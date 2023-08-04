Лапорта готов объявить «ПСЖ» войну.

Сага с переходом Усмана Дембеле в «ПСЖ» продолжается. Ожидается, что француз вот-вот прилетит в Париж, чтобы подписать контракт с новым клубом.

Деталь, которая поражает особенно: «Барса» получит лишь половину выплаченных отступных – 25 млн евро. И не придраться, все по контракту.

«Барса» и договаривалась отдать Дембеле 50% дохода. Пытались все переиграть – не вышло

В пока действующем контракте Усмана с «Барселоной», рассчитанном до лета 2024-го, прописано условие: если другой клуб платит отступные, «Барселона» получает лишь половину – 25 миллионов евро. Другая идет самому футболисту.

50-миллионные отступные Дембеле действовали до 23:59 31 июля, после должны были вырасти в два раза. Чтобы этого все-таки не случилось, агент игрока просил Ла Лигу ускорить переход в «ПСЖ», а сделку спешили заключить 31 июля – день промедления обошелся бы в 50 млн.

Понимая, что стороны могут не успеть договориться, вспомнили про устное соглашение: каталонцы обещали отпустить Дембеле по стартовой цене, если он просто сообщит о намерении уйти до 31 июля. Француз сделал это «в подходящее время и в нужной форме», поэтому, по информации Mundo Deportivo, «Барса» обязана продать его именно за 50.

Попытались выбить из «ПСЖ» больше, но сдались и дали добро на переговоры – иначе Усман мог расторгнуть контракт и покинуть «Барселону» бесплатно. Спортивный директор каталонцев Деку предупреждал об этой опции в контракте Дембеле еще в июне и призывал продлить контракт. Клуб на это не пошел.

Кстати, как раз Деку мог стать одной из причин ухода Дембеле: по информации Mundo Deportivo, Усман с агентом сомневаются португальце как новом спортивном директоре, поскольку не знакомы лично. Кроме того, агент Рафиньи, конкурента Дембеле по позиции – как раз Деку. Усман считает, что это может неблагоприятно сказаться на его игровом времени.

Еще до прихода Деку француз планировал остаться и через агента вел переговоры о продлении, но теперь занял противоположную позицию.

Приходил за 145 млн евро, а отступные – 50. Как так получилось?

Когда Усман Дембеле переходил в «Барселону» из «Боруссии» Д, в его контракте отступные прописаны не были – немцы могли попросить сколько захотят. В итоге «Барселона» потратила 145 млн евро, включая бонусы. Внушительно.

Удивляет разница между вложениями и суммой отступных, хотя 50 млн – даже не провал при всех обстоятельствах.

Дембеле в 2017-м подписал с «Барселоной» контракт на пять лет, он истек в 2022-м. Изначально француз не планировал продлеваться, рассчитывал на «ПСЖ», но в июле остался без клуба.

И все-таки переподписал контракт с «Барсой» – на два года, более выгодный для клуба – зарплата снизилась на 40%. Однако прописали опции для того, чтобы Усман мог уйти в другую команду, если пожелает. В том числе поэтому прописали относительно скромные отступные.

Тогда же появился пункт о половине суммы для игрока от полного выкупа.

Как реагируют люди из «Барсы»? Злость и разочарование

Конечно, позитива мало.

• Хави разочарован решением Дембеле. Тренер считал игрока одним из ключевых и пытался убедить остаться, но безуспешно – Усман настроен слишком решительно.

• Президент «Барселоны» Жоан Лапорта очень злится на «ПСЖ» за намерение подписать вингера. Лапорта тоже пытался убедить Дембеле остаться, но не смог. Журналист Елена Кондис даже писала, что клуб готов объявить парижанам «войну» из-за их поведения в ситуации с Дембеле.

• Игроки «Барсы» пока не верят переходу. Сомневается Маркос Алонсо: «Усман ничего не говорил игрокам. Пока об этом не объявят официально, это будет очередным слухом».

• В медиаполе мелькнул и сам Дембеле. По информации AS, Дембеле сказал партнерам, что не хочет играть за клуб, где «есть люди, которые постоянно бросаются в него дерьмом», а также «ждут возможности отрубить ему голову». Он заявил, что хочет играть там, где «над ним никто не смеется».

Фото: Gettyimages.ru/Sam Hodde / Stringer, David Ramos / Staff imago sportfotodienst /Global Look Press