Мяч финала ЛЧ-2023

У финала ЛЧ в Стамбуле трудная история. Город должен был принять главный матч в 2020-м, но из-за пришествия в наши жизни ковида случился перенос – первый из трех подряд. Вместо Стамбула «Бавария» и «ПСЖ» сыграли в Порту.

• Из-за пандемии финалы сдвинули на год, поэтому стамбульский ждали в 2021-м. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки в Турции англичанам требовалось бы пройти обязательный карантин после возвращения домой (Турция у Великобритании находилась в красном списке). Футбольная ассоциация Англии решила вопрос с УЕФА: «Манчестер Сити» и «Челси» разыграли трофей на «Драгау» в Порту.

• В 2022-м принять финал ЛЧ готовился Санкт-Петербург, но матч достался Парижу – и «Реал» победил «Ливерпуль».

Наконец мы в 2023-м – и матчу уже ни что не помешает. Хотя опасения были – совсем недавно в Турции прошли непростые президентские выборы.