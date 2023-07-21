15 комментариев

Очередная новость с гигантскими суммами вокруг Килиана Мбаппе, но сейчас – даже с запредельно гигантскими. Defensa Central сообщает, что «ПСЖ» сделал Мбаппе предложение на миллиард евро. Да, на миллиард!

Что, правда, миллиард для Мбаппе?

Контракт заканчивается следующим летом, так что о будущем игрока все думают уже сейчас – «ПСЖ», чтобы не потерять большие деньги, конкуренты – чтобы приобрести его подешевле.

С «ПСЖ» Мбаппе договориться не мог, но как будет теперь? Предложение в миллиард евро – это контракт на десять лет.

Defensa Central пишет, что это последняя попытка «ПСЖ» сохранить у себя игрока. А контракт получится одним из самых длинных в элитном европейском футболе.

Получается, Мбаппе будет играть за «ПСЖ» до 34 лет?

Если подписать контракт уже сейчас, несмотря на оставшийся год, то он будет рассчитан до конца сезона-2032/33. И тогда:

• Контракт истечет в тот момент, когда Мбаппе будет уже 34.

• Он легко станет рекордсменом по матчам за «ПСЖ» – 260 сейчас за шесть сезонов, останется еще 175 за десять. Рекорд по голам бить не придется – это уже сделано.

• Есть шанс стать 16-кратным чемпионом Франции. Впрочем, и до рекордсмена Марко Верратти осталось всего три трофея, причем одноклубник по «ПСЖ» наверняка покинет клуб, так что это можно сделать уже в ближайшие годы.

• За это время, если все будет в порядке со здоровьем, Мбаппе сыграет в качестве футболиста «ПСЖ» на трех Евро и двух ЧМ за сборную Франции. Да и тут можно обвешаться рекордами – за семь лет в сборной он наиграл уже 70 матчей, а рекорд Льориса – 145. По мячам так вообще все очень близко: лидирующий Оливье Жиру – в 14 голах.

Такие длинные контракты уже были?

В конце 1990-х испанский «Бетис» побил трансферный рекорд мира, приобретя Денилсона – и подписал его сразу на 11 лет. Лионель Месси в 2005-м заключал контракт на девять лет. В конце 2010-х Сауль обновлял контракт с «Атлетико» на девять лет, тот же срок был и у Иньяки Уильямса с «Атлетиком».

Но все это происходит не только в Испании. Например, совсем недавно «Челси» подписал Бенуа Бадиашиля из «Монако» сразу на 7,5 лет, а Михаила Мудрика – на 8,5. Примеры есть.

Как вообще выглядит ситуация с Мбаппе на данный момент?

В начале июля расклад был таким: Мбаппе хочет отыграть последний год контракта в «ПСЖ» и уйти свободным агентом, клуб не согласен и желает выручить за игрока деньги – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи даже поставил ультиматум: продление контракта или продажа, на раздумья – две недели.

21 июля испанское издание El Debate сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривает Мбаппе остаться – как минимум до летней Олимпиады в Париже в 2024-м, а Аль-Хелайфи предлагает контракт до 2025 года с отступными в размере 200 миллионов евро следующим летом.

А что насчет перехода в «Реал»?

Сериал продолжается и этим летом. В середине июня Marca писала, что испанский клуб просто наблюдает со стороны за происходящим. Но уже через неделю PSG Community выдал инсайд: переход в «Реал» состоится летом, сумма – 250 миллионов евро (200 – сразу, 50 – бонусы).

В начале июля Marca сообщала, что «Реалу» нужен Мбаппе, но приобрести игрока клуб хочет в качестве свободного агента через год. Самому Мбаппе хочется содрать с «Реала» подписной бонус за бесплатный переход – до 125 млн. И это тоже сильно тормозит развитие трансфера.

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos / Stringer, Firo Foto / Stringer, David Ramos / Staff; IMAGO/HMB Media/Antonio Borga, Gao Jing/XinHua/Global Look Press