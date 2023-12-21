Эти клубы точно против Суперлиги. Список растет
Кто-то поддержит «Реал» и «Барсу»?
Европейский суд дал Суперлиге зеленый свет, тут же представили обновленный формат, но среди европейских клубов новый раскол.
«Реал» и «Барселона» сразу же высказались за, а в ответ – волна публичных отказов.
Кто против и почему?
Здесь только клубы, которые регулярно играют в еврокубках. Например, в Испании поддержавших общую позицию Ла Лиги намного больше – вероятно, все, кроме «Реала» и «Барсы», проведут на матчах ближайшего тура акцию против Суперлиги, выйдут в футболках «Заслужите это на поле».
● «Атлетико» выступил первым. Клуб заявил, что УЕФА и до решения суда был не монополистом, а главой европейской футбольной семьи. А Суперлига нужна только двум клубам – «Реалу» и «Барселоне».
● «Манчестер Юнайтед» сказал, что с момента выхода из Суперлиги их позиция не поменялась. Клуб ориентируется на участие в существующих еврокубках и надеется на плодотворное сотрудничество с УЕФА и Премьер-лигой.
● «Бавария» назвала Суперлигу посягательством на структуру европейского футбола. Мюнхенский клуб считает, что действовать надо в интересах национальных лиг, а не ослаблять их.
● «Боруссия Д» устами Ханса-Йоахима Ватцке сказала, что решение суда – не повод создавать Суперлигу. Сейчас все команды из Ассоциации европейских клубов поддерживают реформы ЛЧ и еврокубков, проводимые УЕФА.
● «ПСЖ» остается главным союзником УЕФА, поддерживает сложившуюся европейскую модель и действует в интересах болельщиков и футболистов.
● «Интер» и «Рома» выпустили практически идентичные заявления с осуждением Суперлиги: «Будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только совместными усилиями в рамках Ассоциации европейских клубов в партнерстве с УЕФА и ФИФА».
● «Ман Сити» декларирует, что их позиция не изменилась с 2021-го.
● «Монако» признает только турниры под эгидой УЕФА.
Кто-то вообще поддерживает Суперлигу?
Понятно, что за создание Суперлиги выступают ее основатели – «Реал» и «Барселона». Масштабной поддержки других клубов у них нет, но у идеи есть сторонники.
● «Наполи» официально не выступал с заявлениями по поводу решения европейского суда, но президент клуба Аурелио Де Лаурентис много лет говорит о создании альтернативы привычным еврокубкам. Вот и сейчас итальянское издание ANSA сообщило, что глава неаполитанского клуба положительно воспринял последние новости.
«Я бы создал европейскую суперлигу, в которой участвовали бы по 8 лучших команд из Англии, Германии, Италии, Франции и Испании. Лига Европы мало кого интересует, она не приносит нормальных доходов. А Лига чемпионов, пока она подчиняется УЕФА, приносит только 10 процентов от того дохода, который может приносить эта суперлига», – такое президент «Наполи» говорил еще в 2011 году.
Правда, в феврале 2023-го Де Лаурентис называл Суперлигу в формате турнира для избранных глупостью. Но подчеркивал, что и формат УЕФА устарел и не учитывает интересы клубов. Возможно, новый формат, предложенный Суперлигой, смог убедить Де Лаурентиса.
● Испанское издание Mundo Deportivo делится инсайдом – Суперлига уже получила предварительное согласие от целой группы европейских команд. Среди поддержавших идею – «Бенфика» и «Порту».
Забавно, что среди других предполагаемых участников пока не фигурируют элитные клубы. Mundo Deportivo и Diario AS приводят такой список: «Марсель» и «Лион» из Франции, ПСВ и «Фейеноорд» из Голландии, «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» из Турции, сербская «Црвена Звезда», бельгийский «Андерлехт» и несколько итальянских команд.
Но никто из них пока не выступил в поддержку Суперлиги официально.
Форма Суперлиги – как это будет? 64 клуба, три лиги, 20 вылетающих
Суперлига никого не победила, но ее создание в будущем – неизбежность. Колонка Вадима Лукомского
Фото: Gettyimages/Juan Manuel Serrano Arce; Antonio Balasco/LiveMedia, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press
3 команды играют друг с другом по швейцарской системе,ну к примеру в 12 туров.
По итогам первое место-Чемпион Суперлиги,второе- вице-чемпион Суперлиги,третье место-почти вице-чемпион Суперлиги.
Все довольны.
https://onefootball.com/es/noticias/its-a-catastrophe-for-football-marseille-president-pablo-longoria-condones-the-european-super-league-38761724
Это решение ни в коем случае не открывает дверь в Суперлигу. Я провел все утро, анализируя предложение. Ясно одно: это решение напоминает всем о необходимости диалога в европейском футболе. Я считаю, что проведение трех-четырех соревнований, организованных таким количеством разных организаторов, – это катастрофа для футбола. Если это так, я вижу трудное будущее для мира футбола».
Желтая пресса такая жёлтая🙃
Реал
Наполи
Порту
Бенфика
Марсель
Лион
уже что-то. Уже > чемпионата Франции и Ла Лиги (ну без Барсы и Реала - точно). Если ПСВ и Фейноорд правда, то это путь договариваться с Аяксом.
На самом деле и Атлетико сейчас выступает, мол мы против. Но подбей условную Валенсию которая переживает не лучшие времена и суперлига тоже может быть неким выходом.
И Атлетико само прийдет к Суперлиги.
Каталония -как там в известной присказке,хе-хе,не Испания.