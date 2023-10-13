Можно ли говорить о спаде Холанда?

Эрлинг Холанд – лучший бомбардир АПЛ на старте сезона с восемью голами за восемь туров, но норвежец настолько приучил к невероятной результативности, что его статистика воспринимается как данность. И начинает удивлять, если новых голов нет хотя бы пару матчей подряд.

Форвард «Ман Сити» не забил ни разу в трех последних матчах во всех турнирах (речь только о клубном футболе), молчал в Лиге чемпионов и тускло провел важнейшую игру в АПЛ против «Арсенала» – даже ни разу не пробил по чужим воротам.

Есть ли кризис? Впервые в карьере Холанд забивает меньше ожидаемого

Главная статистика: сильно ли отличается средняя результативность Холанда в этом сезоне от прошлогодней? 36 голов в 35 матчах в АПЛ тогда против 8 в 8 сейчас – та же история с голом за матч в среднем. 52 гола в 53 матчах во всех турнирах против 8 в 12 сейчас – чуть похуже, потому что норвежец пока не забивает в ЛЧ и в двух Суперкубках (Англии и УЕФА) сыграл сухо.

Серьезных поводов для беспокойства нет. Но можно немного глубже исследовать проблему.

Мы подготовили график со скользящей средней за 20 матчей, где учитывается среднее значение за этот отрезок. Красная кривая – это голы Холанда, а синяя – ожидаемые голы. Отсчет – с момента выступления норвежца в топ-лигах (переход в «Боруссию» в 2020-м). Вот как это выглядит:

Главный вывод – впервые в карьере Холанд забивает меньше ожидаемого. Обычно его реализация – одна из лучших в мире, а сейчас он завершает моменты хуже, чем в среднем это делают другие футболисты.

Долго ли длились серии Холанда без голов раньше?

Еще раз напомним: прямо сейчас серия Холанда без голов – три игры. Это много или мало по его меркам?

● Сезон-2022/23: две серии по три игры без голов были в начале 2023 года, еще одна составила сразу пять игр в конце. Из восьми заключительных игр сезона-2022/23 Холанд забивал только в одной – он пощадил «Реал» в полуфинале ЛЧ, не забил в финале Кубка Англии, в финале ЛЧ тоже не отличился.

● Сезон-2021/22: максимальная серия без голов – три мартовских матча в Бундеслиге. Это объяснимо – в двух из них выходил на замену после почти полуторамесячной травмы.

● Сезон-2020/21: целых семь весенних матчей 2021-го, включая международные. С одной стороны, за этот отрезок ничего не забил даже Гибралтару, с другой – дважды отыграл против «Ман Сити» в ЛЧ и отметился ассистом.

● Вторая половина сезона-2019/20 (после перехода из «Зальцбурга» в «Дортмунд»): в феврале-марте было три матча без голов за «Боруссию», включая вылет от «ПСЖ» в ЛЧ.

Пеп призывает не критиковать Холанда

Холанд помог победить «Црвену Звезду» на старте группового этапа ЛЧ, но сам не забил. Перед следующим матчем результативность форварда прокомментировал Пеп Гвардиола – и тот отличился в игре против «Ноттингем Форест»:

«У него были невероятные моменты, и он мог бы забить 14-15 голов. Это означает, что мы играем хорошо. По количеству моментов у Холанда я всегда могу определить, хорошо ли играет команда. Когда моментов нет, значит, что-то у нас идет не так.

Мой совет – не критикуйте Эрлинга слишком сильно. Критикуйте защитника, центрального защитника, тренера, но никогда – форварда, который забивает голы. Он забьет, и тогда вы окажетесь в положении, когда придется извиняться перед ним.

Мне не спится из-за упущенных моментов Холанда. Но с каждой неделей он становится все лучше. Всегда сложнее набрать ритм без предсезонки, ведь мы ездили в Японию и Южную Корею. Времени на тренировки было мало».

У Холанда примерно то же настроение – так приучил к голам, что каждый матч без голов воспринимается неожиданностью: «Люди больше удивляются, когда я не забиваю, чем когда забиваю!»

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Michael Regan