14 комментариев

Мужчине, пережившему инсульт – тоже.

Прекрасная акция «Ман Сити»: устраивают глобальный тур, привозят все три выигранных в сезоне трофея самым преданным фанатам.

Первая остановка – дом престарелых в Манчестере. Где живет 102-летний Джеффри Ротбанд – самый возрастной фанат «Сити», он болеет с 1920-х!

Около века с родной командой!

Стальной Джеффри вырастил несколько поколений фанатов «Сити».

Ротбанд застал почти все титулы в истории «Сити», кроме самого первого – Кубка Англии-1904. Прошел с клубом самые тяжелые времена и постоянно посещал стадион.

«Спасибо, «Ман Сити», что подарили старику счастье. Принести все трофеи в дом престарелых отца в преддверии его 103-летия в следующем месяце... это просто невероятно. Фанаты празднуют вместе. Мы семья», – поделился сын Джеффри.

***

Еще одна удивительная история – у 83-летнего фаната Джима Долана.

Шесть недель назад Джим перенес инсульт. Из-за этого он не съездил на финал ЛЧ с «Интером». Отдал билет сыну – который не любит футбол, но ради отца согласился поехать в Стамбул.

В семье Доланов шутят, что хоть кто-то от них должен был видеть такой момент вживую.

Джим постепенно выздоравливает, а Сити» не мог не восполнить жизненную несправедливость: привез трофеи фанату домой!

«Я владею абонементом с 14 лет, первый билет купил в 1974-м, – радовался Джим в интервью Manchester Evening News. – Я устроился на работу за год до этого и врал насчет возраста, чтобы зарабатывать фунт в неделю. Так я накопил на свой сезонный абонемент на старую «Мейн-роуд».

Перед последней игрой сезона я чувствовал себя плохо. Казалось, коронавирус, но на самом деле это был инсульт. Через несколько дней пошел к офтальмологам. А они отправили меня в больницу. Моя жизнь изменилась. Я видел последние пять минут Кубка Англии. Мне было плохо, но я смотрел финал Лиги чемпионов. Не мог это пропустить. Просто не мог!

А теперь трофей ЛЧ стоит прямо у меня на кухне. Такого в моей жизни больше не повторится».

😍😍😍

Фото: mancity.com