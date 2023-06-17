17 комментариев

И другие варианты.

Пеп Гвардиола взял Лигу чемпионов − выполнил миссию, ради которой приходил в Манчестер. Заодно стал единственным тренером с треблами во главе разных команд.

Что делать теперь? The Guardian и The Times пишут, что тренер отработает контракт до конца (то есть до лета 2025-го) и уйдет из «Сити». Но авторы Sports.ru предлагают новые варианты уже сейчас.

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Задумка такая – Пеп Гвардиола становится боссом City Football Group, которая владеет 12 клубами на пяти континентах. Есть несколько причин, почему такой вариант сделает счастливыми абсолютно всех.

Во-первых, повышения относительно «Манчестер Сити» по ресурсам и комфорту реализации идей просто нет. Выше может быть только статус главного по группе клубов, среди которых останется и «Сити». Также Пеп получит новый вызов, требующий комбинации его фирменных навыков с ежедневным делегированием.

Во-вторых, никто не говорит, что уходить нужно именно сейчас. Но, когда Гвардиола все-таки созреет для ухода, одним из мотивов с высокой вероятностью будет усталость от побед. Возможно, это случится, когда Пеп обгонит Алекса Фергюсона по количеству трофеев и станет самым титулованным тренером в истории (что далеко не фантастика). Опять задаемся вопросом: какая задача может быть выше бесконечных побед? Вдохновение последователей и влияние на историю футбола.

Гвардиола и сейчас это делает, но только косвенно. Люди смотрят его команду и переносят в работу свое искаженное восприятие образа футбола Пепа (часто все равно выходит мощно). Тут же влияние будет прямым и личным.

В-третьих, мы наконец узнаем ответ на вечный вопрос: «А заработал бы футбол Гвардиолы в «Труа»/«Жироне»/«Палермо»?». Окей, ответ будет не прямым. У каждого клуба будет свой тренер, но процессы будет контролировать Пеп. При необходимости вмешается и поправит любого из них. У него будут уникальные полномочия, которые предполагают разделение ответственности за результаты.

Все это не так безумно, как кажется. У City Group уже сейчас есть намерение строить единую в плане стиля и селекции сеть клубов. Все тренерские назначения уже делаются с оглядкой на стиль. Кто лучший человек, чтобы контролировать эти процессы? Конечно, Пеп. Просто сейчас он для этой работы недоступен. Если это изменится, то следующие Компани, Хави и Артеты будут появляться еще чаще – и нести учение по миру после прохождения школы Пепа.

Из самого успешного тренера поколения Пеп превратится в основателя футбольной религии.

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Кажется, что Гвардиола уже исчерпал себя в «Ман Сити». Для каталонца здесь созданы максимально тепличные условия, но выходить из зоны комфорта порой необходимо.

Пеп из лиг топ-5 не работал только в Италии и Франции. И есть ощущение, что во Франции его может ждать большой вызов. Да, он мог бы возглавить «ПСЖ» и оказаться в еще более комфортных условиях, чем в «Сити»: низкая конкуренция в чемпионате позволит еще больше что-то проверять и тестировать – и тщательнее готовиться к Лиге чемпионов, о которой уже давно мечтают парижане.

Но гораздо круче, если бы Гвардиола возглавил «Марсель».

Во-первых, тут любят эксперименты: не зря здесь успел поработать (пусть и не сверхуспешно) Марсело Бьелса.

Во-вторых, владелец Фрэнк Маккорт инвестирует в клуб приличные деньги. Возможно, появление в «Марселе» топ-тренера спровоцирует его на более значительные вложения.

В-третьих, «Марсель» чем-то напоминает «Барселону» с точки зрения противостояния столице. Марсель – главный антагонист Парижа, а Прованс по духу недалеко ушел от Каталонии. А болельщики здесь еще более активные, чем в испанской провинции, и футбол здесь – огромная страсть (которую интегрировали даже в фильм «Такси»).

В-четвертых, Лига 1 очень сильно вырастет с появлением второго топ-клуба. Скоро она может остаться без трех гарантированных представителей в Лиге чемпионов, а появление второй силы может подстегнуть и остальных.

В-пятых, в Марселе просто красиво.

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Мой выбор команды для Пепа был невероятно простым. Гвардиола в моем понимании – очень системный человек. И добившись успеха с клубами в трех из четырех ведущих чемпионатов в Европе, он просто должен сделать это и в последнем из них – в итальянской Серии А.

Взяв Скудетто, он оформит, говоря теннисным языком, Карьерный Шлем – победы во всех четырех главных турнирах в своем виде спорта. В теннисе такое удавалось единицам (восьми мужчинам и десяти женщинам), а в футболе это будет совершенно уникальное достижение, которое задаст планку многим поколениям тренеров.

