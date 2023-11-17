Какой непривычный Грилиш! Впервые с короткими волосами в большой карьере

Теперь вы видели все.

Новость, к которой мы не готовы – у Джека Грилиша теперь короткая стрижка.

Ушла эпоха.

Джек носил длинные волосы с самого детства.

Конечно, делал и перерывы.

Начало эпохи – челка еще не окрепла, но уже проявила себя!

Привычный всем Джек.

Когда стало слишком много, Джек стал играть с повязкой.

Иногда делал хвостик.

Привычный образ уже стал брендом.

Гайд, как сделать прическу Грилиша

Не хотите расставаться со старой прической Джека? Сделайте ее сами!

Вот простая инструкция парикмахера Джо Миллиса. Важно: стиль подходит для густых, прямых или слегка кудрявых волос.

● На чистые влажные волосы нанесите лосьон. С помощью фена и щетки высушите волосы вверх и назад от лица. Продолжаем до тех пор, пока голова полностью не высохнет.

● После этого придаем волосам естественную фиксацию. Тут поможет специальный крем или глина – хорошо растираем средство, потом равномерно распределяем по волосам.

● Последний шаг – возьмите кисть и придайте форму волосам. Получится небольшой естественный пробор, которого вы и добивались. Готово!

Поздравляем. Теперь вы похожи на Джека Грилиша сильнее, чем сам Джек Грилиш.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Ellis, Naomi Baker, Cooper Neill, Victor Fraile; Instagram