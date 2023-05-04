74 комментария

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Пишут, что «Реал» хочет Холанда – в нем видят звезду поколения. Трансфер и правда возможен?

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Отвечаем.

«Реал» снова встречается с «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ.

За год изменилось многое: например, в команде Гвардиолы теперь сверкает Эрлинг Холанд. Правда, в «Мадриде» тоже рассчитывают на союз с норвежцем уже через сезон.

Да-да, такое вполне возможно.

Как же «Реалу» переманить Холанда?

В контракте Эрлинга с «Ман Сити» прописана опция выкупа.

Marca упоминала сразу две: за 200 млн евро в 2024-м и за 175 млн евро в 2025-м. Поскольку в Англии запрещено прописывать конкретные суммы отступных, активацию привязали к достижению игроком определенных спортивных целей в составе англичан.

Осенью The Athletic подтверждал информацию – и дал расширенную версию:

• Летом 2024-го клаусула Холанда составит 200 млн евро. Но с каждым годом контракта сумма будет снижаться.

• Опция выкупа действует только для клубов вне АПЛ.

• Клуб-покупатель будет вынужден заплатить агентские комиссионные и все бонусы.

Marca пишет, что это отпугивало руководство «Реала» прошлым летом. Из-за того, что представители норвежца требовали прописать такие отступные, мадридцы отказались от сделки и сосредоточились на Килиане Мбаппе, тогда еще не подписавшем новый контракт с «ПСЖ».

Историю с Мбаппе вы помните, а вот Эрлинг все еще в шорт-листе, теперь на первом месте – «Реал» планирует привезти Холанда на место Карима Бензема, собирающегося продлить контракт до 2024-го и после этого отдать правление молодому поколению.

Руководство «Мадрида» даже подготовило специальный план-2024.

План-2024 – что это такое?

Руководство «Реала» понимает, что ветераны команды стареют, так что проводит постепенную смену поколений. Она уже началась: Эдер Милитао, Феде Вальверде, Винисиус, Родриго, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени играют в основе. В июле 2024-го приедет суперталант Эндрик, за которого платят 60 млн евро уже в 16 лет.

Летом «Мадрид» потратится на Джуда Беллингема – вундеркинд «Дортмунда» должен заменить Луку Модрича. Фабрицио Романо сообщает, что на проблемный левый фланг обороны берут 23-летнего воспитанника Франа Гарсию из «Райо Вальекано», за последний сезон превратившегося в одного из лучших латералей Ла Лиги.

Надежный по «Мадриду» инсайдер Рамон Альварес Де Мон пишет, что Перес хочет украсить команду главной звездой. Известно, что это не Винисиус или Эндрик, клуб уже готовит большой трансфер на лето 2024-го.

Если учесть новости про отступные Холанда – кандидат становится очевидным.

Можно подвести слухи под Килиана Мбаппе, но с французом ситуация сложнее. После прошлогодней трансферной саги переход практически невозможен: инсайдер Пако Дельгадо уверяет, что «Мадрид» готов пойти за Мбаппе только в том случае, если Килиан публично заявит о желании уйти из «ПСЖ» и серьезно подрежет финансовые аппетиты.

Почему именно Холанд? Журналист Хуанма Кастаньо объясняет: в «Мадриде» считают, что Влахович или Осимхен не стоят требуемых за них денег, так как не могут закрыть позицию форварда на долгие годы. «Реал» ищет молодого и проверенного страйкера – и видит только Эрлинга. Клуб уверен в этом варианте и готов выложить даже 200 млн.

А сам Холанд хочет в «Реал»?

Эрлинг никогда прямо не говорил о желании поиграть за «Мадрид», но напоминает о кумирах – Криштиану Роналду и Кариме Бензема: «Меня вдохновили эти примеры. Они постоянно работают над собой. С возрастом каждый из них становился все лучше и эффективнее. Уже в 35 лет Карим заиграл лучше, чем в молодости. Когда я буду в его возрасте, то надеюсь быть мощнее, чем сейчас».