Да, были новости о том, что он вроде бы отказался от такой идеи в пользу работы с некой неназванной (и, вероятно, еще неопределенной) сборной. Но, во-первых, это говорит о том, что такая идея все-таки была. А во-вторых, что значит отказался? Кто видел этот отказ за подписью Пепа? Идея со сборной – просто отличная. Но кажется было бы красиво, если бы карьера великого тренера развивалась как компьютерная игра – с последовательным переходом с уровня на уровень, где победа на ЧМ стала бы финальным этапом. А Гвардиола любит, когда красиво.

Почему из всех клубов Серии А я выбрал для него «Ювентус»? Это тоже просто. Пеп – тренер для грандов. Все его предыдущие клубы были именно такими: мощными с почти неограниченными возможностями. И это не читерство. Претензии в стиле, а попробуй-ка ты выиграть АПЛ с «Лестером» как это сделал Раньери, потому что с «Ман Сити» любой дурак сможет, в случае с Пепом не имеют смысла.

Есть тренеры, чей главный скилл − собрать успешную команду из подручного материала. Это такие команды, которые разносят звездных соперников, но при этом их игроки не пользуются особым спросом на рынке. Потому что все знают, что игрок вне выстроенной тренером подобного типа системы довольно посредственный и не станет ни для кого усилением. Для того, чтобы создавать такие команды, нужен огромный талант особого свойства.

Но талант Гвардиолы – в другом. Это талант перфекциниста, который создает идеальный рисунок игры, при котором выдающиеся индивидуальности формируют слаженный оркестр. Когда никто не наступает на горло собственной любимой песне ради построения командных порядков, но при этом не возникает какофонии.

Для этого Гвардиоле и нужны футболисты высочайшего класса. Не затем, чтобы превосходить соперника один-в-один на конкретном участке поля за счет более высокого мастерства и техники. А для конструирования идеального футбола, каким его представляет сам Пеп.

И из всех итальянских клубов «Ювентус» с его традициями, по-прежнему большими возможностями и еще большими амбициями после нескольких неудачных сезонов подходит как нельзя лучше. Подошел бы и «Наполи», но есть ощущение, что Гвардиоле было бы непросто сработаться с Де Лаурентисом. А великого мастера ничто не должно отвлекать от творчества.

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Гвардиола прошел клубный футбол как минимум дважды – треблы с «Барсой» и «Сити» можно позиционировать именно так. С одной стороны, теперь уже можно закончить и спокойно уйти в «Барселону» на должность Йохана Кройффа: сидеть в руководстве, рассуждать о стиле и поддерживать Хави советами. Но если Пепу нужен новый вызов, то вот он.

«Брешия», в которой Гвардиола заканчивал карьеру футболиста (ту часть, которая была в Европе) только что вылетела в Серию С. Пеп вполне может купить клуб или попросить шейхов расширить City Group – и после этого каталонец будет рулить командой в собственное удовольствие.

Позвать в руководство друзей? Вперед! Пригласить футболистов, с которыми хотел поработать? Думаю, условные Давид Сильва и Фернандиньо даже в 40 лет порадуются возможности поиграть у Пепа еще разок. Никто не запретит Гвардиоле и самые бешеные эксперименты: 11 полузащитников на поле или вратарь в опорной зоне? Звучит как план на первую половину сезона!

А самое главное, что если Пеп добьется успехов с «Брешией» – и лет за 5 сделает из команды Серии С претендента на чемпионство в Серии А – то добьет последний аргумент хейтеров. Тот, который про «Гвардиола никогда бы не сделал чемпионом «Уфу» («Сток», «Амьен», «Герту» – подставить нужное)».

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Пеп Гвардиола – уникальный тренер, который построил три непобедимые машины. Я ни в коем случае не обесцениваю его громадную работу, но давайте признаем: что в «Барселоне», что в «Баварии», что в «Манчестер Сити» у него были крутые стартовые данные. И суперзвезды, и суперденьги, и супертрадиции, и суперинфраструктура, и суперстатус – короче, все супер-пупер.

Может, пришло время усложнить? Честно говоря, будет прямо больно, если Пеп пойдет тренировать сборную Испании. Это так по-пенсионерски, это так скучно, это вообще не имеет ничего к работе на дистанции, под которую заточен Гвардиола. В сборной Испании он просто обречен на провал, при этом все будет зависеть далеко не от него.

Поэтому если и усложнять, то выбирать хард-левел. Не существует большего клуба-мема, чем «Тоттенхэм». Клуб, над которым угорают даже в кино, просто лучший вызов для Гвардиолы.

