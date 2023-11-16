В АПЛ пока только два гола со штрафных. Аномалия или нет?
Просели на старте.
Удивительная деталь первой трети сезона в АПЛ: за 12 туров только два гола прямыми ударами со штрафных.
Пока это, конечно, не повод для детального исследования, но давайте заострим внимание на самом факте. Чтобы было еще интереснее следить за английскими штрафными зимой и весной.
Чтобы убедиться, что это мало, сравним долю мячей со штрафных. Вот показатели семи предыдущих сезонов: средий показатель голов со штрафных за игру. Мы пока сознательно не сопоставляем общее количество, потому что за 24 тура, само собой, все может радикально измениться.
Например, в прошлом сезоне со штрафных забили 17 мячей. Три – Джеймс Уорд-Проуз, по два – Джеймс Мэддисон и Айвен Тоуни. Получается, эти трое дали 40% всех голов.
Что же с ними в этом сезоне? У Уорда-Проуза пока четыре попытки со штрафных, у Мэддисона – всего одна. А Тоуни вообще не сыграл ни одного матча АПЛ из-за дисквалификации. Молчат в этом сезоне и другие мастера штрафных – Трент Александер-Арнолд и Киран Триппьер, которые регулярно забивали со стандартов в прошлых сезонах.
Может ли сейчас быть дело в том, что штрафных просто бьют меньше? Нет, и эффективность реализации в целом по лиге снизилась.
Данные на этом отрезке говорят нам о том, что снижение результативности со штрафных действительно есть – и существенное. Так что для дистанции в 12 туров действительно похоже на аномалию.
Конечно, с оговоркой о том, что за две трети сезона все может выровняться.
А как в других лигах? В Италии голов даже меньше, РПЛ – вровень
Сравним для общей картины.
● Меньше АПЛ в этом сезоне со штрафных забивают только в Серии А – там один гол. В РПЛ – два, в Ла Лиге – три, в Бундеслиге и Лиге 1 – по шесть.
● Больше всего штрафных назначают в Ла Лиге – били уже 120 раз. Больше всего за последние семь лет попыток ударов со штрафных (топ-5 лиги) в итальянском сезоне-2019/20 – 481 удар, 28 из них стали голами.
● В Серии А-2017/18 с прямых штрафных забили 36 мячей – лучший показатель в топ-5 на семилетнем отрезке, который мы рассматривали.
● В Бундеслиге-2020/21 с прямых штрафных забили только 11 голов – худший результат топ-5 за семь лет.
● С 2016-го больше всех штрафных в топ-лигах забил Лео Месси – 22 гола за 208 попыток. Второй – Джеймс Уорд-Проуз с 16 голами при 110 ударах, а после них – пропасть. В РПЛ главный спец по штрафным – Даниил Уткин с шестью реализованными из 26.
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