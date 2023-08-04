26 комментариев

«Бавария» все отрицает.

Разборки Садьо Мане с «Баварией» стали очень серьезными.

Советник игрока Бакари Сиссе внезапно выдал гневное выступление в интервью RMC Sport: про расизм внутри «Баварии» и про тренера-марионетку.

Что случилось?

Кратко напомним контекст.

Сезон-2022/23 получился для сенегальца провальным. В Германии игрок пропустил четыре месяца из-за травм, не восхищал результативностью и ссорился с окружающими.

После восстановления от тяжелой травмы, из-за которой пролетел мимо ЧМ, Мане никак не мог набрать форму: ноль результативных действий в шести матчах после возвращения. Президент «Баварии» Герберт Хайнер уверял, что Мане не разучился играть в футбол, но у самого футболиста копилось раздражение. Оно выместилось в самый неудачный момент.

Случилась настоящая стычка с Лероем Сане. После первого четвертьфинального матча ЛЧ с «Ман Сити» (0:3) Мане ударил одноклубника по лицу – разбил губу.

Мане заставили извиниться перед всей командой и оштрафовали на 500 тысяч евро. Казалось, что конфликт исчерпан, но руководство решило, что ситуация уже не нормализуется, и начало работать над уходом футболиста. Поначалу было непросто найти новый клуб: из-за инцидента с Сане европейские клубы практически не интересовались сенегальцем. «Аль-Наср» подстраховал, заплатив «Баварии» 30 млн евро, а самому Мане насыпал больше 40 млн евро.

Теперь – выступление Сиссе.

«Лерой Сане перешел грань». Про драку после четвертьфинала ЛЧ

«Любой, кто знаком с европейским футболом, знает, что Лерой Сане – очень высокомерный парень. В то время как Садьо Мане никогда не создавал проблем. Лерой Сане перешел грань.

Через 30 минут [после конфликта] Сане отправил сообщение Мане с извинениями. Он понял, что облажался. Садьо принял его извинения, сказав: «Я надеюсь, что это больше не повторится, потому что я очень горжусь тем, кто я есть».

– Были разговоры, что стычка спровоцирована расистскими оскорблениями. Это так?

– Именно. Вот почему я говорю, что «Бавария» поступила неблагодарно. Лерой Сане отрицал, что использовал расистское оскорбление. Затем «Бавария» отстранила Садьо на одну игру. Учитывая серьезность проблемы, если бы Садьо был неправ, он был бы наказан серьезнее.

Цвет кожи Садьо Мане беспокоил Лероя Сане. Он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии» .

Полумиллионного штрафа, по словам Сиссе, тоже не было: «О произошедшем много лгали. Мы не видели в платежных ведомостях вычета на сумму 500 000 евро. Был вычет на 50 000 евро».

«Тухель встретился с Садьо и сказал: «Извини, я обещал, что ты будешь играть, но боссы запретили выпускать тебя на поле»

[Уход Садьо не был футбольным решением. Тухель – просто марионетка. «Баварией» управляет не он, а старики на трибунах . Год назад наблюдательный совет клуба хотел видеть Садьо в команде и одобрил переход, а сейчас, после травмы, решил, что он должен уйти.

Они не позвонили агентам игрока. Они не сказали Садьо лично, что хотят от него избавиться. Они просто послали Тухеля сказать ему, что он будет левым форвардом третьего порядка.

Это было очень неблагодарно от людей, управляющих клубом. Томас Тухель согласился с их решением. После окончания сезона Тухель встретился с Садьо и сказал ему: «Извини, я обещал, что ты будешь играть, но боссы запретили выпускать тебя на поле».

Когда Томас только возглавил команду, он впервые увиделся с Садьо после перерыва на матчи сборных. Он сказал ему, что очень счастлив иметь его в команде и что Мане будет важным игроком, но он тогда не знал, что люди в управлении приняли другое решение».

«Их ранило, что они платили столько денег африканцу». Боссы «Баварии» тоже обвинены в расизме

«Садьо не наворовал свои деньги. С первой встречи с представителями «Баварии» он дал им слово, что присоединится к команде даже без обсуждения зарплаты. По ней договаривались представители игрока.

Садьо не должен ничего доказывать немцам. Он стал тем, кем является, не благодаря «Баварии», а благодаря «Ливерпулю». «Бавария» поступила неблагодарно. Их ранило, что они платили столько денег африканцу .

Садьо оставался профессионалом до последнего, но люди, управляющие Баварией», не были честны перед ним. Сначала они слили в медиа, что готовы продать его за 20 млн евро, потом он вернулся к тренировкам, они увидели его уровень и подняли ценник до 30 млн».

Ответ «Баварии»: расизма не было, клуб ценил Мане

Немецкий клуб оперативно выпустил заявление: «Мы попрощались с Садьо Мане по обоюдному согласию. Обвинения в расизме, которые снова выдвигаются окружением Садьо, были необоснованными с самого начала. Наш тренер Томас Тухель также никогда не говорил Садьо, что больше не может его использовать.

«Бавария» ценила Садьо Мане как человека и как игрока. К сожалению, наши общие цели, которые мы ставили перед собой, не были выполнены. Так бывает в футболе. Желаем Садьо всего наилучшего и успехов в его новом клубе!»

Фото: Gettyimages.ru/Koji Watanabe, Alexander Hassenstein; IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON, Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press