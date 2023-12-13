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14 из 16 участников плей-офф ЛЧ уже знаем. Осталась развязка в группе смерти

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В Лиге чемпионов остается еще один игровой день, но уже определились 14 из 16 участников плей-офф.

Жеребьевка 1/8 финала – в понедельник, 18 декабря.

● Победители групп будут сеяными, команды со второго места − нет. Сеяные ответный матч проведут дома.

● Команды из одной группы или одной ассоциации не смогут сыграть друг против друга.

Первые матчи сыграют 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные − 5, 6, 12 и 13 марта 2024-го. Сразу после этого будет жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов − уже без посева и ограничений.

А какие интриги остались на среду?

«Атлетико» и «Лацио» разыграют первое место в группе Е. Итальянцев устроит только победа в Мадриде.

В группе F все О-Ч-Е-Н-Ь сложно.

Точно вышла «Боруссия» — но немцы могут потерять первую строчку, если проиграет «ПСЖ». Шанс на выход не потеряли ни «Ньюкасл», ни «Милан».

Вот тут разложили все о группе смерти

«Барса» точно выиграла группу H, «Шахтер» и «Порту» сразятся за второе место. Украинскому клубу нужно побеждать − ничья устроит португальцев, потому что они выиграли в первом матче.

В группе G позиции уже не изменятся: «Манчестер Сити» первый, «Лейпциг» − второй, «Янг Бойз» – в Лиге Европы.

7 комментариев
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Копенгаген - молодцы! Командный дух, стремление и дисциплина! заслужили на все 100%
+3
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Скандинавы будут праздновать по праву.... и по полной!
за-слу-жи-ли !!!
+2
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Какой прогресс скандинавы сделали в футболе😳 И какой регресс происходит в нашей стране...
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0
Ответ VuNePonimaete
Какой прогресс скандинавы сделали в футболе😳 И какой регресс происходит в нашей стране...
Прогресс - он на дистанции определяется. В конце нулевых в России тоже казалось, что случился прогресс.
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Ответ ZarvuR2020
Прогресс - он на дистанции определяется. В конце нулевых в России тоже казалось, что случился прогресс.
да видно, что там футбол развивается мощными темпами. Сколько топ игроков появилось (Холанд, Эдегор). Сегодняшний результат - не какая-то случайность
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Ответ devran sadik
Копенгаген - молодцы! Командный дух, стремление и дисциплина! заслужили на все 100%
Очень рад за простого краснодарского паренька Витю Классена
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