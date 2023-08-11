21 комментарий

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Большой конфликт в «Вест Хэме». Распродали игроков на 150+ млн, но к старту АПЛ почти никого не купили

Дэвид Мойес Дэвид Мойес
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Деклан Райс Деклан Райс
Футбол Футбол

«Вест Хэм» заработал на рекордном трансфере Деклана Райса, но пока не спешит с серьезными вложениями, хотя до старта АПЛ уже не осталось времени.

Как так вышло?

Продали не только Райса и заработали уже больше 150 млн евро

Райс перебрался в «Арсенал» за 116,6 млн евро, став рекордной покупкой лондонцев и возглавив рейтинг самых дорогих трансферов лета. Продан был не он один: «Вест Хэм» уступил Джанлуку Скамакку «Аталанте» за 25 млн, отпустил в Серию А и Николу Влашича («Торино» выплатил 12,8 млн) и получил пару миллионов от «Бешикташа» за Артура Масуаку.

В этом списке может появиться и Лукас Пакета: пока «Вест Хэм» отверг 70-миллионное предложение «Ман Сити», но, кажется, это далеко не конец.

Итого: продажи на 156,4 млн евро – это абсолютный рекорд клуба по выручке за сезон. Например, в сезоне-2017/18 «Вест Хэм» накопил 69 млн евро за восьмерых игроков, среди которых были Андре Айю, Диафра Сакко и Жозе Фонте.

У «Вест Хэма» пока одна покупка, но список желаний велик

Первый трансфер случился только в пятницу – «Вест Хэм» за 38 млн евро приобрел мексиканского опорника «Аякса» Эдсона Альвареса. Прямая замена Райсу.

Впрочем, скоро трансферных новостей должно стать больше.

• Sky Sports пишет, что «Вест Хэм» и «МЮ» договорились о переходе Харри Магуайра за 30 млн фунтов. Изначально «Вест Хэм» предлагал 20 млн, «МЮ» оценил защитника в 40.

• Джеймс Уорд-Проуз тоже может перейти из «Саутгемптона» за 32 млн фунтов. Британские медиа анонсируют переход ближе к выходным.

• «Вест Хэм» хочет утащить у «МЮ» еще и Скотта Мактоминея. Но здесь все сложнее: Фабрицио Романо писал, что «МЮ» не хочет продавать его за 30 млн фунтов, которые готов выплатить «Вест Хэм».

• За Денисом Закарией клуб пока следит, а еще желает подписать Дивока Ориги.

Некоторые трансферы были бы громкими, но не состоялись:

• Романо сообщал, что «Челси» отказал «Вест Хэму» в продаже Конора Галлахера за 40 млн фунтов.

• Юссефу Эн-Несири дважды делали предложение – он отказался оба раза.

• Леон Горетцка назывался кандидатом на смену Райсу – но сам игрок не захотел покидать «Баварией».

• Еще один вариант – Пальинья, но «Фулхэм» не отпустил его и за 45 млн.

Последний раз «Вест Хэм» тратил меньше, чем зарабатывал несколько лет назад – в сезоне-2017/18 . С тех пор до этого лета он выложил целых 536 миллионов евро, а получил только 140 млн.

Почему «Вест Хэм» так медлит? В клубе не могут договориться

Летом 2023 года клуб назначил техническим директором Тима Штейдтена – и специально под него создал такую должность. Его функции – контроль трансферной политики «Вест Хэма» и скаутов. Раньше он работал в «Вердере» и «Байере», им интересовались «Челси» и «Тоттенхэм».

Одной из первых задач Штейдтена было распределение денег после продажи Райса. Ранее Мойес тесно работал с Робом Ньюмэном, который отвечал за трансферы последние два года. Но клуб был не в восторге от работы этого дуэта.

The Guardian в начале августа написал, что Штейдтен и Мойес конфликтуют – поэтому трансферов до сих пор нет. Разногласия глобальные – тренеру нужны игроки с опытом выступления в АПЛ, технический директор настаивает на приезде футболистов из Европы по более низким ценам. Мойесу это не подходит, так как иностранцам требуется время на адаптацию.

Есть и локальные разногласия: Уорд-Проуз – ключевая цель для Мойеса, но клуб не хочет отдавать за него больше 30 млн. Штейдтен предлагал Юссуфа Фофана и разочарован тем, что тот наверняка уйдет в другой клуб, так как Мойес не уверен в трансфере.

Британские медиа, ссылаясь на источники, называют происходящее внутри клуба бардаком. При этом сам Штейдтен считает, что с Мойесом тяжело работать, тем более что у тренера есть право вето на трансферы. Сам же Мойес подчеркивал – у него отличные отношения со спортивным директором Марком Ноблом, а с Штейдтеном было не так много времени, чтобы сработаться.

***

Следующие шесть недель будут очень сложными – старт в чемпионате (хоть и против «Борнмута»), но потом помимо «Лутона» все серьезно – «Челси», «Брайтон», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Да и 0:4 в товарищеской игре от «Байера» совсем не добавляют оптимизма.

Кто в АПЛ играет без замен? Много вратарей и уникальный полевой

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Julian Finney, Tim Nwachukwu; whufc.com; Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

21 комментарий

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rude.
В смысле? Альвареса взяли. По Уорд-Праузу и Магвайру сделку вот-вот закроют, и еще почти месяц окно будет открытым. Текст ни о чем.
+18
-1
+17
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Kama_Pulya
Какой бред. Реально потеряли только Райса, но за 100+ миллионов и уже замену купили. Трое остальных не заиграли и были не нужны, Влашич и Масуака в прошлом сезоне вообще не в клубе были. И это типа распродажа? Ни о чем текст
+16
0
+16
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Нионель Ералду
Вест Хему бы тренера сменить, несмотря на уважение к Мойесу
Ну нельзя строить норм команду с одной и самых больших посещаемостей в мире с таким футболом
+9
-2
+7
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SeKToR
Ахахха, а другие клубы зная эту ситуацию щас начнут задирать для ВХЮ цены ближе к флажку))) Жаль Моейса)
+8
-2
+6
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Cearvm
Разве это "никого не купили"? Ушел Райс, вместо него пришел Альверес. Скамакка и Влашич были игроками ротации, сейчас еще хотят взять Магуайра (почти договорились) и Мактоминея. Если Уорда-Проуза купят, то чуть ли не сильнее станут. Да, тормозят, но больше не вижу чего-то такого.

Вот у Шеффилда треш происходит. Умудрились продать прямому конкуренту Берге, слили лучшего нападающего Ндиайе в Марсель, так еще и О’Коннелл с опытом в АПЛ закончил карьеру в 29 лет из-за колена. А покупку какие-то абсолютно нелепые - вторые дивизионы Бельгии и Франции, Дания и Швеция. Прям под Чемпионшип усиливаются. Все говорят, что Лутон первый кандидат на вылет, но Шеффилд по составу уже с ними практически сравнялся.

Ну, или Эвертон из клубов посолиднее. Почти без трансферов, подписали 38-летнего Янга, как будто окончательно решили вылететь. А вы говорите в Вест Хэме жесть.
+4
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+4
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Dzhansug Bukiya
Ответ rude.
В смысле? Альвареса взяли. По Уорд-Праузу и Магвайру сделку вот-вот закроют, и еще почти месяц окно будет открытым. Текст ни о чем.
чувак, сегодня уже АПЛ, а у них 0 трансферов, а даже супер топ игрокам по меркам Хэма еще надо сыграться, если еще учесть, что щас Пакета уйдет, то дела у Хэма совсем плохи, им опять придется добирать по ходу сезона, а в этом нет ничего хорошего для команды их уровня
+3
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Aktan
Ушел Райс и Скамакка который так и не заиграл, замену Райсу уже подобрали, останется лишь докупить форварда, не вижу катастрофы
+1
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Иван Иванов
Пеп, отдай им Филлипса по дешёвке. Пусть будут довольны.
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DanyBoggot
Ответ 9wkbc9rjcb
На порно заработал капитал владелец.
На снятии ЕГО или в НЁМ?)
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rude.
Ответ 9wkbc9rjcb
На порно заработал капитал владелец.
Ты с кем-то спутал.
на спортсе вроде ж статья была о нем, посёрчи что ли.
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9wkbc9rjcb
Ответ rude.
Клинки - профессиональные лифтерщики, то есть клуб зарабатывает на выплатах за промоушн, и потом на парашутных выплатах при вылете в шип. Это не секрет, и даже особо не скрывается. И в конце концов клубом владеет какой-то стремный африканец заработавший состояние на мошенничестве. Так что, то что Шеффилд вылетит, это даже не обсуждается)
На порно заработал капитал владелец.
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rude.
Ответ Cearvm
Разве это "никого не купили"? Ушел Райс, вместо него пришел Альверес. Скамакка и Влашич были игроками ротации, сейчас еще хотят взять Магуайра (почти договорились) и Мактоминея. Если Уорда-Проуза купят, то чуть ли не сильнее станут. Да, тормозят, но больше не вижу чего-то такого. Вот у Шеффилда треш происходит. Умудрились продать прямому конкуренту Берге, слили лучшего нападающего Ндиайе в Марсель, так еще и О’Коннелл с опытом в АПЛ закончил карьеру в 29 лет из-за колена. А покупку какие-то абсолютно нелепые - вторые дивизионы Бельгии и Франции, Дания и Швеция. Прям под Чемпионшип усиливаются. Все говорят, что Лутон первый кандидат на вылет, но Шеффилд по составу уже с ними практически сравнялся. Ну, или Эвертон из клубов посолиднее. Почти без трансферов, подписали 38-летнего Янга, как будто окончательно решили вылететь. А вы говорите в Вест Хэме жесть.
Клинки - профессиональные лифтерщики, то есть клуб зарабатывает на выплатах за промоушн, и потом на парашутных выплатах при вылете в шип. Это не секрет, и даже особо не скрывается. И в конце концов клубом владеет какой-то стремный африканец заработавший состояние на мошенничестве.
Так что, то что Шеффилд вылетит, это даже не обсуждается)
+1
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zabegalo
Ответ Нионель Ералду
Вест Хему бы тренера сменить, несмотря на уважение к Мойесу Ну нельзя строить норм команду с одной и самых больших посещаемостей в мире с таким футболом
А ЛК кто для Вест Хема взял? Что значит норм команду - это итак уже норм команда.
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rude.
Ответ Dzhansug Bukiya
чувак, сегодня уже АПЛ, а у них 0 трансферов, а даже супер топ игрокам по меркам Хэма еще надо сыграться, если еще учесть, что щас Пакета уйдет, то дела у Хэма совсем плохи, им опять придется добирать по ходу сезона, а в этом нет ничего хорошего для команды их уровня
Ну во-первых не 0, а 1. В ближайший уикэнд будет еще 2. И еще 3 недели работы трансф.окна. Не вижу трагедии. Абсолютно нормально что некоторые клубы добирают по ходу сезона, он в Англии длиннющий, по-этому рвать жилы со старта, чтобы к боксинг дей сдохнуть, не лучшее решение.
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zabegalo
Ответ SeKToR
Ахахха, а другие клубы зная эту ситуацию щас начнут задирать для ВХЮ цены ближе к флажку))) Жаль Моейса)
Ну это к любому клубу справедливо, который продает игроков. А продают все. Значит, справедливо ко всем? Или нифига никто ничего задирать не будет?)
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Александра Чиркова
какая то устаревшая информация
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red hikkikomori
Значит пора пройти очищение шипом)
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Margor
Вперед молотобойцы!
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Dm Kznts
мага решит все их проблемы )
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