15 комментариев

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«ПСЖ» предлагает Мбаппе аж миллиард евро. Но контракт – почти до конца карьеры

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Футбол Футбол

Очередная новость с гигантскими суммами вокруг Килиана Мбаппе, но сейчас – даже с запредельно гигантскими. Defensa Central сообщает, что «ПСЖ» сделал Мбаппе предложение на миллиард евро. Да, на миллиард!

Что, правда, миллиард для Мбаппе?

Контракт заканчивается следующим летом, так что о будущем игрока все думают уже сейчас – «ПСЖ», чтобы не потерять большие деньги, конкуренты – чтобы приобрести его подешевле.

С «ПСЖ» Мбаппе договориться не мог, но как будет теперь? Предложение в миллиард евро – это контракт на десять лет.

Defensa Central пишет, что это последняя попытка «ПСЖ» сохранить у себя игрока. А контракт получится одним из самых длинных в элитном европейском футболе.

Получается, Мбаппе будет играть за «ПСЖ» до 34 лет?

Если подписать контракт уже сейчас, несмотря на оставшийся год, то он будет рассчитан до конца сезона-2032/33. И тогда:

• Контракт истечет в тот момент, когда Мбаппе будет уже 34.

• Он легко станет рекордсменом по матчам за «ПСЖ» – 260 сейчас за шесть сезонов, останется еще 175 за десять. Рекорд по голам бить не придется – это уже сделано.

• Есть шанс стать 16-кратным чемпионом Франции. Впрочем, и до рекордсмена Марко Верратти осталось всего три трофея, причем одноклубник по «ПСЖ» наверняка покинет клуб, так что это можно сделать уже в ближайшие годы.

• За это время, если все будет в порядке со здоровьем, Мбаппе сыграет в качестве футболиста «ПСЖ» на трех Евро и двух ЧМ за сборную Франции. Да и тут можно обвешаться рекордами – за семь лет в сборной он наиграл уже 70 матчей, а рекорд Льориса – 145. По мячам так вообще все очень близко: лидирующий Оливье Жиру – в 14 голах.

Такие длинные контракты уже были?

В конце 1990-х испанский «Бетис» побил трансферный рекорд мира, приобретя Денилсона – и подписал его сразу на 11 лет. Лионель Месси в 2005-м заключал контракт на девять лет. В конце 2010-х Сауль обновлял контракт с «Атлетико» на девять лет, тот же срок был и у Иньяки Уильямса с «Атлетиком».

Но все это происходит не только в Испании. Например, совсем недавно «Челси» подписал Бенуа Бадиашиля из «Монако» сразу на 7,5 лет, а Михаила Мудрика – на 8,5. Примеры есть.

Как вообще выглядит ситуация с Мбаппе на данный момент?

В начале июля расклад был таким: Мбаппе хочет отыграть последний год контракта в «ПСЖ» и уйти свободным агентом, клуб не согласен и желает выручить за игрока деньги – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи даже поставил ультиматум: продление контракта или продажа, на раздумья – две недели.

21 июля испанское издание El Debate сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривает Мбаппе остаться – как минимум до летней Олимпиады в Париже в 2024-м, а Аль-Хелайфи предлагает контракт до 2025 года с отступными в размере 200 миллионов евро следующим летом.

А что насчет перехода в «Реал»?

Сериал продолжается и этим летом. В середине июня Marca писала, что испанский клуб просто наблюдает со стороны за происходящим. Но уже через неделю PSG Community выдал инсайд: переход в «Реал» состоится летом, сумма – 250 миллионов евро (200 – сразу, 50 – бонусы).

В начале июля Marca сообщала, что «Реалу» нужен Мбаппе, но приобрести игрока клуб хочет в качестве свободного агента через год. Самому Мбаппе хочется содрать с «Реала» подписной бонус за бесплатный переход – до 125 млн. И это тоже сильно тормозит развитие трансфера.

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Президент дал 2 недели на решение

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos / Stringer, Firo Foto / Stringer, David Ramos / Staff; IMAGO/HMB Media/Antonio Borga, Gao Jing/XinHua/Global Look Press

15 комментариев

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JENNINGS
Что-то мне подсказывает, что даже если Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» в этом году, сага эта не закончится ни этим, ни следующим летом
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Analjinn
Неясно удастся ли ему сохранить мотивацию в такой золотой клетке.
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Владислав Бондарчук
Через 10 лет миллиард евро будет ничто по сравнению с цифровым рублем!
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Евгений Фельдман
а под потолком зарплат как учитываться будет? есть запрет на обмены?
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xion76
Мбаппе: С детства за ПСЖ.
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Влад Тюрин
Если Мбаппе хочет стать занять высокое место среди великих футболистов, то ему нужно как можно скорее покинуть ПСЖ, желательно уже в это ТО.
Если же хочет стать самым богатым, то пусть доит ПСЖ до последнего или уйдет в СА.

Интересно, что же перевесит: невероятное бабло, которое кроме арабов никто не даст или шанс вписать себя в список великих игроков таких, как Пеле, Месси, Роналду, Марадона...
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Phoebe
Вали оттуда, черепашка. Этот корабль уже с пробоиной.
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#nikon
Если он останется в Париже на всю жизнь, будет в тоске купюрами топить камин.
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Дмитрий Рабко
Не совсем понял - мильярд он получит сейчас, равными долями по 100 лямов или 8 лет по 12,5 лямов, а последние два года, если ещё будет играть (что не факт) по 450 лимонов.
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Kanonir152
Думаю, с учетом роста цен на игроков и ростом зарплат, такой заход может быть выгодным для ПСЖ. Единственное, не понятно откуда Мбаппе брать мотивацию. 16-кратный чемпион Франции - очень увлекательно.
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Руслан Узденов
Думаю, это жирная утка - прям откормленная. Даже если исключить прочие "но", где гарантия, что арабы будут в Париже все эти годы? Или не сменят вектор развития и тд? При чём не единожды.
Другой момент, что Мбаппе, с учётом его уровня, медийности и влияния, годам к 40, сможет заработать этот миллиард, даже сменив команду не единожды.
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Nike of FW
чем ответит кандидат в премьеры испании ? Испанские же налогоплательщики поголовно мечтают ведь увидеть Мбапе в Реале ....
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_El Nino_
Ну тут очевидно, что он отклонит ради Ливерпуля)
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larissa
Ответ Влад Тюрин
Если Мбаппе хочет стать занять высокое место среди великих футболистов, то ему нужно как можно скорее покинуть ПСЖ, желательно уже в это ТО. Если же хочет стать самым богатым, то пусть доит ПСЖ до последнего или уйдет в СА. Интересно, что же перевесит: невероятное бабло, которое кроме арабов никто не даст или шанс вписать себя в список великих игроков таких, как Пеле, Месси, Роналду, Марадона...
Мама Мбаппе:
- Paris, Paris, Paris.
Argent, Argent, ARGENT!!!
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