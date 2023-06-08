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«Ман Сити» – «Интер»: Пеп идет за треблом, Симоне Индзаги – за сенсацией

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Онлайн перед субботним финалом.

Привет! Мы в парочке дней от главного матча евросезона: «Манчестер Сити» – «Интер» в финале Лиги чемпионов. Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка, 22:00 субботы. 

В этот онлайн мы собираем все важное, интересное и забавное перед матчем. Пеп выдал что-то яркое? Мы обязательно это заметим. Итальянские медиа разузнали намерения «Интера»? Здесь это будет.

75% – вероятность победы «Сити»

Популярная аналитическая модель FiveThirtyEight видит английский клуб яяявным фаворитом финала – 75%. У «Интера» соответственно – 25%.

Онлайн (обновляется автоматически)

 

Мяч финала ЛЧ-2023

По хорошей традиции дизайн перекликается с историей города-хозяина финала. Например, тут оттенки синего и оранжевого по контуру звезд отражают Европу и Азию – два континента, пересекающихся в Стамбуле.

Здесь мяч в антураже местного Гранд-базара – одного из крупнейших крытых рынков в мире.

Немного статистики, которую мы забудем уже в воскресенье

«Ман Сити» vs «Интер» – 26-я комбинация команд в финале в эпоху Лиги чемпионов.

Для двух клубов это второе появление в финале: «Сити» был недавно (2021 год), легендарный «Интер» Моуринью – в 2010-м.

«Боюсь воров и убийц, а не парней своего возраста». Яркая цитата Бастони

Защитник «Интера» Алессандро Бастони порадовал медиа броским высказыванием под заголовки.

«Боюсь воров и убийц. Но не парней своего возраста [игроков «Сити»].

«Манчестер Сити» – это не только Эрлинг Холанд. В их составе есть много футболистов, которые могут доставить нам неприятности.

Я смотрел видео, как против него играл Рюдигер. Постараемся взять пример».

Финал наконец-то доехал до Стамбула. А ведь планировали еще в 2020-м

У финала ЛЧ в Стамбуле трудная история. Город должен был принять главный матч в 2020-м, но из-за пришествия в наши жизни ковида случился перенос – первый из трех подряд. Вместо Стамбула «Бавария» и «ПСЖ» сыграли в Порту.

• Из-за пандемии финалы сдвинули на год, поэтому стамбульский ждали в 2021-м. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки в Турции англичанам требовалось бы пройти обязательный карантин после возвращения домой (Турция у Великобритании находилась в красном списке). Футбольная ассоциация Англии решила вопрос с УЕФА: «Манчестер Сити» и «Челси» разыграли трофей на «Драгау» в Порту.

• В 2022-м принять финал ЛЧ готовился Санкт-Петербург, но матч достался Парижу – и «Реал» победил «Ливерпуль».

Наконец мы в 2023-м – и матчу уже ни что не помешает. Хотя опасения были – совсем недавно в Турции прошли непростые президентские выборы.

Вы только посмотрите, кто объявился на тренировке «Сити» ❤️

«Ман Сити» и «Интер» еще не играли. Ни разу!

Да, первая официальная встреча – и сразу в финале ЛЧ.

Да-да, до восхождения и начала доминирования в Англии у «Сити» было не так много шансов пересечься с «Интером». Но все же: нас ждет что-то новенькое.

А хотите красивую параллель? Чтобы команды впервые сыграли именно в финале ЛЧ – такое всего во второй раз в истории.

Первый был... в 2005-м. И тоже в Стамбуле! Ох, что тогда устроили «Ливерпуль» и «Милан».

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