Вы только представьте эту задачу. Выйти после чемпионства или даже победы в какой-нибудь Лиге Европы и сказать: «Ну что, друзья? Говном мы не были, а до вершин в итоге добрались».

Только представьте, какой кайф: приехать в Лондон, устроить там пепофутбол, превратить неудачников в чемпионов. Да о таком хочется мечтать!

Причем выглядит очень даже реально: у «Тоттенхэма» есть все, чтобы вгрызаться в борьбу за первое место и еврокубки.

Кроме Гвардиолы.

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Давайте представим лето 2025 года. Пепу – 54 года. Он построил две доминирующие команды. Выиграл все возможные титулы на клубном уровне. Повлиял на стиль игры во всем мире. Что дальше? Собрать титулы Италии и Франции, чтобы на полке сверкали драгоценные металлы всех топ-5 лиг? Красиво. Но не более того.

Гвардиола – двигатель прогресса, творец, инноватор. Уже точно не будет преувеличением сказать, что современные тренеры растут в его эпоху. Для Пепа запустить новую клубную гегемонию, просто на другой земле – это повторение давно прожитого и достигнутого. Нужно мыслить масштабнее.

Настоящий вызов – это уход из клубного футбола в футбол сборных. Он нуждается в эволюционном толчке – и кто еще, если не величайший мыслитель нашего времени, потянет эту задачу? «Мне бы хотелось быть тренером-иностранцем в какой-то национальной сборной. Хочется быть вовлеченным в футбол каждые три дня, но обрести больше спокойствия, больше играть в гольф… Ведь сейчас у меня нет времени на гольф», – говорил Пеп еще пять лет назад.

В 2021 году Гвардиола конкретизировал направление: «Следующим шагом [после «Сити»] будет сборная. Мне бы хотелось поработать на Кубке Америки».

Ну а тут все очевидно: Бразилия. Самая титулованная сборная в истории чемпионатов мира. Самая влюбленная в футбол страна мира. Самая футбольно творческая страна мира. И так далее. Бразилия, при всем богатстве эпитетов, не брала ЧМ с 2002 года. До кубка уже добралась ее принципиальная соперница (Аргентина) – а Бразилия зависла в спячке. Ей нужна перезагрузка.

И минутка романтики. Бразилия – богатая, но закрытая футбольная империя. Она тысячами экспортирует таланты, а взамен от Европы не получает ничего. Ну, кроме денег, которые сгорают и не возносят Бразилию.

Бразилию на дистанции никогда не тренировали иностранцы.

• Был уругваец Платеро в 1925-м – 6 матчей; Бразилия стала 2-й в Кубке Америки.

• Португалец Жорека – 2 матча с Уругваем в 1944-м.

• Аргентинец Нуньес – 1 матч, фактически тренировал «Палмейрас», который представлял сборную Бразилии по случаю открытия стадиона «Минейран».

Приезд Гвардиолы перевернет сознание Бразилии. Даст импульс, которого не хватало для развития.

А сам Пеп в случае успеха станет величайшим тренером в истории игры.

Павел Тихонов предлагает никуда не уходить

У вас любимая работа, отличные условия, босс-единомышленник. Как бросить это? Включить ютуб и насмотреться духоподъемных видео от лайф-коучей: «ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬСЯ, ВЫЙДИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА». Но Пеп сам себе лайф-коуч с нестандартной философией (чего стоит цитата «счастье переоценено»), и он умеет выходить из зоны комфорта, не выходя из зоны комфорта. У тебя форвард-зверюга, который забил 26 к февралю? А давайте придумаем ему новую роль (Холанд весной стал играть глубже). У тебя лучший крайний защитник современного типа? Пусть едет в «Баварию», а мы будем играть в пять центральных! Бернарду освоил все позиции в атаке и полузащите? А пусть сыграет левого защитника! Новости о возможном отъезде Уокера, Лапорта, Мареза, Гюндогана и Бернарду – та же история.

Пеп слишком любит футбол, чтобы жить только трофеями. Собрать один состав, поставить его на рельсы и собирать победы – это не для него. Пепу нужны интересные задачи, которые он придумывает себе сам и с удовольствием берется за решения. Почему это нельзя делать в другом клубе? Потому что в Европе минимум топ-клубов, где решать задачи можно с удовольствием, не отвлекаясь на потусторонние факторы.

Именно поэтому как минимум на ближайший сезон Пеп и «Сити» – идеальный союз. Изменится ли что-нибудь за год? Может быть. А может быть, и нет.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Ross Kinnaird, Grazia Neri/ALLSPORT; globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples, Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Gao Jing/XinHua, Revierfoto/Keystone Press Agency