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Спортивный директор «Челси», Турция или «Порту»: варианты для будущего Жозе

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Без Саудовской Аравии.

Жозе Моуринью уволили в шестой раз в карьере − теперь не выдержала «Рома». Португалец плавно отдалялся от статуса топ-тренера − сложно представить, что летом его позовет команда уровня «Реала».

Поэтому авторы Sports.ru предлагают новые пути развития для карьеры Моуринью. 

Возвращение к истокам

Кажется, футбол больше не будоражит Моуринью. Разблокировав уникальное достижение в 2022-м (победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций), португальский тренер зачах.

Пробудиться поможет «Порту», с которым он почти 20 лет назад впервые выиграл Лигу чемпионов.

Особенный уже мог вернуться в «Порту» – в середине сезона-2015/16. «Жозе уже подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», но должен был возглавить его только в следующем сезоне, – рассказывал президент клуба Жорже Нуну Пинту да Кошта. – Я спросил его, может ли он приехать к нам до конца сезона, пока не встал у руля английского клуба.

Это казалось невозможным, но он согласился. В тот сезон у нас был финал Кубка страны, финал Кубка лиги, но «МЮ» заявил, что «Порту» может стать их соперником в еврокубке. Моуринью был готов пойти на это, при этом не ставя никаких условий. Это показывает, насколько Жозе привязан к нашему клубу».

Пинту да Кошта по-прежнему в «Порту». В 1982-м он возглавил клуб, а потом переизбирался 15 раз подряд (последний – в 2020-м), при этом всего трижды у него были конкуренты (кхе-кхе). Президентский срок заканчивается, а за четыре сезона всего одно чемпионство (сейчас отстают от лидирующего «Спортинга» на пять очков).

Приглашение Моуринью, которого да Кошта достал из «Лейрии» в 2002-м, добавит боссу рейтинга. В ассистенты Жозе можно позвать других легенд «Порту»: Паулу Феррейра помогает Паулу Фонсеке в «Лилле», а Рикарду Карвалью ассистирует Роберто Мартинесу в сборной Португалии.

«Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с «Порту» – это даже суперподвиг. Тот успех открыл мне все двери мира», – признался Моуринью в октябре. В современном футболе взять ЛЧ с командой не из топ-5 кажется нереальным. Но Жозе любит удивлять.

Валерий Самсонов (телеграм-канал)

Тренер, но только для пресс-конференции

Третье увольнение за шесть лет – хороший повод немного выдохнуть и задуматься и смене курса. Уровень претензий Моуринью на трофеи деградировал с каждым новым клубом (после титула АПЛ с «Челси»), а опуститься еще ниже не позволит до сих пор бушующее в Жозе тщеславие. 

Кажется, все что осталось от винтажного Жозе, который взломал АПЛ и ворвался в вечность с «Интером» – талантливая работа с медиа. Жозе швырял огненные тейки и в «Роме» – теперь навык нужно масштабировать и монетизировать.

Новый путь для Моуринью – стать спикером-щитом для любого кризисного топ-клуба, человеком, который заберет у тренера обязанность ходить на пресс-конференции и еженедельно давать скучные ответы. Новый Моуринью – это даже не пресс-атташе версии Pro Max, это настоящий креативный директор, который превратит тухлый жанр общения в микст-зонах и маленьких залах в настоящее шоу. 

Уровень креатива Жозе в общении с журналистами всегда был впечатляющим. В 2005-м он назвал журналистам стартовый состав «Барсы» на матч плей-офф ЛЧ против «Челси» за день до игры – и угадал весь. После назначения в «МЮ» Моур нагрянул на пресс-конференцию со списком из 49 воспитанников, которые дебютировали в клубах при нем – начал работу с разгрома мифа о Моуринью, не дающего шанса воспитанникам. После поражения от «Тоттенхэма» (0:3) выдал великое сравнение пропущенных голов с титулами АПЛ и потребовал уважения.

Жозе талантливо обходил противоречия из прошлого («Я говорил, что никогда не возглавлю «Тоттенхэм» из уважения к болельщикам «Челси»? Это было до того, как меня уволили») и устраивал шоу пародий, задавая самому себе стандартные вопросы от журналистов («Вы довольны действиями клуба на трансферном рынке? Да, доволен»).

Арсенал навыков настолько велик, что Моур будет еженедельно генерировать шоу, оставаясь в центре внимания. Жозе станет громоотводом, которого будет нельзя дисквалифицировать вне зависимости от риторики – можно пускать токсичные стрелы, манипулировать статистикой и троллить журналистов. Идеальная работа, в которой Моуринью еще долгие годы будет топом. 

Дмитрий Письменский (телеграм-канал)

Турция!

Коллеги выше описали два ярких сценария − я объединил их: Моуринью должен поехать в турецкую Суперлигу. Команду не уточняю

1. Переход в Турцию − тоже возвращение к истокам. Только альтернативное: неназванный турецкий клуб звал Моуринью в сезоне-2002/03.

«Первая зарубежная команда, от которой я получил предложение, была из Турции, − вспоминал Жозе в 2016-м. − Мы не достигли соглашения, и с тех пор у меня больше не было предложений из Турции. 

Но мне нравится страсть, с которой здесь относятся к футболу. Поэтому кто знает? Почему бы и не возглавить турецкий клуб в будущем?»  

2. Экспрессия Жозе тут придется в самый раз.

Вот лишь несколько скандалов из этого сезона: президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил судью; президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сариалиоглу увел команду с поля – не понравилось, что судья засчитал гол; «Бешикташ» исключил из состава пятерых футболистов – после провала в дерби.

В лиге постоянно наезжают на судей, обвиняют в подкупах и видят заговоры − Моуринью быстро выучит турецкий и будет выжигать на уровне «Слуцкий против голландского судьи». Под гневными постами Жозе после удалений (а они точно будут) будут тысячи комментариев преданных фанатов − так, как в Турции, португальца не будут любить нигде. Единственный евротрофей Суперлиги − Кубок УЕФА «Галатасарая» в 2000-м. Уверен, в Стамбуле устроят трехдневное безумие даже от победы в Лиге конференций. 

При этом Моуринью не придется возиться с молодежью и выстраивать стратегию вдолгую: в стамбульских грандах рулят опытные легионеры, которые уже видели жизнь. Мотиватор Жозе сможет вдохновить их на новый триумф.  

Руслан Копылов (телеграм-канал)

В «Челси», но спортивным директором

«Челси» – главный клуб в английской карьере Жозе. Болельщики до сих пор тепло к нему относятся. Почему-то очень хочется хорошего завершения истории, а не вопросительных знаков, которые возникли из-за работы португальца в «МЮ» и «Тоттенхэме». Проблема: как тренер Жозе сейчас не соответствует уровню клуба с топ-амбициями. В то же время в другой роли Моуринью может решить еще более значимую проблему лондонцев.

Вероятно, должность будет называться спортивным директором, но на деле он будет кем-то большим. В чем Жозе все еще бесспорно хорош? 

1. Умеет очаровать любого новичка – футболисты действительно идут работать с ним.

2. Мощно выстраивает связь с болельщиками.

3. Превращает в шоу любую медийную активность.

4. Везде требует контроля над трансферами и вполне качественно принимает ключевые стратегические решения.

У «Челси» сейчас, возможно, самая безобразная стратегия – и в плане последовательности, и в плане донесения до новичков высоких клубных стандартов. Моуринью способен это поправить.

Большой талант Жозе – находить недостающий элемент тактического пазла. Классику этого подхода до сих пор хорошо помнят болельщики «Челси»: перед сезоном-2014/15 португалец дополнил команду Сеском Фабрегасом и Диего Костой − и все сразу сошлось. Он все еще очень хороший тактик-стратег.

Не всегда подобные решения касались трансферного рынка. В «Тоттенхэме» главным ходом была четкая ставка на связку Сон-Кейн (до Жозе они не были дуэтом с настолько четким фирменным приемом). В «Роме» хорошим стратегическим решением был переход на пятерку защитников, хотя ранее Моуринью избегал этой формации. Жозе видит нехватку баланса и направляет команду в правильном направлении, исходя из ресурсов состава и возможностей клуба на рынке.

Эти решения у Моуринью почти всегда верные. Проблемы возникают в других сферах – индивидуальная работа с игроками, детализация конкретных игровых стадий и иногда поддержание атмосферы в раздевалке. Без этого не построить современную топ-команду и уж точно тяжело строить долгосрочный проект. В эти направления в идеальной роли Жозе вообще лезть не будет.

Его главная задача – иметь в голове финальный образ команды и четкое понимание, какие качества важнее всего, чтобы привести ее в эту точку. Он будет определять трансферные цели, поражать их своим шармом и доносить до них клубные ценности после перехода. 

Если все пойдет вообще идеально и Жозе полностью примет этот образ, он мог бы еще иногда брать функции громоотвода – с помощью фирменных приемчиков в трудные моменты прикрывать тренера и команду перед болельщиками и журналистами. 

На выходе получаем формулу:

● Почеттино (или следующий тренер) готовит команду тактически и развивает игроков;

● Моуринью задает вектор развития и немного залазит в другие зоны. Оставим ему тут пространство для креатива. Может установит в кабинете Поча скрытую камеру для записи документалки – и только в конце сезона скажет о сюрпризе? Или вдруг захочет вести сам клубные соцсети? По полномочиям и медийному весу Жозе – главный человек в клубе, но ему строго запрещается лезть в тренировочный процесс; 

● Боули чувствует себя великим новатором и рассказывает всем, как выстроил в футболе бейсбольную модель с дуэтом генерального менеджера и главного тренера.

Это стопроцентно станет блестящей PR-историей, но потенциально может принести кучу пользы. Особенно если Жозе и Боули пойдут ва-банк с этой схемой и будут воспринимать описанную роль как важную и полноценную, а не как позицию резервного главного тренера на случай неудач.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Отдохнуть и переосмыслить свой футбол

Всегда буду болеть за Жозе. За магию личности.

Только он мог выстоять в меньшинстве против великой «Барсы» на Камп Ноу. Благодаря не футболу и тактике, а магнетизму на бровке. Настолько великому, что законы логики и здравого смысла вылетели вместе с Гвардиолой из той ЛЧ. 

Даже уже выгоревший Жозе мог начать дерби против «Сити» с 0:2 (из-за абсолютно не работающего плана, анахронизма и своих ошибок) – и победить.

Когда-то Моуринью менял реальность вокруг: Это’О ощущал себя Игорем Смольниковым, Озил – не только творцом, но и работягой, а Пандев – футболистом уровня финала ЛЧ.

Сейчас Моуринью может поменять разве что отмазку после очередного поражения. Он – дерзкий старшеклассник, когда-то державший в тонусе весь район, а потом жестко отхвативший. Его слова больше не впечатляют и выглядят понтами. 

Магии хватает только на 30 минут финала ЛЕ и броские пресс-конференции. «Роме» без Жозе точно будет лучше. Единственное, что может дать нынешний Моуринью – трансферы и время подумать над преемником. 

Теперь, когда потерян последний проект, способный вернуть его в топ, хотел бы услышать от Жозе только одно: «Пришло время взять паузу на год или два. Мне нужно переосмыслить то, что происходит». 

Без отсылок к Гарри Поттеру, трогательных перфомансов с воспитанниками и попыток держать покерфейс с 2 и 7 на руках.

Пора признать себя проигравшим. И отдохнуть.

Моуринью внутренне давно перерос роль антагониста, который обязан доказывать: сначала – что переводчик может стать топ-тренером, потом – что он до сих пор особенный. 

Даже отъезд в курортную по уровню Саудовскую Аравию или в сборную будет лишним. Это все равно очередная битва, к которой загнанный своим эго и прошлыми победами Моуринью, не бравший длительный отпуск на протяжении 20+ лет, просто не готов.

Не хочу верить, что Жозе не способен переродиться и адаптировать идеи под современный футбол. Но для этого нужно время и рефлексия – без пряток от себя и тильта в новом проекте и без отвлекающих сражений с судьями, соперниками и всем миром.

Артем Терентьев (телеграм-канал)

Тяжелый уход Моуринью из «Ромы»: ругался с руководством, ссорился с игроками

IMAGO/Fabrizio Corradetti/IPA Sp/Global Look Press

26 комментариев
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Кто бы , что бы не говорил он все равно особенный!
Как болельщик Мадрида всегда буду благодарен ему и желаю ему успехов!
+28
-1
+27
со сборной интересно было бы
+8
-1
+7
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Как тренер он давно спёкся, один третьесортный трофей за 7 лет, это подтверждает, но внимание и медийности нашему жо не занимать. Даже на спортсе, каждый считает своим долгом что то написать под тегом "Моуриньо", трафик обеспечен! То же самое в Европе. Это собственно, единственная причина, по которой его ещё могут куда то пригласить. Спортивных результатов ждать не приходится. Это Фонсека с утроенной зарплатой.
Сказал человек, который вчера под каждым постом с Моуром строчил😂😂😂
+7
-2
+5
Лучше сборная.Вот будет уникальное достижение если он с 41-летним Криштиану выиграет ЧМ в 2026-ом....
+8
-3
+5
Ответ Alex Serpen
3 часа назад: Моуринью согласился возглавить «Аль-Шабаб»
И тут мы осознали, что надо срочно публиковать. Реальность опережает наши фантазии )
+5
-1
+4
Его критикую кому не лень. Стирают в порошок. Но вот вам факт: не об одном тренере так долго и много не писали после ухода, как об Мауринью. Это ли не критерий его сумасшедшей популярности? Для меня он лично ещё и мужественный человек. Пошел тренировать в среднею итальянскую команду с большими проблемами с составом. Ведь и добился успехов.
+3
0
+3
Душнила mode on: не залазит, а залезает
Душнила mode off
+2
0
+2
Еще один безграмотный школяр решил судить о Моуриньо. Кто ты такой Артём Терентьев? Не захлебнись своим пафосом. Пиши лучше о детском футболе
+3
-1
+2
У Жозе есть магия его личности. Будучи тренером практически всех ненавистных мною команд, его персона всегда притягивала чем-то «особенным». И всегда в глубине души радовался его личным успехам, желая, чтобы он пришёл в Милан и вытащил нас из ямы.) не судьба, но по сей день считаю его одним из самых сильных тренеров в футболе.
Удачи ему. Очень хочется в посмотреть за ним в сборной.
+1
0
+1
Ответ Вадим Лукомский
И тут мы осознали, что надо срочно публиковать. Реальность опережает наши фантазии )
Жду статью-анализ про возможное будущее Кругового: остаться в Зените, перейти в ЦСКА или ждать предложения из Европы🤔
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Ответ Вадим Р
Что о нем думают в Бразилии, сборная которой без тренера?
Жуниор немного удивился столь быстрому увольнению
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Смешно читать про спортивного директора из Жозе.
Если есть такая профессия, то в наличии и специалисты в ней. А брать человека с именем в другой стези для совсем не публичной профессии - нахера!
На моей памяти ставили Сёмина спортивным директором при Бышовце в Локомотиве.
Закончилось дрязгами и падением Гудков в бездну, из которой выбирались десятилетие.
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Я бы не исключал, например, Ньюкасл если и Эди Хау будет все также плохо.
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Секундочку, а как же "народная команда"? Она ждёт! )))
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Ньюкасл, вроде, тоже тренера менять будет. Может еще есть у него шанс.
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Не знаю, чем именно занимался в его штабе Руй Фариа (и что он сейчас делает), но способность добиваться топ-результата совпала с его уходом. Мне кажется, Жозе нужно взять на себя более глобальные функции, как поздний САФ, и найти себе правильных помощников, которым можно делегировать построение современной игры, тогда сможет ещё на топ-уровне быть успешным.
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Про сборные ничего не сказали, очень даже вариант, но я бы пожелал ему сделать перерыв и переродиться новой версией себя, которая всех ещё удивит
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Вэлком ту Барселона
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А где самый очевидный вариант - московский Спартак?...
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Когда тренера уволили из последних 4-х команд то найти новую приличную команду будет не так легко. Сборную или клуб. Даже несмотря на прошлые заслуги и результаты. Посмотрим где он окажется
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3 часа назад: Моуринью согласился возглавить «Аль-Шабаб»
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