16 комментариев

Надо успеть до 1 августа.

Усман Дембеле на пути к «ПСЖ» – Фабрицио Романо сообщает, что с вингером согласовали 5-летний контракт.

Важный нюанс: парижане направили «Барселоне» письмо о готовности активировать отступные в 50 миллионов евро . «ПСЖ» старается сделать все, чтобы закрыть сделку сегодня. С 1 августа отступные увеличатся вдвое – согласно пункту в контракте, который Усман подписал прошлым летом.

Активность «ПСЖ» взбесила «Барселону» и конкретно президента клуба Жоана Лапорту. Он пытался убедить Дембеле остаться, но не смог. Теперь каталонцы планируют объявить «войну». Например, как пишет Mundo Deportivo, «Барса» обратится в УЕФА с требованием провести расследование, соблюдают ли парижане правила финансового фэйр-плей.

Еще один неприятный момент: якобы при продлении контракта летом 2022-го «Барселона» не могла выплатить бонус за лояльность. Из ситуации вышли так: при последующем трансфере 50% отойдут к Дембеле и его агенту. Фактически каталонский клуб рискует получить всего 25 млн евро за игрока, которого купили в 2017-м за 135 млн.

Mundo Deportivo утверждает: сейчас переход может сорваться лишь по решению самого Дембеле.

«Барса» очень хотела сохранить Дембеле. Сам Усман говорил, что счастлив в команде

Несмотря на то, что Дембеле пропустил почти всю весеннюю часть сезона, в конце апреля Хави говорил, что считает француза неприкасаемым – его планировали продлить до 2027 года.

В конце мая Хави вовсю нахваливал Дембеле.

«Люди не знают Усмана. Он потрясающий парень. Люди и представить не могут, насколько он умен, что он видит на поле. Дембеле намного умнее, чем люди думают. У него есть навыки, которые мне по-настоящему нравятся. Он имеет определяющее влияние. Мы увидели лучшую версию Дембеле за последние шесть лет. Представьте, что будет, когда он начнет забивать еще больше и отдавать еще больше результативных передач», – предвкушал главный тренер «Барселоны».

Сам Усман уверял, что останется в «Барсе», и отрицал контакты с «ПСЖ».

«Все хорошо: «Барселона» хочет продлить меня до 2027 года, мой представитель будет общаться с руководством. Я счастлив в команде, здесь, в Барселоне, я как дома. Посмотрим, что будет дальше. Не знаю, почему так много разговоров про «ПСЖ». Должно быть, из-за того, что я француз, но у меня не было и нет контактов с «ПСЖ», – говорил Дембеле.

Продление контракта с «Барсой» подвисло из-за финансовых расхождений. Но есть версия и про Мбаппе

На фоне обострения ситуации с Мбаппе в начале июля слухи о переходе Дембеле в «ПСЖ» активизировались. Однако тогда в медиа писали, что сам игрок хочет остаться в «Барсе», что подтверждал и Лапорта. Diario Sport даже писал, что в клубе настолько любят Усмана, что хотят назначить его одним из капитанов.

Спустя пару недель все изменилось: журналист RMC Sport Фабрис Хокинс утверждал, что переговоры Дембеле и «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии, а сам Усман симпатизирует новому проекту парижан. Чуть позже журналистка Елена Кондис Эдо сообщила, что Усман уже рассказал нескольким игрокам «Барсы» о намерении перейти «ПСЖ».

Что же заставило Дембеле в настолько короткие сроки изменить решение?

По данным RAC1, проблемой стали финансовые условия контракта с «Барселоной». Представители француза требовали прибавить к зарплате 6-7 млн евро, а также предусмотреть бонусы. В клубе же посчитали, что такие требования недопустимы – в том числе из-за ограничений, вызванных непростой экономической ситуацией.

У L’Equipe другая версия. Ссылаясь на окружение игрока, французы писали, что Усман «слышал в последние дни», что каталонцы предлагали «ПСЖ» включить Дембеле и Гави в сделку по Мбаппе. Это не сходилось со словами Хави. В личных беседах тренер заверял вингера, что тот важен.

Чем же закончится понедельник?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos