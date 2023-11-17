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С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует – и кажется, намекает на дело «Ман Сити»

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«Эвертон» в международную паузу умудрился упасть в таблице с 14-го места на 19-е – с клуба сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. 

Вот заявление АПЛ.  

«Независимая комиссия немедленно вычла у «Эвертона» 10 очков за нарушение правил прибыльности и устойчивости.

Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию в начале этого года. Во время разбирательства клуб признал, что нарушил правила за период, заканчивающийся в сезоне-2021/22, но степень нарушения оспаривалась. 

После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия определила, что по расчетам за соответсвующий период убытки составили 124,5 млн фунтов, что превышает порог в 105 миллионов фунтов. Комиссия приняла спортивные санкции – вычет 10 очков. Они вступают в силу незамедлительно». 

Что еще за правила финансовой устойчивости?  

В АПЛ с 2013-го действует аналог финансового фэйр-плей: клубы не могут тратить значительно больше, чем зарабатывают. Порог убытков за три года – 105 миллионов фунтов. Как видите, «Эвертон» не вписался. 

Более того, как пишут The Athletic и Daily Mail, фактические убытки «Эвертона» с 2018-го по 2021-й составили 370 млн фунтов. Почему АПЛ назвала сумму меньше – пока вопрос. Возможно, какая-то часть убытков списана из-за ковидных послаблений. 

При этом клуб заявлял, что уверен в полном соответствии финансовым правилам. 

По данным британских медиа, расследование началось по наводке исполнительного директора «Лидса» Ангуса Киннира и президента «Бернли» Алана Пейса.

Как «Эвертон» умудрился нарушить правила? 

В феврале 2016-го акции клуба приобрел англо-иранский бизнесмен Фархад Мошири: сначала 49,9%, а к 2022-му доля выросла до 94%. 

Первый тренер в новую эпоху – Рональд Куман – потратил за лето 145 млн фунтов на трансферы. Похожие бюджеты были и у Сэма Эллардайса с Марко Силвой, а вот с 2020-го клуб ужался – Рафа Бенитес и Фрэнк Лэмпард уже не могли столько тратить. 

Считается, что «Эвертон» увяз из-за непродуманных трансферов. Вот несколько примеров: Гильфи Сигурдссона купили за 49,9 млн евро у «Суонси», через 5 лет он приостановил карьеру, за Йерре Мину выложили 30 млн «Барселоне», по истечении контракта отпустили свободным агентом, Тео Уолкотта взяли за 22,5 млн в «Арсенале», через 4 года он ушел бесплатно. 

Вложения не сработали долгосрочно – с 2019-го клуб не поднимался выше 12-го места по итогам АПЛ.  

На что рассчитывал «Эвертон»?

В этом главный вопрос. АПЛ пока не уточняет, как именно клуб скрыл часть убытков. На поверхности две версии: использовал завышенные спонсорские контракты или, например, неверно истолковал ковидные послабления.  

При этом «Эвертон» оспаривает решение лиги.

«Клуб считает, что наказание несправедливо и непропорционально [нарушению]. Мы уже сообщили АПЛ о намерении обжаловать это решение.

«Эвертон» утверждает, что он открыто и прозрачно передавал информацию Премьер-лиге и всегда уважал целостность процесса [проверки]. Клуб не признает, что действовал не с максимальной добросовестностью, и не понимает выдвинутых обвинений. Суровость санкций не справедливое и не разумное отражение представленных доказательств.

Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принятыми в других случаях, касающихся правил прибыли и устойчивости». 

«Эвертон» намекает на «Сити»

Финал заявления клуба – отсыл к параллельной проверке, которую ведет АПЛ. В прошлом сезоне «Ман Сити» получил более 100 обвинений в нарушении финансовых правил (подробный разбор), решения по этому делу нет. Ожидается, что это будет долгий процесс. 

В 2023-м санкции от АПЛ уже получали «Челси» (заплатили 8,6 миллионов фунтов за предоставление неполной информации в эпоху Абрамовича) и «МЮ» (незначительный штраф в 300 тысяч)

Но наказание «Эвертона» беспрецедентное для АПЛ – за нарушение правил финансовой устойчивости 10 очков еще не снимали.

У клуба еще есть маленькая надежда – дело теперь заслушает апелляционный совет. 

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Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk, Alex Livesey, Clive Brunskill

34 комментария

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vladimir.kostrichko
Надеюсь Эвертон выведет всех на чистую воду и позорный клуб шейхов отправится туда откуда они пришли.
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Born is the King
Ответ vladimir.kostrichko
Надеюсь Эвертон выведет всех на чистую воду и позорный клуб шейхов отправится туда откуда они пришли.
Тоже думаешь,что Ливер не мог заплатить 80 млн за Керола и америкосы отмывали деньги как могли?
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IntoTheRainBow
"В феврале 2016-го акции клуба приобрел англо-иранский бизнесмен Фархад Мошири"

в принципе уже с этого места можно начинать сомневаться в чистоте бухгалтерии Эвертона

Фархад Мошири - бухгалтер одного Алишера по фамилии начинающейся на "Усм", на фасаде Гудисона долго красовалась реклама Мегафона (которым владеет Алишер Усм.), во времена ковида на пустых трибунах лежали огромный баннер с рекламой USM Group (принадлежащей Алишеру Усм.), и флаги России и Узбекистана (где живет и где родился Алишер Усм.)

