46 комментариев

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Гонка за ЛЧ в Премьер-лиге в разгаре. Шесть претендентов на 2 места!

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Астон Вилла Астон Вилла
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Даже «Астон Вилла» в деле!

Расклад чемпионской гонки АПЛ меняется почти каждый тур, но и за два оставшихся места в зоне Лиги чемпионов развернулась захватывающая борьба – на них претендуют сразу 6 команд.

На 24 апреля таблица претендентов на ЛЧ выглядит так.

При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:

• разница забитых/пропущенных;

• забитые мячи;

• очки в личных встречах;

• голы в гостях в личных встречах.

Какой календарь у претендентов на топ-4?

На этих выходных «Ньюкасл» разнес «Тоттенхэм» 6:1, главного конкурента за место в топ-4. «МЮ» и «Брайтон» пропускали тур из-за полуфинала Кубка Англии.

Из всей шестерки претендентов полный комплект матчей только у «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». У остальных по 1-2 игры в запасе. У «Брайтона» вообще 3 игры.

Так что изучаем календарь на оставшиеся туры. У кого-то ближайший месяц будет очень загруженным.

Кто фаворит гонки за ЛЧ?

«Манчестер Юнайтед» страдает от травм – в этом плане вылет из Лиги Европы упростит календарь на финише сезона. Но в ближайших трех турах ошибаться нельзя. Возможный пролет мимо ЛЧ не скрасит даже кубковый дубль.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 85%

«Ньюкасл» выглядит фаворитом гонки. В оставшихся турах у команды Эдди Хау остался только 1 матч против прямого конкурента («Брайтон»), зато сразу 4 – против команд, борющихся за выживание. Впрочем, бойцы из нижней части таблицы могут покусать не хуже «Арсенала».

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 86%

«Брайтон» – у команды Де Дзерби много игр в запасе, но очень тяжелый календарь. Тут и 3 встречи с прямыми конкурентами, и «Арсенал» с «Манчестер Сити». И 9 игр за месяц с небольшим – действительно непросто.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 17%

«Ливерпуль» – есть надежда на не самый сложный календарь, да и форму команда Клоппа, кажется, набрала. Максимум можно набрать 71 очко – в предыдущих четырех сезонах этого хватило бы для места в четверке. Но надо рассчитывать на ошибки конкурентов.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 10%

«Тоттенхэм» – для них определяющими станут ближайшие 2 тура. «МЮ» и «Ливерпуль» могут выкинуть оставшихся без тренера лондонцев из гонки. После 1:6 от «Ньюкасла» это кажется весьма вероятным исходом.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 2%

«Астон Вилла» Унаи Эмери набрала мощный ход, но впереди серьезнейшая проверка. Если пройти без потерь полосу из «МЮ», «шпор», «Ливерпуля» и «Брайтона», то место в Лиге чемпионов может стать хорошей наградой.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – меньше 1%

***

Но мы прекрасно знаем, что в АПЛ команда с последнего места в таблице может обломать лидеру чемпионские надежды. Так что следим за развязкой – будет интересно!

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster

46 комментариев

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Доминатор3000
Ньюкасл будет в топ4.
Мёртвой хваткой вцепятся.
МЮ тоже должен,только невероятный сценарий им может помешать.
Даже с Магуайром.
Тоттенхэм сейчас на дизморали.
Ливерпуль уж слишком много очков потерял.
Шансов минимум.
Брайтон и Виллу не рассматриваю всерьёз пока.
+49
-1
+48
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Йозеф Кнехт
Ответ United_LP
Какие еще 6 претендентов? Их 2 на 2 места. Будут решать вопрос кто в стыках ЛЧ сыграет и всё. ТТХ, Ливер, Вилла, Байтон давно отклеились.
От Англии все напрямую попадают в групповой турнир ЛЧ, а так да, относительно четвёрки ЛЧ всё решено.
+25
0
+25
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Lord Baium
Ответ Доминатор3000
Ньюкасл будет в топ4. Мёртвой хваткой вцепятся. МЮ тоже должен,только невероятный сценарий им может помешать. Даже с Магуайром. Тоттенхэм сейчас на дизморали. Ливерпуль уж слишком много очков потерял. Шансов минимум. Брайтон и Виллу не рассматриваю всерьёз пока.
Все по фактам. В нашем комьюнити болельщиков Ливерпуля очень много каких-то слепых верунов. Они все рисуют один странный сценарий: "вот если мы победим во всех матчах, а Ньюкасл и МЮ будут терять очки, то топ-4 точно наше".

Допустим каким-то образом Ливерпуль выигрывает все свои матчи. А с чего бы МЮ и Ньюкаслу проигрывать все свои или играть вничью? Какие к этому предпосылки? И ладно не было бы такого отрыва еще. Да и все забывают, что Брайтон неплохо играет в принципе и вдруг выдаст серию побед, а у них матчи в запасе.

