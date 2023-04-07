В начале апреля в Италии прошли первые полуфинальные матчи Кубка: «Ювентус» и «Интер» сыграли 1:1, а «Фиорентина» в гостях обыграла «Кремонезе» (2:0).

Выход в финал – шанс не только на трофей, но и на хороший заработок. При этом и у финалиста хорошие шансы на неплохой бонус. Правда, не сразу.

Суперкубок Италии будет расширен – по участникам и призовым

Суперкубок-2023, в котором «Интер» разгромил «Милан» 3:0, относился к старому формату, где чемпион играет против победителя Кубка. По контракту на 21 млн евро итальянцы с 2017-го по 2021-й должны были провести три из пяти турниров в Саудовской Аравии.

Что будет сейчас, рассказала La Gazzetta dello Sport:

• Суперкубок расширен до четырех команд: к чемпиону и обладателю Кубка добавятся вице-чемпион и финалист Кубка. «Фиорентина», «Ювентус» и уж тем более «Кремонезе» до второго места в чемпионате не доберутся, но победа в полуфинале гарантирует им участие в Суперкубке.

• Победа в финале Кубка принесет клубу 4,5 млн евро, поражение – 2 млн . На «финал четырех» организаторы выделят 23 млн. Небольшой процент отойдет лиге, а обладатель Суперкубка выиграет 7 млн. Остальные деньги распределят между участниками.

• Прошлым летом сообщалось, что Саудовская Аравия получила право на проведение еще пяти розыгрышей Суперкубка – с сезона-2023/24 до 2027/28. Соглашение изменено: страна примет четыре из следующих шести розыгрышей: первые два пройдут в Саудовской Аравии, следующие два – в Италии, оставшиеся два – снова в Саудовской Аравии.

При этом еще в марте Reuters передавал слова президента Серии А Лоренцо Казини. Он сказал, что лига сама будет решать каждый год, устроит ли ее формат «финала четырех» или же Суперкубок по традиции разыграют чемпион и победитель Кубка.

Деньги от Суперкубка – хорошая прибавка к годовым призовым

Журналист Reuters Даниэле Мари еще прошлым летом выложил заработки клубов Серии А по итогам сезона-2021/22, куда относятся и деньги от ТВ-трансляций.

Если брать полуфиналистов Кубка, то «Интер» заработал 84,2 млн евро, «Ювентус» – 77,9, «Фиорентина» – 51,2. «Кремонезе» в этом списке нет по понятной причине – клуб выступал еще в Серии В.

Фактически победитель Суперкубка заработает еще и примерно десятую часть от сезонных доходов, если говорить о «Ювентусе» или «Интере».

Не менее соблазнительно такой формат выглядит для «Фиорентины»: клуб может заработать минимум 2 млн за выход в финал и 3-4 млн за участие в Суперкубке. Примерно те же 10%, что и у «Юве» с «Интером».

Италию раньше критиковали за выбор, но она и дальше сотрудничает с Саудовской Аравией

В первом Суперкубке в Саудовской Аравии «Ювентус» обыграл «Милан» благодаря голу Криштиану Роналду. Это произошло в январе 2019 года – всего через несколько месяцев после скандального убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Давление на итальянцев ни к чему не привело. Возглавлявший в тот момент Серию А Паоло Даль Пино настоял на соблюдении контракта, добавив, что лига будет сотрудничать с министерством спорта Саудовской Аравии по вопросам прав человека.

Контракт был соблюден, а потом стороны подписали новый.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Gabriele Maltinti, Marco Rosi