Тот же Рамон Альварес сомневается, что Холанд планирует покидать «Ман Сити» до лета 2025 года – нет никаких гарантий, что парень вообще заинтересован в игре за мадридцев, ведь он большой фанат АПЛ. При этом Эрлинг планирует попробоваться в разных лигах – про это рассказывал его отец Альф-Инге Холанд в документалке «Haaland: The Big Decision»:

«Эрлинг хочет попробовать силы во всех чемпионатах. В каждой лиге он проведет максимум по три-четыре года. Это может быть 2,5 года в Германии, 2,5 года в Англии, ну а потом Испания, Италия или Франция. Мы не знаем, сложится ли все именно так, но мне кажется, что он хочет попробовать себя во всех крупных лигах».

«Эрлинг в «Реале»? Очевидно, что «Мадрид» – мечта многих игроков. Центр притяжения. У них особенная аура», – посмеивается агент игрока Рафаэла Пимента.

Важно, что «Ман Сити» не бездействует. Англичане готовы продлить с Эрлингом контракт, исключив из соглашения пункт об отступных. Если «Мадрид» узнает, что Холанд склоняется к новому контракту с «Сити», то купит кого-то другого.

Хотя приоритет – именно Эрлинг.

«Реал» омолодил состав после ЛЧ-2018. Винисиус и Камавинга уже зажигают, ждем Беллингема и Эндрика

Такой разный Анелька: в «Реале» брал ЛЧ и воевал с Раулем, а в «Сити» вдохновлялся слабыми партнерами

