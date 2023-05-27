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«Бавария» чемпион 11-й сезон подряд! Сумасшедшая серия 🔥

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И да, она продлилась.

«Бавария» – чемпион Германии 11-й раз подряд! Благодаря безумной развязке в последнем туре: «Боруссия», которой было достаточно домашней победы над «Майнцем», сыграла 2:2, а «Бавария» в гостях победила «Кельн» – 2:1. 

Бундеслига – единственная лига, где за последние 10 лет был всего один чемпион. В Испании и Франции выигрывали по 3 клуба, в других странах – по 4.

* «ПСЖ»-2023 для оформления титула достаточно набрать 1 очко за два тура

• Во всех чемпионатах выделяется доминирующая сила – клуб, который побеждал чаще остальных на этом отрезке. В Англии «Ман Сити» взял 6 титулов из 10, в Испании 5 из 10 у «Барселоны», в Италии 7 из 10 у «Ювентуса», во Франции 8 из 10 у «ПСЖ», в России – 6 из 10 у «Зенита». В Германии – 10 из 10 у «Баварии»!

• «Бавария» – лидер по серии чемпионств среди топ-5 лиг. 10 лет подряд никто не выигрывал титул, кроме мюнхенцев – только берлинское «Динамо» в 80-х. Это был чемпионат ГДР, но мы все же решили включить его в список.

• Удивляет, что мощный «ПСЖ» не может выдать приличную серию – порой финансовый доминатор Франции отдает титул. Пару лет назад чемпионом стал «Лилль», за четыре года до этого – «Монако». Парижане пока не могут повторить даже достижение заклятых врагов из «Марселя» (5 титулов), а до серии «Лиона» (7 титулов) совсем далеко.

• Заметно отсутствие английских клубов – дело в том, что здесь самая длинная серия насчитывает всего три титула. И их делят сразу пять команд: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и... «Хаддерсфилд». Не ждали?

• Впрочем, «Бавария» все еще не европейский рекордсмен – самые длинные серии у гибралтарского «Линкольна» и латвийского «Сконто» (по 14 титулов). По 13 было у БАТЭ и «Русенборга».

Фото: Gettyimages.ru/Handout/ Matthias Hangst

128 комментариев

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белошип
Боруссия какое же ты позорище 🤦‍♂
+177
-4
+173
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SpilightTwarkle
Бавария наверное сделала все возможное, чтобы не взять титул, но Боруссия была не промах и обыграла мюнхенцев в поддавки.
+143
-2
+141
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VuNePonimaete
Боруссия главный претендент на лучший обсер в истории футбола, было ли что-то более эпичным?
+107
-6
+101
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Ихарь Окенфэйлов
Потрясающе! Не хотел бы я сегодня быть фанатом Боруссии. Казалось бы, всего лишь нужно обыграть у себя дома, лишённого турнирной мотивации середняка. Люди пришли на стадион, увидеть как любимая команда наконец станет чемпионом. Вместо этого они смотрели как Боруссия выходит на поле, и не утруждая себя такой мелочью как снятие штанов, обильно ходит под себя.
Фанатам Баварии, мои поздравления конечно.
+86
0
+86
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Акира_1
Ответ Издательство “Trust Me, Bro”
Жаль Боруссию
Что жаль? Столько шансов взять титул было, но они его все равно слили. Сами виноваты.
+43
-2
+41
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pumpking
Все просто
Просто в Баварии играет Коман, человек, который становился чемпионом во всех сезонах во всех странах своей профессиональной карьеры
+35
0
+35
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Rad0
Мне кажется, на этой оптимистичной ноте Бундеслигу можно официально закрывать
+39
-4
+35
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Frize Jp Temper
Как же жалко Ройса
+30
-7
+23
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sbvinn
Ответ Frize Jp Temper
Как же жалко Ройса
Чего жалко-то? Он отлично символизирует всю бесхребетность и плюшевость этой команды.
+18
-1
+17
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Metalloid
Чтож, в битве неудачников Боруссия уверенно победила. Бавария пыталась им помочь, но нет, там нашёлся хребет. Вроде и обидно, а вроде и нет, такие клубы чемпионства недостойны.
+14
0
+14
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Ola BP
Дортмунд вообще не жаль.
+13
0
+13
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Издательство “Trust Me, Bro”
Ответ Акира_1
Что жаль? Столько шансов взять титул было, но они его все равно слили. Сами виноваты.
Под Боруссией имел ввиду не только команду, но и болельщиков. Не уточнил сразу :(
И за последние 8 матчей у них 5 побед, 3 ничьи, 0 поражений.
+11
0
+11
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Тиджани Бабангида
«Боруссия» - творец этого чемпионства «Баварии»
+10
-1
+9
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BaldFraud
И ведь столько статей и текста было насчет Боруссии)
+7
0
+7
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Metalloid
Ответ Xanthé
Надеюсь всей душой что Майнцу карма вернется за грязную игру в матче, который мог исполнить мечту Боруссии, а для М05 ничего не решал. Говорите что хотите про то что БВБ сама виновата, но они были достойны, а у вас нет сердца что вы злорадствуете над несчастным бойцом Ройсом и его молодой бандой💛🖤
Майнц играл несмотря ни на что, как настоящие мужики. Почему кто-то должен играть в поддавки? Это не злорадство, это обида на Боруссию, что не смогли, когда им все карты дали.
+6
0
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Издательство “Trust Me, Bro”
Жаль Боруссию
+9
-3
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Евгений Чуев
ахахаххахахахп
+6
0
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salbrati
Даже проваливавшая сезон, разобранная и непонятная Бавария становится чемпионом
Бундеслигу можно закрывать, Боруссия как всегда
+5
0
+5
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Алексей Игоревич
Даже если Баварию ликвидируют, Дортмунд все равно будет вторым
+5
-1
+4
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Роман
Ответ VuNePonimaete
Боруссия главный претендент на лучший обсер в истории футбола, было ли что-то более эпичным?
Так обосраться - это единственный их трофей.
+7
-3
+4
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Anton Lem
Бесхребетные снова обделались, ну что же, желаю еще 25 лет без чемпионства, ибо эта команда имеет титул "вечно вторая"!
+4
0
+4
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Бакытжан Оразхан
Боруссия без ..ца, позор
+3
0
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Миша Циприс
Если Бавария в один год решит вылететь из Бундеслиги с 17 места, Боруссия приложит все усилия, чтобы вылететь с 18.
+2
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igls54
Так обделаться, когда все в твоих руках, способен только Дортмунд.
+2
0
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Роман Флягин
я думаю, однажды наступит такой момент, когда перед последним туром Бавария будет отставать от Боруссии в три очка, с РМ , допустим, 35 и 45 соответственно. В итоге Боруссия обосрётся в последнем туре с разницей -5, а Бавария возьмёт 6156183851 титул подряд, выиграв последний матч с разницей +6
+2
0
+2
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