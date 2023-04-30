Отложили. Но совсем на чуть-чуть.

Невероятно: «Наполи» мог оформить титул дома уже в 32-м туре (ради этого даже перестроили календарь), но на 84-й минуте пропустил от «Салернитаны» – 1:1. Долгожданное чемпионство откладывается как минимум на следующий тур.

Почему «Наполи» не чемпион, если в розыгрыше осталось 18 очков (и такой же отрыв от «Лацио»)?

Для начала заглянем в таблицу.

• В Италии 6 туров до финиша. У «Наполи» теперь 79 очков, вторым идет «Лацио» (61), но «Ювентус» может его подвинуть: для этого нужно обыгрывать «Болонью».

• Отрыв неаполитанцев – 18 очков, и столько же еще в розыгрыше. Но золото праздновать рано: математически «Лацио» может сравняться: если выиграет 6 матчей кряду, а «Наполи» все проиграет (звучит фантастически).

При равенстве очков на дополнительные показатели в Италии не смотрят. Летом 2022-го в Серии А вернули золотой матч: просто 90 минут и серия пенальти сразу, если ничья. Это работает только для определения чемпиона. В борьбе за второе место и ниже первым показателем остаются личные встречи.

• Еще не забываем «Ювентус», которому пока вернули 15 очков, но окончательное решение будет только во второй половине мая. Сейчас у туринцев 59 очков и матч в запасе – то есть по потерянным они на втором месте.

Что теперь нужно от «Наполи»?

Все просто: либо две ничьих, либо одна победа в шести оставшихся матчах . Тогда можно не оглядываться на преследователей. И это с учетом вероятной победы «Юве» вечером над «Болоньей» – в этом случается отрыв «Наполи» сократится до 17 очков.

«Наполи» 4 мая сыграет с «Удинезе». Такой вариант чемпионства, конечно, не настолько красивый – в будний день, матч в гостях. Потом домашняя встреча с «Фиорентиной» – возможно, Неаполь даже согласен чуть подождать, зато отпраздновать золото на родном стадионе.

В любом случае: неаполитанское чемпионство уже неизбежно.

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Болельщики «Наполи» со стажем точно не забыли про обидный сезон-1987/88, тогда команда долго сохраняла лидерство, но в концовке посыпалась. Весной «Милан» набирал, а «Наполи» выиграл только 2 матча из 10 последних. В мае неаполитанцы уступили еще и в очной встрече (2:3) и в итоге свалились на второе место (было два поражения в двух последних турах).

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Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro