14 комментариев

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«Арсенал» потерял очки – какая ситуация в гонке с «Ман Сити»? Скоро очный матч!

Сравниваем показатели и календарь.

В воскресенье «Арсенал» увез с «Энфилда» лишь ничью – 2:2 против «Ливерпуля». Лидеры английского сезона попрощались с мощной победной серией (7 побед с общим счетом 23:6), чем явно порадовали «Ман Сити». 

Теперь между командами Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы 6 очков в таблице, но «горожане» сыграли на матч меньше. По потерянным выходит 3 очка, и это подогревает интерес к скорому очному матчу между «Сити» и «Арсеналом».

Какие расклады теперь?

«Арсенал» и «Ман Сити» рядом. У команды Гвардиолы преимущество по разнице мячей

Так выглядит чемпионская гонка:

 

При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:

• Разница забитых/пропущенных – тут лучше «Сити» (+48 против +43);

• Забитые мячи – тоже преимущество у «Сити» (75 против 72);

• Очки в личных встречах – у «Сити» победа 3:1 в гостях, впереди ответный матч на «Этихаде»;

• Голы в гостях в личных встречах;

• Если равенство сохранится, назначат «Золотой матч» на нейтральном поле.

Когда очный матч? Как же мы его ждем

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют на «Этихаде» главный матч всего чемпионата 26 апреля. 

Какой календарь у «Арсенала» и «Ман Сити»?

Осталось всего 8 туров. У «Манчестер Сити» матч в запасе – перенесенная игра против «Вест Хэма».

• Еще из-за участия «Сити» в Кубке Англии подвинули и выезд к «Брайтону» – тут новая дата пока не назначена.

• Важный нюанс: у «Арсенала» осталась лишь Премьер-лига. «Сити» продолжает борьбу в Кубке Англии (впереди – полуфинал против «Шеффилд Юнайтед») и Лиге чемпионов (здесь – «Бавария»). 

«Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится «Арсенал». Я бы очень этого хотел. Но как есть, так есть. Сейчас мы переключаемся на «Баварию», – сказал на днях Пеп.

Суперкомпьютер больше верит в чемпионство «Сити» – 58% на титул

Статистическая модель FiveThirtyEight, несмотря на отставание в таблице, отдает предпочтение «Ман Сити» – 58%. Вероятность победы «Арсенала» оценивается в 42%.

Модель проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме (подробнее про нее можно почитать здесь): учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация. 

«Арсенал» полчаса доминировал на «Энфилде». Как «Ливерпуль» вернулся с 0:2 и прижал Артету?

