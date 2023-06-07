18 комментариев

«Боруссия» объявила.

Первая неделя лета еще даже не закончилась, а одна из главных трансферных саг уже закрыта: Джуд Беллингем переходит в мадридский «Реал». Дортмундская «Боруссия» все подтвердила.

И обозначила сумму: 103 млн евро – фиксированная часть, бонусы – до 30% от фикса. То есть суммарно в Дортмунде могут получить около 134 млн евро. «Боруссия» добавляет, что бонусы зависят от командных успехов «Реала» и личных достижений Джуда в новой команде в ближайшие шесть лет.

Испанское издание Marca сообщает: «Мадрид» планирует представить англичанина в начале следующей недели. Но сама сделка уже закрыта – осталось только пройти медосмотр.

Гонки за Джудом не получилось: кто-то из претендентов вышел, кого-то отверг сам Беллингем

Ожидалось, что за Джуда летом развернется настоящая гонка. Претендентов вроде бы было много, но в итоге все логично пришло к «Реалу».

«Ливерпуль» вышел из торгов еще в апреле. Клуб решил, что полузащите нужна капитальная перестройка: Юрген Клопп планирует подписать двух-трех новичков в эту линию. «Ливерпуль» остался без Лиги чемпионов, в таких условиях решили, что выкладывать около 130 млн за одного игрока (пусть даже и такого талантливого) – не самое разумное.

«Ман Юнайтед» был заинтересован, Эрик тен Хаг хотел видеть Беллингема в команде. Но сейчас «МЮ» в процессе продажи – предполагается, что это помешало переговорам о такой крупной покупке.

«Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» проявляли внимание, но оказались не очень-то интересны самому игроку. Немецкий журналист Патрик Бергер сообщил, что Беллингем называет эти клубы «пластмассовыми» – покупающими успех.

Собственно, сам Джуд пару лет назад косвенно подтвердил такой подход к выбору команды:

«Люди вкидывают большие деньги и все такое, но я не готов падать ради команды, в которую я не влюблен искренне. В Дортмунде у меня сильная связь с местными жителями», – признавался полузащитник.

Судя по всему, даже появление в «Сити» друга Эрлинга Холанда не переубедило Джуда.

Так в гонке остался один «Реал», который даже выбил скидку. В апреле речь шла о стартовой сумме в 115 млн фунтов и бонусах, мадрдицы сбили цену ниже 90 млн в английской валюте.

Джуд – второй по стоимости трансфер «Реала». С бонусами может стать и первым

Финансовая сторона вопроса: Беллингем побил несколько трансферных рекордов.

• Джуд на втором месте топа самых дорогих покупок в истории «Реала». Вышел только Эден Азар, но с учетом бонусов Джуд может обойти бельгийца.

И да, получается, что один Беллингем стоит больше, чем Бекхэм, Оуэн и даже Джонатан Вудгейт вместе взятые (со всеми оговорками про другие времена и инфляцию).

• Джуд ворвался в топ-15 самых дорогих трансферов в истории футбола. Сейчас Беллингем – 13-й, при полных бонусах сможет подпрыгнуть даже на пятое, в район Фелипе Коутиньо.

• Среди игроков моложе 20 лет Джуд – четвертый, подняться выше третьего шансов нет. Можно обойти Жоау Феликса (127 млн), но вот до Усмана Дембеле (140 млн) уже не добраться. Мбаппе со своими 180 млн вообще недосягаем.

• В рейтинге самых дорогих трансферов англичан Беллингем идет на втором месте – сразу за Джеком Грилишем (117,5 млн). Но, опять же, с учетом бонусов может обойти и его.

Кстати, в 1979-м вторым самым дорогим трансфером «Реала» на тот момент стал 23-летний английский вингер «Вест Бромвича» Лори Каннингем. За него заплатили сумму, эквивалентную 1,17 млн евро в пересчете на нынешние деньги. В составе «Реала» Каннингем выиграл Ла Лигу и пару кубков Испании (в том числе в том самом финале против «Кастильи»).

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Беллингем – часть плана «Реала» по обновлению полузащиты. Судя по свежим инсайдам, Лука Модрич и Тони Кроос остаются максимум на год, пока новое поколение растет и набирается опыта.

Помогать Джуду в «Реале», вероятно, будет Харри Кейн. Нападающий «Тоттенхэма» – главный кандидат на замену Кариму Бензема. Судя по сообщениям в испанской прессе, переговорщик королевского клуба Джуни Калафат уже в Лондоне активно ведет переговоры с капитаном сборной Англии.

Похоже, что подписание Джуда – один из первых летних шагов.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer, Michael Regan / Staff, Matthias Hangst / Staff