Эти клубы точно против Суперлиги. Список растет

Кто-то поддержит «Реал» и «Барсу»?

Европейский суд дал Суперлиге зеленый свет, тут же представили обновленный формат, но среди европейских клубов новый раскол.

«Реал» и «Барселона» сразу же высказались за, а в ответ – волна публичных отказов.

Кто против и почему?

Здесь только клубы, которые регулярно играют в еврокубках. Например, в Испании поддержавших общую позицию Ла Лиги намного больше – вероятно, все, кроме «Реала» и «Барсы», проведут на матчах ближайшего тура акцию против Суперлиги, выйдут в футболках «Заслужите это на поле».

● «Атлетико» выступил первым. Клуб заявил, что УЕФА и до решения суда был не монополистом, а главой европейской футбольной семьи. А Суперлига нужна только двум клубам – «Реалу» и «Барселоне».

● «Манчестер Юнайтед» сказал, что с момента выхода из Суперлиги их позиция не поменялась. Клуб ориентируется на участие в существующих еврокубках и надеется на плодотворное сотрудничество с УЕФА и Премьер-лигой.

● «Бавария» назвала Суперлигу посягательством на структуру европейского футбола. Мюнхенский клуб считает, что действовать надо в интересах национальных лиг, а не ослаблять их.

● «Боруссия Д» устами Ханса-Йоахима Ватцке сказала, что решение суда – не повод создавать Суперлигу. Сейчас все команды из Ассоциации европейских клубов поддерживают реформы ЛЧ и еврокубков, проводимые УЕФА.

● «ПСЖ» остается главным союзником УЕФА, поддерживает сложившуюся европейскую модель и действует в интересах болельщиков и футболистов.

● «Интер» и «Рома» выпустили практически идентичные заявления с осуждением Суперлиги: «Будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только совместными усилиями в рамках Ассоциации европейских клубов в партнерстве с УЕФА и ФИФА».

● «Ман Сити» декларирует, что их позиция не изменилась с 2021-го.

● «Монако» признает только турниры под эгидой УЕФА.

Кто-то вообще поддерживает Суперлигу?

Понятно, что за создание Суперлиги выступают ее основатели – «Реал» и «Барселона». Масштабной поддержки других клубов у них нет, но у идеи есть сторонники.

● «Наполи» официально не выступал с заявлениями по поводу решения европейского суда, но президент клуба Аурелио Де Лаурентис много лет говорит о создании альтернативы привычным еврокубкам. Вот и сейчас итальянское издание ANSA сообщило, что глава неаполитанского клуба положительно воспринял последние новости.

«Я бы создал европейскую суперлигу, в которой участвовали бы по 8 лучших команд из Англии, Германии, Италии, Франции и Испании. Лига Европы мало кого интересует, она не приносит нормальных доходов. А Лига чемпионов, пока она подчиняется УЕФА, приносит только 10 процентов от того дохода, который может приносить эта суперлига», – такое президент «Наполи» говорил еще в 2011 году.

Правда, в феврале 2023-го Де Лаурентис называл Суперлигу в формате турнира для избранных глупостью. Но подчеркивал, что и формат УЕФА устарел и не учитывает интересы клубов. Возможно, новый формат, предложенный Суперлигой, смог убедить Де Лаурентиса.

● Испанское издание Mundo Deportivo делится инсайдом – Суперлига уже получила предварительное согласие от целой группы европейских команд. Среди поддержавших идею – «Бенфика» и «Порту».

Забавно, что среди других предполагаемых участников пока не фигурируют элитные клубы. Mundo Deportivo и Diario AS приводят такой список: «Марсель» и «Лион» из Франции, ПСВ и «Фейеноорд» из Голландии, «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» из Турции, сербская «Црвена Звезда», бельгийский «Андерлехт» и несколько итальянских команд.

Но никто из них пока не выступил в поддержку Суперлиги официально.

Фото: Gettyimages/Juan Manuel Serrano Arce; Antonio Balasco/LiveMedia, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press