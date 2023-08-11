21 комментарий

Большой конфликт в «Вест Хэме». Распродали игроков на 150+ млн, но к старту АПЛ почти никого не купили
«Вест Хэм» заработал на рекордном трансфере Деклана Райса, но пока не спешит с серьезными вложениями, хотя до старта АПЛ уже не осталось времени.
Как так вышло?
Продали не только Райса и заработали уже больше 150 млн евро
Райс перебрался в «Арсенал» за 116,6 млн евро, став рекордной покупкой лондонцев и возглавив рейтинг самых дорогих трансферов лета. Продан был не он один: «Вест Хэм» уступил Джанлуку Скамакку «Аталанте» за 25 млн, отпустил в Серию А и Николу Влашича («Торино» выплатил 12,8 млн) и получил пару миллионов от «Бешикташа» за Артура Масуаку.
В этом списке может появиться и Лукас Пакета: пока «Вест Хэм» отверг 70-миллионное предложение «Ман Сити», но, кажется, это далеко не конец.
Итого: продажи на 156,4 млн евро – это абсолютный рекорд клуба по выручке за сезон. Например, в сезоне-2017/18 «Вест Хэм» накопил 69 млн евро за восьмерых игроков, среди которых были Андре Айю, Диафра Сакко и Жозе Фонте.
У «Вест Хэма» пока одна покупка, но список желаний велик
Первый трансфер случился только в пятницу – «Вест Хэм» за 38 млн евро приобрел мексиканского опорника «Аякса» Эдсона Альвареса. Прямая замена Райсу.
Впрочем, скоро трансферных новостей должно стать больше.
• Sky Sports пишет, что «Вест Хэм» и «МЮ» договорились о переходе Харри Магуайра за 30 млн фунтов. Изначально «Вест Хэм» предлагал 20 млн, «МЮ» оценил защитника в 40.
• Джеймс Уорд-Проуз тоже может перейти из «Саутгемптона» за 32 млн фунтов. Британские медиа анонсируют переход ближе к выходным.
• «Вест Хэм» хочет утащить у «МЮ» еще и Скотта Мактоминея. Но здесь все сложнее: Фабрицио Романо писал, что «МЮ» не хочет продавать его за 30 млн фунтов, которые готов выплатить «Вест Хэм».
• За Денисом Закарией клуб пока следит, а еще желает подписать Дивока Ориги.
Некоторые трансферы были бы громкими, но не состоялись:
• Романо сообщал, что «Челси» отказал «Вест Хэму» в продаже Конора Галлахера за 40 млн фунтов.
• Юссефу Эн-Несири дважды делали предложение – он отказался оба раза.
• Леон Горетцка назывался кандидатом на смену Райсу – но сам игрок не захотел покидать «Баварией».
• Еще один вариант – Пальинья, но «Фулхэм» не отпустил его и за 45 млн.
Последний раз «Вест Хэм» тратил меньше, чем зарабатывал несколько лет назад – в сезоне-2017/18 . С тех пор до этого лета он выложил целых 536 миллионов евро, а получил только 140 млн.
Почему «Вест Хэм» так медлит? В клубе не могут договориться
Летом 2023 года клуб назначил техническим директором Тима Штейдтена – и специально под него создал такую должность. Его функции – контроль трансферной политики «Вест Хэма» и скаутов. Раньше он работал в «Вердере» и «Байере», им интересовались «Челси» и «Тоттенхэм».
Одной из первых задач Штейдтена было распределение денег после продажи Райса. Ранее Мойес тесно работал с Робом Ньюмэном, который отвечал за трансферы последние два года. Но клуб был не в восторге от работы этого дуэта.
The Guardian в начале августа написал, что Штейдтен и Мойес конфликтуют – поэтому трансферов до сих пор нет. Разногласия глобальные – тренеру нужны игроки с опытом выступления в АПЛ, технический директор настаивает на приезде футболистов из Европы по более низким ценам. Мойесу это не подходит, так как иностранцам требуется время на адаптацию.
Есть и локальные разногласия: Уорд-Проуз – ключевая цель для Мойеса, но клуб не хочет отдавать за него больше 30 млн. Штейдтен предлагал Юссуфа Фофана и разочарован тем, что тот наверняка уйдет в другой клуб, так как Мойес не уверен в трансфере.
Британские медиа, ссылаясь на источники, называют происходящее внутри клуба бардаком. При этом сам Штейдтен считает, что с Мойесом тяжело работать, тем более что у тренера есть право вето на трансферы. Сам же Мойес подчеркивал – у него отличные отношения со спортивным директором Марком Ноблом, а с Штейдтеном было не так много времени, чтобы сработаться.
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Следующие шесть недель будут очень сложными – старт в чемпионате (хоть и против «Борнмута»), но потом помимо «Лутона» все серьезно – «Челси», «Брайтон», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Да и 0:4 в товарищеской игре от «Байера» совсем не добавляют оптимизма.
Кто в АПЛ играет без замен? Много вратарей и уникальный полевой
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Julian Finney, Tim Nwachukwu; whufc.com; Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ну нельзя строить норм команду с одной и самых больших посещаемостей в мире с таким футболом
Вот у Шеффилда треш происходит. Умудрились продать прямому конкуренту Берге, слили лучшего нападающего Ндиайе в Марсель, так еще и О’Коннелл с опытом в АПЛ закончил карьеру в 29 лет из-за колена. А покупку какие-то абсолютно нелепые - вторые дивизионы Бельгии и Франции, Дания и Швеция. Прям под Чемпионшип усиливаются. Все говорят, что Лутон первый кандидат на вылет, но Шеффилд по составу уже с ними практически сравнялся.
Ну, или Эвертон из клубов посолиднее. Почти без трансферов, подписали 38-летнего Янга, как будто окончательно решили вылететь. А вы говорите в Вест Хэме жесть.
на спортсе вроде ж статья была о нем, посёрчи что ли.
Так что, то что Шеффилд вылетит, это даже не обсуждается)