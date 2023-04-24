46 комментариев

Даже «Астон Вилла» в деле!

Расклад чемпионской гонки АПЛ меняется почти каждый тур, но и за два оставшихся места в зоне Лиги чемпионов развернулась захватывающая борьба – на них претендуют сразу 6 команд.

На 24 апреля таблица претендентов на ЛЧ выглядит так.

При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:

• разница забитых/пропущенных;

• забитые мячи;

• очки в личных встречах;

• голы в гостях в личных встречах.

Какой календарь у претендентов на топ-4?

На этих выходных «Ньюкасл» разнес «Тоттенхэм» 6:1, главного конкурента за место в топ-4. «МЮ» и «Брайтон» пропускали тур из-за полуфинала Кубка Англии.

Из всей шестерки претендентов полный комплект матчей только у «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». У остальных по 1-2 игры в запасе. У «Брайтона» вообще 3 игры.

Так что изучаем календарь на оставшиеся туры. У кого-то ближайший месяц будет очень загруженным.

Кто фаворит гонки за ЛЧ?

• «Манчестер Юнайтед» страдает от травм – в этом плане вылет из Лиги Европы упростит календарь на финише сезона. Но в ближайших трех турах ошибаться нельзя. Возможный пролет мимо ЛЧ не скрасит даже кубковый дубль.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 85%

• «Ньюкасл» выглядит фаворитом гонки. В оставшихся турах у команды Эдди Хау остался только 1 матч против прямого конкурента («Брайтон»), зато сразу 4 – против команд, борющихся за выживание. Впрочем, бойцы из нижней части таблицы могут покусать не хуже «Арсенала».

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 86%

• «Брайтон» – у команды Де Дзерби много игр в запасе, но очень тяжелый календарь. Тут и 3 встречи с прямыми конкурентами, и «Арсенал» с «Манчестер Сити». И 9 игр за месяц с небольшим – действительно непросто.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 17%

• «Ливерпуль» – есть надежда на не самый сложный календарь, да и форму команда Клоппа, кажется, набрала. Максимум можно набрать 71 очко – в предыдущих четырех сезонах этого хватило бы для места в четверке. Но надо рассчитывать на ошибки конкурентов.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 10%

• «Тоттенхэм» – для них определяющими станут ближайшие 2 тура. «МЮ» и «Ливерпуль» могут выкинуть оставшихся без тренера лондонцев из гонки. После 1:6 от «Ньюкасла» это кажется весьма вероятным исходом.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 2%

• «Астон Вилла» Унаи Эмери набрала мощный ход, но впереди серьезнейшая проверка. Если пройти без потерь полосу из «МЮ», «шпор», «Ливерпуля» и «Брайтона», то место в Лиге чемпионов может стать хорошей наградой.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – меньше 1%

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Но мы прекрасно знаем, что в АПЛ команда с последнего места в таблице может обломать лидеру чемпионские надежды. Так что следим за развязкой – будет интересно!

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster