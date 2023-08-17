52 комментария

«Сити» вырвал Суперкубок! Такого трофея у клуба еще не было
«Сити» выиграл Суперкубок УЕФА. В очень сложном матче с «Севильей».
Суммарно тайм победители Лиги чемпионов проигрывали, только в середине второго молодой воспитанник Коул Палмер сравнял. Пришлось тянуть до серии пенальти и последнего десятого удара. Титул подарил незабитый от Немани Гуделя – перекладина.
В Европе у «Сити» всего третий трофей:
Для «Сити» Суперкубок Европы – последний кирпичик, теперь есть все элитные трофеи. Без победы в Лиге чемпионов не было и шанса за него побиться, в Лигу Европы (по методу «Севильи») команда не вылетала, потому что регулярно проходила в плей-офф.
Теперь следом за одним долгожданным трофеем – новый.
И снова Суперкубок у победителя Лиги чемпионов. 10 из 11 последних розыгрышей забрали обладатели ЛЧ, только у мадридского «Атлетико» в 2018-м получилось пойти против традиции, тогда победили «Реал».
А вот у Пепа Гвардиолы, конечно, пополнение, а не начало этой коллекции.
• Гвардиола выиграл четвертый Суперкубок: у него было два с «Барселоной» в начале карьеры (2009-й и 2011-й), потом с «Баварией» в 2013-м. Но потом вот пауза – как и без Лиги чемпионов.
• Так что это первый Суперкубок для Пепа после десятилетнего перерыва. На первые три ему хватило пяти сезонов, а четвертого пришлось ждать намного дольше. В сумме с игровой карьерой Суперкубок для Гвардиолы шестой: как футболист за «Барселону» он выигрывал этот трофей в 1992-м и 1997-м.
• Пеп выиграл 36-й трофей в карьере тренера. У него было 14 титулов в «Барселоне», затем семь с «Баварией», сейчас это 15-я победа с «Манчестер Сити» за семь лет в клубе.
• Гвардиола стал первым тренером, выигравшим Суперкубок Европы с тремя клубами: «Барса», «Бавария» и теперь «Сити». С двумя трофей брали Карло Анчелотти («Милан» в 2003-м и 2007-м, «Реал» в 2014-м и 2022-м), Алекс Фергюсон («Абердин» в 1983-м, «МЮ» в 1991-м) и Луи ван Гал («Аякс» в 1995-м и «Барселона» в 1997-м).
Кстати, теперь у «Сити» столько же Суперкубков УЕФА, сколько и у «Зенита»!
- Дата проведения
- 16 августа, 22.00, «Георгиос Караискакис»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Родри, Фоден, Грилиш, Палмер (Альварес, 85), Холанд.
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Севилья –
Буну, Навас (Монтьель, 83), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Ламела (Сусо, 90), Окампос, Оливер Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Жордан, Эн-Несири (Рафа Мир, 90).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
- Предупреждения:
- Баде (33), Ламела (61), Хуанлу Санчес (90).
Фото: East News/AP Photo/Thanassis Stavrakis; Gettyimages.ru/Claudio Villa
Забавно, если честно
Складывается в закономерность
Он большую часть матчей стоит как истукан, шо ты мне рассказываешь
Наверное, стоит начать участвовать в игре, а не ждать момента для гола, его даже в воздухе невысокая оборона Севильи переигрывала, как ты это оправдаешь?
Матч хороший, спасибо