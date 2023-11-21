Оказавшись перед Надалем или Пирло, что вы им подарите? Изучаем увлечения топ-спортсменов вне спорта – покер, подводная рыбалка и музыка

Давайте представим, что вы оказались на крутой тусовке, где собрались лучшие спортсмены в своих дисциплинах. Футболисты, хоккеисты, теннисисты с именем – все в одном месте. Каким-то чудом там оказались и вы – тайно пробрались, вас провел друг или вы просто зашли не в ту дверь.

Дарить футболисту мяч, а теннисисту ракетку – не комильфо, еще и с вечеринки выгонят. Перед таким важным собранием точно стоит изучить, кто чем увлекается вне профессии. Короче говоря, мы собрали для вас спортсменов с самыми интересными хобби, а также сделали подборку вещей, которые им можно подарить – и все это можно найти на Мегамаркете. А также воспользоваться специальным промокодом СПОРТСМЕНЫ – он даст скидку 1000 рублей при первом заказе от 4000 рублей (до 31.12 включительно).

Рафаэль Надаль – покерный набор

Один из лучших теннисистов своего поколения часто присаживается за покерный стол и даже участвует в профессиональных турнирах. Одно время он даже был лицом онлайн покер-рума.

В эксклюзивном интервью Надаль рассказывал, что у него есть черты характера, которые помогают и в теннисе, и в покере: «Страсть и умение полностью сосредоточиться. Ведь это игра, где в первую очередь важно умение, а не удача – ты должен знать, что делать в тот или иной момент, как и в теннисе. Также нужно хорошо уметь контролировать себя, опять же как в теннисе».

Для человека, который способен без шпаргалки отличить каре от стрита, в качестве подарка точно сгодится покерный набор. Две колоды, 500 фишек и все это в удобном металлическом кейсе, который можно брать с собой куда угодно. Да, возможно, подобный у него уже есть, но второй лишним точно не будет. В конце концов, трофеи он завоевывает тоже не одной и той же ракеткой.

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Фрэнк Лэмпард – книжка про Муми-троллей

Английский полузащитник сделал выдающуюся карьеру игрока – брал с «Челси» все возможные трофеи, в том числе Лигу чемпионов. Теперь Лэмпард строит карьеру тренера, но пока не так успешно – дважды возглавлял родной клуб, но безуспешно. В «Дерби» и «Эвертоне» тоже получилось не очень.

Мало кто знает, что экс-футболист строит не только тренерскую, но и писательскую карьеру. Англичанин пишет детские рассказы – начал этим заниматься еще в 2013 году, будучи игроком. Свои рассказы о «Волшебном футболе Фрэнки» он посвящает маме, которая умерла от пневмонии в 2008 году. Эта серия книжек, в которых бывший полузащитник пишет о мальчике Фрэнки и его друзьях, играющих с вымышленными персонажами в футбол в необычных местах.

Для такого увлечения точно нужно много читать. Хорошо подойдет книжка про Муми-троллей от Туве Янссон – финской писательницы, чьи необычные персонажи стали известны на весь мир. Возможно, Лэмпард со своим мальчиком Фрэнки станет не менее известным.

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Андреа Пирло – набор для вина

Пирло был настоящим гением от футбола – его передачами и ювелирными штрафными восхищались все. Но кроме гениальности при рождении ему также раздали любовь к пицце и вину. Из второго он даже решил сделать успешный бизнес. «Я пил вино всегда, даже маленьким – мама смешивала его с водой для меня, – рассказывал бывший футболист в одном из интервью. – Люблю пить вина из разных регионов, от разных производителей. И люблю читать о вине, чтобы понимать его».

Сейчас у Пирло плантации во Франции и Италии. Его винокурня выпускает по 20 тысяч бутылок в год. Nike даже делал для итальянца бутсы винного цвета, на стельке которых было написано «Изготовлено в 94-м» – год, когда полузащитник начал карьеру.