Надо было брать очки с разобранными аутсайдерами, даже тогда, когда было 3-4 игрока в лазарете, а не мечтать сейчас, что кто-то будто ошибаться.
+23
0
+23
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Эрик Хайрулин
Унаи с Виллой должны брать ЛЕ на мой взгляд, а после поглядывать в сторону ЛЧ.
+19
-1
+18
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United_LP
Какие еще 6 претендентов? Их 2 на 2 места. Будут решать вопрос кто в стыках ЛЧ сыграет и всё. ТТХ, Ливер, Вилла, Байтон давно отклеились.
+22
-11
+11
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MJRom
Слишком большие отрывы. Ньюкасл и МЮ будут в топ-4
+8
0
+8
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Ahmad Munir
От фанатов Ньюкасла спасибо Стеллини, за то что в ключевой игре выставил эксперементальную схему и терпел до 5-0. Облегчил задачу. И ментально прибили главного конкурента
+7
0
+7
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Axmat Cecenov
Ответ United_LP
А, видимо, изменения были. Лет 5-7 назад, помню, играли в стыках.
Это давно изменили. С тех пор как в первую корзину попадают чемпионы 7 первых в рейтинге плюс победитель ЛЕ. У Англии,Испании,Италии,Германии все 4 сразу в группу попадают
+7
0
+7
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SLEVIN
Ответ Nick Powell
Думаю Ливерпуль и МЮ заберут места в ЛЧ по итоггу
9 очков от мю, при 1 игре у мю в запасе. Походу ливер без лч останется. Но и нюкасл не хотелось бы в лч
+10
-5
+5
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Astella Guccio
Тоттенхэм- это благотворительный фонд: раздает очки всем середнячку АПЛ. А лидерам (игра с сити) пройти мимо - можете потерять очки с нами.

Нет вообще то , так делают ВСЕ лидеры апл.
+4
0
+4
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DancePunk
По версии аналитической модели fivetgirtyeight, вероятность того, что в любом тексте на спортсе не упомянут аналитическую модель fivetgirtyeight равно 0
+5
-1
+4
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Farrukh Eshonov
Ньюкасл и МЮ 100 процентов пройдут в ЛЧ.
А Ливерпуль в лигу Европы
+3
0
+3
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Maurizio
Шансы у идущих сейчас ниже МЮ есть только в том случае, если МЮ или Ньюкасл прям посыпятся в концовке.
+3
0
+3
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Tun
Ответ Lord Baium
Все по фактам. В нашем комьюнити болельщиков Ливерпуля очень много каких-то слепых верунов. Они все рисуют один странный сценарий: "вот если мы победим во всех матчах, а Ньюкасл и МЮ будут терять очки, то топ-4 точно наше". Допустим каким-то образом Ливерпуль выигрывает все свои матчи. А с чего бы МЮ и Ньюкаслу проигрывать все свои или играть вничью? Какие к этому предпосылки? И ладно не было бы такого отрыва еще. Да и все забывают, что Брайтон неплохо играет в принципе и вдруг выдаст серию побед, а у них матчи в запасе. Надо было брать очки с разобранными аутсайдерами, даже тогда, когда было 3-4 игрока в лазарете, а не мечтать сейчас, что кто-то будто ошибаться.
Статья высосана из пальца, чего тут обсуждать
+3
0
+3
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ChefJhonnyMorgan
Статью просто из пальца высосали..
Какие шесть команд претендуют на ЛЧ?
Ньюкасл и Юнайтед свои места в топ 4 не отдадут, а борьба будет только за 5е место
+3
0
+3
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achrustalev
Если говорить именно об ЛЧ, то никаких предпосылок, что Ньюкасл и МЮ настолько посыпятся нет. Должны железно выходить. А вот по ЛЕ и ЛК могут быть разные варианты.
+2
0
+2
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Егор Антипов
Ответ Mr.Bean
если МС выиграет ЛЧ, а Вест Хэм - ЛЕ, 4 команда АПЛ попадает в ЛЧ?
На сайте АПЛ есть разбор этого вопроса. Если коротко: максимум пять команд в ЛС, в данном случае (МС точно квалифицируется через топ4) пятой командой в ЛС будет Вест Хэм.
+1
0
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HI MARS
Ответ SLEVIN
9 очков от мю, при 1 игре у мю в запасе. Походу ливер без лч останется. Но и нюкасл не хотелось бы в лч
У Ливера просто изи календарь и там видна победа во всех матчах.А там всё зависит от конкурентов
+1
0
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Даник
в Италии вот реально интрига, в АПЛ она за чемпионство, за места в ЛЧ по сути нет
+1
0
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AR Hongover
Манчестер вылетел из ЛЕ, а финал только в июне. Так что календарь стал легче. Ньюкасл вообще в одном турнире играет. Где вы насчитали 6 команд?
+1
0
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Озил, озю и буду озить
Ответ Доминатор3000
Ньюкасл будет в топ4. Мёртвой хваткой вцепятся. МЮ тоже должен,только невероятный сценарий им может помешать. Даже с Магуайром. Тоттенхэм сейчас на дизморали. Ливерпуль уж слишком много очков потерял. Шансов минимум. Брайтон и Виллу не рассматриваю всерьёз пока.
Тоттнэм не столько на дизморали, сколько без тренера
+1
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vladimir.kostrichko
Ответ Доминатор3000
Ньюкасл будет в топ4. Мёртвой хваткой вцепятся. МЮ тоже должен,только невероятный сценарий им может помешать. Даже с Магуайром. Тоттенхэм сейчас на дизморали. Ливерпуль уж слишком много очков потерял. Шансов минимум. Брайтон и Виллу не рассматриваю всерьёз пока.
СогласенЕдинственный конкурент МЮ и Ньюкасла за топ-4 Ливерпуль...
Но должно очень сильно повезти....
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
С вероятностью 80-90% МЮ и Ньюкасл в 4-ке
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Андрей Захаров
Ответ Mr.Bean
если МС выиграет ЛЧ, а Вест Хэм - ЛЕ, 4 команда АПЛ попадает в ЛЧ?
Да, т.к. 5 команд максимум. Вот если бы Ливерпуль выиграл ЛЧ, а Вест Хэм ЛЕ, то 4е место пролетело бы мимо ЛЧ)
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edward_freeman
ну такая себе "гонка")
думаю, МЮ и НЮ никому четвёрку не отдадут и между собой разыграют 3е и 4е места
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