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Richard Heathcote

74 комментария

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City!
АПЛ нельзя терять такого игрока. Хватит отдавать лучших в испанские суперклубы. А тут еще и такая звезда. И играть ему конечно лучше у Гвардиолы, чтобы максимизировать сияние
+32
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Spail
Ответ Софья Хороброва
Трансфер и правда возможен? Отвечаем: Нет. А если серьезно, то минимум 300 млн навреное придется отвалить. но тут надо понимать, что это трансфер уже 100% сформировавшейся звезды, который будет забивать много голов. даже роналду был больше "котом в мешке" чем холанд.
Обладатель золотого мяча, выигравший с клубом всё что можно, это кот в мешке? :)
+21
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AlbertDav
Реал хочет и Мбаппе и Холланда и чтобы Бензема играл. Галактикос был крутой состав, но данный момент ЛаЛига не конкурент АПЛ. Качество инфаструктуры, маркетинг, конкуренция и лучшие игроки, тренеры все собраны в Англии, поэтому переходить в Реал ближайшие лет 5 точно смысла нет.
+21
-5
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Mypta3uh23
Пора перестать отдавать топов реалу, а потом жаловаться на их победы в лч
+6
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Levis501
Ответ Mypta3uh23
Пора перестать отдавать топов реалу, а потом жаловаться на их победы в лч
Топов? Кого после криша кто отдал реалу? Винисиуса в 18 лет отдали или вальверде. И модрич и кросс не приходили Мега звёздами, а стили ими в Реале. Милитао был супер звездой? Вот пришёл рюдигер, пожарит через матч, начо куда стабильнее (воспитанник), куртуа разве что пришёл как топ Звезда, то таковым он стал в Испании играя за атлетов. Азар тоже так себе топ оказался. Так что не понятно каких топов и кто отдаёт. Все что выиграл Реал это потому, что он развивал игроков. Из старта если посмотреть, почти все раскрылись в Реале. Карвахаль милитао начо камавинга чуамени модрич крос вальверде, винисиус, родриго, и даже Бензема, все стали звёздами и топ игроками в Реале. Так что если кто-то жалуется, что Реал скупает топов и поэтому побеждает в ЛЧ, то значит он плохо следит за футболом. Реал давно перестал тратить бабки безрассудно. Вкладывается в молодых. В отличии от клубов апл. Челси 600 миллионов на трансферы, что бы закрепиться в середине таблицы. В Испании о таком мечтают, тот же Реал ни когда столько не тратил, я молчу о средняках. Так что дело не в «отдавать топов» мне кажется))
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Слэйд Вилсон
Ответ Xbhxj Fifi
На счет того что Ла лига не конкурент АПЛ, прошлом ЛЧ сезон один за другим Реал убрал Челси, МС и в финале Ливерпуль - представителей элиты АПЛ. Так что а Реал мечтает любой игрок АПЛ и других лиг Европы.
Ла лига не ограничивается одним лишь Реалом, тебе сказали всё от маркетинга инфраструктуры, до тренеров и конкуренции, а ты сейчас как баран упёрся в ворота про то что Реал там что то проходит
+6
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57s6w79qhh
Ответ Софья Хороброва
Трансфер и правда возможен? Отвечаем: Нет. А если серьезно, то минимум 300 млн навреное придется отвалить. но тут надо понимать, что это трансфер уже 100% сформировавшейся звезды, который будет забивать много голов. даже роналду был больше "котом в мешке" чем холанд.
🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ Роналду был котом в мешке ? Что вы такое пишите 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️
+3
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Terry Coylor
В 2024-м вряд ли Алаба и Карвахаль ещё будут игроками основного состава.
+2
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zer
Реал может купить любого игрока. конечно, будет непросто. даже арабы из ПСЖ смогли удержать Мбаппе мешком денег, а уж арабам из МС удержать норвежца в АПЛ будет проще. но Реал, пожалуй, единственный клуб мира, который может провернуть этот трансфер
+2
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Ноно Гомес
Эрлинг в Реале был бы интересно...
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Саннггш Карпов
Ответ RealOneLove
Надеюсь Перес взял себе за принцип не звать в клуб 2 раза, какой бы там звездой он не был. Он неуважительно отнесся к клубу, а клуб важнее игрока.
+++
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RealOneLove
Ответ City!
Это нисколько не остановит мадрид от трансфера, если он будет возможен
Надеюсь Перес взял себе за принцип не звать в клуб 2 раза, какой бы там звездой он не был. Он неуважительно отнесся к клубу, а клуб важнее игрока.
+1
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bgaret160789@gmail.com
Ответ City!
Новых Месси или Роналду не купишь ни за какие деньги. Как и другого Холанда не купить за сколько ни продашь его сейчас. Просто представь если бы Модрич так и играл бы в шпорах, а Роналду провел всю карьеру в юнайтеде. Думаю многое бы изменилось на футбольной карте. Я за то чтобы лучшие теперь играли в АПЛ, а испанцев задвинуть когда сойдет текущее поколение
Ну и мы бы не увидели величия Модрича из-за такого себе подбора исполнителей в шпорах! Реал и Барса это что-то отдельное от футбола! Я что-то в своём городе не вижу эмблем шпор!
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Dmitri Kudrenko
