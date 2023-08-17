52 комментария

«Сити» выиграл Суперкубок УЕФА. В очень сложном матче с «Севильей».

Суммарно тайм победители Лиги чемпионов проигрывали, только в середине второго молодой воспитанник Коул Палмер сравнял. Пришлось тянуть до серии пенальти и последнего десятого удара. Титул подарил незабитый от Немани Гуделя – перекладина.

В Европе у «Сити» всего третий трофей:

Для «Сити» Суперкубок Европы – последний кирпичик, теперь есть все элитные трофеи. Без победы в Лиге чемпионов не было и шанса за него побиться, в Лигу Европы (по методу «Севильи») команда не вылетала, потому что регулярно проходила в плей-офф.

Теперь следом за одним долгожданным трофеем – новый.

И снова Суперкубок у победителя Лиги чемпионов. 10 из 11 последних розыгрышей забрали обладатели ЛЧ , только у мадридского «Атлетико» в 2018-м получилось пойти против традиции, тогда победили «Реал».

А вот у Пепа Гвардиолы, конечно, пополнение, а не начало этой коллекции.

• Гвардиола выиграл четвертый Суперкубок: у него было два с «Барселоной» в начале карьеры (2009-й и 2011-й), потом с «Баварией» в 2013-м. Но потом вот пауза – как и без Лиги чемпионов.

• Так что это первый Суперкубок для Пепа после десятилетнего перерыва . На первые три ему хватило пяти сезонов, а четвертого пришлось ждать намного дольше. В сумме с игровой карьерой Суперкубок для Гвардиолы шестой: как футболист за «Барселону» он выигрывал этот трофей в 1992-м и 1997-м.

• Пеп выиграл 36-й трофей в карьере тренера. У него было 14 титулов в «Барселоне», затем семь с «Баварией», сейчас это 15-я победа с «Манчестер Сити» за семь лет в клубе.

• Гвардиола стал первым тренером, выигравшим Суперкубок Европы с тремя клубами : «Барса», «Бавария» и теперь «Сити». С двумя трофей брали Карло Анчелотти («Милан» в 2003-м и 2007-м, «Реал» в 2014-м и 2022-м), Алекс Фергюсон («Абердин» в 1983-м, «МЮ» в 1991-м) и Луи ван Гал («Аякс» в 1995-м и «Барселона» в 1997-м).

Кстати, теперь у «Сити» столько же Суперкубков УЕФА, сколько и у «Зенита»!

Фото: East News/AP Photo/Thanassis Stavrakis; Gettyimages.ru/Claudio Villa