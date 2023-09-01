15 комментариев

Фиксируем.

Трансферное окно в Европе закрыто! Вот главные факты о летней волне переходов.

Это рекордное окно по тратам. Больше всех – у АПЛ

По информации Transfermarkt, летом 2023-го клубы установили рекорд по сумме, потраченной на трансферы – 7,63 млрд евро. До этого держались солидные 7,57 млрд (лето 2019-го).

Больше всего трат у АПЛ – внушительные 2,81 млрд евро. У ближайшего преследователя, Лиги 1, в три раза меньше – 900,6 млн евро. За ними расположилась Серия А (854,46 млн евро), а на четвертом месте – чемпионат Саудовской Аравии.

Кто потратил больше всего из клубов АПЛ?

Можно догадаться, что это «Челси». В Лондон приехали 11 игроков, в том числе рекордсмен Мойсес Кайседо за 128,5 млн евро.

«Ман Сити» обзавелся самым дорогим центральным защитником в истории (Йошко Гвардиол перешел за 90 млн евро), «Арсенал» – самым дорогим английским футболистом (Деклан Райс за 122 млн евро). «МЮ» тоже не отстает – выцепил нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда за 75 млн евро, «Ливерпуль» – Доминика Собослаи из «Лейпцига» за 60 млн.

При тратах в 2,84 млрд евро английские клубы заработали на продажах 1,58 млрд. Разница – 1,26 млрд евро, второй худший результат в истории: больше было лишь в прошлом сезоне (1,5 млрд евро).

После прихода шейхов «Ньюкасл» начинает попадать в рейтинги самых щедрых команд. По итогам летнего трансферного окна команда Эдди Хау потратила 153,2 млн евро и расположилась на седьмой строчке в общем зачете сразу после «Ливерпуля». Самая скромная команда – «Лутон», потративший лишь 11 млн евро.

Первый после «Челси» во всем мире – «Аль-Хилаль»

«Аль-Хилаль этим летом закупился крепкими игроками из европейских клубов и даже выписал из Парижа звездного Неймара! Правда, бразилец пока травмирован и не может играть.

«ПСЖ» увеличил отрыв от четвертого места в последний момент за счет трансфера Рандаля Коло-Муани за 95 млн евро, хотя и без него опередил бы «Тоттенхэм» и «Ман Сити».

С самыми продающими клубами интереснее. «Челси» лидирует и в этом списке.

У «Челси» только Кай Хавертц и Мэйсон Маунт ушли за 145,8 млн евро: кроме них из покинувших клуб выделяются Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Калиду Кулибали и Эдуар Менди. В общей сложности все дали рекордную прибыль с продаж. «Лейпциг» не достал до лондонцев совсем чуть-чуть.

• В огромном плюсе другой клуб АПЛ, «Брайтон» – продаж аж на 187,45 млн евро. Обкатка в «Брайтоне» – уже конвейер для игроков. Присутствие «Саутгемптона» в списке удивляет – правда, на распродажу, вероятно, повлиял вылет в Чемпионшип.

«Бавария» ворвалась в топ-5 благодаря позднему трансферу Райана Гравенберха в «Ливерпуль» за 40 млн евро и опередила «Вулверхэмптон», продавший игроков на 167,7 млн евро.

Сколько тратили другие лиги?

Саудовская Аравия – новое место силы. Там трансферное окно еще не закрыто: трансферы, в том числе рекордные, все еще возможны – например, «Аль-Иттихад» охотится за Мохамедом Салахом и готов предложить за него 100-200 млн евро. «Ливерпуль» сопротивляется – подписать замену уже не смогут, надо будет ждать зимы.

Ла Лига лишь шестая по тратам – потратила 439,85 млн евро. Отрыв от Эредивизи солидный – чуть больше 200 млн евро – но до пятой Бундеслиги испанцам даже больше (308 млн евро).

Из всей топ-5 плюсовой баланс между тратами и заработками только у двух лиг: у Серии А и у Бундеслиги.

Фото: AFP/Saudi Pro League