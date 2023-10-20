В испанском футболе раскручивается новый скандал – из-за журналистского расследования про таинственные комнаты с видеосудьями.

Что за комната?

По информации каталонского медиа Ara, с сезона-2021/22 технический комитет судей дополнительно контролирует ВАР – из специального помещения, которую назвали видеооперационный рефери (ВОР). Там оценивают решения и судей в поле, и видеоассистентов. Она расположена в спортивном центре Королевской федерации футбола Испании (RFEF) в Лас-Розасе.

Эммм... Что?

Если кратко: речь не про судейский заговор, а про дополнительный слой страховки. То есть над ВАР сидят другие судьи, которые указывают им на ошибки. Система появилась еще в сезоне-2021/22, но тогда в ВОР-центре было только двое постоянных проверяющих – бывшие судьи Клос Гомес и Ундиано Мальенко. Оба входили в судейский комитет, который руководил Медина Канталехо, но они ограничивались лишь надзором. Прямой связи с ВАР-центром или не было, или она ими не использовалось.

За тот сезон Мальенко и Гомес (или их боссы) поняли, что не тянут такую нагрузку – им на двоих приходилось смотреть все матчи. Поэтому к ВОР привлекли других судей, которые уже напрямую общались с ВАР в режиме онлайн. К надзору обращались, когда видели ошибку судьи в поле – для сверки ощущений.

В 2023 году судейский комитет переименовал ВОР в «резервный ВАР».

Вроде бы ничего криминального? Или...

Согласно протоколу ВАР (его составил Международный совет футбольных ассоциаций), только уполномоченные лица могут входить в видеозал или общаться с судьей ВАР, ассистентом ВАР или специалистом по повторам. Несмотря на то, что у ВОР может быть допуск к ВАР, ему нельзя влиять на решения официальных судей матча, если он на него не назначен. Очевидно, это сделано для стерильности решений – чтобы судьи оценивали эпизоды без внешнего воздействия, которое невозможно контролировать, поэтому и запрещено протоколом.

Кажется, проблема вскрылась из-за денег. Судьи пожаловались, что работа ВОР не оплачивается

Как пишет Ara, Технический комитет судей Испании обязывает арбитров брать дополнительную нагрузку, но ничего за это не платит. За слив системы в медиа им грозили понижением рейтинга, который влияет на назначения.

Комитет судей отрицает, что ВОР контролирует ВАР

В судейском комитете Испании опровергли существование тайной комнаты.

«Чтобы категорически опровергнуть и прояснить недавнюю публикацию, мы хотим сообщить, что ВОР-пространство на базе RFEF, которое неоднократно демонстрировалось клубам и медиа в целях абсолютной прозрачности, состоит из семи закрытых ВАР-залов. В помещении пять ВАР-станций и две дополнительных комнаты.

В первой дополнительной комнате работают технические специалисты из компании-поставщика технологий Hawk-Eye, они отвечают за техническое управление матчем (подготовка телетрансляций, управление программным обеспечением, контроль сервера и так далее).

Во второй, так называемой резервной комнате ВАР, на каждом матче находится дополнительный судья ВАР, который должен наблюдать за матчем и быть готовым заменить ВАР или АВАР в случае проблем со здоровьем.

Этот человек немедленно предоставляет CTA информацию о любых технических проблемах, возникающих во время матчей, или экстраординарных инцидентах (погодные катаклизмы, столкновения среди болельщиков и так далее), но он НИКОГДА не взаимодействует с ВАР или АВАР матча за исключением ситуацией, когда линии офсайда, отправленные в телетрансляцию, не показаны в программе, поскольку именно она решает, попадают ли они в эфир.

Ла Лига знала об этих пространствах с момента их создания. Более того, нынешний член комитета арбитров по профессиональным соревнованиям, назначенный Ла Лигой, Артуро Дауден Ибаньес, и его предшественник Антонио Хесус Лопес Ньето неоднократно посещали эти помещения и прекрасно знают, как они используются.

Также уместно помнить, что существование и использование этих дополнительных комнат является обычным явлением в международных соревнованиях ФИФА и УЕФА, а также в главных европейских лигах. Наконец, CTA хочет напомнить, что в комнатах ВАР во время матчей идет аудиозапись и видеосъемка.

Мы сожалеем, что без каких-либо оснований и с целью вызвать лишь подозрения относительно профессионального и независимого поведения работа CTA и его членов ставится под сомнение.

Юридические службы Королевской федерации футбола Испании уже изучают любое заявление или обвинение, которые угрожают честности соревнований», – сказано в заявлении.

Фото: /Fran Santiago, David Ramos