13 комментариев

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Похоже, «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара и Верратти. Там уже целый состав «нежелательных» игроков

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Футбол Футбол

Что будет в новом сезоне?

Прямо перед началом сезона перестройка в «ПСЖ» становится только серьезнее. Из трио Месси-Неймар-Мбаппе уход аргентинца был предсказуем, но, возможно, не останется вообще никого.

Главных игроков – Мбаппе, Неймара и Верратти – нет на тренировках и фотосессии

Что пишет As со ссылкой на RMC Sport:

• Руководство «ПСЖ» сообщило Неймару и Марко Верратти, что не рассчитывает на них. Ни того, ни другого не пригласили на официальную клубную фотосессию. А еще они не тренировались последние два дня, но, возможно, так вышло из-за проблем со здоровьем.

• L’Equipe писал, что в прошлые выходные Неймар просил у «ПСЖ» разрешения уйти, но в самом клубе говорят, что это именно они на него не рассчитывают.

• По Верратти – «ПСЖ» хочет, чтобы игрок принял предложение из Саудовской Аравии.

• Фамилии Мбаппе нет в клубном магазине, изображений игрока – на «Парк де Пренс»

Килиан Мбаппе уже будто бы не часть «ПСЖ», тем более что игрок был исключен из предсезонного турне и выставлен на трансфер. Его уход, кажется, и так предрешен. Парижане понемногу убирают все упоминания о футболисте.

Например, «ПСЖ» удалил фотографию Мбаппе с официального сайта. Из клубного магазина исчезли футболки с его фамилией. Изображение Мбаппе больше не украшает стадион «Парк де Пренс».

По данным ESPN, Мбаппе не сыграет за «ПСЖ» в первом туре Лиги 1 против «Лорьяна» и может пропустить остальные августовские матчи против «Тулузы» и «Ланса». Португальский журналист CNN Бруну Андраде пишет, что Мбаппе вообще не будет играть, если останется в «ПСЖ»: клуб принял минимум два предложения – из АПЛ и «Аль-Хилаля», а игрок отказал.

Еще Мбаппе присоединился к «нежелательным» игрокам

RMC Sport написал, что Неймару, Верратти, Экитику, Саншешу и Бернату было объявлено о том, что они должны найти новые клубы. Об этом игрокам сообщили Луис Энрике и Луиш Кампуш.

Совсем недавно Мбаппе показал фото в соцсетях, а французские медиа подписали, что он позировал с «нежелательными» игроками. Всего их на этой фотографии сразу 15 человек, и это микс игроков, которых хотят продать, с молодежью.

На фото – три чемпиона мира, это Мбаппе, Паредес и Дракслер. Один победитель Лиги чемпионов – Вейналдум. Победитель Кубка Африки – Диалло. Еще два игрока – Тенас и Дагба. Плюс молодежь – Пембеле, Гассама, Бодианг, Рандриамами, Фернандес-Велиз, Нажера, Мунту-Ва-Мунгу, Мишю.

В «ПСЖ» нет официально второй команды, но во Франции разрешено держать часть игроков в отдельной группе во время летнего трансферного окна. После его закрытия футболисты должны вернуться в основную команду, а любая группа должна быть временной, содержать не более десяти человек и находиться там они должны по спортивным соображениям.

Пока получается так, что парижане намерены серьезно обновить состав, а из известных игроков, которые должны уйти, можно сколотить целую команду: Неймар, Мбаппе, Паредес, Верратти, Экитике, Санчеш, Бернат, Дракслер, Вейналдум, Диалло. Мощная десятка. Впрочем, Диалло, как пишет RMC Sport, вернется в основную группу.

Так что, «ПСЖ» собирается менять проект?

Глобальную проблему «ПСЖ» недавно озвучил его экс-тренер Маурисио Почеттино: «ПСЖ» заслуживает того, чтобы быть последовательным. Невозможно победить, если ты ничего не строишь, а только подписываешь громкие имена».

Ни о какой смене курса публично не говорится, поэтому догадываться об изменениях можно разве что по инсайдам вроде «нежелательных» игроков или фактам, когда «ПСЖ» кого-либо подписывает. Луис Энрике в июле заявлял: «Состав все равно нужно усиливать, равно как необходимы и трансферы на выход».

Трансфер Гонсалу Рамуша из «Бенфики» директор «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал так: «Гонсалу – фантастический молодой игрок сборной, ультрамотивированный, сражающийся за команду. Именно за такими игроками наше будущее». Намек на Мбаппе?

