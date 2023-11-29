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Расклады в группе смерти: «Дортмунд» – в плей-офф, «ПСЖ» очень близок к выходу

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После пятого тура группового этапа мы все еще не знаем двух счастливчиков, отобравшихся в плей-офф Лиги чемпионов из группы F. 

Но знаем одного – это «Дортмунд».

«Дортмунд» победил «Милан», «ПСЖ» спасся против «Ньюкасла»

«Милан» и «Дортмунд» обменялись пенальти в первые 10 минут. Оливье Жиру не реализовал попытку на 6-й, а вот Ройс спустя четыре минуты был точен. Но «Милан» еще до перерыва сравнял счет благодаря резкому сольному проходу Сэмюэла Чуквуэзе. 

Во втором тайме забивал только «Дортмунд»: Джейми Байно-Гиттенс – 2:1, Карим Адейеми – 3:1. 

«Ньюкаслу» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы победить «ПСЖ». Гол Александера Исака на 37-й минуте оставался единственным до дополнительного времени второго тайма. Там «ПСЖ» заработал пенальти за игру рукой – Килиан Мбаппе забил на 90+8.

Расклады! У «Милана» и «Ньюкасла» поровну очков, но шансов на плей-офф у «Милана» меньше

Важное напоминание: при равенстве очков в группах ЛЧ первым делом смотрят на результаты очных матчей. 

«Дортмунд» гарантировал место в плей-офф. Если «Дортмунд» не проиграет «ПСЖ» в шестом туре, то финиширует на первом месте. 

«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если:

 

• победит «Дортмунд»;

• сыграет вничью с «Дортмундом», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья, либо победа «Милана»;

Пояснение: при победе «Милана» и ничьей «ПСЖ» у обеих команд будет по 8 очков, но «ПСЖ» будет выше из-за очных матчей (3:0 и 1:2). 

• проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.

«Ньюкасл» выйдет в плей-офф, если «Ньюкасл» победит «Милан», а «ПСЖ» не победит «Дортмунд». 

Пояснение: при победе «Ньюкасла» и ничьей «ПСЖ» у обеих команд будет по 8 очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей (4:1 и 1:1). 

«Милан» выйдет в плей-офф, если «Милан» победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» «Милан» будет ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1).

Статистический портал Opta так анализирует ситуацию перед финальным туром: дает 54% на выход «ПСЖ», 34,4% на «Ньюкасл», лишь 11,5% на «Милан».

«ПСЖ» чудом спасся, «Дортмунд» – лучший в группе смерти, «Барса» наконец-то в плей-офф, у «Сити» мегакамбэк. Главное в ЛЧ

Байно-Гиттенс вывел «Дортмунд» в плей-офф. Кто это такой?

Фото: Gettyimages/Michael Regan, Marco Luzzani

29 комментариев

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Чингиз Зайнуллин
зная Дортмунд, псж, скорее всего, с 1 места выйдет
+55
-2
+53
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Evgeniy 72
Ответ Илья Лисицкий
вы видели график Дортмунда , им этот последний матч скорее всего и не нужен будет
Попасть на условный Копенгаген или на условный Сити, как думаешь, разница имеется для Дортмунда?
+25
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+25
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baccardos
Про любых раскладах мешок, даже если выйдет из группы псж вылетит в первых раундах
+14
-4
+10
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Илья Лисицкий
вряд ли Дортмунд теперь будет напрягаться, с таким графиком, какой у них будет, ПСЖ не главная проблема , ведь из группы вышли, там кубок Германии и грозный Штутгарт , Байер ,Лейпциг , по мне ,игра с ПСЖ формальная, упираться Дортмунд вряд ли будет. Многие напишут, а как же первое место в группе , думаю здесь есть объективная оценка, вряд ли Дортмунд устроить по окончании сезона место вне 4-ки, это непопадание в лч ,сильнее ударит, чем вылет из лч. Не думаю ,что у руководства клуба есть мысль в голове, что с таким составом можно этот сезон лч выиграть.
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Блуждающий странник
Ошибочный пенальти дал ПСЖ реальный шанс на ЛЧ, а так команда должна была пролетать мимо. Милан без защитников в Англию поедет, с Круничем как ЦЗ там ничего особо не светит хоть и хочется верить в чудо, но вероятно Ньюкасл выиграет. Без левого пенальти от Марчиняка ПСЖ в таком случае не выходил бы в плей-офф.
+9
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+5
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Александр Елкин
Ответ RembaXXX
Вообще конечно по игре заслуживают выйти сороки вместе с Боруссией, Милан свои шансы упустил в домашних играх, а у ПСЖ кроме судейского корпуса и Мбаппе ничего нет.
Ахахаххахах, сороки? Те, что сегодня по Xg должны были пустить почти 5 мячей в свои ворота? ПСЖ был головы на 4 сильнее, Ньюкасл уж точно заслужил выйти из группы меньше, чем Париж.
+8
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Имя Фамилия
Ответ Шурик Шурик
Обидно, нарисованный пенальти, по сути, лишил топовой развязки. Дортмунд особо надрываться не будет и больше одного балла из Парижа точно не увезет. Ньюкасл сегодня потерял совершенно явный шанс выйти в плов, а Милан, прямо скажем, разочаровал. Начали за здравие, закончили за упокой.
https://youtu.be/11yB8QE31rc?t=396

Смотри внимательно этот момент и следующий после него. Судья нарисовал очко Ньюкаслу и кучу липовых горчичников ПСЖ.
+8
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RembaXXX
Ответ Шурик Шурик
Обидно, нарисованный пенальти, по сути, лишил топовой развязки. Дортмунд особо надрываться не будет и больше одного балла из Парижа точно не увезет. Ньюкасл сегодня потерял совершенно явный шанс выйти в плов, а Милан, прямо скажем, разочаровал. Начали за здравие, закончили за упокой.
Они же в Германии играть будут, не уверен, что ПСЖ там легко будет. Немцы могут и накидать им авоську.
+4
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Из Парижа с любовью
Допустим выйдут, а дальше то что? Вы их видели ? Такой ПСЖ и Барселона без проблем чпокнет в плей-офф.
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JhonnyPehrynberg
Милану надо выдохнуть, в защите играть уже не кем
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Илья Лисицкий
Ответ Чингиз Зайнуллин
зная Дортмунд, псж, скорее всего, с 1 места выйдет
вы видели график Дортмунда , им этот последний матч скорее всего и не нужен будет
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Den
будет прикольно, если Дортмунд обыграет ПСЖ, а Ньюкасл обыграет Милан, тогда ПСЖ останется без ЛЧ
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Валуй
Ответ Homelender_666
Я матч не смотрел. Но в телеграме пишут, что Ньюкасл знатно отскочил и что ПСЖ наиграл на гол. Это правда?
На по моментам наиграли, но кто виноват если забить не могут… а пенка, конечно, левая)
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Homelender_666
Ответ Блуждающий странник
Ошибочный пенальти дал ПСЖ реальный шанс на ЛЧ, а так команда должна была пролетать мимо. Милан без защитников в Англию поедет, с Круничем как ЦЗ там ничего особо не светит хоть и хочется верить в чудо, но вероятно Ньюкасл выиграет. Без левого пенальти от Марчиняка ПСЖ в таком случае не выходил бы в плей-офф.
Я матч не смотрел. Но в телеграме пишут, что Ньюкасл знатно отскочил и что ПСЖ наиграл на гол. Это правда?
+4
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Игорь Шишов
Ответ Mescaline
рука в естественном положении, отскок от собственного тела в такую руку - не пенальти по нынешним трактовкам, потому конкретно этот пенальти левый.
хорошо) Вам виднее, чем всему судейскому корпусу, в том числе и нашей страны, которые так же высказались о верном назначении этого пенальти.
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Mescaline
Ответ Игорь Шишов
французы вообще заперли касл на их половине. Если бы только Арколя реализовал все 100% моменты, счёт мог быть разгромным. А пенальти - чистый. от живота ровно в локоть.
рука в естественном положении, отскок от собственного тела в такую руку - не пенальти по нынешним трактовкам, потому конкретно этот пенальти левый.
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Илья Лисицкий
Ответ Evgeniy 72
Попасть на условный Копенгаген или на условный Сити, как думаешь, разница имеется для Дортмунда?
вы суть не поняли, а хватит ли у Дортмунда эмоций одним и тем же составом играть все эти матчи, мне кажется не хватит, у Дортмунда ,на фоне ПСЖ, нет скамейки, чтобы равноценно менять игроков, на мой взгляд, даже если они основой выйдут ,не покажут свой макисмум, да и выкладываться не будут.
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LLC TRUST
Ответ Чингиз Зайнуллин
зная Дортмунд, псж, скорее всего, с 1 места выйдет
В этом году вроде яйца проклюнулись… ))
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Ящик пива
Pioli is on fire! муахахахахахахаххаха. Чтоб его инсульт разбил.
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Semen6009
Милан предсказуемо пойдет в ЛЕ, для них это хороший результат. Вся интрига строилась на том, сколько очков сможет отнять Ньюкасл и сколько не потеряет Милан, Дортмунд изначально был фаворитом вместе с ПСЖ, ПСЖ выступили слабовато
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Tun
Передайте дизайнерам спорца, что вертикальные колонки Милана и Касла надо свайпнуть
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Roman
Думаю, в последнем туре будет две ничьи, в Дортмунде и Ньюкасле. С какой нибудь драмой в конце одного из матчей
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brno2020
Хм, в следующем туре, Дортмунд дома сыграет с ПСЖ, а Сороки же дома на Сент-Джеймсе будут биться с россо-нери. Если победят хозяева, то ПСЖ мимо ПО ЛЧ! Интересна ли парижанам ЛЕ?
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