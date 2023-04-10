14 комментариев

«Арсенал» потерял очки – какая ситуация в гонке с «Ман Сити»? Скоро очный матч!
Сравниваем показатели и календарь.
В воскресенье «Арсенал» увез с «Энфилда» лишь ничью – 2:2 против «Ливерпуля». Лидеры английского сезона попрощались с мощной победной серией (7 побед с общим счетом 23:6), чем явно порадовали «Ман Сити».
Теперь между командами Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы 6 очков в таблице, но «горожане» сыграли на матч меньше. По потерянным выходит 3 очка, и это подогревает интерес к скорому очному матчу между «Сити» и «Арсеналом».
Какие расклады теперь?
«Арсенал» и «Ман Сити» рядом. У команды Гвардиолы преимущество по разнице мячей
Так выглядит чемпионская гонка:
При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:
• Разница забитых/пропущенных – тут лучше «Сити» (+48 против +43);
• Забитые мячи – тоже преимущество у «Сити» (75 против 72);
• Очки в личных встречах – у «Сити» победа 3:1 в гостях, впереди ответный матч на «Этихаде»;
• Голы в гостях в личных встречах;
• Если равенство сохранится, назначат «Золотой матч» на нейтральном поле.
Когда очный матч? Как же мы его ждем
«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют на «Этихаде» главный матч всего чемпионата 26 апреля.
Какой календарь у «Арсенала» и «Ман Сити»?
Осталось всего 8 туров. У «Манчестер Сити» матч в запасе – перенесенная игра против «Вест Хэма».
• Еще из-за участия «Сити» в Кубке Англии подвинули и выезд к «Брайтону» – тут новая дата пока не назначена.
• Важный нюанс: у «Арсенала» осталась лишь Премьер-лига. «Сити» продолжает борьбу в Кубке Англии (впереди – полуфинал против «Шеффилд Юнайтед») и Лиге чемпионов (здесь – «Бавария»).
«Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится «Арсенал». Я бы очень этого хотел. Но как есть, так есть. Сейчас мы переключаемся на «Баварию», – сказал на днях Пеп.
Суперкомпьютер больше верит в чемпионство «Сити» – 58% на титул
Статистическая модель FiveThirtyEight, несмотря на отставание в таблице, отдает предпочтение «Ман Сити» – 58%. Вероятность победы «Арсенала» оценивается в 42%.
Модель проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме (подробнее про нее можно почитать здесь): учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.
«Арсенал» полчаса доминировал на «Энфилде». Как «Ливерпуль» вернулся с 0:2 и прижал Артету?
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney
Очень удивлюсь, если Арсенал не посыпется. Не было бы ЛЧ можно было бы хату грузить на МС, а так там у них сетка жуткая, должны силы терять.
Но далее всем известная пробежка Стиви Джи на четвереньках в матче с Челси и итоговые -2 в таблице.
Но, как раньше говорили, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Я думаю, все эти расклады ещё перевернутся не раз.
Поэтому тут все просто: кто победит в очной игре, тот и чемпион, при ничьей шансы 50/50