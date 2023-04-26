8 комментариев

О духе времени
Блог

«Хочется гонки до последнего тура». За кого авторы Sports.ru – «Сити» или «Арсенал»?

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Арсенал Арсенал
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Микель Артета Микель Артета
Футбол Футбол

Футбольные авторы Sports.ru делятся пожеланиями и определяются с симпатиями перед матчем года в АПЛ.

Артем Буторин: «Появился «Ливерпуль», а теперь еще и «Арсенал». И я снова ору в монитор»

Бесконечно обожаю чемпионские гонки в АПЛ – только благодаря им все еще чувствую ту же любовь к футболу, что и 20 лет назад. Я болею за «Сити» со времен самарасов и васселлов, даже немного помню Рейну – не-не, не того, что в «Боруссии», а его папку. 

Я очень люблю спокойствие – обожаю все делать с запасом и без сюрпризов. Но когда так поступает «Сити» – скучно даже мне. Ах, мы снова закинули «Норвичу» шесть, ну бывает. Ой, травма у Де Брюйне? Что ж, у нас там еще парочка топов в запасе. Со временем все это превратилось в просмотр футбола без эмоций: даже когда «Сити» оступался, не покидала уверенность, что свои +8 на финише они оформят. 

И вот появился «Ливерпуль», а теперь еще и «Арсенал». Я снова погружаюсь, снова ору в монитор, снова расстраиваюсь из-за травмы Аке (хотя казалось бы!). Чем бы ни закончилась гонка – она мне уже нравится. Чемпионство «Сити» уже не получилось легким, а незаслуженных титулов в Англии не бывает: если победит «Арсенал», значит все по делу. 

К 26 апреля «Сити» сильнее: и по составу, и по игре, и по форме на финише. В победу «Арсенала» на «Этихаде» не верю. А если она будет, то точно случайная. 

Мини-прогноз на матч: слезы Александра Зинченко (при всем уважении).

Максим Полтавец: «Этот «Сити» даже скучнее, чем в прошлые годы»

Я точно не хочу победы «Сити» в матче против «Арсенала» – хочется, чтобы гонка продолжалась до последнего тура. Победа Гвардиолы добьет интригу окончательно.

И я, скорее, не хочу чемпионства «Манчестер Сити» – потому что команда в этом сезоне не заслужила требл. Если команда Пепа берет три трофея в сезоне, ты ожидаешь магии и какого-то заоблачного уровня игры. 

Но в этом сезоне «Сити» выглядит даже скучнее, чем в прошлые годы. Просто выдали привычную стабильность на фоне кризиса остальных топ-клубов.

Пусть Гвардиола наконец-то выиграет кубок Лиги чемпионов, но в Премьер-лиге трофей возьмет симпатичный «Арсенал». Меня такой расклад устроит!

Вадим Лукомский: «Просто надеюсь, что «Арсенал» сохранит верность себе»

Я выступаю тут в роли болельщика «Арсенала». Кажется, мне труднее отбросить все страхи и опасения, комплексы, с холодным лицом рассуждая, какой сценарий будет лучше для концовки сезона/развития АПЛ/эволюции современного футбола/спасения человечества. Если честно, мне все равно на все эти интриги, расклады, заслуженность и справедливость – главное, чтобы «Арсенал» победил. Это на уровне желаний. В общем, максимально предсказуемо.

На уровне реалистичных ожиданий – просто надеюсь, что «Арсенал» сохранит верность себе. То есть после матча либо будем обсуждать, как ребята оставили на поле все и сотворили маленькое чудо, либо то, что «Манчестер Сити» слишком хорош, «Арсенал» не справился с их мощью. В альтернативном сценарии в центре обсуждений будут комплексы «Арсенала», склонность команды к саморазрушению, индивидуальные привозы под давлением гонки и т.д. Вот этого хотелось бы избежать.

То есть даже поражение вполне допускаю и спокойно переживу, но давайте, пожалуйста, не мемное, а достойное.

Руслан Копылов: «Хочется, чтобы победный вколотил Илкай Гюндоган»

Наверняка большинство коллег топят за сказку «Арсенала». Но историю «Лестера» не переплюнуть, а буксовка в последних матчах говорит (кажется), что прыгать на первую строчку пока рановато. 

Второе место Артеты после 6 лет без Лиги чемпионов – уже достижение, которое тянет на еще одну документалку Amazon. Микель планомерно прокачивал свой проект, и в этом есть своя красота. «Ливерпуль», уступивший «Ман Сити» 1 очко в сезоне-2018/19 (97-98), ничуть не менее легендарен, чем чемпионская команда следующего года. 

Поэтому я верю в чемпионство «Ман Сити» и победу Гвардиолы в личной встрече.

Почему-то хочется, чтобы победный вколотил Илкай Гюндоган – немного грущу, что немец летом почти наверняка окажется в «Барселоне». Но скорее Холанд сравняется с вечным рекордом АПЛ: Энди Коул и Алан Ширер забили по 34 в сезоны с 42 играми – норвежскому киборгу до них всего 2 мяча. 

