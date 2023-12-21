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Эти клубы точно против Суперлиги. Список растет

Суперлига Европы Суперлига Европы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Валенсия Валенсия
Вильярреал Вильярреал
УЕФА УЕФА
Атлетико Атлетико
ФИФА ФИФА
Севилья Севилья
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
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Футбол Футбол

Кто-то поддержит «Реал» и «Барсу»?

Европейский суд дал Суперлиге зеленый свет, тут же представили обновленный формат, но среди европейских клубов новый раскол.

«Реал» и «Барселона» сразу же высказались за, а в ответ – волна публичных отказов.

Кто против и почему?

Здесь только клубы, которые регулярно играют в еврокубках. Например, в Испании поддержавших общую позицию Ла Лиги намного больше – вероятно, все, кроме «Реала» и «Барсы», проведут на матчах ближайшего тура акцию против Суперлиги, выйдут в футболках «Заслужите это на поле».

● «Атлетико» выступил первым. Клуб заявил, что УЕФА и до решения суда был не монополистом, а главой европейской футбольной семьи. А Суперлига нужна только двум клубам – «Реалу» и «Барселоне».

«Манчестер Юнайтед» сказал, что с момента выхода из Суперлиги их позиция не поменялась. Клуб ориентируется на участие в существующих еврокубках и надеется на плодотворное сотрудничество с УЕФА и Премьер-лигой.  

«Бавария» назвала Суперлигу посягательством на структуру европейского футбола. Мюнхенский клуб считает, что действовать надо в интересах национальных лиг, а не ослаблять их.

«Боруссия Д» устами Ханса-Йоахима Ватцке сказала, что решение суда – не повод создавать Суперлигу. Сейчас все команды из Ассоциации европейских клубов поддерживают реформы ЛЧ и еврокубков, проводимые УЕФА.

● «ПСЖ» остается главным союзником УЕФА, поддерживает сложившуюся европейскую модель и действует в интересах болельщиков и футболистов.

«Интер» и «Рома» выпустили практически идентичные заявления с осуждением Суперлиги: «Будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только совместными усилиями в рамках Ассоциации европейских клубов в партнерстве с УЕФА и ФИФА».

● «Ман Сити» декларирует, что их позиция не изменилась с 2021-го. 

● «Монако» признает только турниры под эгидой УЕФА.

Кто-то вообще поддерживает Суперлигу?

Понятно, что за создание Суперлиги выступают ее основатели – «Реал» и «Барселона». Масштабной поддержки других клубов у них нет, но у идеи есть сторонники.

«Наполи» официально не выступал с заявлениями по поводу решения европейского суда, но президент клуба Аурелио Де Лаурентис много лет говорит о создании альтернативы привычным еврокубкам. Вот и сейчас итальянское издание ANSA сообщило, что глава неаполитанского клуба положительно воспринял последние новости.

«Я бы создал европейскую суперлигу, в которой участвовали бы по 8 лучших команд из Англии, Германии, Италии, Франции и Испании. Лига Европы мало кого интересует, она не приносит нормальных доходов. А Лига чемпионов, пока она подчиняется УЕФА, приносит только 10 процентов от того дохода, который может приносить эта суперлига», – такое президент «Наполи» говорил еще в 2011 году.

Правда, в феврале 2023-го Де Лаурентис называл Суперлигу в формате турнира для избранных глупостью. Но подчеркивал, что и формат УЕФА устарел и не учитывает интересы клубов. Возможно, новый формат, предложенный Суперлигой, смог убедить Де Лаурентиса.

● Испанское издание Mundo Deportivo делится инсайдом – Суперлига уже получила предварительное согласие от целой группы европейских команд. Среди поддержавших идею – «Бенфика» и «Порту».

Забавно, что среди других предполагаемых участников пока не фигурируют элитные клубы. Mundo Deportivo и Diario AS приводят такой список: «Марсель» и «Лион» из Франции, ПСВ и «Фейеноорд» из Голландии, «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» из Турции, сербская «Црвена Звезда», бельгийский «Андерлехт» и несколько итальянских команд.

Но никто из них пока не выступил в поддержку Суперлиги официально. 

