18 комментариев

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Беллингем – в «Реале». Платят больше 100 млн, бьют трансферные рекорды

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«Боруссия» объявила.

Первая неделя лета еще даже не закончилась, а одна из главных трансферных саг уже закрыта: Джуд Беллингем переходит в мадридский «Реал». Дортмундская «Боруссия» все подтвердила.

И обозначила сумму: 103 млн евро – фиксированная часть, бонусы – до 30% от фикса. То есть суммарно в Дортмунде могут получить около 134 млн евро. «Боруссия» добавляет, что бонусы зависят от командных успехов «Реала» и личных достижений Джуда в новой команде в ближайшие шесть лет. 

Испанское издание Marca сообщает: «Мадрид» планирует представить англичанина в начале следующей недели. Но сама сделка уже закрыта – осталось только пройти медосмотр.

Гонки за Джудом не получилось: кто-то из претендентов вышел, кого-то отверг сам Беллингем

Ожидалось, что за Джуда летом развернется настоящая гонка. Претендентов вроде бы было много, но в итоге все логично пришло к «Реалу».

«Ливерпуль» вышел из торгов еще в апреле. Клуб решил, что полузащите нужна капитальная перестройка: Юрген Клопп планирует подписать двух-трех новичков в эту линию. «Ливерпуль» остался без Лиги чемпионов, в таких условиях решили, что выкладывать около 130 млн за одного игрока (пусть даже и такого талантливого) – не самое разумное.

«Ман Юнайтед» был заинтересован, Эрик тен Хаг хотел видеть Беллингема в команде. Но сейчас «МЮ» в процессе продажи – предполагается, что это помешало переговорам о такой крупной покупке.

«Ман Сити»«Челси» и «ПСЖ» проявляли внимание, но оказались не очень-то интересны самому игроку. Немецкий журналист Патрик Бергер сообщил, что Беллингем называет эти клубы «пластмассовыми» – покупающими успех.

Собственно, сам Джуд пару лет назад косвенно подтвердил такой подход к выбору команды:

«Люди вкидывают большие деньги и все такое, но я не готов падать ради команды, в которую я не влюблен искренне. В Дортмунде у меня сильная связь с местными жителями», – признавался полузащитник.

Судя по всему, даже появление в «Сити» друга Эрлинга Холанда не переубедило Джуда.

Так в гонке остался один «Реал», который даже выбил скидку. В апреле речь шла о стартовой сумме в 115 млн фунтов и бонусах, мадрдицы сбили цену ниже 90 млн в английской валюте.

Джуд – второй по стоимости трансфер «Реала». С бонусами может стать и первым

Финансовая сторона вопроса: Беллингем побил несколько трансферных рекордов.

• Джуд на втором месте топа самых дорогих покупок в истории «Реала». Вышел только Эден Азар, но с учетом бонусов Джуд может обойти бельгийца.

И да, получается, что один Беллингем стоит больше, чем Бекхэм, Оуэн и даже Джонатан Вудгейт вместе взятые (со всеми оговорками про другие времена и инфляцию).

• Джуд ворвался в топ-15 самых дорогих трансферов в истории футбола. Сейчас Беллингем – 13-й, при полных бонусах сможет подпрыгнуть даже на пятое, в район Фелипе Коутиньо.

• Среди игроков моложе 20 лет Джуд – четвертый, подняться выше третьего шансов нет. Можно обойти Жоау Феликса (127 млн), но вот до Усмана Дембеле (140 млн) уже не добраться. Мбаппе со своими 180 млн вообще недосягаем.

• В рейтинге самых дорогих трансферов англичан Беллингем идет на втором месте – сразу за Джеком Грилишем (117,5 млн). Но, опять же, с учетом бонусов может обойти и его.

