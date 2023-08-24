25 комментариев

Кажется, Мо согласен.

Похоже, Саудовская Аравия заманивает еще одну суперзвезду – Мохамеда Салаха.

Журналист Руди Галетти сообщает, что «Аль-Иттихад» готов заплатить за египтянина не менее 90 млн евро. Самому игроку предложат 90 млн евро в год с учетом коммерческих доходов. Revelo добавляет: если Мо откажет, клуб готов повышать предложения и сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Сейчас первое место у Криштиану Роналду, ему платят по 185 млн евро в год.

Никто не верит в уход Салаха. Но Мо может согласиться из-за религии

Одним из первых на слухи отреагировал главный футбольный друг Салаха – Деян Ловрен. Одно фото вместо десятка слов.

Журналист Дэвид Орнштейн пишет, что «Ливерпуль» не собирается продавать Мо ни за какие деньги. Зато Al-Riyadiah уверен: сначала клуб исключал продажу, но из-за привлекательных условий все-таки хочет обсудить возможный трансфер в неформальной обстановке.

По информации BeIN Sports, египтянин согласился на уход, но все зависит от позиции «Ливерпуля».

Инсайдер Крис Баскомб подчеркивает, что ситуации с Мохамедом и с продажей Фабиньо и Джордана Хендерсона отличаются. Клуб считает, что эта парочка уже отдала «Ливерпулю» все, а вот Салах еще не сказал последнего слова.

Агент Салаха Рами Аббас выразился прямо: «Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом. Мохамед предан «Ливерпулю» и точно останется».

«Нет! Нет и еще раз нет – ответ отрицательный, потому что Салах – мой любимый игрок, а я люблю «Ливерпуль», так что Мохамеду стоит остаться там, где он сейчас, – не скрывает Джеррард, он сейчас возглавляет «Аль-Иттифак». – Когда он возьмет больше титулов АПЛ и Лиги чемпионов, то мы возможно, подумаем об этом».

И все же Relevo уверяет, что Мохамед захотел в Саудовскую Аравию из-за религиозных взглядами. Салах – мусульманин.

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Салах не пожал руку Клоппу после замены. Все из-за рекорда

После первых новостей сразу несколько изданий напомнили, как Мо злился из-за замены в матче с «Челси».

BBC сообщил, египтянин недоволен решением Клоппа сменить его на 77-й минуте: он гневно сорвал с руки повязку и не пожал тренеру руку. Но после матча причина гнева стала ясна: если бы Мо забил «Челси», стал бы рекордсменом по голам в стартовых турах АПЛ – у него пока восемь, никто в истории не забивал больше.

Клопп не переживал:

«Могу его понять. Если бы Мо забил, он установил бы новый рекорд, но я не думал об этом. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Его реакция была абсолютно нормальной. Если бы он оказался у меня в объятиях, я был бы действительно удивлен».

Позиция Юргена очевидна – Мохамед не продается.

Фото: Gettyimages.ru/George Wood, Yong Teck Lim