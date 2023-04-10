14 комментариев

Сравниваем показатели и календарь.

В воскресенье «Арсенал» увез с «Энфилда» лишь ничью – 2:2 против «Ливерпуля». Лидеры английского сезона попрощались с мощной победной серией (7 побед с общим счетом 23:6), чем явно порадовали «Ман Сити».

Теперь между командами Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы 6 очков в таблице, но «горожане» сыграли на матч меньше. По потерянным выходит 3 очка, и это подогревает интерес к скорому очному матчу между «Сити» и «Арсеналом».

Какие расклады теперь?

«Арсенал» и «Ман Сити» рядом. У команды Гвардиолы преимущество по разнице мячей

Так выглядит чемпионская гонка:

При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке :

• Разница забитых/пропущенных – тут лучше «Сити» (+48 против +43);

• Забитые мячи – тоже преимущество у «Сити» (75 против 72);

• Очки в личных встречах – у «Сити» победа 3:1 в гостях, впереди ответный матч на «Этихаде»;

• Голы в гостях в личных встречах;

• Если равенство сохранится, назначат «Золотой матч» на нейтральном поле.

Когда очный матч? Как же мы его ждем

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют на «Этихаде» главный матч всего чемпионата 26 апреля.

Какой календарь у «Арсенала» и «Ман Сити»?

Осталось всего 8 туров. У «Манчестер Сити» матч в запасе – перенесенная игра против «Вест Хэма».

• Еще из-за участия «Сити» в Кубке Англии подвинули и выезд к «Брайтону» – тут новая дата пока не назначена.

• Важный нюанс: у «Арсенала» осталась лишь Премьер-лига. «Сити» продолжает борьбу в Кубке Англии (впереди – полуфинал против «Шеффилд Юнайтед») и Лиге чемпионов (здесь – «Бавария»).

«Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится «Арсенал». Я бы очень этого хотел. Но как есть, так есть. Сейчас мы переключаемся на «Баварию», – сказал на днях Пеп.

Суперкомпьютер больше верит в чемпионство «Сити» – 58% на титул

Статистическая модель FiveThirtyEight, несмотря на отставание в таблице, отдает предпочтение «Ман Сити» – 58%. Вероятность победы «Арсенала» оценивается в 42%.

Модель проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме (подробнее про нее можно почитать здесь): учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney