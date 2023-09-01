15 комментариев

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Главное о трансферном окне. Рекордные траты, бум Саудовской Аравии и гиперактивный «Челси»

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Фиксируем.

Трансферное окно в Европе закрыто! Вот главные факты о летней волне переходов.

Это рекордное окно по тратам. Больше всех – у АПЛ

По информации Transfermarkt, летом 2023-го клубы установили рекорд по сумме, потраченной на трансферы – 7,63 млрд евро. До этого держались солидные 7,57 млрд (лето 2019-го). 

Больше всего трат у АПЛ – внушительные 2,81 млрд евро. У ближайшего преследователя, Лиги 1, в три раза меньше – 900,6 млн евро. За ними расположилась Серия А (854,46 млн евро), а на четвертом месте – чемпионат Саудовской Аравии.

Кто потратил больше всего из клубов АПЛ?

Можно догадаться, что это «Челси». В Лондон приехали 11 игроков, в том числе рекордсмен Мойсес Кайседо за 128,5 млн евро.

«Ман Сити» обзавелся самым дорогим центральным защитником в истории (Йошко Гвардиол перешел за 90 млн евро), «Арсенал» – самым дорогим английским футболистом (Деклан Райс за 122 млн евро). «МЮ» тоже не отстает – выцепил нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда за 75 млн евро, «Ливерпуль» – Доминика Собослаи из «Лейпцига» за 60 млн.

При тратах в 2,84 млрд евро английские клубы заработали на продажах 1,58 млрд. Разница – 1,26 млрд евро, второй худший результат в истории: больше было лишь в прошлом сезоне (1,5 млрд евро).

После прихода шейхов «Ньюкасл» начинает попадать в рейтинги самых щедрых команд. По итогам летнего трансферного окна команда Эдди Хау потратила 153,2 млн евро и расположилась на седьмой строчке в общем зачете сразу после «Ливерпуля». Самая скромная команда – «Лутон», потративший лишь 11 млн евро.

Первый после «Челси» во всем мире – «Аль-Хилаль»

«Аль-Хилаль этим летом закупился крепкими игроками из европейских клубов и даже выписал из Парижа звездного Неймара! Правда, бразилец пока травмирован и не может играть.

«ПСЖ» увеличил отрыв от четвертого места в последний момент за счет трансфера Рандаля Коло-Муани за 95 млн евро, хотя и без него опередил бы «Тоттенхэм» и «Ман Сити».

С самыми продающими клубами интереснее. «Челси» лидирует и в этом списке.

У «Челси» только Кай Хавертц и Мэйсон Маунт ушли за 145,8 млн евро: кроме них из покинувших клуб выделяются Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Калиду Кулибали и Эдуар Менди. В общей сложности все дали рекордную прибыль с продаж. «Лейпциг» не достал до лондонцев совсем чуть-чуть.

• В огромном плюсе другой клуб АПЛ, «Брайтон» – продаж аж на 187,45 млн евро. Обкатка в «Брайтоне» – уже конвейер для игроков. Присутствие «Саутгемптона» в списке удивляет – правда, на распродажу, вероятно, повлиял вылет в Чемпионшип.

«Бавария» ворвалась в топ-5 благодаря позднему трансферу Райана Гравенберха в «Ливерпуль» за 40 млн евро и опередила «Вулверхэмптон», продавший игроков на 167,7 млн евро.

Сколько тратили другие лиги? 

Саудовская Аравия – новое место силы. Там трансферное окно еще не закрыто: трансферы, в том числе рекордные, все еще возможны – например, «Аль-Иттихад» охотится за Мохамедом Салахом и готов предложить за него 100-200 млн евро. «Ливерпуль» сопротивляется – подписать замену уже не смогут, надо будет ждать зимы.

Ла Лига лишь шестая по тратам – потратила 439,85 млн евро. Отрыв от Эредивизи солидный – чуть больше 200 млн евро – но до пятой Бундеслиги испанцам даже больше (308 млн евро).

Из всей топ-5 плюсовой баланс между тратами и заработками только у двух лиг: у Серии А и у Бундеслиги. 

Новые полузащитники «Ливерпуля» и «Сити», Амрабат доехал до «МЮ», а Феликс − в «Барсу»: финальный разбор трансферов

Фото: AFP/Saudi Pro League

15 комментариев

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Roman Dementiev
Абсолютно ненормальная разница в тратах между АПЛ и остальным миром. Абсолютно ненормальная.
+22
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+19
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Vadim Medvedev
надо всё же смотреть на баланс в/из лиги, а не на общую цифру покупок. может быть клубы АПЛ просто друг другу игроков напродавали втридорога и всё.
+9
-2
+7
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FANBOY
Ответ Мухаммад Джураев
Серия А выживает просто
А как тогда Ла Лига?
+7
0
+7
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Evgeny Valyaev
Ответ Roman Dementiev
Абсолютно ненормальная разница в тратах между АПЛ и остальным миром. Абсолютно ненормальная.
Нормальная, ведь она рыночная. Ненормальные расходы в этой статистике только у СА.
+9
-5
+4
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Комиссар Жабер
Главный вопрос, как быстро саудитам надоест эта игрушка и ее спонсирование. И насколько же деградировала Ли Лига
+5
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+3
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Верховный Лорд
Ахахахах Ла Лига, у которой 10 лет назад в команде года УЕФА было 10 представителей из 11 за этот год потратила меньше, чем Лондонский мешок))) Тебас красавец!
+1
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Roman Dementiev
Ответ Evgeny Valyaev
Нормальная, ведь она рыночная. Ненормальные расходы в этой статистике только у СА.
Рыночно было заливать безумным баблом АПЛ в нулевых от телевизионных госконтрактов, когда это была дай боже третья лига в Европе? И в чем глобальная разница с тем, что сейчас происходит в СА?
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k_terekhov
Ответ Комиссар Жабер
Главный вопрос, как быстро саудитам надоест эта игрушка и ее спонсирование. И насколько же деградировала Ли Лига
Минимум 10 лет, согласно плану)
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Vadim Medvedev
Ответ Дмитрий Шмелев
Ффп не не слышал?? Как могли эти клубы заработать больше чем интер, условно???
телеконтракт в апл значительно больше итальянского. билеты дороже, стадионы больше (доходы в день игры). спонсорские контракты значительно жирнее.
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Мухаммад Джураев
Серия А выживает просто
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FANBOY
Интересно, в Саудовской Аравии это надолго, или получится, как в Китае?
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Hella black
СА и конкретно шейхи молодцы,задавили деньгами Европу и их ценности. Амбиции,культура,понятие топ 5 Европейских чемпионатов,всё к чёрту.
Они говорят купим кого угодно и привезём как заморских зверушек на радость местной публике !
+3
-3
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Дмитрий Шмелев
Ффп не не слышал?? Как могли эти клубы заработать больше чем интер, условно???
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Михаил Будылёв
Ответ Комиссар Жабер
Главный вопрос, как быстро саудитам надоест эта игрушка и ее спонсирование. И насколько же деградировала Ли Лига
Почему деградировала? Не могу судить за клубы вне топ-2, но по моему и Барса, и Реал провели достаточно грамотное ТО, подписав достаточно хороших игроков, при этом обойдясь без баснословных трат
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+Холмс+
Ответ Hella black
СА и конкретно шейхи молодцы,задавили деньгами Европу и их ценности. Амбиции,культура,понятие топ 5 Европейских чемпионатов,всё к чёрту. Они говорят купим кого угодно и привезём как заморских зверушек на радость местной публике !
с чего бы это ? АПЛ самая востребованная с точки зрения маркетинга лига был в Сингапуре , Индонезии там на центральных каналах АПЛ , уверен в других юго восточных странах так же, а это рынок, и зарабатывают сами , в отличии от некоторых сами, и им не дарят за рубль стадионы, зверушек шейхи завезли тех кто уже с пляжа уехал, а топы как были так и останутся , Китай с Японией уже прошли путь арабов, много получилось ?
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