20 комментариев

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France Football выкатил список из тридцати футболистов, которые поборются за «Золотой мяч» – в нем впервые с 2003 года не оказалось Криштиану Роналду. Давайте проследим за трансформацией карьеры португальской суперзвезды за 20 лет.

В 2004-м Криштиану уже год как играл за «МЮ» – в дебютном сезоне взял Кубок Англии и выбил 6+8 по «гол+пас». А еще дошел до финала Евро со сборной Португалией, где проиграли ультрапрагматичной Греции Отто Рехагеля.

В следующем году Роналду уже закрепился как основной игрок «МЮ», но все никак не мог добраться до первого титула в АПЛ.

2006-й – Роналду выигрывает Кубок английской лиги и доходит до полуфинала ЧМ.

Следующий год стал для Роналду прорывным – он наконец-то выиграл АПЛ и дошел до полуфинала ЛЧ. Результативность тоже выросла – 23+14 по «гол+пас» в сезоне-2006/07. В голосовании на «Золотой мяч» в 2007-м Криш уступил только Кака.

В следующем году Криштиану взял с «МЮ» АПЛ и ЛЧ, забив 42 мяча во всех турнирах. И наконец-то «Золотой мяч»!

В сезоне-2008/09 Роналду чуть просел по индивидуальной статистике, но снова выиграл АПЛ с «МЮ» и дошел до финала ЛЧ. А летом отправился в мадридский «Реал».

Первый сезон с Роналду в составе трофеев «Реалу» не принес – зато подарил миру великое противостояние Криша и Лео.

К 2011 году Роналду полностью освоился в Мадриде – в сезоне-2010/11 отгрузил 53 гола во всех турнирах и взял с «Реалом» Кубок Испании.

В сезоне-2011/12 Роналду поразил ворота соперников уже 60 раз. Результативность Криштиану принесла «Реалу» титул Ла Лиги, которую не выигрывали с сезона-2007/08. Были близки и к финалу ЛЧ, но в полуфинальной серии пенальти проиграли «Баварии».

В сезоне-2012/13 «Реал» пролетел мимо всех трофеев, но впечатляющий индивидуальный перфоманс позволил Роналду получить второй «Золотой мяч» в карьере.

В следующем году Криштиану снова получил «Золотой мяч» – как раз после того, как «Реал» выиграл долгожданную ЛЧ.

В 2015 году Роналду стукнуло 30, но останавливаться он не собирался – забил 63 мяча! Второе место в Примере и полуфинал ЛЧ – итог «Реала» в сезоне-2014/15.

В следующем году «Реал» снова взял ЛЧ, а Роналду выиграл «Золотой мяч».

2017 год – «Реал» выигрывает золотой дубль (Ла Лига и ЛЧ), а Криштиану завоевывает свой последний на данный момент «Золотой мяч».

В следующем году Роналду опять выигрывает ЛЧ – четвертую с «Реалом» и пятую за карьеру.

Переход в «Ювентус» – новая веха в карьере португальца. Там он в первом же сезоне выигрывает Серию А, но в ЛЧ доходит лишь до четвертьфинала.

В сезоне-2019/20 Роналду забил за «Юве» 37 голов во всех турнирах, снова выиграл Серию А, но в ЛЧ не перешагнул даже первую стадию плей-офф. В следующей кампании Криштиану не сумел выиграть с туринцами даже чемпионат.

Летом 2021-го Криштиану вернулся в «МЮ». Начал очень недурно – в сезоне-2021/22 настрелял 21 гол во всех турнирах.

Летом 2022-го начались проблемы – Роналду пропустил предсезонку и к началу сезона-2022/23 перестал появляться в основе «МЮ». Даже в такой ситуации Криштиану попал в список претендентов на «Золотой мяч» – правда, занял в голосовании 20-е место. Перед ЧМ-2022 Криштиану дал скандальное интервью Моргану Пирсу, а после турнира отправился в Саудовскую Аравию.

Там Роналду продолжает забивать, получая от «Аль-Насра» очень жирную зарплату. Но для включения в список претендентов на «Золотой мяч» этого явно не хватает.

Фото: Gettyimages.ru/Henri Szwarc/Bongarts, Denis Doyle, Gonzalo Arroyo Moreno, Alex Livesey, Philipp Schmidli, Martin Rose/Bongarts, Stu Forster, Laurence Griffiths, Yasser Bakhsh; East News/Franck FAUGERE / L’EQUIPE / AFP, FRANCK SEGUIN / L’EQUIPE / AFP, Isabella BONOTTO / AFP, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Rui Vieira, AP Photo/Thibault Camus, Pierre-Philippe MARCOU / AFP, ALBERT SALAME / NOTIMEX / Notimex via AFP, IAN HODGSON / AFP