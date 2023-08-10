13 комментариев

Что будет в новом сезоне?

Прямо перед началом сезона перестройка в «ПСЖ» становится только серьезнее. Из трио Месси-Неймар-Мбаппе уход аргентинца был предсказуем, но, возможно, не останется вообще никого.

Главных игроков – Мбаппе, Неймара и Верратти – нет на тренировках и фотосессии

Что пишет As со ссылкой на RMC Sport:

• Руководство «ПСЖ» сообщило Неймару и Марко Верратти, что не рассчитывает на них. Ни того, ни другого не пригласили на официальную клубную фотосессию. А еще они не тренировались последние два дня, но, возможно, так вышло из-за проблем со здоровьем.

• L’Equipe писал, что в прошлые выходные Неймар просил у «ПСЖ» разрешения уйти, но в самом клубе говорят, что это именно они на него не рассчитывают.

• По Верратти – «ПСЖ» хочет, чтобы игрок принял предложение из Саудовской Аравии.

• Фамилии Мбаппе нет в клубном магазине, изображений игрока – на «Парк де Пренс»

Килиан Мбаппе уже будто бы не часть «ПСЖ», тем более что игрок был исключен из предсезонного турне и выставлен на трансфер. Его уход, кажется, и так предрешен. Парижане понемногу убирают все упоминания о футболисте.

Например, «ПСЖ» удалил фотографию Мбаппе с официального сайта. Из клубного магазина исчезли футболки с его фамилией. Изображение Мбаппе больше не украшает стадион «Парк де Пренс».

По данным ESPN, Мбаппе не сыграет за «ПСЖ» в первом туре Лиги 1 против «Лорьяна» и может пропустить остальные августовские матчи против «Тулузы» и «Ланса». Португальский журналист CNN Бруну Андраде пишет, что Мбаппе вообще не будет играть, если останется в «ПСЖ»: клуб принял минимум два предложения – из АПЛ и «Аль-Хилаля», а игрок отказал.

Еще Мбаппе присоединился к «нежелательным» игрокам

RMC Sport написал, что Неймару, Верратти, Экитику, Саншешу и Бернату было объявлено о том, что они должны найти новые клубы. Об этом игрокам сообщили Луис Энрике и Луиш Кампуш.

Совсем недавно Мбаппе показал фото в соцсетях, а французские медиа подписали, что он позировал с «нежелательными» игроками. Всего их на этой фотографии сразу 15 человек, и это микс игроков, которых хотят продать, с молодежью.

На фото – три чемпиона мира, это Мбаппе, Паредес и Дракслер. Один победитель Лиги чемпионов – Вейналдум. Победитель Кубка Африки – Диалло. Еще два игрока – Тенас и Дагба. Плюс молодежь – Пембеле, Гассама, Бодианг, Рандриамами, Фернандес-Велиз, Нажера, Мунту-Ва-Мунгу, Мишю.

В «ПСЖ» нет официально второй команды, но во Франции разрешено держать часть игроков в отдельной группе во время летнего трансферного окна. После его закрытия футболисты должны вернуться в основную команду, а любая группа должна быть временной, содержать не более десяти человек и находиться там они должны по спортивным соображениям.

Пока получается так, что парижане намерены серьезно обновить состав, а из известных игроков, которые должны уйти, можно сколотить целую команду: Неймар, Мбаппе, Паредес, Верратти, Экитике, Санчеш, Бернат, Дракслер, Вейналдум, Диалло. Мощная десятка. Впрочем, Диалло, как пишет RMC Sport, вернется в основную группу.

Так что, «ПСЖ» собирается менять проект?

Глобальную проблему «ПСЖ» недавно озвучил его экс-тренер Маурисио Почеттино: «ПСЖ» заслуживает того, чтобы быть последовательным. Невозможно победить, если ты ничего не строишь, а только подписываешь громкие имена».

Ни о какой смене курса публично не говорится, поэтому догадываться об изменениях можно разве что по инсайдам вроде «нежелательных» игроков или фактам, когда «ПСЖ» кого-либо подписывает. Луис Энрике в июле заявлял: «Состав все равно нужно усиливать, равно как необходимы и трансферы на выход».

Трансфер Гонсалу Рамуша из «Бенфики» директор «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал так: «Гонсалу – фантастический молодой игрок сборной, ультрамотивированный, сражающийся за команду. Именно за такими игроками наше будущее». Намек на Мбаппе?

«ПСЖ» подписал уже десять игроков летом 2023-го. Семеро из них – не старше 22 лет. Включая Экитика, который, правда, по слухам, уже не нужен, а также Хави Симонса, отправленного в аренду в «Лейпциг». Еще парижане пытаются подписать Дембеле, серьезно интересовались Фати и хотят усилиться 20-летним вингером «Лиона» Барколя. Сюда же вписывается и 16-летний Лука Вушкович из «Хайдука» – центральный защитник, к которому «ПСЖ» давно присматривается.

Весной 2023-го французские медиа писали о возможной смене курса в «ПСЖ» – конец трио Месси-Неймар-Мбаппе, привлечение большего числа французских футболистов в дополнение к Мбаппе. Предполагалось, что смена не будет резкой, но кого-то клуб уже подпишет летом. К Дембеле и Барколя может добавиться и Рандаль Коло-Муани. Представительство «ПСЖ» в сборной Франции в этом случае обязательно вырастет.

Фото: IMAGO/Antonio Borga, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press