46 комментариев

Гонка за ЛЧ в Премьер-лиге в разгаре. Шесть претендентов на 2 места!
Даже «Астон Вилла» в деле!
Расклад чемпионской гонки АПЛ меняется почти каждый тур, но и за два оставшихся места в зоне Лиги чемпионов развернулась захватывающая борьба – на них претендуют сразу 6 команд.
На 24 апреля таблица претендентов на ЛЧ выглядит так.
При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:
• разница забитых/пропущенных;
• забитые мячи;
• очки в личных встречах;
• голы в гостях в личных встречах.
Какой календарь у претендентов на топ-4?
На этих выходных «Ньюкасл» разнес «Тоттенхэм» 6:1, главного конкурента за место в топ-4. «МЮ» и «Брайтон» пропускали тур из-за полуфинала Кубка Англии.
Из всей шестерки претендентов полный комплект матчей только у «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». У остальных по 1-2 игры в запасе. У «Брайтона» вообще 3 игры.
Так что изучаем календарь на оставшиеся туры. У кого-то ближайший месяц будет очень загруженным.
Кто фаворит гонки за ЛЧ?
• «Манчестер Юнайтед» страдает от травм – в этом плане вылет из Лиги Европы упростит календарь на финише сезона. Но в ближайших трех турах ошибаться нельзя. Возможный пролет мимо ЛЧ не скрасит даже кубковый дубль.
Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 85%
• «Ньюкасл» выглядит фаворитом гонки. В оставшихся турах у команды Эдди Хау остался только 1 матч против прямого конкурента («Брайтон»), зато сразу 4 – против команд, борющихся за выживание. Впрочем, бойцы из нижней части таблицы могут покусать не хуже «Арсенала».
Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 86%
• «Брайтон» – у команды Де Дзерби много игр в запасе, но очень тяжелый календарь. Тут и 3 встречи с прямыми конкурентами, и «Арсенал» с «Манчестер Сити». И 9 игр за месяц с небольшим – действительно непросто.
Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 17%
• «Ливерпуль» – есть надежда на не самый сложный календарь, да и форму команда Клоппа, кажется, набрала. Максимум можно набрать 71 очко – в предыдущих четырех сезонах этого хватило бы для места в четверке. Но надо рассчитывать на ошибки конкурентов.
Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 10%
• «Тоттенхэм» – для них определяющими станут ближайшие 2 тура. «МЮ» и «Ливерпуль» могут выкинуть оставшихся без тренера лондонцев из гонки. После 1:6 от «Ньюкасла» это кажется весьма вероятным исходом.
Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 2%
• «Астон Вилла» Унаи Эмери набрала мощный ход, но впереди серьезнейшая проверка. Если пройти без потерь полосу из «МЮ», «шпор», «Ливерпуля» и «Брайтона», то место в Лиге чемпионов может стать хорошей наградой.
Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – меньше 1%
***
Но мы прекрасно знаем, что в АПЛ команда с последнего места в таблице может обломать лидеру чемпионские надежды. Так что следим за развязкой – будет интересно!
Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster
Мёртвой хваткой вцепятся.
МЮ тоже должен,только невероятный сценарий им может помешать.
Даже с Магуайром.
Тоттенхэм сейчас на дизморали.
Ливерпуль уж слишком много очков потерял.
Шансов минимум.
Брайтон и Виллу не рассматриваю всерьёз пока.
Допустим каким-то образом Ливерпуль выигрывает все свои матчи. А с чего бы МЮ и Ньюкаслу проигрывать все свои или играть вничью? Какие к этому предпосылки? И ладно не было бы такого отрыва еще. Да и все забывают, что Брайтон неплохо играет в принципе и вдруг выдаст серию побед, а у них матчи в запасе.
Надо было брать очки с разобранными аутсайдерами, даже тогда, когда было 3-4 игрока в лазарете, а не мечтать сейчас, что кто-то будто ошибаться.
Нет вообще то , так делают ВСЕ лидеры апл.
А Ливерпуль в лигу Европы
Какие шесть команд претендуют на ЛЧ?
Ньюкасл и Юнайтед свои места в топ 4 не отдадут, а борьба будет только за 5е место
Но должно очень сильно повезти....
думаю, МЮ и НЮ никому четвёрку не отдадут и между собой разыграют 3е и 4е места