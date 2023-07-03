7 комментариев

Есть вариант в Саудовской Аравии.

32-летний голкипер Давид Де Хеа – официально безработный, 30 июня у него истек контракт с «Манчестер Юнайтед». Где испанец будет играть дальше – вопрос.

Разбираемся, что происходит вокруг его будущего.

Де Хеа был готов на понижение зарплаты – но «МЮ» отозвал свое же предложение

Важный контекст для начала: Тен Хаг искал конкурента для Давида еще прошлым летом, но не рискнул так мощно перекраивать состав в первый же сезон. К тому же были позиции поважнее. Но к вопросу кипера возвращались регулярно – после привозов с «Брентфордом», «Севильей», «Ман Сити».

Переговоры по контракту все равно шли – вот как это было за последние месяцы.

• По данным The Athletic, Давид желал остаться в «МЮ», но первое предложение клуба о новом контракте его не устроило. Испанец получал 375 тысяч фунтов в неделю – клуб предлагал сильно меньше.

В апреле ESPN писал, что основная ставка вратаря уменьшится, но вырастет размер бонусов. В мае стороны были близки к подписанию контракта, при этом «МЮ» не гарантировал Де Хеа статус основного вратаря.

• К концу сезона шансов на основу почти не осталось: «МЮ» изучал варианты (самые частые упоминания – Онана, Райя и Кошта), Де Хеа планировали оставить как второго.

• В последние дни контракта – новые подробности от The Athletic: «МЮ» сам отказался от своих же первоначальных условий и предложил Де Хеа еще больше урезать зарплату. По данным Daily Mail, инициатором этого был Эрик тен Хаг .

• Есть и версия The Telegraph: Давиду предложили новый контракт еще в марте, но он тянул с принятием решения, взвешивая возможные варианты.

В итоге ситуация никак не разрешилась до 30 июня – дня, когда истекал контракт. «МЮ» вернется после свадьбы игрока – даже отметил это на сайте: в новости об окончании контракта есть примечание о переговорах.

У «Юнайтед» два варианта: 1) покупка Онана и продление Давида на лавку; 2) испанец остается первым номером, но клуб покупает молодого голкипера для конкуренции.

Давидом интересуются только в Саудовской Аравии. Может поехать к Роналду

Де Хеа с 1 июля – свободный агент. Любому претендующему на него клубу он может достаться бесплатно.

За многими известными игроками наблюдают клубы из Саудовской Аравии, в их числе оказался и Де Хеа. Британские медиа писали об интересе из «Аль-Насра». Сообщается, что вратарю готовы предложить 250 тысяч фунтов в неделю. В «Аль-Насре» уже полгода играет Криштиану Роналду, клуб также пытается подписать Хакима Зиеша и Марцело Брозовича.

Это единственный слух про интерес к Давиду – в Европе, похоже, вариантов нет. Если раньше за вратарем следили «Реал» и «ПСЖ», то сейчас испанец им не нужен.

Де Хеа пока не до переговоров – у него свадьба!

Эти дни войдут в его личную историю, но не из-за окончания контракта с «МЮ». Де Хеа женился на Эдурне Гарсии в первый день второго полугодия – 1 июля. Эдурне – известная поп-певица, представлявшая Испанию на Евровидении; сейчас девушку развивает карьеру телеведущей.

Пара давно знакома (еще со времен «Атлетико»), у них уже есть дочь Янай.

Британские медиа пишут, что «МЮ» попросил Де Хеа не искать себе новый клуб, чтобы провести новые переговоры. При этом пройдут они уже после свадебных торжеств – «Юнайтед» хочет, чтобы Де Хеа спокойно отдохнул в Испании.

The Telegraph уточняет: даже если Давид не подпишет новый контракт, клуб устроит ему красивые проводы. Все хотят, чтобы расставание прошло максимально гладко.

Де Хеа и критикуют, и хотят оставить

Де Хеа – рекордсмен клуба по сухим играм, в прошедшем сезоне взял «Золотую перчатку» – но вопросов к нему масса. Например, Рио Фердинанд и Пол Скоулз сомневаются, что Де Хеа подходит «МЮ». «Он был лучшим игроком в ужасной команде», – это мнение Гари Невилла. А Рою Кину Де Хеа не был симпатичен, так что: «Я бы поскорее выпроводил его. Я считаю, что он не нужен». Дуайт Йорк не согласен: «Я бы его ни на кого не променял, даже с учетом ошибок».

А вот что говорил ассистент главного тренера «МЮ» Бенни Маккарти: «Если «Ман Юнайтед» потеряет такого голкипера, как Де Хеа, это будет преступлением». Отражает ли он позицию Тен Хага? Вопрос по вратарской позиции в «МЮ» пока что полностью открыт.

Фото: globallookpress.com / DAISUKE Nakashima / IMAGO/Andrew Yates; Gettyimages.ru/Clive Rose