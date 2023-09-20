22 комментария

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ЛЧ без «Реала», «Арсенала» и «Интера». Как бы выглядел турнир только с чемпионами стран

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Возвращаем старый формат.

Этот сезон Лиги чемпионов станет последним в том формате, к которому мы так привыкли. На протяжении истории турнир часто менялся: в 1997 году ЛЧ в последний раз соответствовала названию, когда в ней играли исключительно чемпионы стран.

Давайте пофантазируем, что было бы, если нынешний сезон ЛЧ отыграли только чемпионами.

Хорошие шансы на группу имели бы румынский «Фарул» и шведский «Хэкен». И никакого «Реала»!

Чтобы сильно не ослаблять турнир, за основу возьмем формат того самого сезона-1996/97. Это означает, что в групповой этап попадают не 32 команды, а 16.

Итак, напрямую в группы бы квалифицировались чемпионы семи лучших ассоциаций плюс победитель ЛЧ. Так как «Ман Сити» взял оба турнира, то дополнительную прямую путевку получает чемпион Австрии (восьмая по уровню ассоциация).

Пока состав у нас такой: «Ман Сити», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд» и «РБ Зальцбург».

За оставшиеся восемь путевок между собой бы сыграли в плей-офф 16 чемпионов ассоциаций, которые идут в рейтинге с 9-го по 24-е место. Чемпионаты, занимающие в рейтинге 25-е место и ниже, играют в менее статусных еврокубках.

Итак, за место в группе ЛЧ бы поспорили: «Селтик», «Црвена Звезда», «Шахтер», «Антверпен», «Янг Бойз», АЕК, пражская «Спарта», «Мольде», «Копенгаген», загребское «Динамо», «Галатасарай», «Арис», «Маккаби» Хайфа, шведский «Хэкен», «Лудогорец» и румынский «Фарул».

Мы не знаем, кто бы из них вышел победителем, но среди них есть семь участников нынешней ЛЧ: это «Селтик», «Црвена Звезда», «Шахтер», «Антверпен», «Янг Бойз», «Галатасарай» и «Копенгаген».

Добавим победителя ЛЕ «Севилью» и получим такой состав.

16 команд делятся на 4 группы, плей-офф стартует сразу с четвертьфиналов. При желании групповой этапа можно расширить до 24 команд, но тогда в группах будут команды уровня «Ариса» (стоимость нынешнего состава по Transfermarkt – 17,9 млн евро), «Фарула» (19,9 млн) и «Хэкена» (26 млн).

А вот «Реал», «Милан», «Интер», «МЮ», «Порту», «Боруссия» и ПСВ, у которых в сумме 31 кубок ЛЧ, мимо турнира пролетели бы при любом раскладе. Также без главного еврокубка остались бы «Атлетико», «Арсенал», «Ньюкасл». И это мы еще не посчитали не попавших даже в действующий формат ЛЧ – «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Ювентус» и «Аякс».

Винисиусу и Беллингему пришлось бы сверкать в Лиге Европы, пусть и очень мощной по составу.

Хотели бы такие еврокубки?

Сколько раз ЛЧ брали чемпионы своих стран?

В 90-е формат ЛЧ менялся 7 раз: два очка за победу, два групповых этапа, полуфинал в один матч

Фото: East News/ADRIAN DENNIS/AFP

22 комментария

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red hikkikomori
Это было бы справедливо для турнира с говорящим названием
+34
-11
+23
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Tydeus
Ответ red hikkikomori
Это было бы справедливо для турнира с говорящим названием
Уже так было. Кубок УЕФА был зрелищнее и сложнее на большей части стадий
+20
-3
+17
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rarog
Ваще кончено если бы я был властелином мира я бы повелел так-чтобы чемпионы играли в Лиге Чемпионов, призеры - в Лиге Европы или как нибудь еще еë бы назвали, а победители Кубков-в Кубке Кубков
+8
-1
+7
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Pb-SE
Ответ Aleksei Kovalev
Мне бы еще хотелось, чтобы в таком формате принимали участие чемпионы с других континентов, ну хотя бы чемпионы своих континентов. Вот это было бы интересно.
Криштиану, залогиньтесь
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Spartakovec navsegda
Да, но с дополнениями. Возвращение формата легионеров по всей Европе, максимум 5 в заявке. Никаких лиг, кроме Лиги Чемпионов. Никакой ерунды, вроде Лиги конференций. Вновь два кубковых турнира, Кубок УЕФА и Кубок Кубков, на выбывание.

Вот только футбол - это чистая политика и бизнес, никому не нужны вновь сенсационные победители Лиги Чемпионов, вроде Стяуа или Црвены Звезды.
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Борис Энгельгардт
Ответ Link 5?5?
так было бы намного лучше. чемпионство имело бы большее значение, а для команд с 2 по 4/5 места создать лигу Чемпионов для лузеров
такой турнир потерял бы свою привлекательность
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Acuity Gaming
А потом они такие - мы против Суперлиги
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DimaBayern
Это было бы очень круто и правильно, поскольку Лига Чемпионов на то она и Лига Чемпионов, что должны играть только чемпионы, и мы бы имели победителей из таких стран, как Франция, Шотландия, возможно, Бельгия, Швейцария. А то в последнее время мы только и видим, что в решающих матчах еврокубков играют клубы только из трёх стран - Испании, Италии и Англии.
Если говорить о Германии, что шансы на победу в турнире имеет только Бавария. Остальные немецкие клубы больше выглядят тёмными лошадками.
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Evgeniy31
Хотели бы!
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red hikkikomori
Ответ 9f99s5s6fr
Это было бы никому не нужно, либо турнир в сумме бы имел 10 интересных матчей и кучу проходных
а если отменить ффп?
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Давид Agabekyan
Ответ Tydeus
Уже так было. Кубок УЕФА был зрелищнее и сложнее на большей части стадий
ЛЕ и сейчас довольно интерсное, а ЛЧ где 4 клуба за победу борятся не слишком интересно
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Палыч-59
А потом они такие, а давайте расширимся до 32 команд и будем брать команды со 2-3 мест...Ну и денюжек побольше заработаем...
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Питер Пэн
Да, потому эту систему и отменили, поскольку чемпионом можно было стать довольно легко. Как допустим, Ноттингем Форест, которому за весь розыгрыш 78/79 достался один топ-клуб - Ливерпуль в первом раунде. А далее -АЕК (Греция), Грассхопперс, Кёльн и в финале шведский Мальмё!
смешно приводить в пример турнир, в котором не было групповой стадии)
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Фёдор Кузнецов
Ответ red hikkikomori
а если отменить ффп?
То клубы и топ 4 лиг все равно будут на голову выше остальных
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Фёдор Кузнецов
Ответ red hikkikomori
Это было бы справедливо для турнира с говорящим названием
Ну будет сетка у Баварии или Сити в плей-офф Мальмё Базель Бенфика и в финале топ клуб, и это если жребий не закинет топ клубы в одну сетку, в таком случае в финале ЛЧ будет Аякс, Антверпен или Порту
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asnerd
Ответ Link 5?5?
так было бы намного лучше. чемпионство имело бы большее значение, а для команд с 2 по 4/5 места создать лигу Чемпионов для лузеров
команды топ 5 блин со 2 по 4 места в разы сильнее чемпионов 7,8, итд лиг. кто это будет смотреть как они будут отлетать в первом раунде плейоф. , не лучше ли смотреть зарубу сразу с 1/8?
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