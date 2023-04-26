8 комментариев

Футбольные авторы Sports.ru делятся пожеланиями и определяются с симпатиями перед матчем года в АПЛ.

Артем Буторин: «Появился «Ливерпуль», а теперь еще и «Арсенал». И я снова ору в монитор»

Бесконечно обожаю чемпионские гонки в АПЛ – только благодаря им все еще чувствую ту же любовь к футболу, что и 20 лет назад. Я болею за «Сити» со времен самарасов и васселлов, даже немного помню Рейну – не-не, не того, что в «Боруссии», а его папку.

Я очень люблю спокойствие – обожаю все делать с запасом и без сюрпризов. Но когда так поступает «Сити» – скучно даже мне. Ах, мы снова закинули «Норвичу» шесть, ну бывает. Ой, травма у Де Брюйне? Что ж, у нас там еще парочка топов в запасе. Со временем все это превратилось в просмотр футбола без эмоций: даже когда «Сити» оступался, не покидала уверенность, что свои +8 на финише они оформят.

И вот появился «Ливерпуль», а теперь еще и «Арсенал». Я снова погружаюсь, снова ору в монитор, снова расстраиваюсь из-за травмы Аке (хотя казалось бы!). Чем бы ни закончилась гонка – она мне уже нравится. Чемпионство «Сити» уже не получилось легким, а незаслуженных титулов в Англии не бывает: если победит «Арсенал», значит все по делу.

К 26 апреля «Сити» сильнее: и по составу, и по игре, и по форме на финише. В победу «Арсенала» на «Этихаде» не верю. А если она будет, то точно случайная.

Мини-прогноз на матч: слезы Александра Зинченко (при всем уважении).

Максим Полтавец: «Этот «Сити» даже скучнее, чем в прошлые годы»

Я точно не хочу победы «Сити» в матче против «Арсенала» – хочется, чтобы гонка продолжалась до последнего тура. Победа Гвардиолы добьет интригу окончательно.

И я, скорее, не хочу чемпионства «Манчестер Сити» – потому что команда в этом сезоне не заслужила требл. Если команда Пепа берет три трофея в сезоне, ты ожидаешь магии и какого-то заоблачного уровня игры.

Но в этом сезоне «Сити» выглядит даже скучнее, чем в прошлые годы. Просто выдали привычную стабильность на фоне кризиса остальных топ-клубов.

Пусть Гвардиола наконец-то выиграет кубок Лиги чемпионов, но в Премьер-лиге трофей возьмет симпатичный «Арсенал». Меня такой расклад устроит!

Вадим Лукомский: «Просто надеюсь, что «Арсенал» сохранит верность себе»

Я выступаю тут в роли болельщика «Арсенала». Кажется, мне труднее отбросить все страхи и опасения, комплексы, с холодным лицом рассуждая, какой сценарий будет лучше для концовки сезона/развития АПЛ/эволюции современного футбола/спасения человечества. Если честно, мне все равно на все эти интриги, расклады, заслуженность и справедливость – главное, чтобы «Арсенал» победил. Это на уровне желаний. В общем, максимально предсказуемо.

На уровне реалистичных ожиданий – просто надеюсь, что «Арсенал» сохранит верность себе. То есть после матча либо будем обсуждать, как ребята оставили на поле все и сотворили маленькое чудо, либо то, что «Манчестер Сити» слишком хорош, «Арсенал» не справился с их мощью. В альтернативном сценарии в центре обсуждений будут комплексы «Арсенала», склонность команды к саморазрушению, индивидуальные привозы под давлением гонки и т.д. Вот этого хотелось бы избежать.

То есть даже поражение вполне допускаю и спокойно переживу, но давайте, пожалуйста, не мемное, а достойное.

Руслан Копылов: «Хочется, чтобы победный вколотил Илкай Гюндоган»

Наверняка большинство коллег топят за сказку «Арсенала». Но историю «Лестера» не переплюнуть, а буксовка в последних матчах говорит (кажется), что прыгать на первую строчку пока рановато.

Второе место Артеты после 6 лет без Лиги чемпионов – уже достижение, которое тянет на еще одну документалку Amazon. Микель планомерно прокачивал свой проект, и в этом есть своя красота. «Ливерпуль», уступивший «Ман Сити» 1 очко в сезоне-2018/19 (97-98), ничуть не менее легендарен, чем чемпионская команда следующего года.

Поэтому я верю в чемпионство «Ман Сити» и победу Гвардиолы в личной встрече.

Почему-то хочется, чтобы победный вколотил Илкай Гюндоган – немного грущу, что немец летом почти наверняка окажется в «Барселоне». Но скорее Холанд сравняется с вечным рекордом АПЛ: Энди Коул и Алан Ширер забили по 34 в сезоны с 42 играми – норвежскому киборгу до них всего 2 мяча.

Итого: что-то вроде перестрелки 3:2 с дублем Холанда (конечно же, с ассистов КДБ) и голом Гюндогана. Вадим, прости!

Глеб Чернявский: «Футбол Артеты – это же прямо ответ на вопрос, что такое современный футбол»

Я всегда заморачивался, что у меня нет хобби, а вся жизнь – это футбол. Работаю в футболе, играю в футбол, смотрю футбол, хожу на футбол, читаю и смотрю про футбол.

Ну а какого-нибудь сноуборда или тенниса себе так и не придумал.

До 2015 года в моей жизни было полно европейского футбола, но смена места работы заставила пересмотреть взгляды. Я понял, что куда полезнее целиком погрузиться в РПЛ и не пытаться по верхам цеплять все остальное.

Уверен, это было правильное решение, но вместе с ним утратил и детскую любовь к «Ливерпулю».

Прежнее погружение в английский футбол так и не пригодилось. Я совсем расслабился и в условном 2019-м не знал, кто играет в защите «Арсенала». Ну а зачем, если в моей зоне только РПЛ?

Так продолжалось до лета-2022, пока легендарный Роман Дворянкин и не менее легендарный фанат «Вест Хэма» Олег Тудвасов не показали мне официальный фэнтези АПЛ.

Я как-то удачно собрал состав и начал уверенно набирать очки – а чтобы продолжать их набирать, надо было хоть как-то следить. И я начал!

Так сложилось, что в составе всегда было много игроков «Арсенала». И «Арсенал» стал командой, чьи матчи я начал постоянно смотреть. Сначала хайлайты, а потом перешел на матчи. И это оказалось тем самым хобби, о котором мечтал.

Футбол Артеты – это же прямо ответ на вопрос, что такое современный футбол и к чему вообще люди пришли в 2023-м.

За атаками «Арсенала» и перемещениями игроков дико интересно следить, это просто живой учебник современного футбола.

Жаль только, что футбол совсем не про теорию. И даже не про то, что на поле. Он скорее про то, что в голове. Иначе как объяснить, что одни и те же составы в двух соседних сезонах могут показать совершенно разные результаты?

Ну и «Арсеналу» в итоге не хватило какой-то внутренней, что ли, силы, чтобы совсем оторваться и не подпустить к себе «Ман Сити».

Тем не менее отказываюсь их списывать. И вполне верю, что «Арсенал», в который не верит даже Вадим Лукомский, может преподнести сюрприз.

Точнее, даже не сюрприз, а сможет надавать Пепу по башке и отправить его бороться за Лигу чемпионов – пусть наконец ее выиграет.

Давайте, короче, протопим за «Арс», они куда круче «Сити».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney