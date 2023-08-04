26 комментариев

О духе времени
Блог

Сане – расист, боссы «Баварии» – расисты, Тухель – марионетка. Скандальное интервью советника Мане

Бавария Бавария
Садьо Мане Садьо Мане
Лерой Сане Лерой Сане
Футбол Футбол

«Бавария» все отрицает.

Разборки Садьо Мане с «Баварией» стали очень серьезными.

Советник игрока Бакари Сиссе внезапно выдал гневное выступление в интервью RMC Sport: про расизм внутри «Баварии» и про тренера-марионетку.

Что случилось?

Кратко напомним контекст.

Сезон-2022/23 получился для сенегальца провальным. В Германии игрок пропустил четыре месяца из-за травм, не восхищал результативностью и ссорился с окружающими.

После восстановления от тяжелой травмы, из-за которой пролетел мимо ЧМ, Мане никак не мог набрать форму: ноль результативных действий в шести матчах после возвращения. Президент «Баварии» Герберт Хайнер уверял, что Мане не разучился играть в футбол, но у самого футболиста копилось раздражение. Оно выместилось в самый неудачный момент.

Случилась настоящая стычка с Лероем Сане. После первого четвертьфинального матча ЛЧ с «Ман Сити» (0:3) Мане ударил одноклубника по лицу – разбил губу.

Мане заставили извиниться перед всей командой и оштрафовали на 500 тысяч евро. Казалось, что конфликт исчерпан, но руководство решило, что ситуация уже не нормализуется, и начало работать над уходом футболиста. Поначалу было непросто найти новый клуб: из-за инцидента с Сане европейские клубы практически не интересовались сенегальцем. «Аль-Наср» подстраховал, заплатив «Баварии» 30 млн евро, а самому Мане насыпал больше 40 млн евро.

Теперь – выступление Сиссе.

«Лерой Сане перешел грань». Про драку после четвертьфинала ЛЧ

«Любой, кто знаком с европейским футболом, знает, что Лерой Сане – очень высокомерный парень. В то время как Садьо Мане никогда не создавал проблем. Лерой Сане перешел грань. 

Через 30 минут [после конфликта] Сане отправил сообщение Мане с извинениями. Он понял, что облажался. Садьо принял его извинения, сказав: «Я надеюсь, что это больше не повторится, потому что я очень горжусь тем, кто я есть».

– Были разговоры, что стычка спровоцирована расистскими оскорблениями. Это так?

– Именно. Вот почему я говорю, что «Бавария» поступила неблагодарно. Лерой Сане отрицал, что использовал расистское оскорбление. Затем «Бавария» отстранила Садьо на одну игру. Учитывая серьезность проблемы, если бы Садьо был неправ, он был бы наказан серьезнее.

Цвет кожи Садьо Мане беспокоил Лероя Сане. Он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии».

Полумиллионного штрафа, по словам Сиссе, тоже не было: «О произошедшем много лгали. Мы не видели в платежных ведомостях вычета на сумму 500 000 евро. Был вычет на 50 000 евро».

«Тухель встретился с Садьо и сказал: «Извини, я обещал, что ты будешь играть, но боссы запретили выпускать тебя на поле»

[Уход Садьо не был футбольным решением. Тухель – просто марионетка. «Баварией» управляет не он, а старики на трибунах. Год назад наблюдательный совет клуба хотел видеть Садьо в команде и одобрил переход, а сейчас, после травмы, решил, что он должен уйти.

Они не позвонили агентам игрока. Они не сказали Садьо лично, что хотят от него избавиться. Они просто послали Тухеля сказать ему, что он будет левым форвардом третьего порядка.

Это было очень неблагодарно от людей, управляющих клубом. Томас Тухель согласился с их решением. После окончания сезона Тухель встретился с Садьо и сказал ему: «Извини, я обещал, что ты будешь играть, но боссы запретили выпускать тебя на поле».

Когда Томас только возглавил команду, он впервые увиделся с Садьо после перерыва на матчи сборных. Он сказал ему, что очень счастлив иметь его в команде и что Мане будет важным игроком, но он тогда не знал, что люди в управлении приняли другое решение».

«Их ранило, что они платили столько денег африканцу». Боссы «Баварии» тоже обвинены в расизме

«Садьо не наворовал свои деньги. С первой встречи с представителями «Баварии» он дал им слово, что присоединится к команде даже без обсуждения зарплаты. По ней договаривались представители игрока.

Садьо не должен ничего доказывать немцам. Он стал тем, кем является, не благодаря «Баварии», а благодаря «Ливерпулю». «Бавария» поступила неблагодарно. Их ранило, что они платили столько денег африканцу.

Садьо оставался профессионалом до последнего, но люди, управляющие Баварией», не были честны перед ним. Сначала они слили в медиа, что готовы продать его за 20 млн евро, потом он вернулся к тренировкам, они увидели его уровень и подняли ценник до 30 млн».

Ответ «Баварии»: расизма не было, клуб ценил Мане

Немецкий клуб оперативно выпустил заявление: «Мы попрощались с Садьо Мане по обоюдному согласию. Обвинения в расизме, которые снова выдвигаются окружением Садьо, были необоснованными с самого начала. Наш тренер Томас Тухель также никогда не говорил Садьо, что больше не может его использовать.

