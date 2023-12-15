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Пятое место АПЛ в ЛЧ теперь под угрозой? Из-за провала «МЮ» и «Ньюкасла»

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Расклады!

Только два английских клуба вышли в плей-офф ЛЧ в этом сезоне – «Ман Сити» и «Арсенал». «МЮ» и «Ньюкасл» заняли последние места в группах и теперь не принесут Англии очки даже во второстепенных еврокубках.

А ведь чтобы получить пять квот на следующую ЛЧ, клубы АПЛ должны войти в топ-2 этого сезона в таблице коэффициентов УЕФА. 

Шансы на 5 команд от Англии в ЛЧ – 77%

Сейчас Англия идет третьей, от Италии отстает всего на 0,01 балла, от Германии – на 0,37. Позади угрозы нет. В теории обойти Англию может только Испания, у которой на два больше представителя в плей-офф ЛЧ, чем у АПЛ, но почти на балл меньше в таблице коэффициентов.

Помимо ЛЧ в таблице коэффициентов учитываются также результаты клубов в Лиге Европы и Лиге Конференций. Там у команд из АПЛ все неплохо – «Астон Вилла», «Брайтон», «Вест Хэм» и «Ливерпуль» заняли первые места в группах и теперь постараются продвинуться по сетке плей-офф как можно дальше. 

Однако есть довольно парадоксальный нюанс: если бы все английские клубы заняли вторые места в группах, а затем пролезли в плей-офф через стыковые матчи, это бы принесло Англии больше очков в таблице коэффициентов. Если бы «МЮ» и «Ньюкасл» заняли бы третье место в своих группах ЛЧ, то тоже принесли бы Англии дополнительные очки – через плей-офф ЛЕ.

Предсказать место Англии сложно, потому что итог зависит не только от Англии, но и от результатов итальянских и немецких клубов. Модель Opta дает оптимистичный прогноз, несмотря на два вылетевших клуба АПЛ. 

Кто в АПЛ претендует на пятое лигочемпионское место? 

Снова обращаемся к симуляции сезона от Opta (учитывает десятки параметров продвинутой статистики). Есть четыре претендента: «Тоттенхэм», «Астон Вилла» (может финишировать и четвертой), «Ньюкасл» (пока седьмой) и «Брайтон». Шансы «МЮ» – чуть более 6%. 

Коротко и новом формате ЛЧ

С сезона-2024/2025 групповой этап турнира расширится с 32 до 36 клубов, а каждый из клубов проведет в группе по восемь матчей. Формат по четыре команды в группе, где каждый играет с каждым, – в прошлом.

Турнирная таблица ЛЧ будет общей. Первые восемь мест выйдут в плей-офф турнира напрямую, а команды с 9-й по 24-ю сыграют дополнительный раунд за 1/8 финала. Клубы с 25-го по 36-е места покинут еврокубки, потому что из группового этапа ЛЧ теперь никто не будет попадать в ЛЕ. 

Откуда возьмут четыре новые команды?

● Одно прямое место в ЛЧ получит команда, занявшая третье место в пятой лиге таблицы коэффициентов УЕФА.

● Одно место дополнительно разыграют в «Пути чемпионов» в квалификации (фактически это чемпионы нетоповых лиг). Раньше там определялись четыре участника группового этапа, а станет пять.

● Еще по одному дополнительному месту в ЛЧ получат две лучшие страны по итогам еврокубкового сезона (ЛЧ + ЛЕ + ЛК). За одно из этих мест сейчас и борется Англия.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Michael Steele

6 комментариев
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Ну, в отличие от МЮ, Ньюкасл явно не заслужил такого искода и права на то, чтобы его выступление называли провалом. Для дебютанта ЛЧ команда вполне успешно шла на выход из группы, пока её не обескровил целый ряд травм ключевых игроков, включая вратаря. Не говоря уже про историческую победу и драгоценные очки в матче с ПСЖ, украденные у Ньюкасла на последних минутах с помощью крайне странно назначенного пенальти, чтобы явно протащить более рейтинговый и прибыльный ПСЖ.
+8
-4
+4
Ответ S100 Winner
Ну, в отличие от МЮ, Ньюкасл явно не заслужил такого искода и права на то, чтобы его выступление называли провалом. Для дебютанта ЛЧ команда вполне успешно шла на выход из группы, пока её не обескровил целый ряд травм ключевых игроков, включая вратаря. Не говоря уже про историческую победу и драгоценные очки в матче с ПСЖ, украденные у Ньюкасла на последних минутах с помощью крайне странно назначенного пенальти, чтобы явно протащить более рейтинговый и прибыльный ПСЖ.
Ньюкасл должен был трешку пускать на Сан-Сиро, про ничейный матч с ПСГ вообще молчу. Финишировали они на своём месте.

П.С " украденная ничья" 72-28% и 31-5 ударов😁 Как же они заслуживали победу
+7
-4
+3
Ответ S100 Winner
И как эти оправдания и переливания воды отменяют то, что дебютант Ньюкасл по счёту одолел великий Милан, а в матче со звёздным ПСЖ побеждал до последних минут встречи, на которых был нагло лишён победы крайне подозрительной пенкой?
может у меня амнезия 🤔 но когда это Ньюкасл побеждал Милан по счёту?

Вроде в первом матче было 0-0 и 25-6 по ударам. где тут одолел?
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Ответ S100 Winner
И как эти оправдания и переливания воды отменяют то, что дебютант Ньюкасл по счёту одолел великий Милан, а в матче со звёздным ПСЖ побеждал до последних минут встречи, на которых был нагло лишён победы крайне подозрительной пенкой?
"великий Милан"? мы перенеслись на 20 лет назад, что ли?
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