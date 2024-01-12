«Боруссия» вернула Санчо. Он в «МЮ» только страдал

Второй шанс в Дортмунде.

Джейдон Санчо вернулся в «Боруссию». Пока в аренду до конца сезона.

За два с половиной сезона «МЮ» так и получилось стать ключевым, в итоге конфликт и отстранение от основной команды на несколько месяцев. Хотя поначалу складывалось перспективно.

Страдания Санчо в Манчестере: ссора с Тен Хагом, практика в Нидерландах и отстранение от «МЮ»

Первый сезон Джейдона после покупки за 85 млн евро сложился достойно для переходного периода, хотя цифры результативности не впечатляют: 5+3 за 38 матчей. От него ждали адаптации и прогресса, но летом 2022-го в клуб пришел Эрик тен Хаг, а с ним у Санчо не заладилось.

Сначала англичанин долго не мог набрать форму, пропустил ЧМ-2022, время от времени пролетал и мимо заявки на матчи «МЮ». Тен Хаг пытался перезагрузить: Фабрицио Романо инсайдил, что тренер был большим поклонником игрока и видел в нем громадный потенциал. Публично поддерживал, но честно объяснял: дело еще и в психологии.

По информации The Athletic, летом 2023-го тренер организовал командировку Санчо в нидерландский любительский клуб «Росмален» – там игрок работал с людьми, которых порекомендовал сам Эрик. Но это ни к чему не привело, Тен Хаг потерял терпение, а «МЮ» объявил, что готов продать игрока за 45 млн евро. Санчо попал в тренерский список игроков, на которых он больше не рассчитывает.

Пик скандала – сентябрь. После 1:3 от «Арсенала» Тен Хаг намекнул, что Санчо не выкладывается: «Мы не выбрали его на основании результатов на тренировках. В «МЮ» нужно каждый день показывать уровень. В атаке есть варианты, поэтому играл не он».

Джейдон не вытерпел и заявил: «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям произносить абсолютную ложь. На этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на самом деле повлияли другие причины, вдаваться в детали не буду. Долгое я был козлом отпущения, но это несправедливо!»

Публичный конфликт не удалось оперативно погасить, «МЮ» не пустил к этому вопросу профсоюз, а Санчо не только отстранили от тренировок, ему запретили вообще пересекаться с главной командой. Пришлось одному тренироваться в академии. Стали всплывать детали плохого поведения Джейдона: оказалось, он при всех проблемах с формой позволял себе даже опаздывать на тренировки. Это окончательно разочаровало тренеров.

Немецкие инсайдеры подтвердили, что еще в «Боруссии» у Джейдона обострились проблемы с игровой зависимостью. Он зависал за консолью, из-за этого мог почти не спать. Отсюда и опоздания, и странное качество тренировок.

С тех пор игрок больше светился в фифе, чем в футбольных активностях. Во время матча «МЮ» и «Баварии», например, играл в FC24 (бывшая фифа): в соцсетях публиковали моменты со стрима, где Санчо забивает самим собой из-за штрафной, а чуть позже другой блогер спалил, что играл с футболистом «МЮ» в три часа ночи. 26 сентября Санчо удалил профиль в инстаграме – видимо, критики стало слишком много.

Предложения одноклубников извиниться перед Тен Хагом, чтобы проработать конфликт, Джейдон проигнорировал. А тренер был готов идти навстречу только после первого шага от игрока.

Пока не придется к этому возвращаться, у Джейдона будет второй шанс в «Боруссии».

«Боруссия» раскрыла Санчо. Англичанин настрелял 50+64 за четыре года и уехал в Англию – но все равно не забывал о немецком клубе

Санчо перешел в «Боруссию» летом 2017-го. Тогда он был просто 17-летним пацаном из молодежки «Ман Сити» без опыта на взрослом уровне, но впечатлил уже в дебютном сезоне: пять голов и семь ассистов.

В сезоне-2018/19 англичанин стал полноценно основным, пошел собирать индивидуальные награды и попал в сборную Бундеслиги: уже 13+20. А дальше еще круче: 40 результативных действий за сезон! 20 мячей и 20 ассистов, к тому же первый трофей во взрослой карьере – Суперкубок Германии-2019. Потом добавил и Кубок Германии-2020/21.

Со временем Санчо стал ключевым игроком «Боруссии». Помог уход Кристиана Пулишича и мощный собственный прогресс. Статуса добавляла и сборная Англии: дебютировал в октябре 2018-го (первый игрок сборной, рожденный в новом тысячелетии), а через месяц стал первым игроком стартового состава с 2009-го не из британского клуба. После самого Дэвида Бекхэма, выходившего в статусе игрока «Лос-Анджелес Гэлакси». Все складывалось слишком круто – особенно для юноши.

Футбольный мир восхищался Санчо. Например, бывший защитник «МЮ» Уэс Браун говорил: «Он сочетает талант и азарт. «МЮ» нужен именно такой футболист. У нас были такие игроки на протяжении многих лет. Уверен, если мы подпишем его, Санчо вернет клубу этот азарт. Для команды это было бы прекрасно».

Или вот бывший одноклубник Эрлинг Холанд, в 2020-м: «Это мой друг и чертовски хороший игрок».

Слухи об интересе «МЮ» ходили несколько лет, клубы долго вели переговоры. Звучал и «Ливерпуль», но вариант отпал. Летом 2021-го все-таки утвердили: после финала Евро-2020 Санчо перешел в «МЮ» за 85 млн евро.

А дальше вы знаете.

Этому парню нужно зайти на новый виток, чтобы еще раз взлететь с помощью «Боруссии».

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Martin Rose, Catherine Ivill