Итого: что-то вроде перестрелки 3:2 с дублем Холанда (конечно же, с ассистов КДБ) и голом Гюндогана. Вадим, прости!

Глеб Чернявский: «Футбол Артеты – это же прямо ответ на вопрос, что такое современный футбол»

Я всегда заморачивался, что у меня нет хобби, а вся жизнь – это футбол. Работаю в футболе, играю в футбол, смотрю футбол, хожу на футбол, читаю и смотрю про футбол.

Ну а какого-нибудь сноуборда или тенниса себе так и не придумал.

До 2015 года в моей жизни было полно европейского футбола, но смена места работы заставила пересмотреть взгляды. Я понял, что куда полезнее целиком погрузиться в РПЛ и не пытаться по верхам цеплять все остальное.

Уверен, это было правильное решение, но вместе с ним утратил и детскую любовь к «Ливерпулю»

Прежнее погружение в английский футбол так и не пригодилось. Я совсем расслабился и в условном 2019-м не знал, кто играет в защите «Арсенала». Ну а зачем, если в моей зоне только РПЛ?

Так продолжалось до лета-2022, пока легендарный Роман Дворянкин и не менее легендарный фанат «Вест Хэма» Олег Тудвасов не показали мне официальный фэнтези АПЛ.

Я как-то удачно собрал состав и начал уверенно набирать очки – а чтобы продолжать их набирать, надо было хоть как-то следить. И я начал!

Так сложилось, что в составе всегда было много игроков «Арсенала». И «Арсенал» стал командой, чьи матчи я начал постоянно смотреть. Сначала хайлайты, а потом перешел на матчи. И это оказалось тем самым хобби, о котором мечтал.

Футбол Артеты – это же прямо ответ на вопрос, что такое современный футбол и к чему вообще люди пришли в 2023-м.

За атаками «Арсенала» и перемещениями игроков дико интересно следить, это просто живой учебник современного футбола.

Жаль только, что футбол совсем не про теорию. И даже не про то, что на поле. Он скорее про то, что в голове. Иначе как объяснить, что одни и те же составы в двух соседних сезонах могут показать совершенно разные результаты?

Ну и «Арсеналу» в итоге не хватило какой-то внутренней, что ли, силы, чтобы совсем оторваться и не подпустить к себе «Ман Сити».

Тем не менее отказываюсь их списывать. И вполне верю, что «Арсенал», в который не верит даже Вадим Лукомский, может преподнести сюрприз.

Точнее, даже не сюрприз, а сможет надавать Пепу по башке и отправить его бороться за Лигу чемпионов – пусть наконец ее выиграет. 

Давайте, короче, протопим за «Арс», они куда круче «Сити».

«Ман Сити» против «Арсенала»: Салиба и Аке аут. Какие еще новости? А расклады?

«Сити» или «Арсенал»? Тест к главному матчу АПЛ

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney

«Арсенал» упустит титул?
30222 голосa
Да, «Сити» не отдаст
76%
Манчестер Сити
Проходите тест про «Арсенал» и «Сити»
Пройти!
Нет, «Арсенал» выживет
24%
Арсенал
Проходите тест про «Арсенал» и «Сити»
Пройти!
Реклама 18+

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Аркадич
Странно, что матч считают битвой за титул. Вообще не удивлюсь, если Арсенал сегодня героически победит, а потом сольет Челси, Ньюкаслу или Брайтону. Ну а Сити спокойно докатится до финиша с победами.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Сити существенно сильнее Арсенала, даже если проиграют, всё равно победят в итоге, мне кажется. Настоящее соперничество было с Ливерпулем в последние годы, там действительно было непонятно всё до последних минут.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕгориЙ
Хочется убрать эту сраную рекламу матча на всех страницах раздела футбол. Мало того что занимает пол экрана, так ее ещё и не закрыть.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RLVedter
Когда многие ставят на одну команду, нередко бывает, что побеждает другая.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быстров
При всей любви к Пепу, хочется чтоб арсенал взял АПЛ, почти 20 лет без титула, гуннеры со стажем заслужили!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Этот сезон в полне может быть схож с сезоном, когда Ливер выиграл ЛЧ, а Сити АПЛ. Ну а так конечно и по игре, и по составу сильнее МС.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Сити - АПЛ, Реал Мадрид - ЛЧ, Кубок Англии - МЮ, и я буду доволен сезоном)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ars # 1
Ответ Аркадий Аркадич
Странно, что матч считают битвой за титул. Вообще не удивлюсь, если Арсенал сегодня героически победит, а потом сольет Челси, Ньюкаслу или Брайтону. Ну а Сити спокойно докатится до финиша с победами.
есть такое, просто если победит Арсена, будет такой буст на оставшиеся матчи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий