Спортивный директор «Челси», Турция или «Порту»: варианты для будущего Жозе

Без Саудовской Аравии.

Жозе Моуринью уволили в шестой раз в карьере − теперь не выдержала «Рома». Португалец плавно отдалялся от статуса топ-тренера − сложно представить, что летом его позовет команда уровня «Реала».

Поэтому авторы Sports.ru предлагают новые пути развития для карьеры Моуринью.

Возвращение к истокам

Кажется, футбол больше не будоражит Моуринью. Разблокировав уникальное достижение в 2022-м (победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций), португальский тренер зачах.

Пробудиться поможет «Порту», с которым он почти 20 лет назад впервые выиграл Лигу чемпионов.

Особенный уже мог вернуться в «Порту» – в середине сезона-2015/16. «Жозе уже подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», но должен был возглавить его только в следующем сезоне, – рассказывал президент клуба Жорже Нуну Пинту да Кошта. – Я спросил его, может ли он приехать к нам до конца сезона, пока не встал у руля английского клуба.

Это казалось невозможным, но он согласился. В тот сезон у нас был финал Кубка страны, финал Кубка лиги, но «МЮ» заявил, что «Порту» может стать их соперником в еврокубке. Моуринью был готов пойти на это, при этом не ставя никаких условий. Это показывает, насколько Жозе привязан к нашему клубу».

Пинту да Кошта по-прежнему в «Порту». В 1982-м он возглавил клуб, а потом переизбирался 15 раз подряд (последний – в 2020-м), при этом всего трижды у него были конкуренты (кхе-кхе). Президентский срок заканчивается, а за четыре сезона всего одно чемпионство (сейчас отстают от лидирующего «Спортинга» на пять очков).

Приглашение Моуринью, которого да Кошта достал из «Лейрии» в 2002-м, добавит боссу рейтинга. В ассистенты Жозе можно позвать других легенд «Порту»: Паулу Феррейра помогает Паулу Фонсеке в «Лилле», а Рикарду Карвалью ассистирует Роберто Мартинесу в сборной Португалии.

«Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с «Порту» – это даже суперподвиг. Тот успех открыл мне все двери мира», – признался Моуринью в октябре. В современном футболе взять ЛЧ с командой не из топ-5 кажется нереальным. Но Жозе любит удивлять.

Валерий Самсонов (телеграм-канал)

Тренер, но только для пресс-конференции

Третье увольнение за шесть лет – хороший повод немного выдохнуть и задуматься и смене курса. Уровень претензий Моуринью на трофеи деградировал с каждым новым клубом (после титула АПЛ с «Челси»), а опуститься еще ниже не позволит до сих пор бушующее в Жозе тщеславие.

Кажется, все что осталось от винтажного Жозе, который взломал АПЛ и ворвался в вечность с «Интером» – талантливая работа с медиа. Жозе швырял огненные тейки и в «Роме» – теперь навык нужно масштабировать и монетизировать.

Новый путь для Моуринью – стать спикером-щитом для любого кризисного топ-клуба, человеком, который заберет у тренера обязанность ходить на пресс-конференции и еженедельно давать скучные ответы. Новый Моуринью – это даже не пресс-атташе версии Pro Max, это настоящий креативный директор, который превратит тухлый жанр общения в микст-зонах и маленьких залах в настоящее шоу.

Уровень креатива Жозе в общении с журналистами всегда был впечатляющим. В 2005-м он назвал журналистам стартовый состав «Барсы» на матч плей-офф ЛЧ против «Челси» за день до игры – и угадал весь. После назначения в «МЮ» Моур нагрянул на пресс-конференцию со списком из 49 воспитанников, которые дебютировали в клубах при нем – начал работу с разгрома мифа о Моуринью, не дающего шанса воспитанникам. После поражения от «Тоттенхэма» (0:3) выдал великое сравнение пропущенных голов с титулами АПЛ и потребовал уважения.

Жозе талантливо обходил противоречия из прошлого («Я говорил, что никогда не возглавлю «Тоттенхэм» из уважения к болельщикам «Челси»? Это было до того, как меня уволили») и устраивал шоу пародий, задавая самому себе стандартные вопросы от журналистов («Вы довольны действиями клуба на трансферном рынке? Да, доволен»).

Арсенал навыков настолько велик, что Моур будет еженедельно генерировать шоу, оставаясь в центре внимания. Жозе станет громоотводом, которого будет нельзя дисквалифицировать вне зависимости от риторики – можно пускать токсичные стрелы, манипулировать статистикой и троллить журналистов. Идеальная работа, в которой Моуринью еще долгие годы будет топом.

Дмитрий Письменский (телеграм-канал)

Турция!

Коллеги выше описали два ярких сценария − я объединил их: Моуринью должен поехать в турецкую Суперлигу. Команду не уточняю

1. Переход в Турцию − тоже возвращение к истокам. Только альтернативное: неназванный турецкий клуб звал Моуринью в сезоне-2002/03.

«Первая зарубежная команда, от которой я получил предложение, была из Турции, − вспоминал Жозе в 2016-м. − Мы не достигли соглашения, и с тех пор у меня больше не было предложений из Турции.

Но мне нравится страсть, с которой здесь относятся к футболу. Поэтому кто знает? Почему бы и не возглавить турецкий клуб в будущем?»

2. Экспрессия Жозе тут придется в самый раз.

Вот лишь несколько скандалов из этого сезона: президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил судью; президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сариалиоглу увел команду с поля – не понравилось, что судья засчитал гол; «Бешикташ» исключил из состава пятерых футболистов – после провала в дерби.

В лиге постоянно наезжают на судей, обвиняют в подкупах и видят заговоры − Моуринью быстро выучит турецкий и будет выжигать на уровне «Слуцкий против голландского судьи». Под гневными постами Жозе после удалений (а они точно будут) будут тысячи комментариев преданных фанатов − так, как в Турции, португальца не будут любить нигде. Единственный евротрофей Суперлиги − Кубок УЕФА «Галатасарая» в 2000-м. Уверен, в Стамбуле устроят трехдневное безумие даже от победы в Лиге конференций.

При этом Моуринью не придется возиться с молодежью и выстраивать стратегию вдолгую: в стамбульских грандах рулят опытные легионеры, которые уже видели жизнь. Мотиватор Жозе сможет вдохновить их на новый триумф.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

В «Челси», но спортивным директором

«Челси» – главный клуб в английской карьере Жозе. Болельщики до сих пор тепло к нему относятся. Почему-то очень хочется хорошего завершения истории, а не вопросительных знаков, которые возникли из-за работы португальца в «МЮ» и «Тоттенхэме». Проблема: как тренер Жозе сейчас не соответствует уровню клуба с топ-амбициями. В то же время в другой роли Моуринью может решить еще более значимую проблему лондонцев.

Вероятно, должность будет называться спортивным директором, но на деле он будет кем-то большим. В чем Жозе все еще бесспорно хорош?

1. Умеет очаровать любого новичка – футболисты действительно идут работать с ним.

2. Мощно выстраивает связь с болельщиками.

3. Превращает в шоу любую медийную активность.

4. Везде требует контроля над трансферами и вполне качественно принимает ключевые стратегические решения.

У «Челси» сейчас, возможно, самая безобразная стратегия – и в плане последовательности, и в плане донесения до новичков высоких клубных стандартов. Моуринью способен это поправить.

Большой талант Жозе – находить недостающий элемент тактического пазла. Классику этого подхода до сих пор хорошо помнят болельщики «Челси»: перед сезоном-2014/15 португалец дополнил команду Сеском Фабрегасом и Диего Костой − и все сразу сошлось. Он все еще очень хороший тактик-стратег.

Не всегда подобные решения касались трансферного рынка. В «Тоттенхэме» главным ходом была четкая ставка на связку Сон-Кейн (до Жозе они не были дуэтом с настолько четким фирменным приемом). В «Роме» хорошим стратегическим решением был переход на пятерку защитников, хотя ранее Моуринью избегал этой формации. Жозе видит нехватку баланса и направляет команду в правильном направлении, исходя из ресурсов состава и возможностей клуба на рынке.

Эти решения у Моуринью почти всегда верные. Проблемы возникают в других сферах – индивидуальная работа с игроками, детализация конкретных игровых стадий и иногда поддержание атмосферы в раздевалке. Без этого не построить современную топ-команду и уж точно тяжело строить долгосрочный проект. В эти направления в идеальной роли Жозе вообще лезть не будет.

Его главная задача – иметь в голове финальный образ команды и четкое понимание, какие качества важнее всего, чтобы привести ее в эту точку. Он будет определять трансферные цели, поражать их своим шармом и доносить до них клубные ценности после перехода.

Если все пойдет вообще идеально и Жозе полностью примет этот образ, он мог бы еще иногда брать функции громоотвода – с помощью фирменных приемчиков в трудные моменты прикрывать тренера и команду перед болельщиками и журналистами.

На выходе получаем формулу:

● Почеттино (или следующий тренер) готовит команду тактически и развивает игроков;

● Моуринью задает вектор развития и немного залазит в другие зоны. Оставим ему тут пространство для креатива. Может установит в кабинете Поча скрытую камеру для записи документалки – и только в конце сезона скажет о сюрпризе? Или вдруг захочет вести сам клубные соцсети? По полномочиям и медийному весу Жозе – главный человек в клубе, но ему строго запрещается лезть в тренировочный процесс;

● Боули чувствует себя великим новатором и рассказывает всем, как выстроил в футболе бейсбольную модель с дуэтом генерального менеджера и главного тренера.

Это стопроцентно станет блестящей PR-историей, но потенциально может принести кучу пользы. Особенно если Жозе и Боули пойдут ва-банк с этой схемой и будут воспринимать описанную роль как важную и полноценную, а не как позицию резервного главного тренера на случай неудач.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Отдохнуть и переосмыслить свой футбол

Всегда буду болеть за Жозе. За магию личности.

Только он мог выстоять в меньшинстве против великой «Барсы» на Камп Ноу. Благодаря не футболу и тактике, а магнетизму на бровке. Настолько великому, что законы логики и здравого смысла вылетели вместе с Гвардиолой из той ЛЧ.

Даже уже выгоревший Жозе мог начать дерби против «Сити» с 0:2 (из-за абсолютно не работающего плана, анахронизма и своих ошибок) – и победить.

Когда-то Моуринью менял реальность вокруг: Это’О ощущал себя Игорем Смольниковым, Озил – не только творцом, но и работягой, а Пандев – футболистом уровня финала ЛЧ.

Сейчас Моуринью может поменять разве что отмазку после очередного поражения. Он – дерзкий старшеклассник, когда-то державший в тонусе весь район, а потом жестко отхвативший. Его слова больше не впечатляют и выглядят понтами.

Магии хватает только на 30 минут финала ЛЕ и броские пресс-конференции. «Роме» без Жозе точно будет лучше. Единственное, что может дать нынешний Моуринью – трансферы и время подумать над преемником.

Теперь, когда потерян последний проект, способный вернуть его в топ, хотел бы услышать от Жозе только одно: «Пришло время взять паузу на год или два. Мне нужно переосмыслить то, что происходит».

Без отсылок к Гарри Поттеру, трогательных перфомансов с воспитанниками и попыток держать покерфейс с 2 и 7 на руках.

Пора признать себя проигравшим. И отдохнуть.

Моуринью внутренне давно перерос роль антагониста, который обязан доказывать: сначала – что переводчик может стать топ-тренером, потом – что он до сих пор особенный.

Даже отъезд в курортную по уровню Саудовскую Аравию или в сборную будет лишним. Это все равно очередная битва, к которой загнанный своим эго и прошлыми победами Моуринью, не бравший длительный отпуск на протяжении 20+ лет, просто не готов.

Не хочу верить, что Жозе не способен переродиться и адаптировать идеи под современный футбол. Но для этого нужно время и рефлексия – без пряток от себя и тильта в новом проекте и без отвлекающих сражений с судьями, соперниками и всем миром.

Артем Терентьев (телеграм-канал)

IMAGO/Fabrizio Corradetti/IPA Sp/Global Look Press