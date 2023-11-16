Каким будет отбор в новую ЛЧ? Почти наверняка зайдет пятая команда АПЛ

Лига чемпионов в сезоне-2024/25 поменяет привычный формат, вместо него – швейцарская система, единая группа с 36 командами, восемь игровых дней, причем даже в январе.

А каким будет принцип выхода в группу? Изменений не так много, но они есть.

Добавляются две команды по коэффициентам, железнфе три места у пятой ассоциации

Перед сезоном-2023/24 уже были известны 26 участников группового этапа: по четыре клуба из Англии, Испании, Италии и Германии, по два из Франции, Португалии, Нидерландов, а также чемпионы Австрии, Украины, Сербии и Шотландии.

Еще шесть команд добавились из квалификации – четыре из пути чемпионов, две – из пути лиг.

Как будет в сезоне-2024/25:

● Сразу в групповой этап заходят по четыре лучших клуба из Англии, Испании, Италии и Германии, три будет у пятой страны по рейтингу (сейчас это Франция), Нидерланды (шестое место) направят два, добавятся чемпионы Португалии, Бельгии, Шотландии и Австрии (страны с седьмого по десятое места).

● Вместо шести команд из квалификации будет семь: из пути чемпионов выйдут не четыре, а пять, а из пути лиг, как и раньше, добавятся две. В квалификацию обязательно будет по одной команды от ассоциаций с пятого по десятое места в рейтинге (то есть, например, у Франции в ЛЧ может быть четыре клуба – точно три в группе и один через квалификацию).

● Победители ЛЧ и ЛЕ автоматически получают место, как это было и раньше, но если они проходят и напрямую через свою лигу, их места переходят не чемпиону следующей ассоциации по рейтингу стран, а чемпиону с лучшим клубным рейтингом.

● Главное отличие – добавятся две команды по рейтингу стран. Как сообщил УЕФА, два места получат ассоциации с лучшим средним количеством баллов за предыдущий еврокубковый сезон.

О двух последних пунктах – чуть подробнее.

Можно быть чемпионом из слабого чемпионата, но успешное выступление в еврокубках гарантирует группу ЛЧ

Как было раньше: если победитель ЛЧ проходит и напрямую через чемпионат, его место в группе отдается чемпиону следующей ассоциации – 11-й по счету, которому тогда не надо проходить квалификацию.

Как будет сейчас: если победитель ЛЧ проходит и через свою лигу, его место в группе передадут чемпиону с лучшим клубным рейтингом УЕФА, который попал в квалификацию из страны без прямой квоты.

На данный момент это «Шахтер». Если именно он будет успешен в еврокубках, то рейтинг ассоциации не будет иметь значения – достаточно держать высокую позицию в клубном рейтинге и становиться чемпионом своей страны.

Плюс две команды по рейтингу – почти всегда из топ-лиг. Почти

Этот пункт требует пояснения и примера. УЕФА соберет отдельный рейтинг за сезон-2023/24, как делает это в своей таблице коэффициентов, выделит две страны с наилучшими показателями и позволит войти из них по одной из команд, которые финишировали сразу же за теми, кто уже вышел напрямую. Грубо говоря, из топ-лиг – сразу с пятых мест.

Например, в сезоне-2022/23 больше всего очков в еврокубках набрали английские и итальянские клубы. По итогам сезона АПЛ в следующую ЛЧ напрямую вышли команды с первых четырех мест. Вслед за ними вышла бы и следующая – пятая – это «Ливерпуль». Аналогично и в Италии: с пятого места попала бы «Аталанта». Сезоном ранее это были бы «Арсенал» и ПСВ, а до этого – «Лестер» и «Реал Сосьедад».

Теперь почти наверняка от каких-то двух топ-лиг будет сразу пять команд в группах, потому что именно топ-ассоциации набирают больше всех очков за евросезон. Единственное исключение – сезон-2021/22, когда первыми стали англичане, а вторыми – голландцы. Успех Нидерландов объясняется внедрением Лиги конференций, где в плей-офф сыграли сразу четыре клуба из этой страны. В итоге один (ПСВ) добрался до четвертьфинала, а еще один («Фейеноорд») – даже до финала.

Так что теперь успешное выступление в ЛК – хороший шанс не только нарастить рейтинг для страны, но и даже завоевать для нее дополнительное место в ЛЧ. Кстати, сейчас – в сезоне-2023/24 – до четвертого тура в рейтинге вообще лидировали Турция и Бельгия! Ясно, что с поздними стадиями еврокубков показатели будут скорректированы и подтянутся топы, но старт уже хороший. Впрочем, после четвертого тура смена лидеров уже произошла, вперед вырвались Германия и Италия. Чуть позже об этом расскажет и сайт УЕФА, где рейтинги пока еще не обновились.

И хотя Англия в этом клубном сезоне пока шестая, все равно кажется, что пятое место в АПЛ – едва ли не гарантия ЛЧ. Из предыдущих семи сезонов еврокубков Англия в шести занимала первое или второе место по набору очков.

Получается, теоретически АПЛ может делегировать максимум семь команд в ЛЧ?

Теоретически – да: топ-4, пятое место, если позволит рейтинг страны, плюс победители ЛЕ и ЛЧ, каким-то чудесным образом не попавшие в первые пять мест сезона АПЛ. Мы периодически видим по пять клубов в группе ЛЧ от одной страны, как сейчас у Испании. Но семь?

В ЛЧ действует правило – не больше пяти команд в турнире от одной ассоциации. Как будет в новом турнире – непонятно. ESPN пишет, что заседание исполкома УЕФА пройдет в первом квартале 2024 года – и этот вопрос наверняка будет решен.

Пока кажется, что наиболее вероятным будет предел из шести команд от одной лиги. Тогда это будет шестая часть от всех участников (36), что больше, чем раньше, когда были 5 из 32.

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Глобальные изменения по отбору в саму единую лигу новой ЛЧ не такие уж серьезные. Главное: дополнительный клуб от ассоциации с пятого места, дополнительный клуб от еще одной пары в квалификации, плюс по одному клубу от двух стран с лучшим клубным рейтингом минувшего сезона.

Важнее понять, как все вместе заработает в новой ЛЧ. Отбор будет привычным и начнется 9 июля 2024 года, шесть туров в группе пройдут в то же время, что и сейчас, добавятся два январских в 2025-м. Нововведения протестируем уже следующей осенью.

Фото: Fabrizio Corradetti, Daniel Bockwoldt, Robert Michael/Global Look Press