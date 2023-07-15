23 комментария

Собрали детали.

«Вест Хэм» объявил о трансфере Деклана Райса в «Арсенал» – вице-чемпион Англии заплатил «Вест Хэму» 105 млн фунтов. Это самый дорогой переход англичанина в истории.

Деклан трогательно попрощался, а «Вест Хэм» уточнил, что не хотел продавать игрока

«Не могу поверить, что невероятные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко. Я испытал невероятные эмоции в этой команде. Здесь я вырос как человек, как игрок и как капитан. Вишенкой на торте для меня стала победа в Лиге конференций. Все знают, насколько особенным является «Вест Хэм». Спасибо за прекрасные воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни. Люблю вас всех», – написал Райс в соцсетях.

Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан рассказал, что клуб не хотел продавать Райса – он захотел уйти сам.

«Мне жаль, что Деклан покидает нас. Хочу дать понять нашим болельщикам: мы не хотели продавать Деклана. Мы хотели построить нашу команду вокруг него и сделали ряд улучшенных предложений по долгосрочному контракту, чтобы связать его будущее с нами. Однако Деклан дал понять, что хочет двигаться дальше и искать новый вызов, и клуб счел неправильным стоять у него на пути», – сказал Салливан.

«Арсенал» с зимы был фаворитом в гонке за Райса. Но были и нюансы

•‎ Слухи о том, что «Арсеналу» интересен Райс, начали ходить еще зимой – уже тогда опорника назвали главной целью лондонского клуба на летнее траснферное окно. Сам Деклан также склонялся к переходу в «Арсенал» из-за желания поработать с Микелем Артетой. В общем, вариант с лондонцами был приоритетным.

•‎ В июне в гонку за Деклана ворвались «Бавария» и «Ман Сити». Мюнхенцы отвалились в середине июня, но «Ман Сити» был конкретнее – в конце июня официально предложили «Вест Хэму» за игрока 80+10 млн фунтов.

•‎ Неожиданное включение «Сити» в переговоры с «Вест Хэмом» заставило «Арсенал» поторопиться. В конце июня клуб Стэна Кронке сделал третье (два предыдущих были отклонены) предложение о покупке, которое «Вест Хэм» уже принял.

•‎ «Арсенал» и «Вест Хэм» какое-то время утрясали детали (в частности, о количестве платежных траншей за игрока), а в начале июля Райс уже прошел медосмотр. Однако официальное объявление подвисло из-за того, что юристы «Арсенала» долго проверяли документы – «Вест Хэм», как сообщает Sky Sports, был этим очень недоволен.

В середине июля о трансфере Райса все же объявили официально – в предсезонное турне по США отправится уже с «Арсеналом».

«Вест Хэм» получит 105 млн фунтов (или 122 млн евро).

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, George Wood