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney

14 комментариев

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Cearvm
Ответ AlexMSQ
Забавно, что команда, идущая в чемпионской гонке впереди на 6 очков за 8 туров до конца фаворитом даже "официально" не считается. Разница мячей не критична, но вот кроме Этихада Арсеналу ещё и в Ньюкасл ехать. Там тоже будет тяжело. Но, как раньше говорили, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Я думаю, все эти расклады ещё перевернутся не раз.
Там всего 3 очка по потерянным (у МС матч в запасе), + личный матч и дополнительные показатели в пользу Сити, поэтому больше верят в них.
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xion76
Хочу чтобы Арс чемпионом стал. Но календарь говорит об обратном.
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Lidin_papa
Ответ Юра Трутнев
Забыли упомянуть один из главных факторов в борьбе за чемпионство - травма Салиба. Если он не поправится в ближайшие дни, Арсеналу ничего не светит. А тут еще и Вайт пятую желтую получил, а Томиясу то травмирован. На правый фланг обороны ставить некого.
В АПЛ после 5 желтых пропускают только в 1-ом круге. Во втором нужны 10! Но правда пропуск сразу двух матчей.
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Cearvm
Возможно, Арсенал проиграл чемпионство в матче с Ливерпулем. С другой стороны, и зимой было ощущение, что Сити вот-вот оторвется и закончит интригу, но Арсенал выдержал темп и даже повел. Так что тут реально 50 на 50, у Сити же еще ЛЧ тяжелейшая.
+1
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+1
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Andy93
Ответ AlexMSQ
Забавно, что команда, идущая в чемпионской гонке впереди на 6 очков за 8 туров до конца фаворитом даже "официально" не считается. Разница мячей не критична, но вот кроме Этихада Арсеналу ещё и в Ньюкасл ехать. Там тоже будет тяжело. Но, как раньше говорили, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Я думаю, все эти расклады ещё перевернутся не раз.
Сити собаку съел на таких гонках. Если ноздря в ноздрю Сити забирает.
Очень удивлюсь, если Арсенал не посыпется. Не было бы ЛЧ можно было бы хату грузить на МС, а так там у них сетка жуткая, должны силы терять.
+2
-1
+1
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Andy93
Ответ rarog
Не помню в каком уже году был тоже главный матч чемпионата с Ливером, Ливер его выиграл и уже представлял как будет смотреться новая чашка в музее. Но потом что то пошло не так)
В 2014. Там было -2 у Ливерпуля до матча, они его выиграли и стало +1. Потом МС еще 2 очка потерял и вообще +3 в таблице и 3 или 4 матча до конца.
Но далее всем известная пробежка Стиви Джи на четвереньках в матче с Челси и итоговые -2 в таблице.
+3
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+3
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AlexMSQ
Забавно, что команда, идущая в чемпионской гонке впереди на 6 очков за 8 туров до конца фаворитом даже "официально" не считается. Разница мячей не критична, но вот кроме Этихада Арсеналу ещё и в Ньюкасл ехать. Там тоже будет тяжело.

Но, как раньше говорили, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Я думаю, все эти расклады ещё перевернутся не раз.
+1
0
+1
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ПравдоРуб
Календарь АПЛ конечно у Сити полегче, но главная их цель это ЛЧ. Если Гвардиола сосредоточится на ЛЧ то у Арсенала есть шанс, если же Пеп захочет взять оба титула то АПЛ о точно зацепит а вот на ЛЧ может не хватить сил. Так что все зависит от выбора Пепа думаю.
0
-1
-1
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Артемий Патрикеев
Ответ rarog
Не помню в каком уже году был тоже главный матч чемпионата с Ливером, Ливер его выиграл и уже представлял как будет смотреться новая чашка в музее. Но потом что то пошло не так)
Сезон 13/14
+1
0
+1
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Юра Трутнев
Забыли упомянуть один из главных факторов в борьбе за чемпионство - травма Салиба. Если он не поправится в ближайшие дни, Арсеналу ничего не светит. А тут еще и Вайт пятую желтую получил, а Томиясу то травмирован. На правый фланг обороны ставить некого.
+1
-2
-1
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Mbest77
Календарь у Арсенала посложнее, конечно.
Поэтому тут все просто: кто победит в очной игре, тот и чемпион, при ничьей шансы 50/50
+1
-1
0
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rarog
Не помню в каком уже году был тоже главный матч чемпионата с Ливером, Ливер его выиграл и уже представлял как будет смотреться новая чашка в музее. Но потом что то пошло не так)
+2
0
+2
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Кирилл Голивец
Ответ SayCoffet
Странно, что не пометили у Арсенала знаками матчи с Ньюкаслом в гостях(!!) и с Брайтоном. Так что, имхо, у сити легче календарь и мб за счёт этого вытянут чемпионство
Да и ВХ может преподнести сюрприз, они играют как середняк, но не везет. Я был бы уверен в титуле горожан, если бы не самая сложная сетка в ЛЧ. На Кубок Пеп может забить, ладно
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SayCoffet
Странно, что не пометили у Арсенала знаками матчи с Ньюкаслом в гостях(!!) и с Брайтоном. Так что, имхо, у сити легче календарь и мб за счёт этого вытянут чемпионство
+7
-1
+6
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