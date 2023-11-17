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Какой непривычный Грилиш! Впервые с короткими волосами в большой карьере

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Теперь вы видели все.

Новость, к которой мы не готовы – у Джека Грилиша теперь короткая стрижка.

Ушла эпоха.

Джека Грилиша видели с новой короткой прической перед отборочным матчем сборной Англии на Евро-2024.

Джек носил длинные волосы с самого детства.

As a school boy, Grealish wore a Gallagher-esque mop top

Конечно, делал и перерывы.

Spiky hair became a trend for Grealish as he grew older

Начало эпохи – челка еще не окрепла, но уже проявила себя! 

Привычный всем Джек.

Когда стало слишком много, Джек стал играть с повязкой.

Иногда делал хвостик.

Привычный образ уже стал брендом.

Гайд, как сделать прическу Грилиша

Не хотите расставаться со старой прической Джека? Сделайте ее сами!

Вот простая инструкция парикмахера Джо Миллиса. Важно: стиль подходит для густых, прямых или слегка кудрявых волос.

● На чистые влажные волосы нанесите лосьон. С помощью фена и щетки высушите волосы вверх и назад от лица. Продолжаем до тех пор, пока голова полностью не высохнет.

● После этого придаем волосам естественную фиксацию. Тут поможет специальный крем или глина – хорошо растираем средство, потом равномерно распределяем по волосам. 

● Последний шаг – возьмите кисть и придайте форму волосам. Получится небольшой естественный пробор, которого вы и добивались. Готово!

Поздравляем. Теперь вы похожи на Джека Грилиша сильнее, чем сам Джек Грилиш.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Ellis, Naomi Baker, Cooper Neill, Victor Fraile; Instagram

12 комментариев

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Боевой Бурят Путина
Почему-то всегда казалось, что Грилиш - это такой Бекхэм для бедных. И по игре, и по прическам, и по поведению за пределами поля
+8
-1
+7
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Stewart D.
ну тут минус не глядя даже
+3
-3
0
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Joey Ramone
Наконец-то состриг эту вафлю
+1
-1
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LLC TRUST
Дэвид стайл ;)
0
0
0
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John Who
впервые похож на человека
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AndreyBSC
Небось серьезные местные «чавсы» предъявили за причесон, обещав кое-что, если еще раз увидят. Вот и побежал к баберу.
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Собака хаски в маске
да не такая уж короткая,на самом деле.Тут больше 10 см волос так то оставил. Короткая это у Родри или Фодена.
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Le_Mogul
Ответ Боевой Бурят Путина
Почему-то всегда казалось, что Грилиш - это такой Бекхэм для бедных. И по игре, и по прическам, и по поведению за пределами поля
Бекхэм с Али экспресса
0
0
0
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