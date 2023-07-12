14 комментариев

О духе времени
Блог

102-летнему фанату «Сити» привезли все три свежих трофея. Дедуля болеет за клуб почти век!

болельщики болельщики
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Мужчине, пережившему инсульт – тоже.

Прекрасная акция «Ман Сити»: устраивают глобальный тур, привозят все три выигранных в сезоне трофея самым преданным фанатам.

Первая остановка – дом престарелых в Манчестере. Где живет 102-летний Джеффри Ротбанд – самый возрастной фанат «Сити», он болеет с 1920-х!

Около века с родной командой!

Стальной Джеффри вырастил несколько поколений фанатов «Сити».

Ротбанд застал почти все титулы в истории «Сити», кроме самого первого – Кубка Англии-1904. Прошел с клубом самые тяжелые времена и постоянно посещал стадион.

«Спасибо, «Ман Сити», что подарили старику счастье. Принести все трофеи в дом престарелых отца в преддверии его 103-летия в следующем месяце... это просто невероятно. Фанаты празднуют вместе. Мы семья», – поделился сын Джеффри.

***

Еще одна удивительная история – у 83-летнего фаната Джима Долана.

Шесть недель назад Джим перенес инсульт. Из-за этого он не съездил на финал ЛЧ с «Интером». Отдал билет сыну – который не любит футбол, но ради отца согласился поехать в Стамбул.

В семье Доланов шутят, что хоть кто-то от них должен был видеть такой момент вживую.

Джим постепенно выздоравливает, а Сити» не мог не восполнить жизненную несправедливость: привез трофеи фанату домой!

«Я владею абонементом с 14 лет, первый билет купил в 1974-м, – радовался Джим в интервью Manchester Evening News. – Я устроился на работу за год до этого и врал насчет возраста, чтобы зарабатывать фунт в неделю. Так я накопил на свой сезонный абонемент на старую «Мейн-роуд».

Перед последней игрой сезона я чувствовал себя плохо. Казалось, коронавирус, но на самом деле это был инсульт. Через несколько дней пошел к офтальмологам. А они отправили меня в больницу. Моя жизнь изменилась. Я видел последние пять минут Кубка Англии. Мне было плохо, но я смотрел финал Лиги чемпионов. Не мог это пропустить. Просто не мог!

А теперь трофей ЛЧ стоит прямо у меня на кухне. Такого в моей жизни больше не повторится».

😍😍😍

Вся красота июня: то самое фото Джека Грилиша, прыжки в воду рядом с Эйфелевой башней, Максим Горький на дне йоги

Фото: mancity.com

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Этот дед может в буквальном смысле сказать, ждал требла 100 лет. И дождался! )
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Так трогательно. Вот за счёт кого клуб сохранился до наших времён
+39
0
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Хороший пост для наших адептов писать бензоколонку
Ман сити ДО прихода шейхов входил в топ5-6 клубов Англии по титулам. И по сыгранным матчам в элитном дивизионе Англии за всю историю он в числе лидеров
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fidelio
Молодцы!!! ...что тут сказать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ TheOnlyFF
Арабы курят в стороне
До араба 128 лет существовал этот клуб. И за этот клуб всегда болели фанаты. Посмотри матчи Мейн Роуде в начале двухтысячных.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nosta bog
Ответ trav
Хороший пост для наших адептов писать бензоколонку Ман сити ДО прихода шейхов входил в топ5-6 клубов Англии по титулам. И по сыгранным матчам в элитном дивизионе Англии за всю историю он в числе лидеров
С шейхами они уже больше половины своих титулов за историю взяли( Не говоря уж о том что из значимых 2 чемпионства, 4 кубка англии и кубок кубков до шейхов) Скорее где-то в десятке Эвертон,Вила,Шпоры явно выше были.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
Сильный пост
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mizuntrope88
Вот это круто, мощнейшие деды
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ nosta bog
С шейхами они уже больше половины своих титулов за историю взяли( Не говоря уж о том что из значимых 2 чемпионства, 4 кубка англии и кубок кубков до шейхов) Скорее где-то в десятке Эвертон,Вила,Шпоры явно выше были.
У шпор 2 чемпионства. Как и у Сити до арабских владельцев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соль.
Красиво!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nosta bog
Ответ ман сити фейк
У шпор 2 чемпионства. Как и у Сити до арабских владельцев.
У шпор много кубковых трофеев кубки англии, суперкубки там всякие. у них 24 трофея всего. У сити сейчас 32
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий