«Эвертон» в международную паузу умудрился упасть в таблице с 14-го места на 19-е – с клуба сняли 10 очков за нарушение финансовых правил.

Вот заявление АПЛ.

«Независимая комиссия немедленно вычла у «Эвертона» 10 очков за нарушение правил прибыльности и устойчивости.

Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию в начале этого года. Во время разбирательства клуб признал, что нарушил правила за период, заканчивающийся в сезоне-2021/22, но степень нарушения оспаривалась.

После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия определила, что по расчетам за соответсвующий период убытки составили 124,5 млн фунтов, что превышает порог в 105 миллионов фунтов. Комиссия приняла спортивные санкции – вычет 10 очков. Они вступают в силу незамедлительно».

Что еще за правила финансовой устойчивости?

В АПЛ с 2013-го действует аналог финансового фэйр-плей: клубы не могут тратить значительно больше, чем зарабатывают. Порог убытков за три года – 105 миллионов фунтов. Как видите, «Эвертон» не вписался.

Более того, как пишут The Athletic и Daily Mail, фактические убытки «Эвертона» с 2018-го по 2021-й составили 370 млн фунтов. Почему АПЛ назвала сумму меньше – пока вопрос. Возможно, какая-то часть убытков списана из-за ковидных послаблений.

При этом клуб заявлял, что уверен в полном соответствии финансовым правилам.

По данным британских медиа, расследование началось по наводке исполнительного директора «Лидса» Ангуса Киннира и президента «Бернли» Алана Пейса.

Как «Эвертон» умудрился нарушить правила?

В феврале 2016-го акции клуба приобрел англо-иранский бизнесмен Фархад Мошири: сначала 49,9%, а к 2022-му доля выросла до 94%.

Первый тренер в новую эпоху – Рональд Куман – потратил за лето 145 млн фунтов на трансферы. Похожие бюджеты были и у Сэма Эллардайса с Марко Силвой, а вот с 2020-го клуб ужался – Рафа Бенитес и Фрэнк Лэмпард уже не могли столько тратить.

Считается, что «Эвертон» увяз из-за непродуманных трансферов. Вот несколько примеров: Гильфи Сигурдссона купили за 49,9 млн евро у «Суонси», через 5 лет он приостановил карьеру, за Йерре Мину выложили 30 млн «Барселоне», по истечении контракта отпустили свободным агентом, Тео Уолкотта взяли за 22,5 млн в «Арсенале», через 4 года он ушел бесплатно.

Вложения не сработали долгосрочно – с 2019-го клуб не поднимался выше 12-го места по итогам АПЛ.

На что рассчитывал «Эвертон»?

В этом главный вопрос. АПЛ пока не уточняет, как именно клуб скрыл часть убытков. На поверхности две версии: использовал завышенные спонсорские контракты или, например, неверно истолковал ковидные послабления.

При этом «Эвертон» оспаривает решение лиги.

«Клуб считает, что наказание несправедливо и непропорционально [нарушению]. Мы уже сообщили АПЛ о намерении обжаловать это решение.

«Эвертон» утверждает, что он открыто и прозрачно передавал информацию Премьер-лиге и всегда уважал целостность процесса [проверки]. Клуб не признает, что действовал не с максимальной добросовестностью, и не понимает выдвинутых обвинений. Суровость санкций не справедливое и не разумное отражение представленных доказательств.

Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принятыми в других случаях, касающихся правил прибыли и устойчивости».

«Эвертон» намекает на «Сити»

Финал заявления клуба – отсыл к параллельной проверке, которую ведет АПЛ. В прошлом сезоне «Ман Сити» получил более 100 обвинений в нарушении финансовых правил (подробный разбор), решения по этому делу нет. Ожидается, что это будет долгий процесс.

В 2023-м санкции от АПЛ уже получали «Челси» (заплатили 8,6 миллионов фунтов за предоставление неполной информации в эпоху Абрамовича) и «МЮ» (незначительный штраф в 300 тысяч).

Но наказание «Эвертона» беспрецедентное для АПЛ – за нарушение правил финансовой устойчивости 10 очков еще не снимали.

У клуба еще есть маленькая надежда – дело теперь заслушает апелляционный совет.

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk, Alex Livesey, Clive Brunskill