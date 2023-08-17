52 комментария

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«Сити» вырвал Суперкубок! Такого трофея у клуба еще не было

Севилья Севилья
Манчестер Сити Манчестер Сити
Суперкубок Европы Суперкубок Европы
Футбол Футбол

«Сити» выиграл Суперкубок УЕФА. В очень сложном матче с «Севильей».

Суммарно тайм победители Лиги чемпионов проигрывали, только в середине второго молодой воспитанник Коул Палмер сравнял. Пришлось тянуть до серии пенальти и последнего десятого удара. Титул подарил незабитый от Немани Гуделя – перекладина.

В Европе у «Сити» всего третий трофей:

Для «Сити» Суперкубок Европы – последний кирпичик, теперь есть все элитные трофеи. Без победы в Лиге чемпионов не было и шанса за него побиться, в Лигу Европы (по методу «Севильи») команда не вылетала, потому что регулярно проходила в плей-офф.

Теперь следом за одним долгожданным трофеем – новый.

И снова Суперкубок у победителя Лиги чемпионов. 10 из 11 последних розыгрышей забрали обладатели ЛЧ, только у мадридского «Атлетико» в 2018-м получилось пойти против традиции, тогда победили «Реал».

А вот у Пепа Гвардиолы, конечно, пополнение, а не начало этой коллекции.

• Гвардиола выиграл четвертый Суперкубок: у него было два с «Барселоной» в начале карьеры (2009-й и 2011-й), потом с «Баварией» в 2013-м. Но потом вот пауза – как и без Лиги чемпионов.

• Так что это первый Суперкубок для Пепа после десятилетнего перерыва. На первые три ему хватило пяти сезонов, а четвертого пришлось ждать намного дольше. В сумме с игровой карьерой Суперкубок для Гвардиолы шестой: как футболист за «Барселону» он выигрывал этот трофей в 1992-м и 1997-м.

• Пеп выиграл 36-й трофей в карьере тренера. У него было 14 титулов в «Барселоне», затем семь с «Баварией», сейчас это 15-я победа с «Манчестер Сити» за семь лет в клубе.

• Гвардиола стал первым тренером, выигравшим Суперкубок Европы с тремя клубами: «Барса», «Бавария» и теперь «Сити». С двумя трофей брали Карло Анчелотти («Милан» в 2003-м и 2007-м, «Реал» в 2014-м и 2022-м), Алекс Фергюсон («Абердин» в 1983-м, «МЮ» в 1991-м) и Луи ван Гал («Аякс» в 1995-м и «Барселона» в 1997-м).

Кстати, теперь у «Сити» столько же Суперкубков УЕФА, сколько и у «Зенита»!

Манчестер Сити Англия – Севилья Испания 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
16 августа, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 25 Эн-Несири, 1:1 – 63 Палмер.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Родри, Фоден, Грилиш, Палмер (Альварес, 85), Холанд.
СевильяБуну, Навас (Монтьель, 83), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Ламела (Сусо, 90), Окампос, Оливер Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Жордан, Эн-Несири (Рафа Мир, 90).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Баде (33), Ламела (61), Хуанлу Санчес (90).

Фото: East News/AP Photo/Thanassis Stavrakis; Gettyimages.ru/Claudio Villa

52 комментария

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Александр Опёнышев
Холланд как обычно пропал в очередном финале
Забавно, если честно
Складывается в закономерность
+42
-10
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кто-то
Поздравляю горожан!
+30
-4
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AK 17
Очередной титул лысого шарлатана)
+14
-1
+13
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igls54
Таким образом, МС сравнялся с Зенитом
+13
-3
+10
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КобеКириленко
Забавно,что в серии пенальти аргентинцы и хорваты все свои пенальти забили. Интересно,чем их так кормят,что так хорошо играют.
+9
0
+9
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deronda
Осторожно надо о таком сообщать, тут некоторые от злости лопнуть могут.
+10
-3
+7
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rwpanda
Очень приятно сегодня удивил Палмер
+6
0
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Silent2006
Ответ Dexler
Ты где Мбаппе разглядеть смог?
Видимо, понятие иронии вам незнакомо
+5
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Sergejs Sereda
Это я не фартовый или сбой в матрице? Как не открою новости: Холланд дубль, Холланд хет-трик, Холланд очередной гол.... 4 игры Сити в жизни смотрел, полуфиналы ЛЧ с Реалом, финал с Интером, и вот сейчас.... и понял что мне походу надо ставить на 0 голевых действий от Холланда когда включаю матч Сити.
+5
0
+5
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Alxx3xx
Ответ Александр Опёнышев
Холланд как обычно пропал в очередном финале Забавно, если честно Складывается в закономерность
С тревогой смотрел на этот трансфер. Да и сейчас все ещё думаю, что Альварес дал бы больше команде.
+7
-3
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Audi
Ответ Detsch Raumdeuter
Если вся оборона работает по нему что делать? Тем более в моменте с голом он отвлек внимание защитников на себя, чтобы Палмер забил.
Оборона играет по ценр напу?Ни фига себе,вот это открытие). Если оборона не будет играть по напу, тогда и я забивать там буду.
+4
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Silent2006
Холанд и Мбаппе поровну забили в этом финале 😂
+4
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Dexler
Ответ deronda
Осторожно надо о таком сообщать, тут некоторые от злости лопнуть могут.
И от зависти тоже)
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Dexler
Ответ igls54
Таким образом, МС сравнялся с Зенитом
Гвардиола набрался опыта в Зените
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Detsch Raumdeuter
Ответ Андрей Ковтун
что сказать финансы шейхов оправдались! Холанд как символ наверно в этой команде
Лови 🧯
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Михаил Пуговкин
Всех болельщиков "Горожан" с очередным трофеем
+6
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bel01
Ответ Александр Опёнышев
Холланд как обычно пропал в очередном финале Забавно, если честно Складывается в закономерность
Норвег - бревно, но феноменально атлетичное.
+6
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Александр Опёнышев
Ответ Detsch Raumdeuter
Если вся оборона работает по нему что делать? Тем более в моменте с голом он отвлек внимание защитников на себя, чтобы Палмер забил.
Там вся оборона Севильи работала по штрафной, а не по Холланду, ага
Он большую часть матчей стоит как истукан, шо ты мне рассказываешь
Наверное, стоит начать участвовать в игре, а не ждать момента для гола, его даже в воздухе невысокая оборона Севильи переигрывала, как ты это оправдаешь?
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Артем Дорохин
Поздравляю с Победой лучшую команду мира.
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Jlaw
Великолепная игра, оба заслужили, все решила удача). Палмер будет лучше Силвы через пару лет, Холанд дерево
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Alxx3xx
Сегодня фортуна повернулась к нам лицом.
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LBJ236
Посмотрел немного... что-то до Холланда мяч Сити довести не могли, странно было наблюдать такое, но победили- значит были чуть лучше
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Nika Disaltre
Холланд и его финалы :D это уже легенда. Можно его и не выпускать, наверное.
Матч хороший, спасибо
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bulsada
А как же клубный чм?
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bel01
Пеп - гений, конечно. Вся полузащита вылетела по сравнию с прошлым сезоном (Гюндоган ушел, КДБ и Сильва с травмами), а Сити - всё не почём. Снова тот же стиль, снова доминирование, снова победа.
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