Ответ Levis501
Топов? Кого после криша кто отдал реалу? Винисиуса в 18 лет отдали или вальверде. И модрич и кросс не приходили Мега звёздами, а стили ими в Реале. Милитао был супер звездой? Вот пришёл рюдигер, пожарит через матч, начо куда стабильнее (воспитанник), куртуа разве что пришёл как топ Звезда, то таковым он стал в Испании играя за атлетов. Азар тоже так себе топ оказался. Так что не понятно каких топов и кто отдаёт. Все что выиграл Реал это потому, что он развивал игроков. Из старта если посмотреть, почти все раскрылись в Реале. Карвахаль милитао начо камавинга чуамени модрич крос вальверде, винисиус, родриго, и даже Бензема, все стали звёздами и топ игроками в Реале. Так что если кто-то жалуется, что Реал скупает топов и поэтому побеждает в ЛЧ, то значит он плохо следит за футболом. Реал давно перестал тратить бабки безрассудно. Вкладывается в молодых. В отличии от клубов апл. Челси 600 миллионов на трансферы, что бы закрепиться в середине таблицы. В Испании о таком мечтают, тот же Реал ни когда столько не тратил, я молчу о средняках. Так что дело не в «отдавать топов» мне кажется))
Что насчет Бэйла?
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Софья Хороброва
Трансфер и правда возможен? Отвечаем: Нет.
А если серьезно, то минимум 300 млн навреное придется отвалить. но тут надо понимать, что это трансфер уже 100% сформировавшейся звезды, который будет забивать много голов. даже роналду был больше "котом в мешке" чем холанд.
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Иван Иванов
Кто-кто, а уж он 200 миллионов стоит.
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Иван Иванов
Ответ Софья Хороброва
Трансфер и правда возможен? Отвечаем: Нет. А если серьезно, то минимум 300 млн навреное придется отвалить. но тут надо понимать, что это трансфер уже 100% сформировавшейся звезды, который будет забивать много голов. даже роналду был больше "котом в мешке" чем холанд.
Кот не кот, но зато Роналду никогда сильно не травмировался, а у Холанда предрасположенность к травмам, так что...
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RealOneLove
Ответ RealOneLove
Эрлинг должен быть заинтересован в трансфере не меньше чем клуб, тогда и только тогда этому переходу суждено свершиться.
А то, как вы припомните случай с Мбаппе, когда Реал был заинтересован в подписании больше чем Килиан и всё провалилось.
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Ярик01
Ответ Levis501
Ахаха. Посмотри на еврокубки этого года. Апл одна команда в полуфинале? За 3 миллиарда потраченных на трансферы, только в этом году, они получили одну команду в полуфинале)) ты зря алгебру прогуливаешь. Я тебе факты, ты мне свои обидки. Если пишешь в коменты глупости, просто готовься, что тебе ответят, так что лучше молчи, за умного сойдёшь)
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vulturecrow
Ответ Jeremy Fraser
Что-то не понимаю претензии. Неизвестных для кого? Беллингем переходил в Боруссию не ноунеймом, им уже тогда интересовались и Челси и МЮ, а Дортмунд заплатил большие деньги за него, он стал самым дорогим трансфером 17летного в футболе на то время. Так же и Холланд в Боруссию переходит уже с определенной известностью и перспективой. Понимаю, если бы и правда это были игроки из академии, вот тут обидно, а так, просто игроки становятся лучше, растут в проф. плане и их уже хотят клубы серьезнее, да и сами игроки хотят большего. Холланд так вообще уже в таком топе, что сам может выбирать из равных вариантов (а Реал не лучше Сити), только в зависимости от своего желания, то есть не клуб говорит дайте мне всё, что хочу, а игрок выбирает.
у Челси и МЮ денег больше, но они рисковать ими не стали. потому Беллингем пошёл в Боруссию.
Реалу на Беллингема вообще было положить. Реал всегда ждёт, когда игрок проявит себя в топ-лиге, а потом начинает кидать мешки с деньгами. как и Ман Сити.
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Игорь Климов
Зачем Холанду куда-то уходить из Ман.Сити?!
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Artur Kovas
Реалу в прошлом году надо было побороться за Холланда , а не гнаться за упоротым на бабки мбаппе. В итоге Реал остался ни с чем
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Spail
Ответ Софья Хороброва
В то время любой мог выиграть ЗМ. тогда еще инопланетных результатов никто не показывал.
аааахххахахахахах)))) всё понял, больше вопросов не имею
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swerh
Прямо сейчас это слишком сложная сделка для Мадрида. Но, по слухам, сезон 24-25 будет последним для Переса как президента. Возможно, помимо нового стадиона, он захочет сделать клубу прощальный подарок еще и в виде супертрансфера, и "зацепить" сезон своей команды будущего. Это было бы абсолютно в духе Фло.
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гилберт
Ответ City!
АПЛ нельзя терять такого игрока. Хватит отдавать лучших в испанские суперклубы. А тут еще и такая звезда. И играть ему конечно лучше у Гвардиолы, чтобы максимизировать сияние
АПЛ тут не причем, это не МЛС. Это дело Сити. Готовы ли они взорвать рынок зарплат в АПЛ? Пеп грамотный мужик и не допускает дисбаланса. Так что тут всё зависит от Холланда, захочет, уйдёт. Сити как ПСЖ переплачивать не будет.
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