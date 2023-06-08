Мяч финала ЛЧ-2023

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«Ман Сити» – «Интер»: Пеп идет за треблом, Симоне Индзаги – за сенсацией
Онлайн перед субботним финалом.
Привет! Мы в парочке дней от главного матча евросезона: «Манчестер Сити» – «Интер» в финале Лиги чемпионов. Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка, 22:00 субботы.
В этот онлайн мы собираем все важное, интересное и забавное перед матчем. Пеп выдал что-то яркое? Мы обязательно это заметим. Итальянские медиа разузнали намерения «Интера»? Здесь это будет.
75% – вероятность победы «Сити»
Популярная аналитическая модель FiveThirtyEight видит английский клуб яяявным фаворитом финала – 75%. У «Интера» соответственно – 25%.
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