Какой непривычный Грилиш! Впервые с короткими волосами в большой карьере
Теперь вы видели все.
Новость, к которой мы не готовы – у Джека Грилиша теперь короткая стрижка.
Ушла эпоха.
Джек носил длинные волосы с самого детства.
Конечно, делал и перерывы.
Начало эпохи – челка еще не окрепла, но уже проявила себя!
Привычный всем Джек.
Когда стало слишком много, Джек стал играть с повязкой.
Иногда делал хвостик.
Привычный образ уже стал брендом.
Гайд, как сделать прическу Грилиша
Не хотите расставаться со старой прической Джека? Сделайте ее сами!
Вот простая инструкция парикмахера Джо Миллиса. Важно: стиль подходит для густых, прямых или слегка кудрявых волос.
● На чистые влажные волосы нанесите лосьон. С помощью фена и щетки высушите волосы вверх и назад от лица. Продолжаем до тех пор, пока голова полностью не высохнет.
● После этого придаем волосам естественную фиксацию. Тут поможет специальный крем или глина – хорошо растираем средство, потом равномерно распределяем по волосам.
● Последний шаг – возьмите кисть и придайте форму волосам. Получится небольшой естественный пробор, которого вы и добивались. Готово!
Поздравляем. Теперь вы похожи на Джека Грилиша сильнее, чем сам Джек Грилиш.
Фото: Gettyimages.ru/Paul Ellis, Naomi Baker, Cooper Neill, Victor Fraile; Instagram
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