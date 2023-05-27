128 комментариев

И да, она продлилась.

«Бавария» – чемпион Германии 11-й раз подряд! Благодаря безумной развязке в последнем туре: «Боруссия», которой было достаточно домашней победы над «Майнцем», сыграла 2:2, а «Бавария» в гостях победила «Кельн» – 2:1.

Бундеслига – единственная лига, где за последние 10 лет был всего один чемпион. В Испании и Франции выигрывали по 3 клуба, в других странах – по 4.

* «ПСЖ»-2023 для оформления титула достаточно набрать 1 очко за два тура

• Во всех чемпионатах выделяется доминирующая сила – клуб, который побеждал чаще остальных на этом отрезке. В Англии «Ман Сити» взял 6 титулов из 10, в Испании 5 из 10 у «Барселоны», в Италии 7 из 10 у «Ювентуса», во Франции 8 из 10 у «ПСЖ», в России – 6 из 10 у «Зенита». В Германии – 10 из 10 у «Баварии»!

• «Бавария» – лидер по серии чемпионств среди топ-5 лиг. 10 лет подряд никто не выигрывал титул, кроме мюнхенцев – только берлинское «Динамо» в 80-х. Это был чемпионат ГДР, но мы все же решили включить его в список.

• Удивляет, что мощный «ПСЖ» не может выдать приличную серию – порой финансовый доминатор Франции отдает титул. Пару лет назад чемпионом стал «Лилль», за четыре года до этого – «Монако». Парижане пока не могут повторить даже достижение заклятых врагов из «Марселя» (5 титулов), а до серии «Лиона» (7 титулов) совсем далеко.

• Заметно отсутствие английских клубов – дело в том, что здесь самая длинная серия насчитывает всего три титула. И их делят сразу пять команд: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и... «Хаддерсфилд». Не ждали?

• Впрочем, «Бавария» все еще не европейский рекордсмен – самые длинные серии у гибралтарского «Линкольна» и латвийского «Сконто» (по 14 титулов). По 13 было у БАТЭ и «Русенборга».

Фото: Gettyimages.ru/Handout/ Matthias Hangst