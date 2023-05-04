74 комментария

Отвечаем.

«Реал» снова встречается с «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ.

За год изменилось многое: например, в команде Гвардиолы теперь сверкает Эрлинг Холанд. Правда, в «Мадриде» тоже рассчитывают на союз с норвежцем уже через сезон.

Да-да, такое вполне возможно.

Как же «Реалу» переманить Холанда?

В контракте Эрлинга с «Ман Сити» прописана опция выкупа.

Marca упоминала сразу две: за 200 млн евро в 2024-м и за 175 млн евро в 2025-м. Поскольку в Англии запрещено прописывать конкретные суммы отступных, активацию привязали к достижению игроком определенных спортивных целей в составе англичан.

Осенью The Athletic подтверждал информацию – и дал расширенную версию:

• Летом 2024-го клаусула Холанда составит 200 млн евро. Но с каждым годом контракта сумма будет снижаться.

• Опция выкупа действует только для клубов вне АПЛ.

• Клуб-покупатель будет вынужден заплатить агентские комиссионные и все бонусы.

Marca пишет, что это отпугивало руководство «Реала» прошлым летом. Из-за того, что представители норвежца требовали прописать такие отступные, мадридцы отказались от сделки и сосредоточились на Килиане Мбаппе, тогда еще не подписавшем новый контракт с «ПСЖ».

Историю с Мбаппе вы помните, а вот Эрлинг все еще в шорт-листе, теперь на первом месте – «Реал» планирует привезти Холанда на место Карима Бензема, собирающегося продлить контракт до 2024-го и после этого отдать правление молодому поколению.

Руководство «Мадрида» даже подготовило специальный план-2024.

План-2024 – что это такое?

Руководство «Реала» понимает, что ветераны команды стареют, так что проводит постепенную смену поколений. Она уже началась: Эдер Милитао, Феде Вальверде, Винисиус, Родриго, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени играют в основе. В июле 2024-го приедет суперталант Эндрик, за которого платят 60 млн евро уже в 16 лет.

Летом «Мадрид» потратится на Джуда Беллингема – вундеркинд «Дортмунда» должен заменить Луку Модрича. Фабрицио Романо сообщает, что на проблемный левый фланг обороны берут 23-летнего воспитанника Франа Гарсию из «Райо Вальекано», за последний сезон превратившегося в одного из лучших латералей Ла Лиги.

Надежный по «Мадриду» инсайдер Рамон Альварес Де Мон пишет, что Перес хочет украсить команду главной звездой. Известно, что это не Винисиус или Эндрик, клуб уже готовит большой трансфер на лето 2024-го.

Если учесть новости про отступные Холанда – кандидат становится очевидным.

Можно подвести слухи под Килиана Мбаппе, но с французом ситуация сложнее. После прошлогодней трансферной саги переход практически невозможен: инсайдер Пако Дельгадо уверяет, что «Мадрид» готов пойти за Мбаппе только в том случае, если Килиан публично заявит о желании уйти из «ПСЖ» и серьезно подрежет финансовые аппетиты.

Почему именно Холанд? Журналист Хуанма Кастаньо объясняет: в «Мадриде» считают, что Влахович или Осимхен не стоят требуемых за них денег, так как не могут закрыть позицию форварда на долгие годы. «Реал» ищет молодого и проверенного страйкера – и видит только Эрлинга. Клуб уверен в этом варианте и готов выложить даже 200 млн.

А сам Холанд хочет в «Реал»?

Эрлинг никогда прямо не говорил о желании поиграть за «Мадрид», но напоминает о кумирах – Криштиану Роналду и Кариме Бензема: «Меня вдохновили эти примеры. Они постоянно работают над собой. С возрастом каждый из них становился все лучше и эффективнее. Уже в 35 лет Карим заиграл лучше, чем в молодости. Когда я буду в его возрасте, то надеюсь быть мощнее, чем сейчас».

Тот же Рамон Альварес сомневается, что Холанд планирует покидать «Ман Сити» до лета 2025 года – нет никаких гарантий, что парень вообще заинтересован в игре за мадридцев, ведь он большой фанат АПЛ. При этом Эрлинг планирует попробоваться в разных лигах – про это рассказывал его отец Альф-Инге Холанд в документалке «Haaland: The Big Decision»:

«Эрлинг хочет попробовать силы во всех чемпионатах. В каждой лиге он проведет максимум по три-четыре года. Это может быть 2,5 года в Германии, 2,5 года в Англии, ну а потом Испания, Италия или Франция. Мы не знаем, сложится ли все именно так, но мне кажется, что он хочет попробовать себя во всех крупных лигах».

«Эрлинг в «Реале»? Очевидно, что «Мадрид» – мечта многих игроков. Центр притяжения. У них особенная аура», – посмеивается агент игрока Рафаэла Пимента.

Важно, что «Ман Сити» не бездействует. Англичане готовы продлить с Эрлингом контракт, исключив из соглашения пункт об отступных. Если «Мадрид» узнает, что Холанд склоняется к новому контракту с «Сити», то купит кого-то другого.

Хотя приоритет – именно Эрлинг.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Richard Heathcote