Кстати, в 1979-м вторым самым дорогим трансфером «Реала» на тот момент стал 23-летний английский вингер «Вест Бромвича» Лори Каннингем. За него заплатили сумму, эквивалентную 1,17 млн евро в пересчете на нынешние деньги. В составе «Реала» Каннингем выиграл Ла Лигу и пару кубков Испании (в том числе в том самом финале против «Кастильи»).

***

Беллингем – часть плана «Реала» по обновлению полузащиты. Судя по свежим инсайдам, Лука Модрич и Тони Кроос остаются максимум на год, пока новое поколение растет и набирается опыта.

Помогать Джуду в «Реале», вероятно, будет Харри Кейн. Нападающий «Тоттенхэма» – главный кандидат на замену Кариму Бензема. Судя по сообщениям в испанской прессе, переговорщик королевского клуба Джуни Калафат уже в Лондоне активно ведет переговоры с капитаном сборной Англии.

Похоже, что подписание Джуда – один из первых летних шагов.

10 главных трансферов «Боруссии»: как продавали Беллингема, Санчо, Холанда и других суперзвезд

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer, Michael Regan / Staff, Matthias Hangst / Staff

18 комментариев

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Андрей Хенто
Шикарный трансфер, теперь полузащита Мадрида выглядит еще более монструозно.
+14
0
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xDe xDe
Не стал бы обращать особого внимания на топ-2 по сумме трансфера. На нынешнем рынке 100 млн (и вероятные плюшки за кол-во матчей, взятую ЛЧ, золотой мячик и т.п.) за игрока уровня Беллингема, тем более, молодого - более чем адекватный ценник. Зато с новыми трансферами каждый год приходится заново удивляться, каким же безумием были выплаченные 77 млн за Зизу в 2001 (!) году :)
+11
0
+11
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BaldFraud
Трансфер Зидана за такие деньги в 2001 выглядят очень впечатляюще.
+3
0
+3
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ZA.RMA
Ответ Геннадий Чеботарев
это по подбору игроков,но ее выстроить ещё надо. молодые игроки очень талантливые но это не Модрич,Кроос,Каземиро,они другие и 4-3-3 не для них. а анчелоти не играет по другому. вот и делай вывод, что и как.
8-10 лет назад - Модрич/Кроос/Каземиро тоже были просто талантливыми игроками и их тоже нужно было выстраивать и адаптировать друг к другу.
+4
-1
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Брулин
Отличный трансфер, вот и замена Модричу, теперь нужно Кейна подписывать!
+2
0
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дамьен
Полузащита укомплектована более чем. Еще напа надо и пз, учитывая, что пришли Фран и Диаз.
+2
0
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xDe xDe
Ответ Геннадий Чеботарев
это по подбору игроков,но ее выстроить ещё надо. молодые игроки очень талантливые но это не Модрич,Кроос,Каземиро,они другие и 4-3-3 не для них. а анчелоти не играет по другому. вот и делай вывод, что и как.
Какой вывод делать - зря купили? :)
Обновление полузащиты было необходимо, а схема (как и сам Карло, который будет на тренерском мостике не вечно) - дело решаемое. Вдобавок, кто знает, может случиться и смена позиции буквально у любого игрока. Скажем, упомянутые тобой Кроос и Модрич тоже изначально играли ярко выраженных ЦАПов. И если Крооса спускали ближе к центру ещё в Баварии, то Модрич в Мадриде "переделался" полностью.
+2
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Right Authoritarianism
удачи на новом месте!
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Александр Ganzhin
Вот и вырисовывается новый молодой костяк ,на котором ближайшие 5-7 лет команда будет строиться. Как и в прошлом созыве , фундаментом этого станет полузащита . Повторить успех золотой троицы будет крайне сложно ,но приблизиться к ним вполне возможно. Если игра в центре строилась на игровом IQ, взаимопонимании и интеллекте ,то шас скорее всего будут брать за счет мощи, скорости и интенсивности. Какой стиль лучше ,это дело вкусовщины .
Надеюсь за этот год Лука и Тони максимально прокачают Беллингема , задатки у него невероятные .
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xDe xDe
Ответ Bazilic
Разве Модрич и Кросс были просто талантливыми игроками? Кросс переходил в статусе основного игрока одного из лучших клубов мира и сильнейшей сборной тех лет Модрич же был основным в ТТХ, да и не 19 лет ему было
Само собой, их обоих нужно было интегрировать в команду, кем бы они ни были. Вспомни, Модрича, как выше уже написали, назвали худшим трансфером года. Что было дальше, знаем.
+1
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Bolvan
Ответ Андрей Хенто
Шикарный трансфер, теперь полузащита Мадрида выглядит еще более монструозно.
Согласен офигенный трансфер!самое удивительное то что в 2000-х Реал уже тогда платил 70+за Зидана и 60 за Фигу
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ZA.RMA
Ответ Bazilic
Разве Модрич и Кросс были просто талантливыми игроками? Кросс переходил в статусе основного игрока одного из лучших клубов мира и сильнейшей сборной тех лет Модрич же был основным в ТТХ, да и не 19 лет ему было
Модрич был основным в ТТХ, а после перехода в Реал был признан худшим трансфером ЛЛ.