Форма Суперлиги – как это будет? 64 клуба, три лиги, 20 вылетающих

Суперлига никого не победила, но ее создание в будущем – неизбежность. Колонка Вадима Лукомского

Фото: Gettyimages/Juan Manuel Serrano Arce; Antonio Balasco/LiveMedia, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press

28 комментариев
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Ну если Мадрид и Барселона+ Наполи хотят создать Суперлигу,то к чему им мешать.
3 команды играют друг с другом по швейцарской системе,ну к примеру в 12 туров.
По итогам первое место-Чемпион Суперлиги,второе- вице-чемпион Суперлиги,третье место-почти вице-чемпион Суперлиги.
Все довольны.
+17
-4
+13
Перес убедит каждого, когда придет время...
+21
-10
+11
ну вроде прогресс не отменить, а вроде и старые устои, посмотрим , кто кого, главное чтобы футбол был красивый, а под какой обложкой обывателю пофиг
+7
0
+7
Где тот парень в комментариях, который говорил, что видел очередь из клубов в первый же день объявления Суперлиги? Практически вся футбольная элита - добровольно против, начиная с середняков типа «Монако» и «Валенсии», заканчивая «Сити» «Баварией»
+8
-5
+3
Погуглил, Марсель (их президент) официально говорит примерно противоположное
https://onefootball.com/es/noticias/its-a-catastrophe-for-football-marseille-president-pablo-longoria-condones-the-european-super-league-38761724

Это решение ни в коем случае не открывает дверь в Суперлигу. Я провел все утро, анализируя предложение. Ясно одно: это решение напоминает всем о необходимости диалога в европейском футболе. Я считаю, что проведение трех-четырех соревнований, организованных таким количеством разных организаторов, – это катастрофа для футбола. Если это так, я вижу трудное будущее для мира футбола».

Желтая пресса такая жёлтая🙃
+4
-1
+3
Не че , щас Зенит со Спартаком подключаться, и будет вам футбол. Не хуже этой вашей ЛЧ ))))
+2
0
+2
Интересное распределение. Мне казалось, что Суперлига может противостоять гегемонии АПЛ. Я когда-то не понял, почему Английские клубы поддержали идею Суперлиги, а сейчас не понимаю, почему топы остальных чемпионатов выступают против Суперлиги. Ну ладно ещё Италия, но тем же ПСЖ, Баварии, Боруссии как правило не с кем играть в своих чемпионатах (бывают исключения, как в этом сезоне, но это именно исключения). P.S. Почему против УЕФА и национальные ассоциации я понимаю, не нужно мне этого объяснять. ;)
+3
-1
+2
Ответ Bayern2004
Ну если Мадрид и Барселона+ Наполи хотят создать Суперлигу,то к чему им мешать. 3 команды играют друг с другом по швейцарской системе,ну к примеру в 12 туров. По итогам первое место-Чемпион Суперлиги,второе- вице-чемпион Суперлиги,третье место-почти вице-чемпион Суперлиги. Все довольны.
Барсе и Реалу по миллиарду, Наполи пожелание не болеть
+3
-1
+2
Ответ Bayern2004
Ну если Мадрид и Барселона+ Наполи хотят создать Суперлигу,то к чему им мешать. 3 команды играют друг с другом по швейцарской системе,ну к примеру в 12 туров. По итогам первое место-Чемпион Суперлиги,второе- вице-чемпион Суперлиги,третье место-почти вице-чемпион Суперлиги. Все довольны.
можно потом плей-офф до 4 побед как в нхл
+2
0
+2
Барселона
Реал
Наполи
Порту
Бенфика
Марсель
Лион

уже что-то. Уже > чемпионата Франции и Ла Лиги (ну без Барсы и Реала - точно). Если ПСВ и Фейноорд правда, то это путь договариваться с Аяксом.
На самом деле и Атлетико сейчас выступает, мол мы против. Но подбей условную Валенсию которая переживает не лучшие времена и суперлига тоже может быть неким выходом.
И Атлетико само прийдет к Суперлиги.
+1
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В любом случае роман только начался, нужно обсуждать и договариваться. Одного желания или нежелания мало. Появится конкретика под пул согласных команд, тогда уже можно обсуждать, кому зачем и что нужно.
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Ответ Kappa Pride
можно потом плей-офф до 4 побед как в нхл
:-) :-) :-)
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Ответ TaR
Комментарий скрыт
Вы знаете,эти два как вы утверждаете ,самых популярных в мире клуба(что тоже спорно,мягко говоря) без условных Байернов,Юнайтедов,Дортмундов,Парижей и Лондонов будут интересны лишь своим "сосьос" и королю Испании.И то далеко не факт.
Каталония -как там в известной присказке,хе-хе,не Испания.
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Из всего списка по настоящему жаль будет только отсутствия Баварии
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суперлига умерла не родившись
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Английским клубам не нужна супер лига их и АПЛ не плохо кормит а без англичан, немцев и ПСЖ супер лига уже не супер
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А че у РФС с позицией по этому вопросу?
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