а образ Фархада Мошири был описан еще у Ильфа и Петрова, у них должность звалась "зиц-председатель"
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sergey para
А с Лудогрца?
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vladimir.kostrichko
"Что позволено Юпитеру, то не позволено быку"
Это вам не диктатура и комуняки-тут свободный капитализм,где все равны.
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Никита Михайлов
какой компромат есть у эмиратских шейхов на английских чиновников,может кто-нибудь прояснить?
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Эксперимент
Ответ vladimir.kostrichko
Надеюсь Эвертон выведет всех на чистую воду и позорный клуб шейхов отправится туда откуда они пришли.
Ливеру это один хрен не поможет
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Tybalt
Мансити попросил время на процесс и там никто ничего не замял.
Зря на них кивают и обязаны были свои расходы занизить.
На моей памяти очки снимали у Портсмута, но тех так выкурили, что и след простыл.
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Иван Лапин
Я бы вулвз ещё штрафнул на всякий, а то нечего у сити выигрывать в АПЛ.
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Касум Увайсов
Как-то слабо наказание соответствует нарушению. Да, нарушили ффп на 40 лямов, но снимать за это 10 очков - жесть. У МС десятки спонсоров-пустышек (на спортсе выходила об этом статья), почему им дозволено нарушать и не быть наказанными?
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Илья Ярославцев
А как там дела у Зенита?
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Павел Мельников
Опа, вот и приплыл "Лудогорец"
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну Сити же особенный. Отстегивает кому надо и все проблемы от него отскакивают. Эвертон не такой
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Генри Форд
Ответ Эксперимент
Статьи на спортсе это доказательство вины?
Спортс же не с головы берет материалы😂
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Иван Лапин
Ответ Эксперимент
Статьи на спортсе это доказательство вины?
Да. Проблемы?
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Krauvec Cool
Это называется сами придумали говноправила, теперь можно за счёт них манипулировать. Ещё 10 лет назад все тратили и никто ничего не считал.
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ArnoNeputevy
Полицейские заходят в ресторан, где обедают миллионеры, вежливо раскланиваются, проходят в задние помещения, где обнаруживают недалеко от чёрного входа потёртого вида клиента с тарелкой картофельного пюре. "Смотрите, смотрите, вот он, попался! У него явно убытки! А ну-ка, парень, идём с нами. Тебе полагается штраф 100 фунтов, раз у тебя нет денег даже на котлету!"
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Дренажная вода 4
Ответ vladimir.kostrichko
Отправят сити в лигу 2 и Ливерпуль вернут все его трофеи-еще как поможет. Справедливость наконец восторжествует..Победы добитые с помощью допига-позорные.А ффп-это допинг.
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Александр Рабонов
Ответ vladimir.kostrichko
Отправят сити в лигу 2 и Ливерпуль вернут все его трофеи-еще как поможет. Справедливость наконец восторжествует..Победы добитые с помощью допига-позорные.А ффп-это допинг.
Ахахахахаха)) Чел уже 10 лет вы это обсасываете и что-то ничего не поменялось да и скорее всего не поменяется)) Фанатам ливерпуля можно пожелать только полного =ТЕРПЕНИЯ= и маня надежды на бан сити и отбор трофеев в пользу ливерпуля (АХХАХАХАХАХАХАХА)
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Asadrasul Qultayev
Ответ vladimir.kostrichko
Надеюсь Эвертон выведет всех на чистую воду и позорный клуб шейхов отправится туда откуда они пришли.
почему так выражаешся ты хотя в футболе что нибуд понимаеш
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Tybalt
Ответ werowolf-gears
Ливерпуль после 85 года вообще должны были расформировать навечно, но ничего, даже бан сократили
не знаю как Ливерпуль, а вот всю верхушку Мансити и ОАЭ за растрату национальных средств нужно расстреливать, но ничего, живут же....
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Andrew Kolevatykh
Ответ Эксперимент
Статьи на спортсе это доказательство вины?
Если тебя устраивает лишь формальное соблюдение законов путем их обхода сомнительными методами, то все ок. Лично мне (и, думаю, далеко не только мне) эта ситуация предельно ясна: Сити решает проблемы путем затягивания судебных процессов, тесными контактами с УЕФА/ФА и прочее похожее.
А так да, статья на Спортс не доказательство. Но мы и не на судебном заседании, чтобы скрупулёзно придираться.
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Эксперимент
Ответ Касум Увайсов
Доводы, которые предоставляет спортс ру, подкреплены соответствующими источниками. Поскольку АПЛ по делам о ФФП может использовать любые доказательства (!), о чем прямо сказано в статье о расследовании финансовой деятельности Челси, которая висит на главной - то да, является
Это не доказательства, а просто статья с информацией. Доказательства - это электронная переписка и документы слитая хакером, который сейчас сидит в тюрьме, кстати, за вымогательство.
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Эксперимент
Ответ Иван Лапин
Да. Проблемы?
Нет. Проблемы?
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Касум Увайсов
Ответ Эксперимент
Это не доказательства, а просто статья с информацией. Доказательства - это электронная переписка и документы слитая хакером, который сейчас сидит в тюрьме, кстати, за вымогательство.
это законные доказательства. Прочитай статью на главно, АПЛ берет во внимание ВСЕ доказательства. Так что под это вполне спокойно могут зайти статьи со спортс ру
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