14 комментариев

Июнь – насыщенный месяц для капитана «Вест Хэма» Деклана Райса: три недели назад поднял над головой кубок Лиги конференций, а сейчас – обдумывает предложения топ-клубов.

И это уже превратилось в сериал: «Вест Хэм» боится продешевить с главным активом и отвергает даже космические предложения.

Но, кажется, развязка уже близка. Во вторник «Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов, а утром среды пошли новости о выходе «Ман Сити» из гонки .

Последнее препятствие для «Арсенала» – недовольство «Вест Хэма» структурой выплат. Ждем компромисс.

Раньше – сериалы о переходах Неймара или Месси, а сейчас главный – Райс?

Кажется, масштаб не тот, правда? Но лишь на первый взгляд. К 24 годам Райс наиграл больше 200 матчей в АПЛ и почти полсотни – за сборную Англии. Он – неотъемлемая часть команды, которая была в шаге от победы на Евро, на ЧМ-2022 во всех пяти матчах выходил в основе.

В минувшем сезоне Райс – рекордсмен по возврату владения в АПЛ, он совершил больше всех перехватов, эффективен в продвижении мяча, передачах вперед. Сейчас Райс – один из лучших центральных полузащитников в мировом футболе. И добился он этого лишь в 14-й команде лиги.

А наш текст полуторагодовалой давности актуален до сих пор:

Райс готов уйти, был вариант и с «Баварией»

Прошлым летом периодически ходили слухи о возможном переходе Райса в «Ман Сити», «МЮ» или «Челси», но дальше процесс не шел. Впрочем, сам игрок намекал на уход из «Вест Хэма» уже в декабре: «Хочу играть в Лиге чемпионов, у нас есть только одна карьера».

В мае Sky Sports писал, что у «Вест Хэма» и Райса есть «джентльменское соглашение» о продаже игрока, если какой-либо из клубов предложит за него 120 миллионов фунтов. А летом началось:

• Пока все рассуждали об английских клубах, в первый день лета к гонке внезапно подключилась «Бавария»: Томас Тухель насмотрелся в АПЛ на Райса и захотел его к себе в команду. The Times писал, что «Бавария» даже согласна установить собственный рекорд, заплатив до 85 млн фунтов.

Через пару недель все закончилось: судя по инсайду журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» отказалась от приобретения Райса. Слишком уж велика цена.

• Зато, по данным The Telegraph, в гонку намеревался вклиниться «МЮ» и предложить Мактоминея и Магуайра с доплатой – первым «Вест Хэм» и так интересовался, второй нравится Дэвиду Мойесу.

• «Ман Сити», отправив Илкая Гюндогана в «Барселону», отслеживал ситуацию, а потом вмешался: The Athletic писал, что клуб предложил 80 млн фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов. Позже журналист The Athletic Дэвид Орнстейн сообщил, что «Вест Хэм» отверг предложение «Сити».

А выходить за рамки 100 млн в Манчестере не намерены.

Но «Арсенал» в этой трансферной саге упоминался больше остальных

Да, именно лондонский клуб – главный претендент, поэтому о нем – отдельно:

• Еще весной, как писал The Telegraph, «Арсенал» определил покупку Райса главной целью на лето. В мае, по информации, The Guardian, наиболее вероятным развитием событий должен был стать переход Райс именно в «Арсенал», но при этом отдавать 100 млн фунтов клуб не собирался.

• Именно цена на Райса и стала главным тормозом. В середине июня «Арсенал» сделал первое предложение в размере 80 млн фунтов – «Вест Хэм» его отклонил.

• Через несколько дней стало известно, что «Арсенал» увеличил сумму предложения до 90 млн: 75+15, где 15 – это бонусы. «Вест Хэм» снова отказался продавать Райса «Арсеналу».

• И все-таки «Вест Хэм» дождался третьего предложения от «Арсенала» – 100 млн + 5 млн бонусами. Это сделает Райса самым дорогим британским футболистом в истории , перебив 100 млн за Джека Грилиша.

Так, а чего же хочет сам Райс?

Британские медиа в один голос повторяют, что Райсу очень нравится вариант с «Арсеналом». Игрок с уважением относится к Микелю Артете и впечатлен его планами. По данным Evening Standard, Райс никуда кроме «Арсенала» и не хочет.

Почему «Вест Хэму» выгоднее продать Райса именно сейчас?

Здесь все просто. Сейчас как раз пик карьеры Райса: он – ключевой игрок в полузащите сборной Англии, он дотащил нетоповый английский клуб до победы в еврокубке, у него не было серьезных травм. Будет ли Райс стоить еще дороже – вопрос. Наверняка будет. Но для этого нужна ЛЧ и борьба за высокие места в АПЛ, чего «Вест Хэм» предложить не может.

Контракт Райса истекает следующим летом. Он может быть продлен еще на год в одностороннем порядке со стороны «Вест Хэма». Но едва ли этого захочет сам игрок, который нацелен на переход в топ-клуб. И для «Вест Хэма», и для Райса выгоднее решить вопрос с трансфером именно этим летом.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/ULMER / IMAGO/David Klein / IMAGO/Paul Chesterton / Maurizio Borsari