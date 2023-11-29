Расклады в группе смерти: «Дортмунд» – в плей-офф, «ПСЖ» очень близок к выходу

После пятого тура группового этапа мы все еще не знаем двух счастливчиков, отобравшихся в плей-офф Лиги чемпионов из группы F.

Но знаем одного – это «Дортмунд».

«Дортмунд» победил «Милан», «ПСЖ» спасся против «Ньюкасла»

«Милан» и «Дортмунд» обменялись пенальти в первые 10 минут. Оливье Жиру не реализовал попытку на 6-й, а вот Ройс спустя четыре минуты был точен. Но «Милан» еще до перерыва сравнял счет благодаря резкому сольному проходу Сэмюэла Чуквуэзе.

Во втором тайме забивал только «Дортмунд»: Джейми Байно-Гиттенс – 2:1, Карим Адейеми – 3:1.

«Ньюкаслу» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы победить «ПСЖ». Гол Александера Исака на 37-й минуте оставался единственным до дополнительного времени второго тайма. Там «ПСЖ» заработал пенальти за игру рукой – Килиан Мбаппе забил на 90+8.

Расклады! У «Милана» и «Ньюкасла» поровну очков, но шансов на плей-офф у «Милана» меньше

Важное напоминание: при равенстве очков в группах ЛЧ первым делом смотрят на результаты очных матчей.

«Дортмунд» гарантировал место в плей-офф. Если «Дортмунд» не проиграет «ПСЖ» в шестом туре, то финиширует на первом месте.

«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если:

• победит «Дортмунд»;

• сыграет вничью с «Дортмундом», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья, либо победа «Милана»;

Пояснение: при победе «Милана» и ничьей «ПСЖ» у обеих команд будет по 8 очков, но «ПСЖ» будет выше из-за очных матчей (3:0 и 1:2).

• проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.

«Ньюкасл» выйдет в плей-офф, если «Ньюкасл» победит «Милан», а «ПСЖ» не победит «Дортмунд».

Пояснение: при победе «Ньюкасла» и ничьей «ПСЖ» у обеих команд будет по 8 очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей (4:1 и 1:1).

«Милан» выйдет в плей-офф, если «Милан» победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» «Милан» будет ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1).

Статистический портал Opta так анализирует ситуацию перед финальным туром: дает 54% на выход «ПСЖ», 34,4% на «Ньюкасл», лишь 11,5% на «Милан».

Фото: Gettyimages/Michael Regan, Marco Luzzani