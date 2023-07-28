История любви.

«МЮ» готовится к сезону в США – например, на прошлой неделе в Нью-Йорке обыграли «Арсенал». После того матча игроки и главный тренер Эрик тен Хаг встретились с Джулией Робертс – актрисе подарили именную футболку клуба с 1-м номером.

«Очень приятно снова увидеть Джулию Робертс после субботнего матча!» – написал твиттер «МЮ».

У нее явно немало личных фанатов в команде.

И актриса на всех фотографиях выглядит счастливой.

Мы точно знаем, кто после этой галереи загрустил.

Один испанский тренер – действующий победитель Лиги чемпионов.

«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Пеп – большой фанат

По ходу сезона-2022/23 выяснилось, что Пеп Гвардиола – большой фанат Джулии Робертс.

После прохода в полуфинал ЛЧ он говорил:

«Да, я неудачник в Лиге чемпионов. Но даже если я сейчас выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, останусь неудачником. У меня в жизни есть три кумира: Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс. Это три моих идола.

Джулия Робертс пару лет назад приехала в Манчестер. Не в 90-е, когда сэр Алекс выигрывал титул за титулом. Она приехала, когда мы уже года четыре-пять как были лучше «Юнайтед».

Но она отправилась в гости к «МЮ», а не к нам. Поэтому, даже если я выиграю Лигу чемпионов, это не затмит разочарования тем фактом, что Джулия Робертс приехала в Манчестер и не заглянула к нам. Настолько велико мое разочарование».

«МЮ» явно услышал Гвардиолу, потому что на следующий день утром выложил в соцсети напоминание про тот самый визит Джулии Робертс.

Это случилось в 2016-м, Пеп как раз начинал работу в «Сити».

Актриса приехала с детьми в Манчестер. Посетила «Олд Траффорд», пофотографировала детишек на поле и посмотрела, как «Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Кадры, которые расстроили каталонца.

Их немало.

После матча Джулия сфотографировалась с Полем Погба. И даже поцеловала француза в щеку.

Более того, несколько раз Робертс посещала и предсезонные игры «МЮ» – клуб летом часто гастролирует по США.

Андреас Перейра даже как-то назвал оскароносную актрису «счастливым талисманом команды».

За «Ман Юнайтед» болеют дети Джулии – 19-летние Финнеас и Патриша, а также 15-летний Генри.

«Мне нравится в «Манчестер Юнайтед», что клуб ощущается как большая семья, – объясняла Робертс. – Мы тянемся именно к этому – к теплу и близости. Команда дает это ощущение и на поле, и за его пределами. Получить частичку этого тепла, стать маленькой частью этой семьи – потрясающее ощущение. Поль Погба поговорил с моим сыном о вере в себя, это было очень приятно».

Робертс все же поздравила Гвардиолу после победы в ЛЧ. Ну хоть что-то!

Видимо, мартовская речь Гвардиолы тоже покорила Джулию.

После победы «Сити» в ЛЧ актриса выложила фото тренера, целующего трофей, и написала: «Поздравляю Пепа Гвардиолу с тем, что он привел свою команду к победе в ЛЧ».

Но в сердце у главной героини «Красотки» и «Сбежавшей невесты» явно «Ман Юнайтед».

Фото: twitter.com/ManUtd; imago sportfotodienst, Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Clive Brunskill