«Бавария» ценила Садьо Мане как человека и как игрока. К сожалению, наши общие цели, которые мы ставили перед собой, не были выполнены. Так бывает в футболе. Желаем Садьо всего наилучшего и успехов в его новом клубе!» 

Мане уехал к Роналду в «Аль-Наср». Карьера в Европе загнулась всего за год

Фото: Gettyimages.ru/Koji Watanabe, Alexander Hassenstein; IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON, Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Цвет кожи Садьо Мане беспокоил Лероя Сане. Он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии»"
Ага, цвет кожи Мане беспокоит, а цвет кожи Комана, Дэвиса, Упамекано не беспокоит) Такой цирк.
+50
0
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Европе уже универсальная модель поведения выработана. В любой непонятной ситуации, кричи что кругом расисты :)
+39
0
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Матвей Махнин
"Цвет кожи Садьо Мане беспокоил Лероя Сане. Он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии»" Ага, цвет кожи Мане беспокоит, а цвет кожи Комана, Дэвиса, Упамекано не беспокоит) Такой цирк.
Да как бы и сам сане отнюдь не белокурая бестия
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
истинный ариец Лерой Сане ненавидит черных
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мулат Сане оскорблял Мане на расовой почве? Серьёзно?
И "немцы" в составе Баварии это кто, простите? Мусиала и Гнабри? Или вы хотите сказать, что расистские монологи толкал Горецка? Простите, не поверю. Да и если бы был хоть какая-то толика правды в этом рассказе, то с ним бы побежали в прессу сразу же, как только все произошло. А не сейчас.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вспомнился Питер Гриффин с карточко OkNot Ok
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
К этому утверждению куча вопросов "Цвет кожи Садьо Мане беспокоил Лероя Сане. Он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии"
Чёрного Сане смутило, что Мане чернее? Бавария, подписывая Мане из Ливерпуля, не знала про цвет его кожи? Если беспокоило, то зачем подписали? Думали, что смогут отбелить? И почему их ранило, что они платили деньги африканцу? Они не знали, какой контракт ему предложили?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стоило уходить из Ливерпуля? И чем Лероя Сане беспокоил цвет кожи Мане? Тем, что он чернее?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Что больше похоже на правду: 1) Один из крупнейших клубов европы, в котором выступало множество африканцев, крупнейший клуб страны, где больше половины нациаональной сборной выходцы из африки или их потомки. Один из наиболее финансово финансово успешных клубов решает платить много денег футболисту, что страдать, потому что он негр 2) От Садьо отказался его бывший клуб, потому что парень поймал звезду, снизил требования к себе и потерял в качестве, уровень не тянул и на свои деньги не играл, был благополучно сплавлен и решил разыграть проверенную карту обиженного притесненыша?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
капец, дожили. негры обвиняют негров в расизма
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мане играть осталось недолго. Тем более, отчалил с ярмарки. А вот "советнику" вряд ли стоило лить помои на одну из самых авторитетных футбольных организаций в мире спорта, если он хочет в этом мире и дальше кому-то чего-то советовать на высоком уровне. Его подопечному в спину никто не плевал, и, напротив, "старики на трибунах" явно сделали над собой усилие, чтобы не выкинуть его из клуба в тот же день. И да, запретить выпускать токсичного мерзавца на поле после того, как о его выходке узнала пресса, вполне себе в компетенции менеджмента, даже если у тренера будет отличное (что далеко не факт) мнение. Тем более, что тренер этот буквально без году неделю к тому моменту был в команде, и не он её (весьма успешную, вообще-то, до всяких Мане) строил.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ mootoo
истинный ариец Лерой Сане ненавидит черных
Только через ксерокс пропущенный)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это буквально "повар спрашивает повара".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Будут ли расисты и угнетателям платить 20 миллионов в год ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рончик с Мане нашли друг друга
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Короче, понятно, что Садьо не самый адекватный персонаж, но баварцы очень тяжелые для адаптации к ним, сближения с ними люди
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МАне первый темнокожий в баварии?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
у Баварии безусловно очень странное руководство и я вполне себе верю исход при котором Тухелю сказали что "всё, Мане не выпускай", но что-то мне подсказывает что сам Мане спровоцировал вокруг себя весь этот бардак, к тому же после перехода в Баварию как будто к себе требования снизил, даже вот вчера включал матч Аль-Наср на 10 минут, дак там Мане пешком по полю ходит, Роналду что-то там пыхтит, психует и рядом Мане стоит вообще на чили, поехал отдыхать и не париться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
короче вывод можно сделать такой - в любой непонятной ситуации доставай расистскую карту и выйдешь сухим из воды))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
После слов Сане - расист, статью можно закрывать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёто пока читал про стычку Сане и Мане, путаешься.
Уже лучше бы по именам писали или полностью имя и фамилия.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Советник Мане" - это официальная должность или просто друг с бутылкой?
Вспомнился пресс-секретарь Малафеева)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пора уже Мане дать интервью Пирсу Моргану)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Dmitrii Glass
Мулат Сане оскорблял Мане на расовой почве? Серьёзно? И "немцы" в составе Баварии это кто, простите? Мусиала и Гнабри? Или вы хотите сказать, что расистские монологи толкал Горецка? Простите, не поверю. Да и если бы был хоть какая-то толика правды в этом рассказе, то с ним бы побежали в прессу сразу же, как только все произошло. А не сейчас.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий