Фиксируем.

В топ-5 лиг Европы сезон-2022/23 официально завершился! Пора зафиксировать итоги.

Кто стал чемпионом, кто в еврокубках, кто вылетел из элитных дивизионов, кто поднялся?

Англия

«Ман Сити» снова стал чемпионом страны – в третий раз подряд, в седьмой раз в истории АПЛ, больше только у «Ман Юнайтед» (13).

Хотя «Арсенал» в общей сложности лидировал 248 дней – еще никогда команда, так долго державшаяся в лидерах, в итоге не брала АПЛ. Подвел кризис на решающем отрезке, а вот команда Пепа Гвардиолы победила в 12 матчах подряд.

И «Сити» сиял не только на командном уровне. Эрлинг Холанд наколотил 36 голов – лучший результат по мячам за один сезон в истории АПЛ. И лучший бомбардир всех топ-5 лиг в этом сезоне, за ним расположились Харри Кейн (30 голов) и Килиан Мбаппе (29 голов).

Помимо «Ман Сити» и «Арсенала» в Лигу чемпионов попали «Ман Юнайтед» и «Ньюкасл». «Ньюкасл» сыграет в ЛЧ впервые за 21 год, «МЮ» – с 2021-го. В Лигу Европы вышли «Ливерпуль» и «Брайтон», «Астон Вилла» – в ЛК. Распространит ли Унаи Эмери магию на третий еврокубок?

«Саутгемптон», «Лидс» и «Лестер» вылетели в АПЛ, причем последние две команды – лишь в заключительном туре. До последнего боролись за спасение с «Эвертоном», который уже второй год кое-как отбивается от вылета.

С чемпионства «Лестера» в АПЛ прошло всего семь лет – а теперь команда вылетает в Чемпионшип. Эмоции от той победы – навсегда.

Из Чемпионшипа прибудут «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и победитель плей-офф «Лутон», который проведет первый сезон в АПЛ в истории.

Испания

В Испании чемпион определился еще за несколько туров до конца – титул взяла «Барселона», не побеждавшая в лиге с сезона-2018/19.

«Реал» и «Атлетико» до последних туров вели условную борьбу за второе место. В зоне Лиги чемпионов к мадридским клубам присоединился «Сосьедад» (впервые с сезона-2013/14), а «Севилья» попала в турнир благодаря победе в ЛЕ-2022/23 – уже звучит как штамп, да?

«Бетис» и «Вильярреал» напрямую попали в групповой этап Лиги Европы, а «Осасуна» сенсационно вышла в Лигу конференций – памплонцы сыграют в еврокубках впервые с сезона-2006/07, тогда они добрались до полуфинала Кубка УЕФА. Пробились в Европу даже без победы в финале Кубка Испании против «Реала».

«Вальядолид», «Эспаньол» и «Эльче» – на выход. До последнего тура на вылет претендовали аж шесть команд, и если «Эспаньол» и «Эльче» подходили к последнему туру уже вылетевшими, то «Вальядолид» еще боролся за спасение.

Еще за несколько минут до финальных свистков в зоне вылета шла «Альмерия», уступавшая «Эспаньолу», но команда в концовке матча вырвала ничью благодаря голу с пенальти, и внизу оказался уже «Вальядолид». Клуб Роналдо возвращается в Сегунду лишь год спустя после повышения.

На смену этим трем командам из Сегунды придут «Гранада» и «Лас-Пальмас». Плей-офф из четырех команд, где определится третья команда на подъем, еще не начался.

Один из участников плей-офф – «Альбасете». Команда только год назад вернулся во второй испанский дивизион: если с наскока еще и выйдет в Примеру, это будет мощнейшее преображение всего за два сезона.

Италия

Чемпионство «Наполи» – главная неожиданность сезона в Италии. Впервые за 33 команда Неаполь торжествует в Серии А!

От Италии в ЛЧ-2023/24 примут участие «Наполи», «Лацио», «Интер» и «Милан», а «Аталанта» и «Рома» сыграют в ЛЕ. «Юве» наткнулся на -10 очков и улетел в квалификацию ЛК – без санкций команда финишировала бы в лигочемпионском топ-4.

Самый эмоциональный момент концовки сезона – прощание с Златаном Ибрагимовичем. Легендарный швед все-таки заканчивает – после финального матча с «Вероной» (3:1) «Милан» организовал грандиозную церемонию прощания с Ибрагимовичем перед 70 тысячами фанатов – Златан даже прослезился.

В Серию Б точно спускаются «Сампдория» и «Кремонезе», а с третьей путевкой сложилась удивительная ситуация – «Верона» и «Специя» закончили с равенством по очкам и из-за изменения регламента летом 2022-го вместо анализа дополнительных показателей пройдет специальный матч, в котором определится третья вылетающая команда.

