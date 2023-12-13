14 из 16 участников плей-офф ЛЧ уже знаем. Осталась развязка в группе смерти
В Лиге чемпионов остается еще один игровой день, но уже определились 14 из 16 участников плей-офф.
Жеребьевка 1/8 финала – в понедельник, 18 декабря.
● Победители групп будут сеяными, команды со второго места − нет. Сеяные ответный матч проведут дома.
● Команды из одной группы или одной ассоциации не смогут сыграть друг против друга.
Первые матчи сыграют 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные − 5, 6, 12 и 13 марта 2024-го. Сразу после этого будет жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов − уже без посева и ограничений.
А какие интриги остались на среду?
«Атлетико» и «Лацио» разыграют первое место в группе Е. Итальянцев устроит только победа в Мадриде.
В группе F все О-Ч-Е-Н-Ь сложно.
Точно вышла «Боруссия» — но немцы могут потерять первую строчку, если проиграет «ПСЖ». Шанс на выход не потеряли ни «Ньюкасл», ни «Милан».
Вот тут разложили все о группе смерти
«Барса» точно выиграла группу H, «Шахтер» и «Порту» сразятся за второе место. Украинскому клубу нужно побеждать − ничья устроит португальцев, потому что они выиграли в первом матче.
В группе G позиции уже не изменятся: «Манчестер Сити» первый, «Лейпциг» − второй, «Янг Бойз» – в Лиге Европы.
за-слу-жи-ли !!!