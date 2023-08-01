17 комментариев

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«Дзюба сказал глупость и подставил сам себя». Манифест Нагучева в ответ на «скучных и желтых» журналистов

Артем Дзюба Артем Дзюба
Локомотив Локомотив
Футбол Футбол

Мощная речь.

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев стал гостем нового выпуска шоу «Нет темы» и красиво ответил на претензии Артема Дзюбы, который отказывается общаться с медиа из-за того, что журналисты скучные и желтые.

Слово – Роману.

* * * 

Я хотел бы обратиться к футболистам, которые путают одно с другим. Понимаете, когда вы отвечаете на вопросы журналистов, то вы общаетесь не с человеком, который вас спрашивает. Вы общаетесь со зрителями, которые приходят на стадион или которые смотрят игру дома. Отвечая журналистам, вы на самом деле отвечаете болельщикам. 

Поэтому в любой европейской стране – в Голландии, Германии, Италии – за такой ответ Артема Дзюбы клуб оштрафуют. Плохой вопрос от журналиста – его зона ответственности, его проблемы, его поругают на работе за непрофессионализм. А игрок, отвечающий на вопрос так, будто зрителей у футбола нет, должен получать штраф. Потому что он наносит дэмэдж бренду клуба. Он ведет себя как быдло.

В моем понимании, такой большой клуб как «Локомотив», у которого есть история и традиции, должен об этом заботиться. 

Еще раз обращаюсь к футболистам: что бы ни спросил журналист, вы должны найти в себе силы нормально ответить на вопрос. Потому что отвечаете зрителю, который заплатил деньги и пришел на матч. Хорошие ответы – это уважение к зрителю. Он потратил время, чтобы увидеть, как Артем Дзюба забивает головой «Факелу».

Что спрашивает журналист – это не имеет никакого отношения. Ответь интересно в любом случае. Потому что на экране ты, а не журналист, задающий вопрос. Это твое лицо, это оно произносит слова, а журналиста никто и не вспомнит.

Я преподаю в «Матч Академии» и говорю студентам: «Вы задаете вопросы и думаете, что вы авторы контента, но на самом деле вас никто не видит. Все что от вас есть – микрофон с рукой, у этого нет лица. Но вы способы сделать так, чтобы человек в картинке – тренер, игрок, руководитель – ответил интересно, вы способны ему помочь с этим».

Даже если журналист не справляется с задачей, звездный футболист просто не имеет права отвечать плохо. Это забота о самом себе. И Артем Дзюба, который говорит глупость (несмотря на то, что это контент на миллионы просмотров), в первую очередь подставляет сам себя.

Как у тебя может не оказаться ни одной интересной реплики о матче, где ты только что отыграл? Кроме той, где ты говоришь, всех интересует только желтуха. Ну, если ты живешь желтую жизнь, это неизбежно. Но ответь ты все равно про футбол, поиронизируй и ответь, что мешает? Футболисты почему-то заботятся о чужой профессии больше, чем о своей. Переживают за скучные вопросы сильнее, чем за свой личный бренд.

Я слабо представляю, чтобы условные Матс Хуммельс или Марко Ройс когда-нибудь вместо интересных ответов сказали бы такое.

Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого. Мир бы был лучше, если бы каждый просто заботился и думал прежде всего о себе, а уже во вторую очередь помогал кому-то еще.

Давайте еще Артем Дзюба займется моей профессией – ну серьезно? 

Фото: instagram.com/nagutcheff ; РИА Новости/Владимир Астапкович

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

17 комментариев

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"Наносит дэмэдж бренду..." - поэтому с нашими журналистами не хотят общаться, и не только в спорте. Они не только жёлтые и скучные, но и русский язык плохо знают.
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Дальше "дэмэджа" не читал.
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Дорогой Роман, по факту вы правы, когда говорите, что вопросы журналиста - это вопросы телезрителя, всё так.
И вы действительно работаете для нас.
ну так вот
Хотелось бы, Роман, чтобы вы учли ещё кое-что, а именно работу на самих матчах, где уровень коментария с каждым разом оставляет желать лучшего. Вы же для нас работаете, мы потребляем ваш контент. Учтите это, пожалуйста, потому что с каждым разом эфиры матча смотреть всё тяжелей и тяжелей. Спасибо.
Надеюсь Роман прочтет
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Интересно наверное Нагучев преподаёт, занимательно.
не преподает , а коучит и трансмитит месседжи. В крайнем случае тичит.))
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Для болельщиков Локомотива главное чтобы он Факелу головой забивал, а на интервью плевать. Да и почему Артём не имеет права отказаться? Да, грубовато ответил, не извините пирожки явно. И, как минимум, отчасти Артём прав.
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Вечная история - всякий напыщенный балалайкин непременно отождествляет себя со зрителями. И красиво манифестирует, что зрители и есть дураки, раз от их имени задаются дурацкие вопросы.
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Интересно наверное Нагучев преподаёт, занимательно.
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Красиво ответил, мда. В кои-то веки Уткин прав. На матч тв остался второй сорт, если среди них Нагучев считается крутым. У условного Розанова , при сложном характере, был очень красивый и объемный русский язык. Уткин тот же, как ни крути , всегда обладал красотой речи. А этот... дэмэдж по бренду. Человек дальше своего "блястяще" не ушел, но нельзя лезть в его профессию.))
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Всё правильно Дзюба сделал. Не о чем с дураками разговаривать.
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Уткин прав...
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К сожалению шефы наших СМИ в первую очередь должны посмотреть на свой продукт. Что в печатных СМИ, что на ТВ, в приоритете те люди, которые готовы на потребу дня нести абсолютную пургу. И чем глупее их высказывания, тем больше огни цитируются. СМИ сами задали правила, что им интересна исключительно желтуха, а теперь чему-то удивляются.
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Мы главные, - вдалбливают нам Нагучевы, потому как это не Нагучев говорит , это народ вещает устами Нагучева...
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Перефразируя В.В. Маяковского, можно сказать: "Дзюба и Нагучев - близнецы-братья. Кто более из них для истории ценен? Мы говорим: Дзюба, подразумеваем - Нагучев, говорим: Нагучев, подразумеваем - Дзюба." Это если сравнивать умение молоть языком , а если - ценность для истории, то один из них - в списке лучших бомбардиров сборной, а второй - обычный балабол, коих великое множество.
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