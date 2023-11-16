В АПЛ пока только два гола со штрафных. Аномалия или нет?

Просели на старте.

Удивительная деталь первой трети сезона в АПЛ: за 12 туров только два гола прямыми ударами со штрафных.

Пока это, конечно, не повод для детального исследования, но давайте заострим внимание на самом факте . Чтобы было еще интереснее следить за английскими штрафными зимой и весной.

Чтобы убедиться, что это мало, сравним долю мячей со штрафных. Вот показатели семи предыдущих сезонов: средий показатель голов со штрафных за игру. Мы пока сознательно не сопоставляем общее количество, потому что за 24 тура, само собой, все может радикально измениться.

Например, в прошлом сезоне со штрафных забили 17 мячей. Три – Джеймс Уорд-Проуз, по два – Джеймс Мэддисон и Айвен Тоуни . Получается, эти трое дали 40% всех голов.

Что же с ними в этом сезоне? У Уорда-Проуза пока четыре попытки со штрафных, у Мэддисона – всего одна. А Тоуни вообще не сыграл ни одного матча АПЛ из-за дисквалификации. Молчат в этом сезоне и другие мастера штрафных – Трент Александер-Арнолд и Киран Триппьер, которые регулярно забивали со стандартов в прошлых сезонах.

Может ли сейчас быть дело в том, что штрафных просто бьют меньше? Нет, и эффективность реализации в целом по лиге снизилась.

Данные на этом отрезке говорят нам о том, что снижение результативности со штрафных действительно есть – и существенное. Так что для дистанции в 12 туров действительно похоже на аномалию.

Конечно, с оговоркой о том, что за две трети сезона все может выровняться.

А как в других лигах? В Италии голов даже меньше, РПЛ – вровень

Сравним для общей картины.

● Меньше АПЛ в этом сезоне со штрафных забивают только в Серии А – там один гол. В РПЛ – два, в Ла Лиге – три, в Бундеслиге и Лиге 1 – по шесть.

● Больше всего штрафных назначают в Ла Лиге – били уже 120 раз. Больше всего за последние семь лет попыток ударов со штрафных (топ-5 лиги) в итальянском сезоне-2019/20 – 481 удар, 28 из них стали голами.

● В Серии А-2017/18 с прямых штрафных забили 36 мячей – лучший показатель в топ-5 на семилетнем отрезке, который мы рассматривали.

● В Бундеслиге-2020/21 с прямых штрафных забили только 11 голов – худший результат топ-5 за семь лет.

● С 2016-го больше всех штрафных в топ-лигах забил Лео Месси – 22 гола за 208 попыток. Второй – Джеймс Уорд-Проуз с 16 голами при 110 ударах, а после них – пропасть. В РПЛ главный спец по штрафным – Даниил Уткин с шестью реализованными из 26.