Бутылкой дорогого вина Андреа вряд ли получится удивить, а вот необычный винный набор – это идея. А если этот набор еще и с шахматами в комплекте, то просто прелесть – пить вино и интеллектуально сражаться с одним из самых умных игроков своего поколения. Еще и в наборе есть все необходимое – от штопора до кольца.

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Тайгер Вудс – экшн-камера

Тайгер Вудс давно стал синонимом своего вида спорта. Американец поставил множество рекордов в гольфе и стал первым спортсменом-миллиардером. Он 15 раз выигрывал мэйджоры, а в 2021 году Тайгера включили во Всемирный зал славы гольфа.

Один из лучших гольфистов планеты любит подводную рыбалку – настолько, что даже проводит под водой свой день рождения. Например, 42-летие он отпраздновал пойманными кобией и амберджеком (это не болезни, а названия рыб).

Удивить фаната подводной рыбалки ружьем вряд ли удастся. Но отличным дополнением для собственных впечатлений может стать экшн-камера, чтобы пересматривать лучшие моменты погружений. Еще и будет видеодоказательство того, что «та 100-килограммовая рыба действительно сошла в последний момент».

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Крис Пол – настольный боулинг

Крис Пол давно стал одним из лидеров «Голден Стэйт», а количество его достижений можно перечислять до утра. Как минимум: новичок года в НБА (2006), пятикратный лидер НБА по передачам, шестикратный лидер НБА по перехватам, MVP матча всех звезд НБА (2013).

Но куда-то попадать сферическим снарядом можно не только в баскетболе. Еще это можно делать в боулинге, от которого Пол сходит с ума. Увлечение детства зашло настолько далеко, что Пол стал владельцем собственного клуба в Лиге профессиональной ассоциации боулеров.

«Мой отец играл в одной из полупрофессиональных лиг, поэтому я и мой брат Си Джей часто сопровождали его. Нам нравилась не только сама игра, чувство соперничества и внешние атрибуты вроде ярких шаров, но и атмосфера всего происходящего. Клубы сигаретного дыма смешивались с запахом спрея для обуви, в которой выступали игроки. Огромные автоматы с жвачкой и попкорном, переливающиеся цветными лампочками автоматы для пинбола. Мы с братом смотрели на парней в стильных командных майках, следили за игрой и поедали самый вкусный в нашей жизни картофель фри. Это было нечто».

В силу профессиональной деятельности Крису приходится много ездить. А что делать, если в другом городе приспичит поиграть в боулинг? Правильно, надо взять с собой настольный боулинг. Такие же 10 кеглей, такой же тяжелый шар. Точно также можно промазать и не сбить ни одной кегли.

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Петр Чех – барабанные палочки

Чешский вратарь – человек разносторонний. В «Челси» он выиграл все возможные трофеи, как и его коллега Фрэнк Лэмпард. После перешел в «Арсенал» и еще зацепил пару чашек. Теперь же экс-футболист строит карьеру в хоккее, и совсем недавно перешел на правах аренды в «Белфаст» – один из лучших клубов Великобритании.

Еще будучи футболистом, Чех увлекся игрой на ударных – все свободное время проводит у барабанов. У него даже есть канал на YouTube, где он выкладывает каверы на известные треки. Такое хобби не осталось незамеченным – Петр выступал со своими друзьями из Чехии, а также барабанил накануне Евро-2012 во Вроцлаве.

На вечеринку, где есть Петр Чех, точно нужно идти с барабанными палочками. Пусть они будут черными – нестандартный цвет внесет разнообразие в его коллекцию.

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Конечно, попасть на вечеринку с такими топ-спортсменами будет сложно даже самим спортсменам, зато у вас теперь есть шесть идей для подарка и шесть отличных историй, которыми можно этот подарок сопроводить. А самое главное – промокод СПОРТСМЕНЫ от Мегамаркета, который даст скидку 1000 рублей при первом заказе от 4000 рублей (до 31.12 включительно).

Фото: AFP/VALERY HACHE; Gettyimages.ru/Skip Bolen

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