23 комментария

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Райс в «Арсенале» – трансферная победа над «Баварией» и «Сити» (делал официальное предложение)

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Собрали детали.

«Вест Хэм» объявил о трансфере Деклана Райса в «Арсенал» – вице-чемпион Англии заплатил «Вест Хэму» 105 млн фунтов. Это самый дорогой переход англичанина в истории. 

Деклан трогательно попрощался, а «Вест Хэм» уточнил, что не хотел продавать игрока

«Не могу поверить, что невероятные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко. Я испытал невероятные эмоции в этой команде. Здесь я вырос как человек, как игрок и как капитан. Вишенкой на торте для меня стала победа в Лиге конференций. Все знают, насколько особенным является «Вест Хэм». Спасибо за прекрасные воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни. Люблю вас всех», – написал Райс в соцсетях.

Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан рассказал, что клуб не хотел продавать Райса – он захотел уйти сам.

«Мне жаль, что Деклан покидает нас. Хочу дать понять нашим болельщикам: мы не хотели продавать Деклана. Мы хотели построить нашу команду вокруг него и сделали ряд улучшенных предложений по долгосрочному контракту, чтобы связать его будущее с нами. Однако Деклан дал понять, что хочет двигаться дальше и искать новый вызов, и клуб счел неправильным стоять у него на пути», – сказал Салливан.

«Арсенал» с зимы был фаворитом в гонке за Райса. Но были и нюансы

•‎ Слухи о том, что «Арсеналу» интересен Райс, начали ходить еще зимой – уже тогда опорника назвали главной целью лондонского клуба на летнее траснферное окно. Сам Деклан также склонялся к переходу в «Арсенал» из-за желания поработать с Микелем Артетой. В общем, вариант с лондонцами был приоритетным. 

•‎ В июне в гонку за Деклана ворвались «Бавария» и «Ман Сити». Мюнхенцы отвалились в середине июня, но «Ман Сити» был конкретнее – в конце июня официально предложили «Вест Хэму» за игрока 80+10 млн фунтов.

•‎ Неожиданное включение «Сити» в переговоры с «Вест Хэмом» заставило «Арсенал» поторопиться. В конце июня клуб Стэна Кронке сделал третье (два предыдущих были отклонены) предложение о покупке, которое «Вест Хэм» уже принял.

•‎ «Арсенал» и «Вест Хэм» какое-то время утрясали детали (в частности, о количестве платежных траншей за игрока), а в начале июля Райс уже прошел медосмотр. Однако официальное объявление подвисло из-за того, что юристы «Арсенала» долго проверяли документы – «Вест Хэм», как сообщает Sky Sports, был этим очень недоволен.

В середине июля о трансфере Райса все же объявили официально – в предсезонное турне по США отправится уже с «Арсеналом». 

«Вест Хэм» получит 105 млн фунтов (или 122 млн евро).

Райс – самый дорогой английский футболист в истории. Перешел в «Арсенал» за 122 млн евро!

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, George Wood

23 комментария

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Андрей
Ответ robbaggio
А если бы Арсенал его за 200 млн, авторы Спортс тоже назвали бы такой трансфер победой над Сити и Баварией? Это называется: на зло маме отморожу уши. Не может стоить 100+ хавбек, который не забивает. Даже если это смесь Бускетса и Макелеле, на чтоиДеклан Райс явно не тянет. Да, миллионов за 60-70 это был бы хороший трансфер
Да хватит брать эти цифры из головы, оценщики. Если происходят такие сделки - значит, так сегодня стоят игроки. Это рынок и он регулирует себя сам, никто не будет платить 120, когда можно стоить 60, боссы клубов заинтересованы в этом не меньше экспертов со спортса. Денег в футболе постоянно становится больше, особенно в Англии, а вот хороших игроков остаётся столько же. Настолько, что сразу три клуба - Арсенал, Сити и Бавария - остановились именно на Райсе, и два из них были готовы платить больше ста миллионов. Потому что это рынок. Ты можешь купить товар хуже, но за 70 - ну и вперед. Хочешь премиум - плати 120. И чем быстрее негодующие это примут, тем больше нервных клеток сохранят

P.S. И да, в современных условиях премиум это Райс - ну сорян, в этом сезоне сорт Макелеле не взошел. А все эти «он не стоит больше 70» - ну это вы сами же придумали. Опираясь на старые какие-то сделки, которые в каждом следующем году уже неактуальны с ростом футбольной экономики.
+19
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+18
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Madcomposer
Ответ robbaggio
А если бы Арсенал его за 200 млн, авторы Спортс тоже назвали бы такой трансфер победой над Сити и Баварией? Это называется: на зло маме отморожу уши. Не может стоить 100+ хавбек, который не забивает. Даже если это смесь Бускетса и Макелеле, на чтоиДеклан Райс явно не тянет. Да, миллионов за 60-70 это был бы хороший трансфер
Что за чушь, смесь Бускетса и Макелеле как раз по логике и должна стоить больше, тк на таком вся команда будет строиться. За 60-70 его бы не продали, о чём вообще разговор?
+8
-3
+5
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sergei0300
От Арсенала ещё не было официального объявления (формально). ВХ и сам Райс официально выложили посты про прощание.
+4
-1
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robbaggio
А если бы Арсенал его за 200 млн, авторы Спортс тоже назвали бы такой трансфер победой над Сити и Баварией? Это называется: на зло маме отморожу уши. Не может стоить 100+ хавбек, который не забивает. Даже если это смесь Бускетса и Макелеле, на чтоиДеклан Райс явно не тянет. Да, миллионов за 60-70 это был бы хороший трансфер
+9
-7
+2
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Ronny92
Ответ vladimir.kostrichko
А фанаты Арсенала гнали на руководство... Арсенал провел один нормальный сезон и Артете дали деньги. Клопп провел 6 отличных сезонов,но никак не выслужился перед Генри... Трансферный баланс на уровне АВ и Вулвза....
Да ладно)) в прошлом году под 80 потратили на Нуньеса, в этом году уже сотку за двоих выложили и это вряд ли всё. Сколько ТО у Арсенала было 100+ лямов расходов на трансферы?
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United_LP
Арс ролик снимает, не успел объявить
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Просто Я
объявил ВХ, а не Арсенал. Поправьте
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Den-is
Ответ vladimir.kostrichko
А фанаты Арсенала гнали на руководство... Арсенал провел один нормальный сезон и Артете дали деньги. Клопп провел 6 отличных сезонов,но никак не выслужился перед Генри... Трансферный баланс на уровне АВ и Вулвза....
А кому Гакпо и Нуньеса купили?) Потом Маккалистера с Собослаем)
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Kirillaz
Ответ sergei0300
От Арсенала ещё не было официального объявления (формально). ВХ и сам Райс официально выложили посты про прощание.
Уже объявили, Арсенал вёл прямую трансляцию с тренировочной базы в Германии. Райс речь толкал.
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Ман Сити
Сити им врядли всерьез интересовался, там какая-то хитрая трансферная игра была
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vladimir.kostrichko
Манся ограничил ответы на свои комментриии-видимо его оченьмногие ставили на место и из-за этого малыш очень часто плакал.
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Мыло "судейское"
Ответ Просто Я
объявил ВХ, а не Арсенал. Поправьте
они еще и букву пропустили в названии статьи))
походу редактор как обычно в запое....
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Jazzzz
Все четко и по плану.
Стэн Кронке взял титулы с Рэмс, Эвеланш и Наггетс.
Арсенал и Артета показал, что до титулов тоже один шаг. Будут точечные и крутые покупки на нужные позиции. Деньги тоже есть. Пора брать «гайки»!)
В этом десятилетии еще наконец пошумим💪🏼

Деклан надеюсь в клубе всерьез и надолго, и станет нашим условным Лэмпардом или Джеррардом.
+3
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y k
Ответ Андрей
Да хватит брать эти цифры из головы, оценщики. Если происходят такие сделки - значит, так сегодня стоят игроки. Это рынок и он регулирует себя сам, никто не будет платить 120, когда можно стоить 60, боссы клубов заинтересованы в этом не меньше экспертов со спортса. Денег в футболе постоянно становится больше, особенно в Англии, а вот хороших игроков остаётся столько же. Настолько, что сразу три клуба - Арсенал, Сити и Бавария - остановились именно на Райсе, и два из них были готовы платить больше ста миллионов. Потому что это рынок. Ты можешь купить товар хуже, но за 70 - ну и вперед. Хочешь премиум - плати 120. И чем быстрее негодующие это примут, тем больше нервных клеток сохранят P.S. И да, в современных условиях премиум это Райс - ну сорян, в этом сезоне сорт Макелеле не взошел. А все эти «он не стоит больше 70» - ну это вы сами же придумали. Опираясь на старые какие-то сделки, которые в каждом следующем году уже неактуальны с ростом футбольной экономики.
Расскажи эту сказку МЮ
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robbaggio
Ответ Андрей
Да хватит брать эти цифры из головы, оценщики. Если происходят такие сделки - значит, так сегодня стоят игроки. Это рынок и он регулирует себя сам, никто не будет платить 120, когда можно стоить 60, боссы клубов заинтересованы в этом не меньше экспертов со спортса. Денег в футболе постоянно становится больше, особенно в Англии, а вот хороших игроков остаётся столько же. Настолько, что сразу три клуба - Арсенал, Сити и Бавария - остановились именно на Райсе, и два из них были готовы платить больше ста миллионов. Потому что это рынок. Ты можешь купить товар хуже, но за 70 - ну и вперед. Хочешь премиум - плати 120. И чем быстрее негодующие это примут, тем больше нервных клеток сохранят P.S. И да, в современных условиях премиум это Райс - ну сорян, в этом сезоне сорт Макелеле не взошел. А все эти «он не стоит больше 70» - ну это вы сами же придумали. Опираясь на старые какие-то сделки, которые в каждом следующем году уже неактуальны с ростом футбольной экономики.
Нет, конечно, в данном случае это переплата. Вы правы, игроки могут стоять любые деньги, но олно дело Мбаппе или Холланд, решающие матчи раз, приносящиеирекламеые контакты - два, увеличивающие фанбазу - три и с потенциалом продажи - четыре. У Деклана Райса нет ничего из перечисленного
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vladimir.kostrichko
Ответ Den-is
А кому Гакпо и Нуньеса купили?) Потом Маккалистера с Собослаем)
Трансферные балансы посмотрите .
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vladimir.kostrichko
Ответ Ronny92
Да ладно)) в прошлом году под 80 потратили на Нуньеса, в этом году уже сотку за двоих выложили и это вряд ли всё. Сколько ТО у Арсенала было 100+ лямов расходов на трансферы?
Вы про слово трансферный баланс слышали?
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Рустам Ахметдинов
Ответ Kirillaz
Уже объявили, Арсенал вёл прямую трансляцию с тренировочной базы в Германии. Райс речь толкал.
на ютуб канале Арсенала вышло видео
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sergei0300
Ответ Kirillaz
Уже объявили, Арсенал вёл прямую трансляцию с тренировочной базы в Германии. Райс речь толкал.
Да, уже видел. Очень рад подписанию
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