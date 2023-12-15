Пятое место АПЛ в ЛЧ теперь под угрозой? Из-за провала «МЮ» и «Ньюкасла»

Расклады!

Только два английских клуба вышли в плей-офф ЛЧ в этом сезоне – «Ман Сити» и «Арсенал». «МЮ» и «Ньюкасл» заняли последние места в группах и теперь не принесут Англии очки даже во второстепенных еврокубках.

А ведь чтобы получить пять квот на следующую ЛЧ, клубы АПЛ должны войти в топ-2 этого сезона в таблице коэффициентов УЕФА.

Шансы на 5 команд от Англии в ЛЧ – 77%

Сейчас Англия идет третьей, от Италии отстает всего на 0,01 балла, от Германии – на 0,37. Позади угрозы нет. В теории обойти Англию может только Испания, у которой на два больше представителя в плей-офф ЛЧ, чем у АПЛ, но почти на балл меньше в таблице коэффициентов.

Помимо ЛЧ в таблице коэффициентов учитываются также результаты клубов в Лиге Европы и Лиге Конференций. Там у команд из АПЛ все неплохо – «Астон Вилла», «Брайтон», «Вест Хэм» и «Ливерпуль» заняли первые места в группах и теперь постараются продвинуться по сетке плей-офф как можно дальше.

Однако есть довольно парадоксальный нюанс: если бы все английские клубы заняли вторые места в группах, а затем пролезли в плей-офф через стыковые матчи, это бы принесло Англии больше очков в таблице коэффициентов. Если бы «МЮ» и «Ньюкасл» заняли бы третье место в своих группах ЛЧ, то тоже принесли бы Англии дополнительные очки – через плей-офф ЛЕ.

Предсказать место Англии сложно, потому что итог зависит не только от Англии, но и от результатов итальянских и немецких клубов. Модель Opta дает оптимистичный прогноз, несмотря на два вылетевших клуба АПЛ.

Кто в АПЛ претендует на пятое лигочемпионское место?

Снова обращаемся к симуляции сезона от Opta (учитывает десятки параметров продвинутой статистики). Есть четыре претендента: «Тоттенхэм», «Астон Вилла» (может финишировать и четвертой), «Ньюкасл» (пока седьмой) и «Брайтон». Шансы «МЮ» – чуть более 6%.

Коротко и новом формате ЛЧ

С сезона-2024/2025 групповой этап турнира расширится с 32 до 36 клубов, а каждый из клубов проведет в группе по восемь матчей. Формат по четыре команды в группе, где каждый играет с каждым, – в прошлом.

Турнирная таблица ЛЧ будет общей. Первые восемь мест выйдут в плей-офф турнира напрямую, а команды с 9-й по 24-ю сыграют дополнительный раунд за 1/8 финала. Клубы с 25-го по 36-е места покинут еврокубки, потому что из группового этапа ЛЧ теперь никто не будет попадать в ЛЕ.

Откуда возьмут четыре новые команды?

● Одно прямое место в ЛЧ получит команда, занявшая третье место в пятой лиге таблицы коэффициентов УЕФА.

● Одно место дополнительно разыграют в «Пути чемпионов» в квалификации (фактически это чемпионы нетоповых лиг). Раньше там определялись четыре участника группового этапа, а станет пять.

● Еще по одному дополнительному месту в ЛЧ получат две лучшие страны по итогам еврокубкового сезона (ЛЧ + ЛЕ + ЛК). За одно из этих мест сейчас и борется Англия.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Michael Steele