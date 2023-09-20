22 комментария

Возвращаем старый формат.

Этот сезон Лиги чемпионов станет последним в том формате, к которому мы так привыкли. На протяжении истории турнир часто менялся: в 1997 году ЛЧ в последний раз соответствовала названию, когда в ней играли исключительно чемпионы стран.

Давайте пофантазируем, что было бы, если нынешний сезон ЛЧ отыграли только чемпионами.

Хорошие шансы на группу имели бы румынский «Фарул» и шведский «Хэкен». И никакого «Реала»!

Чтобы сильно не ослаблять турнир, за основу возьмем формат того самого сезона-1996/97. Это означает, что в групповой этап попадают не 32 команды, а 16.

Итак, напрямую в группы бы квалифицировались чемпионы семи лучших ассоциаций плюс победитель ЛЧ. Так как «Ман Сити» взял оба турнира, то дополнительную прямую путевку получает чемпион Австрии (восьмая по уровню ассоциация).

Пока состав у нас такой: «Ман Сити», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд» и «РБ Зальцбург».

За оставшиеся восемь путевок между собой бы сыграли в плей-офф 16 чемпионов ассоциаций, которые идут в рейтинге с 9-го по 24-е место. Чемпионаты, занимающие в рейтинге 25-е место и ниже, играют в менее статусных еврокубках.

Итак, за место в группе ЛЧ бы поспорили: «Селтик», «Црвена Звезда», «Шахтер», «Антверпен», «Янг Бойз», АЕК, пражская «Спарта», «Мольде», «Копенгаген», загребское «Динамо», «Галатасарай», «Арис», «Маккаби» Хайфа, шведский «Хэкен», «Лудогорец» и румынский «Фарул».

Мы не знаем, кто бы из них вышел победителем, но среди них есть семь участников нынешней ЛЧ: это «Селтик», «Црвена Звезда», «Шахтер», «Антверпен», «Янг Бойз», «Галатасарай» и «Копенгаген».

Добавим победителя ЛЕ «Севилью» и получим такой состав.

16 команд делятся на 4 группы, плей-офф стартует сразу с четвертьфиналов. При желании групповой этапа можно расширить до 24 команд, но тогда в группах будут команды уровня «Ариса» (стоимость нынешнего состава по Transfermarkt – 17,9 млн евро), «Фарула» (19,9 млн) и «Хэкена» (26 млн).

А вот «Реал», «Милан», «Интер», «МЮ», «Порту», «Боруссия» и ПСВ, у которых в сумме 31 кубок ЛЧ, мимо турнира пролетели бы при любом раскладе. Также без главного еврокубка остались бы «Атлетико», «Арсенал», «Ньюкасл». И это мы еще не посчитали не попавших даже в действующий формат ЛЧ – «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Ювентус» и «Аякс».

Винисиусу и Беллингему пришлось бы сверкать в Лиге Европы, пусть и очень мощной по составу.

Хотели бы такие еврокубки?

Фото: East News/ADRIAN DENNIS/AFP