятить себя нервотрепке напоказ дважды в неделю.

Это звучит парадоксально, потому что лучшие и харизматичные (в том смысле, в каком мы представляем себе харизму) тренеры одновременно становятся ролевыми моделями в обществе. «Какой же Клопп крутой», вопросы про политику, войны, пандемии, в которых тренеры не могут разбираться, потому что посвящены одному дело всецело (и надо отдать Юргену должное: он всегда отказывается на эти темы говорить). Мы выбираем ролевыми моделями для жизни тех людей, которые затем честно признаются, что не знают ничего об этой жизни.

Это требует осмысления.

Сегодня, наверное, лучший момент, чтобы задуматься, куда футбол движется в целом. Для главных его действующих лиц, для тех, кто аккумулирует внимание и по итогу деньги, это адреналиновая игла, которая постепенно становится больше самой жизни. Футбол не должен быть больше самой жизни ни для кого. Здорово, что в последние годы этот тезис наконец начал подниматься.

Если энтропия продолжит расти с количеством матчей, то мы перестанем видеть долгие тренерские карьеры. Как бы вы ни относились к Андре Виллаш-Боашу, но в будущем тренеры, скорее всего, будут выглядеть так: выиграть все, заработать все деньги, закончить в 43 и начать жить, когда впереди еще половина жизни. Посмотрите инстаграм АВБ, посмотрите, как свежо он выглядит, подбираясь к полтиннику, посмотрите, как он кайфует от жизни.

А теперь посмотрите, как выглядит после десяти лет в мясорубке Юрген.

Это всегда была непростая работа, но теперь повседневная жизнь просто обязательно приносится в жертву, если ты работаешь на высоком уровне. Преданность работе и фанатизм – грань очень тонкая, и за гранью фанатизма начинаются нехорошие процессы. Футбол сегодня требует от тренера быть фанатиком, от чего не будет лучше никому – ни ему самому, ни его семье, ни в конечном счёте его игрокам.

Потому что когда источник энергии заканчивается, ты вдруг в ужасе обнаруживаешь, что находишься посреди гигантского и насквозь выжженного пустого поля».

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, David Rogers; instagram.com/officialandrevillasboas