Последний матч плей-офф за выживание был в 2005-м, но состоял из двух игр. Там сошлись «Болонья» и «Парма»: «Болонья» победила в первой игре (1:0), но «Парма» увереннее победила во второй (2:0) и выжила в Серии А. С тех пор условия для такого матча усложнили (нужны не только одинаковые очки, но и личные встречи, и разница мячей) – теперь все снова упростили только для равенства очков.

Из Серии Б поднимаются «Фрозиноне» и «Дженоа», еще одна команда выйдет через плей-офф. В финале встретятся «Бари» и «Кальяри» – матчи пройдут 8 и 11 июня.

Германия

Самая драматичная чемпионская гонка в топ-лигах, но все закончилось 11-м чемпионством «Баварии» подряд.

«Дортмунд» лидировал перед последним туром. Для чемпионства хватало лишь обыграть дома «Майнц». Ничья или поражение при победе «Баварии» в параллельном матче с «Кельном» – и тогда «Бавария» опять чемпион. «Боруссия» летела «Майнцу» 0:2 уже в первом тайме, в итоге отыгралась (2:2), но нужна-то победа! Хотя «Бавария» и так могла подарить титул «Боруссии»: ведя 1:0, команда Тухеля пропустила на 81-й минуте. Если бы не победный гол Джамала Мусиалы на 89-й, «Дортмунд» стал бы чемпионом, даже если бы проиграл «Майнцу».

Вместе с двумя грандами в Лигу чемпионов вышли «Лейпциг» и «Унион» – берлинская команда сыграет в турнире впервые в истории, это уже третье попадание в еврокубки подряд. «Фрайбург» уступил им борьбу за место в ЛЧ.

Любопытное расположение команд дальше. «Вольфсбург» в последнем туре проиграл уже вылетевшей «Герте» и лишил себя шансов на еврокубки. «Байер» закончил 6-м (ЛЕ), «Айнтрахт» – 7-м (ЛК). Если бы «Айнтрахт» выиграл Кубок Германии, то обменялись бы с «Байером» путевками в еврокубки. Но Кубок Германии выиграл «Лейпциг», из-за чего «Байер» Хаби Алонсо отправился именно в ЛЕ, а не в ЛК.

«Герта» и «Шальке» вылетели во вторую Бундеслигу, а судьба «Штутгарта» решится в стыках с «Гамбургом». Правда, пока все складывается в пользу команды из Бундеслиги: победа 3:0 в первом матче. «Шальке» продержался в элите лишь год, а «Герта» барахлит играла не первый сезон: в последние три года берлинский клуб трижды оказывался на грани вылета. В 2021-м «Герта» финишировала в двух очках от стыков, в 2022-м туда все-таки залетела, но победила «Гамбург» (общий счет 2:1), в 2023-м вылетела напрямую.

Из второго дивизиона наверх железно поднимаются «Хайденхайм» (впервые в истории клуба!) и «Дармштадт».

Франция

«ПСЖ» забрал чемпионство, опередив «Ланс» со второго места лишь на одно очко. Главный тренер Кристоф Гальтье выиграл Лигу 1 во второй раз за три года – в 2021-м сделал это с «Лиллем», теперь с «ПСЖ».

«Ланс» красиво отметил серебро. Причем команда набрала аж 84 очка – лишь однажды в XXI веке вторая команда чемпионата набирала так много. Это был «ПСЖ»-2016/17 (87 очков), чемпионом был «Монако» (95 очков) с Килианом Мбаппе в составе.

«Марсель» с третьего места вышел в квалификацию ЛЧ, «Ренн» сыграет в группе ЛЕ, а «Лилль» едет в квалификацию ЛК. «Тулуза» с 13-го места тоже в еврокубках – попала в ЛЕ благодаря победе в Кубке Франции, разгромив «Нант» (5:1).

А вот «Монако» нет в еврокубках: 6-е место, хотя не так давно боролись еще за 2-ю позицию. Команда провалила финиш: 5 поражений в последних 7 турах.

«Осер», «Аяччо», «Труа» и «Анжер» вылетели из Лиги 1, а «Нант» спасся в последний момент благодаря победе как раз над «Анжером» (1:0). Фанаты снова вылетели на поле – верная традиция.

Из Лиги 2 в вышку приходят «Гавр» и, вероятно, «Метц». До последнего на повышение претендовал и «Бордо», но команде могут присудить техническое поражение за выходку фаната «Бордо» – он появился на поле в матче «Бордо» – «Родез» и ударил игрока соперников. «Бордо» нужна была разгромная победа, чтобы превзойти «Метц». Матч остановили, итоговый вердикт вынесут в следующий понедельник.

Не удивляйтесь, что во Франции вылетают четыре команды, а поднимаются всего две: дело в реформе Лиги 1 – количество клубов сокращается до 18, отсюда и разница в количестве уходящих/приходящих команд.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, David Ramos / Staff