«ПСЖ» подписал уже десять игроков летом 2023-го. Семеро из них – не старше 22 лет. Включая Экитика, который, правда, по слухам, уже не нужен, а также Хави Симонса, отправленного в аренду в «Лейпциг». Еще парижане пытаются подписать Дембеле, серьезно интересовались Фати и хотят усилиться 20-летним вингером «Лиона» Барколя. Сюда же вписывается и 16-летний Лука Вушкович из «Хайдука» – центральный защитник, к которому «ПСЖ» давно присматривается.

Весной 2023-го французские медиа писали о возможной смене курса в «ПСЖ» – конец трио Месси-Неймар-Мбаппе, привлечение большего числа французских футболистов в дополнение к Мбаппе. Предполагалось, что смена не будет резкой, но кого-то клуб уже подпишет летом. К Дембеле и Барколя может добавиться и Рандаль Коло-Муани. Представительство «ПСЖ» в сборной Франции в этом случае обязательно вырастет.

«Реал» хочет Мбаппе уже сейчас, хотя планировал взять через год. Почему такая спешка?

Извилистый путь Мбаппе – на одной картинке. От кубков за 2 евро до требований, требований, требований

Фото: IMAGO/Antonio Borga, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

13 комментариев

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Raccoon Dog
Неймар (признан нежелательным игроком на территории ПСЖ) пусть радуется, что не признан экстремистом и не обвинен в распространении фейков о шейхах
+29
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Ложный Латераль
Тот факт, что в клубе имеется группа для "нежелательных игроков" уже говорит какой бардак там творится. Если учесть, что в этой группе состав почти на 500 млн, то хороших новостей от этого клуба ждать не приходится. Нужно было и дальше идти с Тухелем или хоть с Почеттино, но весь этот маскарад с подписанием звёздных свободных агентов и продление Мбаппе чисто за деньги оканчательно убил этот проект.
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Тухель
Да давно пора было менять направление проекта. Когда ты покупаешь кучу дорогих игроков, а они сливают чемпионат Лиллю, про ЛЧ я вообще молчу, то значит направление не то.
Нынешнее ПСЖ намного симпатичнее выглядит, чем ПСЖ прошлого сезона. Смотреть как 3 игрока стоит при обороне своих ворот, а потом 7 человек смотрит как тройка атакует это не самое прекрасное в футболе.
+3
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zuma
Кто играть то будет? там кто-то хоть останется? Верратти выжигал центр, черепашка феерил слева, Неймар, всегда на уровне, даже отрабатывал в обороне. Дембель не замена тому же Неймару, в центре кто будет вместо Верратти?
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нерд халилович
Как же мне нравился Ибрагимовский ПСЖ... 💪🏼
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Алексей Матыгин
глобальная чистка идёт
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f_stahel
было изначально понятно, что интерес к лиге слабый - псж подогревала интерес исключительно деньгами, вера в этот проект у игроков былп довольно краткосрочной. и самое главное - ставка была сделана на очень сложных игроков - мбаппе, неймар.
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Agent Smith
Месси: "Хорошо что свалил"⚽️
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[torturing_you]
Да нет, всё максимально логично. Я давно подозревал, что весь этот цирк с дорогими трансферами - это не дальше «домашнего» ЧМ, вот и получается, что вполне себе так. Теперь деньги имеют счёт.
Более того, если смотреть на текущие трансферы «на вход», то получается, что многие из них выглядят на дальнейшую перепродажу. Особенно Хави Симонс, например.
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Тухель
Ответ Ложный Латераль
Тот факт, что в клубе имеется группа для "нежелательных игроков" уже говорит какой бардак там творится. Если учесть, что в этой группе состав почти на 500 млн, то хороших новостей от этого клуба ждать не приходится. Нужно было и дальше идти с Тухелем или хоть с Почеттино, но весь этот маскарад с подписанием звёздных свободных агентов и продление Мбаппе чисто за деньги оканчательно убил этот проект.
Так определись что тебе не нравится. Не нравится подписание дорогих звезд пенсионеров, то тогда тебе нынешний ПСЖ должен нравится. Или тебе нравилось когда играла толпа звезд в ПСЖ, тогда тебе должен был нравится ПСЖ прошлого сезона.
А то одно плохо, второе плохо, чтобы ПСЖ не делал это будет просто хейт ради хейта.
ПСЖ никто не убивал и они подписали прекрасных игроков этим летом и если трансфер Дембеле мне не понятен, то подписания Шкриньяра, Эрнандеса, Угарте, Рамуша это хорошие трансферы.
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граф Якунин
Ответ нерд халилович
Как же мне нравился Ибрагимовский ПСЖ... 💪🏼
Если бы ты видел Паулету или Раи
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