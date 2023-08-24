25 комментариев

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😱 Неужели потеряем еще и Салаха? Саудовцы готовы платить ему больше, чем Роналду

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Кажется, Мо согласен.

Похоже, Саудовская Аравия заманивает еще одну суперзвезду – Мохамеда Салаха.

Журналист Руди Галетти сообщает, что «Аль-Иттихад» готов заплатить за египтянина не менее 90 млн евро. Самому игроку предложат 90 млн евро в год с учетом коммерческих доходов. Revelo добавляет: если Мо откажет, клуб готов повышать предложения и сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Сейчас первое место у Криштиану Роналду, ему платят по 185 млн евро в год.

Никто не верит в уход Салаха. Но Мо может согласиться из-за религии

Одним из первых на слухи отреагировал главный футбольный друг Салаха – Деян Ловрен. Одно фото вместо десятка слов.

Журналист Дэвид Орнштейн пишет, что «Ливерпуль» не собирается продавать Мо ни за какие деньги. Зато Al-Riyadiah уверен: сначала клуб исключал продажу, но из-за привлекательных условий все-таки хочет обсудить возможный трансфер в неформальной обстановке.

По информации BeIN Sports, египтянин согласился на уход, но все зависит от позиции «Ливерпуля».

Инсайдер Крис Баскомб подчеркивает, что ситуации с Мохамедом и с продажей Фабиньо и Джордана Хендерсона отличаются. Клуб считает, что эта парочка уже отдала «Ливерпулю» все, а вот Салах еще не сказал последнего слова.

Агент Салаха Рами Аббас выразился прямо: «Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом. Мохамед предан «Ливерпулю» и точно останется».

«Нет! Нет и еще раз нет – ответ отрицательный, потому что Салах – мой любимый игрок, а я люблю «Ливерпуль», так что Мохамеду стоит остаться там, где он сейчас, – не скрывает Джеррард, он сейчас возглавляет «Аль-Иттифак». – Когда он возьмет больше титулов АПЛ и Лиги чемпионов, то мы возможно, подумаем об этом».

И все же Relevo уверяет, что Мохамед захотел в Саудовскую Аравию из-за религиозных взглядами. Салах – мусульманин.

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Салах не пожал руку Клоппу после замены. Все из-за рекорда

После первых новостей сразу несколько изданий напомнили, как Мо злился из-за замены в матче с «Челси».

BBC сообщил, египтянин недоволен решением Клоппа сменить его на 77-й минуте: он гневно сорвал с руки повязку и не пожал тренеру руку. Но после матча причина гнева стала ясна: если бы Мо забил «Челси», стал бы рекордсменом по голам в стартовых турах АПЛ – у него пока восемь, никто в истории не забивал больше.

Клопп не переживал:

«Могу его понять. Если бы Мо забил, он установил бы новый рекорд, но я не думал об этом. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Его реакция была абсолютно нормальной. Если бы он оказался у меня в объятиях, я был бы действительно удивлен».

Позиция Юргена очевидна – Мохамед не продается.

«Позорище». 21-летний мегаталант поехал в СА, а ведь его хотели все гранды Европы – Кроос негодует

Фото: Gettyimages.ru/George Wood, Yong Teck Lim

25 комментариев

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Dmitrii Shuka
Эти саудиты Анжи на максималках
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Penguin87
да уж. молодцы Саудиты, реально создают интересный продукт таким вот агрессивным подходом. Ведь много личных фанатов звезд продолжат следить за ними в СА, а значит популяризация местной лиги в любом случае возрастет.
+7
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Manstein
Купите сразу Ливерпуль
+3
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klet
Ответ Manstein
Купите сразу Ливерпуль
Не дай Бог!
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Artūras Grigas
Не могу понять - зачем эти утки?
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Amalfitano
Когда в начале лета я писал, что эти ребята просто так такие бабки на ветер не бросают, а у них есть какой-то долгосрочный план меня минусовали и писали что-то типа: "Да какой план может быть у вельбрюжатников? Качай себе нефть да смотри футбол". Нет ребята, план есть и он реализуется на наших глазах. И что-то мне подсказывает, что этот план далеко не про развитие спорта и футбола в стране. Это про что-то большее.
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Light Yagami
Молодцы, шейхи! Крутейший лан по доте провели недавно за долгие годы. Пусть и дальше продолжают нас радовать! 👏🏻
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Amalfitano
Ну а для Ливерпуля всплывает новый аспект. Летом они потеряли 7-8 игроков обоймы, а вместо них они купили 3. В последнем матче со скамейке игру могли усилить только Нуньес. Брайтон и то лучше укомплектован. А времени осталось не так много. Да и вариантов для реального усиления тоже не много.
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Санжар Уразбаев
Хотя бы контракт отработает а потом решит , думаю сейчас он не готов уходить все таки он уже много рекордов побил и уже каждое результативное действие уже как новый рекорд )
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Kanonir152
Да пусть все валят. Деньги важнее ЛЧ, трофеев, успеха любимых команд. Останутся те, кому важно второе. Ну и те кого не позвали бгг
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slavura71
А когда -то, ФУТБОЛ был только футболом и я это видел...
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Бандера и Власов - герои п-сов
Ответ Penguin87
да уж. молодцы Саудиты, реально создают интересный продукт таким вот агрессивным подходом. Ведь много личных фанатов звезд продолжат следить за ними в СА, а значит популяризация местной лиги в любом случае возрастет.
Серьезно?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vadimlukomski/3181232.html?ysclid=llpkjctddn375236281
+1
-1
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Владимир
Ответ MaxB
Ни одна суперзвезда в расцвете сил пока туда не перебралась, и сомнительно, что Салах станет первым. И это ещё не беря в расчет Ливерпуль, которому сейчас ни за какие деньги замену ему не найти
Еще не вечер. Да и Салаху уже 31 год, если что.
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MaxB
Ответ Фёдор Кузнецов
Неймар? Ну и звезды помельче по типу СМС
Неймар едет с ярмарки уже года 3. Людей масштаба Салаха там нет
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MaxB
Ответ Владимир
Еще не вечер. Да и Салаху уже 31 год, если что.
Он и в 31 в топе нападающих в мире. Ни травм, ни признаков снижения результативности
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Amalfitano
Ответ Kanonir152
Да пусть все валят. Деньги важнее ЛЧ, трофеев, успеха любимых команд. Останутся те, кому важно второе. Ну и те кого не позвали бгг
Лч важна только если ты играешь в богатой команде с миллионными контрактами. Если бы игра была бы на первом плане мало бы кто переходил в АПЛ. Но лет 20-25 назад они начали платить намного больше остальных и у них появилась сильнейшая лига мира. Это произошло не эволюционным путём, а именно благодаря большим бабкам. Вот СА пошли по такому же пути.
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