Кроос был в качестве звезды уже в Реале, безусловно

Но это не меняет того, что они поменяли команду и им нужно было заново адоптироваться и подстраиваться
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xDe xDe
Ответ Александр Ganzhin
Вот и вырисовывается новый молодой костяк ,на котором ближайшие 5-7 лет команда будет строиться. Как и в прошлом созыве , фундаментом этого станет полузащита . Повторить успех золотой троицы будет крайне сложно ,но приблизиться к ним вполне возможно. Если игра в центре строилась на игровом IQ, взаимопонимании и интеллекте ,то шас скорее всего будут брать за счет мощи, скорости и интенсивности. Какой стиль лучше ,это дело вкусовщины . Надеюсь за этот год Лука и Тони максимально прокачают Беллингема , задатки у него невероятные .
А почему бы не повторить, или даже не превзойти. Золотая троица тоже не с облаков свалилась, автоматически найдя идеальное взаимодействие. Это вопрос командной и тренерской работы, сыгранность, компенсация недостатков друг друга, взаимозаменяемость. На данный момент предугадать, что в итоге выйдет из наших юнцов, пока нереально. Но да, соглашусь в том, что прямо вот то же самого не будет, ибо все четверо (Чуамени, Вальверде, Камавинга, Беллингем) функционально другие футболисты и на Тони-Луку-Каземиро не похожи. Зато времени у них куча, самому старшему 24 всего.
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Bazilic
Ответ ZA.RMA
8-10 лет назад - Модрич/Кроос/Каземиро тоже были просто талантливыми игроками и их тоже нужно было выстраивать и адаптировать друг к другу.
Разве Модрич и Кросс были просто талантливыми игроками?
Кросс переходил в статусе основного игрока одного из лучших клубов мира и сильнейшей сборной тех лет
Модрич же был основным в ТТХ, да и не 19 лет ему было
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ Андрей Хенто
Шикарный трансфер, теперь полузащита Мадрида выглядит еще более монструозно.
это по подбору игроков,но ее выстроить ещё надо. молодые игроки очень талантливые но это не Модрич,Кроос,Каземиро,они другие и 4-3-3 не для них. а анчелоти не играет по другому. вот и делай вывод, что и как.
+1
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Igor Ivanov
А что там у нас с Асенсио в итоге? Тоже 100% уходит?
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almaz___________________
Давайте теперь Дэвиса купим
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Дмитрий Грачев
Он стоит от силы половину. ЧМ провален,в решающих матчах невысокий КПД,не видно лидерских качеств.Для Реала маркетинговая сделка,футболки продавать в Англии,в плане футбольных перспектив для мадридцев...-второй Лука Йович.
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