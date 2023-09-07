20 комментариев

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Роналду вне списка на «Золотой мяч» – впервые за 20 лет! Что в них вместилось?

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Фотофиксация.

France Football выкатил список из тридцати футболистов, которые поборются за «Золотой мяч» – в нем впервые с 2003 года не оказалось Криштиану Роналду. Давайте проследим за трансформацией карьеры португальской суперзвезды за 20 лет.

В 2004-м Криштиану уже год как играл за «МЮ» – в дебютном сезоне взял Кубок Англии и выбил 6+8 по «гол+пас». А еще дошел до финала Евро со сборной Португалией, где проиграли ультрапрагматичной Греции Отто Рехагеля.

В следующем году Роналду уже закрепился как основной игрок «МЮ», но все никак не мог добраться до первого титула в АПЛ.

2006-й – Роналду выигрывает Кубок английской лиги и доходит до полуфинала ЧМ.

Следующий год стал для Роналду прорывным – он наконец-то выиграл АПЛ и дошел до полуфинала ЛЧ. Результативность тоже выросла – 23+14 по «гол+пас» в сезоне-2006/07. В голосовании на «Золотой мяч» в 2007-м Криш уступил только Кака.

В следующем году Криштиану взял с «МЮ» АПЛ и ЛЧ, забив 42 мяча во всех турнирах. И наконец-то «Золотой мяч»!

В сезоне-2008/09 Роналду чуть просел по индивидуальной статистике, но снова выиграл АПЛ с «МЮ» и дошел до финала ЛЧ. А летом отправился в мадридский «Реал».

Первый сезон с Роналду в составе трофеев «Реалу» не принес – зато подарил миру великое противостояние Криша и Лео.

К 2011 году Роналду полностью освоился в Мадриде – в сезоне-2010/11 отгрузил 53 гола во всех турнирах и взял с «Реалом» Кубок Испании.

В сезоне-2011/12 Роналду поразил ворота соперников уже 60 раз. Результативность Криштиану принесла «Реалу» титул Ла Лиги, которую не выигрывали с сезона-2007/08. Были близки и к финалу ЛЧ, но в полуфинальной серии пенальти проиграли «Баварии».

В сезоне-2012/13 «Реал» пролетел мимо всех трофеев, но впечатляющий индивидуальный перфоманс позволил Роналду получить второй «Золотой мяч» в карьере.

В следующем году Криштиану снова получил «Золотой мяч» – как раз после того, как «Реал» выиграл долгожданную ЛЧ.

В 2015 году Роналду стукнуло 30, но останавливаться он не собирался – забил 63 мяча! Второе место в Примере и полуфинал ЛЧ – итог «Реала» в сезоне-2014/15.

В следующем году «Реал» снова взял ЛЧ, а Роналду выиграл «Золотой мяч».

2017 год – «Реал» выигрывает золотой дубль (Ла Лига и ЛЧ), а Криштиану завоевывает свой последний на данный момент «Золотой мяч».

В следующем году Роналду опять выигрывает ЛЧ – четвертую с «Реалом» и пятую за карьеру.

Переход в «Ювентус» – новая веха в карьере португальца. Там он в первом же сезоне выигрывает Серию А, но в ЛЧ доходит лишь до четвертьфинала.

В сезоне-2019/20 Роналду забил за «Юве» 37 голов во всех турнирах, снова выиграл Серию А, но в ЛЧ не перешагнул даже первую стадию плей-офф. В следующей кампании Криштиану не сумел выиграть с туринцами даже чемпионат.

Летом 2021-го Криштиану вернулся в «МЮ». Начал очень недурно – в сезоне-2021/22 настрелял 21 гол во всех турнирах.

Летом 2022-го начались проблемы – Роналду пропустил предсезонку и к началу сезона-2022/23 перестал появляться в основе «МЮ». Даже в такой ситуации Криштиану попал в список претендентов на «Золотой мяч» – правда, занял в голосовании 20-е место. Перед ЧМ-2022 Криштиану дал скандальное интервью Моргану Пирсу, а после турнира отправился в Саудовскую Аравию.

Там Роналду продолжает забивать, получая от «Аль-Насра» очень жирную зарплату. Но для включения в список претендентов на «Золотой мяч» этого явно не хватает.

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Фото: Gettyimages.ru/Henri Szwarc/Bongarts, Denis Doyle, Gonzalo Arroyo Moreno, Alex Livesey, Philipp Schmidli, Martin Rose/Bongarts, Stu Forster, Laurence Griffiths, Yasser Bakhsh; East News/Franck FAUGERE / L’EQUIPE / AFP, FRANCK SEGUIN / L’EQUIPE / AFP, Isabella BONOTTO / AFP, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Rui Vieira, AP Photo/Thibault Camus, Pierre-Philippe MARCOU / AFP, ALBERT SALAME / NOTIMEX / Notimex via AFP, IAN HODGSON / AFP

20 комментариев

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TeddyLasso
«В 2015 году Роналду стукнуло 30»

Периодически я даже забываю, насколько он с Месси и Модричем легендарные спортивные долгожители. Выиграв все, показывать такой уровень и ставить такие высокие требования к себе - это реально за гранью нормального
+27
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+26
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TeddyLasso
Кстати, после 30 Роналду выиграл 3 ЛЧ и 2 Золотых мяча, а Неймару сейчас светит только награда Игрок года Аль-Хиляля
+23
-6
+17
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AmanEsen
Последний игрок блютузной эпохи, когда видео с финтами Зидана, Анри, Рональдо, Роналду, Роналдиньо передавали из телефона в телефон.
+12
-3
+9
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JENNINGS
Ответ QWertY
Представил как ты отбросил телефон, встал и начал аплодировать стоя. А потом училка тебе двойку за поведение поставила
Откуда столько злости у вас к незнакомым вам людям?
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JENNINGS
Настоящий пример трудоголизма и самоотдачи!
Как бы к нему ни относились, но Рон вписал своё имя золотыми буквами в историю футбола!
Мб не все его 5 ЗМ были справедливы, но такой стабильности оставаться в топе и быть одним из двух лучших футболистов века я аплодирую стоя!👏👏👏
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Great Ksan
А может поставить акцент на том,что человек в течении 20 лет входил в число претендентов на ЗМ???
Это невероятная стабильность.
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Alex Green
Плохой - хороший,гей - не гей, засранец или кто-то еще. Факт есть факт. Он один ил лучших футболистов и бомбардиров за всю историю футбола - его голы,титулы и стабильность говорит сама за себя. На мой взгляд,в 10ку входит!
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Кашшай Чакырович
Ответ TeddyLasso
Кстати, после 30 Роналду выиграл 3 ЛЧ и 2 Золотых мяча, а Неймару сейчас светит только награда Игрок года Аль-Хиляля
Комментарий удален пользователем
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Кашшай Чакырович
Ответ TeddyLasso
Кстати, после 30 Роналду выиграл 3 ЛЧ и 2 Золотых мяча, а Неймару сейчас светит только награда Игрок года Аль-Хиляля
3 кубка кашшаи он выиграл и золотые мячи получил как раз за эти судейские блестяшки ,а у Неймара есть настоящий требл,что пенальтистке не светит никогда ! Лигу чемпионов нельзя выиграть забивая из метровых офсайдов
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Radik_2.0
Ответ TeddyLasso
Кстати, после 30 Роналду выиграл 3 ЛЧ и 2 Золотых мяча, а Неймару сейчас светит только награда Игрок года Аль-Хиляля
и один подарочный призовой верблюд
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Alex Rhea
Ответ Тухель
Тиаго Силва , Янг и Милнер примерно ровесники КР, а бразилец вроде даже старше. Это те кто сразу на ум пришли в других топ чемпионатах наверное тоже есть возрастные игроки, просто я за АПЛ больше слежу.
Возрастных много, только в те годы они все были юнцами из академий или скитались по арендам, а также всяким динамо, а Роналду действительно игрок, который рубился с Зиданом и Анри, а потом успел сыграть против Мбаппе
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Игорь Климов
Ответ milya ololo
Коррумпированное решение не включить Роналду в список 30 лучших.
Он и в топ-50 уже не попадает.
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